Токио расширит санкции против КНДР
Японское правительство на своем заседании приняло решение расширить санкции против Северной Кореи, в черный список будут включены и две китайские компании, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».
«Если до сих пор такие меры, как заморозка активов и счетов распространялась только на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР, то сейчас санкции распространяются на компании, которые занимаются финансовой деятельностью, так или иначе связанной с КНДР, транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, в том числе, торговлей углем – одним из основных источников поступления валюты в бюджет КНДР», – говорится в сообщении.
В число юридических лиц, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены 5 компаний, в т.ч. две китайские, а также 9 частных лиц.
Агентство напоминает, что согласно уже действующим санкциям в отношении Пхеньяна, запрещены: паромное сообщение между двумя странами, вход в порты Японии южнокорейских судов, все виды импорта и экспорта.
Кроме того, в начале лета Япония ужесточила осмотр судов «для предотвращения попадания в КНДР материалов или оборудования, которые могли бы быть использованы для создания ракет или ядерного оружия».
Между Токио и Пхеньяном дипломатических отношений не существует.
«Если до сих пор такие меры, как заморозка активов и счетов распространялась только на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР, то сейчас санкции распространяются на компании, которые занимаются финансовой деятельностью, так или иначе связанной с КНДР, транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, в том числе, торговлей углем – одним из основных источников поступления валюты в бюджет КНДР», – говорится в сообщении.
В число юридических лиц, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены 5 компаний, в т.ч. две китайские, а также 9 частных лиц.
Агентство напоминает, что согласно уже действующим санкциям в отношении Пхеньяна, запрещены: паромное сообщение между двумя странами, вход в порты Японии южнокорейских судов, все виды импорта и экспорта.
Кроме того, в начале лета Япония ужесточила осмотр судов «для предотвращения попадания в КНДР материалов или оборудования, которые могли бы быть использованы для создания ракет или ядерного оружия».
Между Токио и Пхеньяном дипломатических отношений не существует.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти