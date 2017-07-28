Саакашвили намерен продолжить борьбу против Порошенко
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается сдаваться и продолжит активную политическую деятельность с целью смены власти на Украине, передает РИА Новости .
В среду стало известно о лишении Саакашвили украинского гражданства. Поводом для этого якобы послужила переданная грузинской стороной информация, которую Саакашвили скрыл при вступлении в гражданство Украины.
Кроме этого, Саакашвили выразил уверенность, что недавний визит Петра Порошенко в Грузию был спланирован для того, чтобы обсудить с грузинскими властями вопрос о его дальнейшей судьбе.
Напомним, в 2015 году прокуратура Грузии потребовала от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину в связи с совершенными ранее преступлениями. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.
В среду стало известно о лишении Саакашвили украинского гражданства. Поводом для этого якобы послужила переданная грузинской стороной информация, которую Саакашвили скрыл при вступлении в гражданство Украины.
Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть,сказал экс-губернатор.
Кроме этого, Саакашвили выразил уверенность, что недавний визит Петра Порошенко в Грузию был спланирован для того, чтобы обсудить с грузинскими властями вопрос о его дальнейшей судьбе.
Порошенко не зря посетил Грузию… по моей информации, Порошенко встретился с Иванишвили в Уреки и они провели долгую беседу (Бидзина Иванишвили – основатель правящей власти в Грузии, после прихода которой были возбуждены уголовные дела против Саакашвили). Дело в том, что сам Иванишвили не желает моей экстрадиции в Грузию, также как и Украине не выгодно мое прибытие, так как это будет означать подрыв для Порошенко,заявил он.
Напомним, в 2015 году прокуратура Грузии потребовала от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину в связи с совершенными ранее преступлениями. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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