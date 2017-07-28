12:15 28 июля

Саакашвили намерен продолжить борьбу против Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается сдаваться и продолжит активную политическую деятельность с целью смены власти на Украине, передает РИА Новости .



В среду стало известно о лишении Саакашвили украинского гражданства. Поводом для этого якобы послужила переданная грузинской стороной информация, которую Саакашвили скрыл при вступлении в гражданство Украины.


Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть,
сказал экс-губернатор.

Кроме этого, Саакашвили выразил уверенность, что недавний визит Петра Порошенко в Грузию был спланирован для того, чтобы обсудить с грузинскими властями вопрос о его дальнейшей судьбе.

Порошенко не зря посетил Грузию… по моей информации, Порошенко встретился с Иванишвили в Уреки и они провели долгую беседу (Бидзина Иванишвили – основатель правящей власти в Грузии, после прихода которой были возбуждены уголовные дела против Саакашвили). Дело в том, что сам Иванишвили не желает моей экстрадиции в Грузию, также как и Украине не выгодно мое прибытие, так как это будет означать подрыв для Порошенко,
заявил он.

Напомним, в 2015 году прокуратура Грузии потребовала от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину в связи с совершенными ранее преступлениями. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Masya Masya Сегодня, 10:07
    "Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца..."
    Masya Masya
    1. vovanpain Сегодня, 10:15
      Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается сдаваться и продолжит активную политическую деятельность с целью смены власти на Украине

      Просто под столом,вот так выглядит майдан без госдеповских печенек.
      А где разобранная брусчатка?Где коктейли? fellow Зато какая эйфория царила на Украине,когда понатащили к себе всех этих саакашвали,деканоидзе и прочей заграничной грязи laughing По сенькам и шапка,чем отличается кровавый кондитер,от не менее замаранного кровью галстукоеда,не пойму.Куклы они,марионетки yes
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 10:18
        Володя, доброго дня! hi Это сявка американская, сейчас там и сидит! Из дома выгнали, из второго "дома" тоже выперли! Политический бомж!
        Подрезчик
        1. Masya Masya Сегодня, 10:21
          Александр, приветик! love
          Цитата: Подрезчик
          Это сявка американская, сейчас там и сидит!

          Все места заняты... lol love
          Masya Masya
          1. Подрезчик Сегодня, 10:40
            Мариночка, мое почтение! hi love love love Букет роз своих и прямо с дачи! А что касается этого грузоукраинца, так думаю это американская задумка какая то, может Петя надоел, но вроде "слушается" хозяев! В общем будем посмотреть! love
            Подрезчик
            1. Masya Masya Сегодня, 11:03
              Цитата: Подрезчик
              В общем будем посмотреть!

              Пивасика? drinks
              И наблюдать будем... love
              Masya Masya
              1. Подрезчик Сегодня, 11:13
                Пивасика??? С дамой??? Шампанского и коньяка в студию!!! drinks И будем наблюдать за политической "агонией" этого деятеля! love
                Подрезчик
                1. Masya Masya Сегодня, 11:28

                  Здрав будь!!! love
                  Masya Masya
        2. vovanpain Сегодня, 10:28
          Цитата: Подрезчик
          Из дома выгнали, из второго "дома" тоже выперли! Политический бомж!

          Здрав Будь Саша! drinks hi Уже не только политический,но и просто бомж. laughing В Латвии ему вроде хотят дать статус негражданина да впрочем всем им туда и дорога,тот же Сеня Кролик Яйценюх и то поумней оказался,сдернул в США и в ус не дует.А эти потрошенки,саакашвли и нужны только для того что бы на Россию гавкать. drinks hi
          vovanpain
          1. Подрезчик Сегодня, 10:52
            Володя, это класс! good Гражданин Грузии, гражданин Украины, теперь НЕГРАЖДАНИН Латвии! lol Во куда "демократия" заводит!!! wink
            Подрезчик
            1. vovanpain Сегодня, 11:18
              Цитата: Подрезчик
              Во куда "демократия" заводит!!!

              Его завела "демократия"вместе с предательством. laughing Порошенок и прочих тоже надеюсь ждет такое же. laughing
              vovanpain
  2. pvv113 Сегодня, 10:10
    Выгнали из Грузии, выпрут с Украины. Что там следующее - Прибалтика?
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 10:22
      Цитата: pvv113
      Выгнали из Грузии, выпрут с Украины. Что там следующее - Прибалтика?

      Да тут ещё вопрос : выпрут или нет....Сакашвиля видимо пка не списан в утиль заокеанскими хозяевами, а посему Пеца нифига ему не сделает.....вообще нас тут ждёт много интересного smile С одной стороны лишили его гражданства в тот момент когда он был за границей видимо специально, что бы избежать экстрадиции, с другой - не может же он вечно сидеть в Сша по срочной визе....Так что либо у и Мишани ещё в заначке гражданство Габона, например, либо будет весело laughing и нас ждёт сериал "ЭКСТРАДИЦИЯ"
      Чёрный
      1. pvv113 Сегодня, 10:28
        Как сказал классический персонаж: будем посмотреть wink
        pvv113
      2. Masya Masya Сегодня, 10:29
        Цитата: Чёрный
        Сакашвиля видимо пка не списан в утиль заокеанскими хозяевами,

        А что ему гражданство в штатах не дали? Выперли в краину... нате вам боже, что нам не гоже....
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 10:45
          Мася hi love гражданство заслужить надо - а он все проекты проваливает - ну на фиг он там? статус беженца и в Германию
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 10:59
            Короче... без родины, без флага... остается пожелать- в путь!
            Masya Masya
            1. роман66 Сегодня, 11:01
              и, прикинь, без галстука!
              роман66
              1. Masya Masya Сегодня, 11:31
                Цитата: роман66
                и, прикинь, без галстука!

