12:15 28 июля

Моралес опасается введения американских войск в Венесуэлу

Лидер Боливии Эво Моралес считает, венесуэльский кризис может закончиться вооруженным конфликтом и вмешательством Соединенных Штатов, передает РИА Новости .



Следующий шаг – это интервенция. Это неприемлемо и достойно осуждения. Уверен, что боливарианцы и чависты будут сопротивляться вмешательству правительства США, которое может перерасти в вооруженный конфликт,
написал Моралес в «Твиттере».


По его мнению, введение санкций США против венесуэльских чиновников означает двойную мораль.

США накладывают санкции на братьев-венесуэльцев якобы за нарушение прав человека, но убивают тысячи в своих военных интервенциях, чтобы украсть природные ресурсы,
заявил президент Боливии.

Ранее Минфин США сообщил о внесении в санкционный список 13 физических лиц, бывших и действующих министров Венесуэлы, начальников полиции и вице-президентов национальной нефтяной компании: вице-президента Элиаса Хауа, главу национального избирательного совета Тибисая Лусену, защитника народа (омбудсмена) Тарека Уильяма Сааба, главу МВД Нестора Ревероля, командующего нацгвардией Серхио Риверо Маркано, главу полиции Переса Ампуэда и других лиц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 10:35
    Вполне реалистичный сценарий. Например под предлогом защиты американских граждан из дипмиссии...а уж провокацию в отношении неё организовать для американцев ', что воды выпить. МАСТЕРА
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 11:09
      По-моему туда корабли ВМФ РФ заходят. Нужно несколько оставить, чтобы и мысли не было соваться. Они провоцируют, но на открытый конфликт не идут. Боятся...
      Logall
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    Моралес опасается введения

    Правильно опасается. Вот только опасаться нужно другого - активного всплеска антиправительственных сил при активной поддержке Сша. Будут морщить по пятой усиленной. Может и цинично, но морщить президенту нужно всех гадов.
    rotmistr60
  3. 210окв Сегодня, 10:35
    Я не думаю что будет интервенция...В том плане что американцы высадятся..Любят они чужими руками жар загребать.Устроят революцию,опыт есть.
    210окв
    1. Алексей7777777 Сегодня, 10:47
      Нет-сами справятся,знатные нефтяники...
      Алексей7777777
  4. pvv113 Сегодня, 10:38
    венесуэльский кризис может закончиться вооруженным конфликтом и вмешательством Соединенных Штатов

    Вероятность большая, тем более, что в Венесуэле есть нефть hi
    pvv113
    1. 210окв Сегодня, 10:45
      А у заштатников есть прихлебатели..Как то так..
      Цитата: pvv113
      венесуэльский кризис может закончиться вооруженным конфликтом и вмешательством Соединенных Штатов

      Вероятность большая, тем более, что в Венесуэле есть нефть hi
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 10:52
        Вот через прихлебателей и доберутся до нефти. Она им, похоже, давно покоя не дает
        pvv113
    2. Толстоевский Сегодня, 10:46
      а где есть нефть, и нет С-400, наши западные и ближневосточные партнёры тут же насаждают демократию ракетно-бомбовым способом
      Толстоевский
      1. pvv113 Сегодня, 10:54
        Действительно, наши "партнеры" с равным противником не воюют
        pvv113
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:42
    Интервенция будет "гибридная". Подкинут денег и оружия оппозиции. "Навалятся" в СМИ, организуют образ врага. Ну и тайных агентов подкинут. Вторжения полосатоухим вообще никак нельзя делать, это наоборот вызовет всплеск патриотизма, и усиление сопротивления местных.
    Горный стрелок
  6. Толстоевский Сегодня, 10:44
    опасайся, не опасайся, вопрос решён - слишком много в Боливии вкусняшек
    Толстоевский
  7. Беляш Сегодня, 11:18
    Обычный диктатор, заморил людей голодом.
    Сейчас будет старая схема - позвать игил и "бороться" с ним, естественно и с оппозицией.
    Беляш
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:54
      Цитата: Беляш
      позвать игил

      В Венесуэлу? Ну,ништяк,действуйте, это же ваша схема. Логистику потянете? Или так же, по "старой схеме" :
      Paranoid50
  8. ivanshipulin Сегодня, 12:13
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    ivanshipulin
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