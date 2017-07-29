Почему на Западе военно-морской парад в России расценили как угрозу

Европейцы могут выдохнуть. Самые мрачные опасения не оправдались, и судорожно глотать валидол нет необходимости. Пока. Самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой прибыли в Кронштадт, не обращая особого внимания на визги Запада.Та еще неделька выдалась для наших западных партнеров. Трудно представить, что чувствовали шведы и норвежцы, население Прибалтики или Польши, когда мимо берегов их стран проходили атомная субмарина «Дмитрий Донской» или атомный крейсер «Петр Великий».Причинами для нервного расстройства наших западных коллег последние дней десять служили 2 мероприятия. Абсолютно не связанные между собою, но имеющие непосредственное отношение к Военно-Морскому Флоту России являются российско-китайское учение «Взаимодействие–2017» и Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30 июля.Разумеется, повышенный интерес у европейских коллег вызвали не праздничные мероприятия в Северной столице. Беспокойство было связано с главными участниками торжества ко Дню ВМФ: 172-х метровой подводной лодкой «Дмитрий Донской» и атомным крейсером «Петр Великий» - самыми большими ударными кораблями в мире с ядерным вооружением.Перед тем, как попасть в Санкт-Петербург, ракетные гиганты Северного флота проделали путь в три тысячи миль из Североморска мимо берегов Швеции и Норвегии, Дании и Германии, Польши и Эстонии.Естественно, движение российских кораблей не осталось без внимания западной прессы и реакции военных чиновников стран Восточной Европы и Скандинавии.И одними из первых «военную активность» России отметили в Швеции. Ведь у кого-кого, а у шведов имеется приличный опыт в отслеживании и поиске русских подлодок в прибрежных водах. 20 июля шведский министр обороны Петер Хультквист выразил озабоченность местному изданию «Göteborgs-Posten» в связи с проходом атомной субмарины «Дмитрий Донской» вдоль побережья страны. При этом наибольшее опасение со стороны главнокомандующего ВС Швеции вызвало наличие на борту субмарины ядерного оружия и якобы возможность его применения российскими подводниками. В своих суждениях господин Хультквист руководствовался исключительно «логическими» соображениями: «аннексия Крыма» отчетливо демонстрирует готовность Москвы «применять военную силу для изменения установленных границ».Но опасения господина министра обороны оказались напрасны. Россия, как и в случае с крымским полуостровом, силу не применила.За движением «Дмитрия Донского» наблюдали и соседи. Какие только выводы не делали зарубежные корреспонденты и эксперты. Например, издания Финляндии призывали жителей не приближаться к российской подлодке. Так, на сайте финской телерадиовещательной компании «Yle» предупредили, что атомная субмарина способна открыть огонь даже по не представляющим угрозы гражданским судам в случае сближения.Необходимо отметить, что по времени межфлотский переход совпал с двусторонними маневрами ВМФ России и ВМС КНР в Балтийском море, что дало немецким журналистам пищу для размышления и творчества.Развивая тему ударных возможностей российских кораблей, немецкие издания, помимо привычных утверждений о демонстрации военно-морской мощи, отыскали взаимосвязь между праздничными мероприятиями ко Дню ВМФ и учением на Балтике. К примеру, телевизионная компания «NDR» со ссылкой на Минобороны России, полагает, что АПЛ «Дмитрий Донской» и флагман Северного флота «Петр Великий» принимают участие в учениях совместно с корветами «Бойкий», «Стерегущий», авиацией и китайскими боевыми кораблями. А парад является своего рода прикрытием.Подобных сообщений российское оборонное ведомство не распространяло, но разве кому-то до этого есть дело? Фейковый маховик уже запущен, и дальнейшее распространение лжи являлось уже делом техники. Антироссийскую эстафету переняли в Копенгагене, используя в публикациях словосочетания «маленькая Дания» и «гигантская подводная лодка». Следом истерику дружно подхватили Польше, Эстонии, Литве. Там, благо, параноики не перевелись. Однако приводить цитаты таких небезызвестных личностей, как Мачеревич или глава литовского МИДа излишне. Ничего нового там нет.Однако кое-что все-таки интересно. Литовский новостной портал «Delfi» разместил интерактивную схему, на которой соотносились размеры «Дмитрия Донского» и «Петра Великого» с гражданской техникой. Несложно догадаться, что сравнение оказалось явно не в пользу ледокола «Tarmo», грузопассажирских паромов «Megastar», «Leiger», а также аэробуса А320 и пилотируемой орбитальной станции. Более внушительным по размерам оказался только крупнейший в мире грузовой танкер «Knock Nevis». На схеме он превосходит обоих ракетных гигантов вместе взятых по длине. Правда, не совсем понятно, какое отношение имеют гражданские объекты к военной технике. Видимо, все дело в военной немощи. Отсюда и вся истерика.