                Так , сжевал поди...
                Masya Masya
                1. роман66 Сегодня, 11:32
                  жрет и жрет - повязывать не успевают. маньяк хренов laughing
                  роман66
                  1. Masya Masya Сегодня, 11:46
                    Голодовка!!! laughing
                    Masya Masya
                    1. роман66 Сегодня, 11:56
                      какая голодовка - ты рожу его видела - за три дня не обгадишь
                      роман66
        2. Чёрный Сегодня, 10:47
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: Чёрный
          Сакашвиля видимо пка не списан в утиль заокеанскими хозяевами,

          А что ему гражданство в штатах не дали? Выперли в краину... нате вам боже, что нам не гоже....

          В штатах ему в виде на жительство отказали...с формулировкой : " иди пёс служи" laughing...миссию в Грузии Мишка с треском провалил, ещё и галстуком чуть не подавился, вот и отправили его на украину вину перед хозяевами искупать laughing
          Чёрный
    2. 210окв Сегодня, 10:39
      Где больше какашек там он и будет..Да и не один..Там и Маша Гайдар и еще...Мухи помойные..
      Цитата: pvv113
      Выгнали из Грузии, выпрут с Украины. Что там следующее - Прибалтика?
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 10:40
        Больше напоминают бродячих клоунов wink
        pvv113
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    Один не доделанный против другого не доделанного (и к стати оба не доделанные евреями). Какая-то показушная с обеих сторон "война" для запада. И не более.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 10:46
      игру в "царя горы" выигрывает пока порось
      роман66
  4. soroKING Сегодня, 10:11
    задумал стать маленьким Сталиным на Украине? аферюга wassat
    soroKING
  5. Igorec Сегодня, 10:13
    оторвали от кормушки теперь может пострадать тушка - зрада и перемога когда же они друг друга сожрут?
    Igorec
  6. Гардамир Сегодня, 10:13
    Кстати дело не в Саакашвили, просто решили Порошенко слить. Не уверен, но может в Новом году будет другой главнюк на Украине.
    Гардамир
  7. reservist Сегодня, 10:14
    ... Саакашвили заявил, что не собирается сдаваться и продолжит активную политическую деятельность с целью смены власти на Украине, ...

    т.е. у галстукоеда в Грузии шансов совсем никаких ?
    reservist
  8. Толстоевский Сегодня, 10:21
    может им гранат подкинуть?
    Толстоевский
    1. роман66 Сегодня, 10:47
      ага, причем под задницу lol
      роман66
  9. domnich Сегодня, 10:22
    Напрашиваются исторические параллели: Вальцман и Саакашвили (еврей и грузин) и… Сталин и Троцкий (грузин и еврей).

    Дело за малым – за ледорубом?
    domnich
    1. Толстоевский Сегодня, 10:48
      тут нужен не один ледоруб, а два. И ещё два осиновых кола впридачу
      Толстоевский
  10. gabonskijfront Сегодня, 10:42
    Эта территория удивительная, она , делает свидомых идиотов из всех, из грузин, евреев,русских,армян. Дави их Мишико.
    gabonskijfront
  11. kdakda Сегодня, 10:50
    Видемо сливают США Мишку-Клоуна,всё миошо пакуй чемоданы и на все четыре стороны...Всегда удивляюсь как такие дауны на свет вылазят.
    kdakda
  12. Ураган70 Сегодня, 11:09
    Мишико, да не шоколадный у Порося галстук, не верь никому! Обычный он, ты такие уже хавал... Остынь,а то правосеки свидомые поймают, лишат невинности... Хотя наверно уже поздно...
    Ураган70
  13. pvv113 Сегодня, 11:20
    Цитата: Ураган70
    Мишико, да не шоколадный у Порося галстук, не верь никому!

    pvv113
  14. den3080 Сегодня, 11:28
    Даля, которая грибов переела, предложила мишико литовское гражданство smile
    den3080
  15. Злой 55 Сегодня, 11:35
    Отобрали у Мишико грузинское гражданство и укралинский паспорт..Теперь остались только американский паспорт и гражданство республики Кипр( или чего-либо подобного)..Ведь Мыша-не только собиратель сплетен, он ещё и коллекционер паспортов..
    Злой 55
  16. Вежливый Лось Сегодня, 11:55
    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается сдаваться и продолжит активную политическую деятельность с целью смены власти на Украине,

    Ха. Бороться он собрался за власть в Украине. Пусть сначала паспорт предъявит. laughing
    Вежливый Лось
  17. annodomene Сегодня, 12:07
    Пусть продолжает. Со стороны это выглядит так: два убогих бодаются лбами. Может и про Россию забудут? laughing
    annodomene
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