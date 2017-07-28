Саакашвили намерен продолжить борьбу против Порошенко

Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть,

Порошенко не зря посетил Грузию… по моей информации, Порошенко встретился с Иванишвили в Уреки и они провели долгую беседу (Бидзина Иванишвили – основатель правящей власти в Грузии, после прихода которой были возбуждены уголовные дела против Саакашвили). Дело в том, что сам Иванишвили не желает моей экстрадиции в Грузию, также как и Украине не выгодно мое прибытие, так как это будет означать подрыв для Порошенко,