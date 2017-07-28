12:16 28 июля

Токио расширит санкции против КНДР

Японское правительство на своем заседании приняло решение расширить санкции против Северной Кореи, в черный список будут включены и две китайские компании, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».



«Если до сих пор такие меры, как заморозка активов и счетов распространялась только на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР, то сейчас санкции распространяются на компании, которые занимаются финансовой деятельностью, так или иначе связанной с КНДР, транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, в том числе, торговлей углем – одним из основных источников поступления валюты в бюджет КНДР», – говорится в сообщении.


В число юридических лиц, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены 5 компаний, в т.ч. две китайские, а также 9 частных лиц.

Агентство напоминает, что согласно уже действующим санкциям в отношении Пхеньяна, запрещены: паромное сообщение между двумя странами, вход в порты Японии южнокорейских судов, все виды импорта и экспорта.

Кроме того, в начале лета Япония ужесточила осмотр судов «для предотвращения попадания в КНДР материалов или оборудования, которые могли бы быть использованы для создания ракет или ядерного оружия».

Между Токио и Пхеньяном дипломатических отношений не существует.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. rotmistr60 Сегодня, 09:52
    Токио расширит санкции против КНДР

    Токио наверное полностью забыл (как и американскую атомную бомбардировку). что корейцы и не только северные их органически ненавидят за все то, что принесли японцы Кореи. Расширяйте. что хотите, но ни дружбы. ни взаимопонимания не будет.
    rotmistr60
    1. НасРать Сегодня, 09:57
      ...Агентство напоминает, что согласно уже действующим санкциям в отношении Пхеньяна, запрещены: паромное сообщение между двумя странами, вход в порты Японии южнокорейских судов, все виды импорта и экспорта.

      вкралась ошибка по тексту или я чего не понимаю?
      НасРать
      1. pvv113 Сегодня, 10:04
        Мне это тоже в глаза бросилось. Или опечатка, или Южная Корея тоже в чем-то виновата
        pvv113
    2. Igorec Сегодня, 10:06
      хотя большая часть мечтает туда поехать работать и жить если не получится уехать в америку
      Igorec
      1. НасРать Сегодня, 11:30
        В Северной Корее воздух чище, экологичнее:



        НасРать
    3. Logall Сегодня, 10:21
      У япошек походу шарики железные. Или действительно в себя поверили. Но вот если дело так дальше пойдет, то они не Самураи. Они камикадзе...
      Logall
    4. Чёрный Сегодня, 10:56
      Насколько я понял , все эти санкции пшик, по причине того, что связей то экономических между японцами и КНДР уже практически нет....
      Чёрный
  2. Толстоевский Сегодня, 10:24
    А КНДР в ответ расширит радиус действия своих ракет
    Толстоевский
  3. Костадинов Сегодня, 10:33
    В число юридических лиц, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены 5 компаний, в т.ч. две китайские

    Какие лица из КНДР держат активи в Японии? Ето так глупо что даже не смешно. Другими словами ето санкции против Китая. Вести торговую войну против Китая для Японии как сделать себе економическое сепуку.
    Костадинов
    1. ватник Сегодня, 11:02
      Удивляюсь разве ещё остались те меры запретительного характера которые ещё не применены к "несчастному" КНДР который своей ракетно-ядерной программой только хочет защитить себя от агрессивного и непредсказуемого Вашингтона.
      ватник
  4. ivanshipulin Сегодня, 12:10
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