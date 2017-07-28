Моралес опасается введения американских войск в Венесуэлу

Следующий шаг – это интервенция. Это неприемлемо и достойно осуждения. Уверен, что боливарианцы и чависты будут сопротивляться вмешательству правительства США, которое может перерасти в вооруженный конфликт,

США накладывают санкции на братьев-венесуэльцев якобы за нарушение прав человека, но убивают тысячи в своих военных интервенциях, чтобы украсть природные ресурсы,