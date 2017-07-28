На Украине освятили икону «Покровительница украинских воинов»
Священники Михайловского Златоверхого собора Киева освятили новую икону, на которой изображены украинские военные и участники революционных событий на Майдане, передает РИА Новости сообщение канала «1+1».
Сообщается, что икону «Покровительница украинских воинов» написал художник Юрий Никитин. В верхней части образа помещена Богоматерь, а внизу – непосредственно «защитники Украины». К ним иконописец отнес одновременно князя Владимира Великого, гетмана Ивана Мазепу, казаков, участников событий на Майдане и военнослужащих, участвовавших в военных действиях против самопровозглашенных республик Донбасса.
Как отметил телеканал, идею создания такой иконы поддержали войсковые капелланы.
Напомним, Киев начал военную операцию (так называемую АТО) против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. Территории, находившиеся под контролем ополчения, заявили о независимости после переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10-ти тыс. человек.
Сообщается, что икону «Покровительница украинских воинов» написал художник Юрий Никитин. В верхней части образа помещена Богоматерь, а внизу – непосредственно «защитники Украины». К ним иконописец отнес одновременно князя Владимира Великого, гетмана Ивана Мазепу, казаков, участников событий на Майдане и военнослужащих, участвовавших в военных действиях против самопровозглашенных республик Донбасса.
Как отметил телеканал, идею создания такой иконы поддержали войсковые капелланы.
Напомним, Киев начал военную операцию (так называемую АТО) против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. Территории, находившиеся под контролем ополчения, заявили о независимости после переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10-ти тыс. человек.
Использованы фотографии: Фото: asn.in.ua
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