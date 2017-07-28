Моралес опасается введения американских войск в Венесуэлу
Лидер Боливии Эво Моралес считает, венесуэльский кризис может закончиться вооруженным конфликтом и вмешательством Соединенных Штатов, передает РИА Новости .
По его мнению, введение санкций США против венесуэльских чиновников означает двойную мораль.
Ранее Минфин США сообщил о внесении в санкционный список 13 физических лиц, бывших и действующих министров Венесуэлы, начальников полиции и вице-президентов национальной нефтяной компании: вице-президента Элиаса Хауа, главу национального избирательного совета Тибисая Лусену, защитника народа (омбудсмена) Тарека Уильяма Сааба, главу МВД Нестора Ревероля, командующего нацгвардией Серхио Риверо Маркано, главу полиции Переса Ампуэда и других лиц.
Следующий шаг – это интервенция. Это неприемлемо и достойно осуждения. Уверен, что боливарианцы и чависты будут сопротивляться вмешательству правительства США, которое может перерасти в вооруженный конфликт,написал Моралес в «Твиттере».
По его мнению, введение санкций США против венесуэльских чиновников означает двойную мораль.
США накладывают санкции на братьев-венесуэльцев якобы за нарушение прав человека, но убивают тысячи в своих военных интервенциях, чтобы украсть природные ресурсы,заявил президент Боливии.
Ранее Минфин США сообщил о внесении в санкционный список 13 физических лиц, бывших и действующих министров Венесуэлы, начальников полиции и вице-президентов национальной нефтяной компании: вице-президента Элиаса Хауа, главу национального избирательного совета Тибисая Лусену, защитника народа (омбудсмена) Тарека Уильяма Сааба, главу МВД Нестора Ревероля, командующего нацгвардией Серхио Риверо Маркано, главу полиции Переса Ампуэда и других лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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