12:16 28 июля

На Украине освятили икону «Покровительница украинских воинов»

Священники Михайловского Златоверхого собора Киева освятили новую икону, на которой изображены украинские военные и участники революционных событий на Майдане, передает РИА Новости сообщение канала «1+1».



Сообщается, что икону «Покровительница украинских воинов» написал художник Юрий Никитин. В верхней части образа помещена Богоматерь, а внизу – непосредственно «защитники Украины». К ним иконописец отнес одновременно князя Владимира Великого, гетмана Ивана Мазепу, казаков, участников событий на Майдане и военнослужащих, участвовавших в военных действиях против самопровозглашенных республик Донбасса.


Как отметил телеканал, идею создания такой иконы поддержали войсковые капелланы.

Напомним, Киев начал военную операцию (так называемую АТО) против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. Территории, находившиеся под контролем ополчения, заявили о независимости после переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10-ти тыс. человек.

Использованы фотографии: Фото: asn.in.ua
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 10:57
    Бейтесь теперь об эту доску крашенную..Лбом..Недоумки.
    210окв
    1. Geisenberg Сегодня, 11:03
      Цитата: 210окв
      Бейтесь теперь об эту доску крашенную..Лбом..Недоумки.


      Странно что попы не в камуфляже ...
      Geisenberg
      1. Монос Сегодня, 11:09
        Цитата: Geisenberg
        Странно что попы не в камуфляже ..

        А ещё странно, что на этом лубке нет "святых" Обамы, Нуланд и Маккейна, покровителей майдана.
        Монос
        1. Чёрный Сегодня, 11:15
          Осящают люди, судить будет БОГ
          Чёрный
        2. Владимирец Сегодня, 11:19
          Цитата: Монос
          А ещё странно, что на этом лубке нет "святых" Обамы, Нуланд и Маккейна

          Видимо, подразумевается, что они располагаются выше Богородицы, прости Господи.
          Владимирец
        3. Монос Сегодня, 11:33
          Цитата: Владимирец
          Видимо, подразумевается, что они располагаются выше Богородицы, прости Господи.

          laughing Плин, действительно. Нельзя их всуе малевать.
          Монос
      2. Gxash Сегодня, 11:11
        Богохульники нечистивые! Гореть им в гиене огненной.
        Ну как так можно то, на иконах упырей писать... Хотя прав "210окв" - доска рамалеванная.
        Gxash
      3. Чёрный Сегодня, 11:13
        Не поможет имм всё это.Не примет Бог их души.Гореть им в аду.
        Чёрный
      4. 210окв Сегодня, 11:22
        А икону кто держит?Вот эти самые ...Капелланы.
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: 210окв
        Бейтесь теперь об эту доску крашенную..Лбом..Недоумки.

        Странно что попы не в камуфляже ...
        210окв
      5. reservist Сегодня, 11:53
        Цитата: Geisenberg
        Странно что попы не в камуфляже ...

        два персонажа на переднем плане - наверно те самые войсковые капелланы ...
        reservist
      6. Чёрный Полковник Сегодня, 11:57
        Цитата: Geisenberg
        Странно что попы не в камуфляже ...
        ... и лоб зелёнкой не освящён.
        Чёрный Полковник
  2. pvv113 Сегодня, 10:57
    В верхней части образа помещена Богоматерь

    Что-то у нее в руках не раскрашено в жовто-блакитные цвета, да и сама не в вышиванке
    pvv113
  3. Вздринчер Сегодня, 10:57
    Поздно спохватились lol Теперь уже ни кто и ни что не поможет украинской армии laughing
    Вздринчер
    1. 210окв Сегодня, 11:00
      А может и "поможет"..Единственная надежда..Ибо "воины" ненадежные,промышленность в разрухе..
      Цитата: Вздринчер
      Поздно спохватились lol Теперь уже ни кто и ни что не поможет украинской армии laughing
      210окв
  4. Беляш Сегодня, 10:58
    мракобесие
    Беляш
  5. Подрезчик Сегодня, 10:59
    Не хочу кощунствовать, но икона, на которой изображены убийцы детей и мирного населения НЕ ПОМОЖЕТ! НИКОМУ НЕ ПОМОЖЕТ!
    Подрезчик
  6. Алексей7777777 Сегодня, 10:59

    Опомнитесь,Люди Христовы....
    Алексей7777777
  7. роман66 Сегодня, 11:00
    и до Богоматери добрались - ничего святого! кстати , а где ж Бандера - разве он не в пантеоне?
    роман66
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:59
      Этот упырь коленки сбил в гробу переворачиваясь
      Чёрный Полковник
  8. bober1982 Сегодня, 11:00
    Не священники освятили икону,а сектанты,и не икону,а картинку.Секта называется - УПЦ КП.
    Надо правильно информировать.
    bober1982
    1. Vik66 Сегодня, 11:02
      Вот это правильное замечание, это не церковь, а сборище сектантов, к Церкви не имеющее никакого отношения.
      Vik66
      1. Velizariy Сегодня, 11:45
        Тот кто писал статью и понятия не имеет о Церкви. Написал для написания.
        Velizariy
  9. Geisenberg Сегодня, 11:02
    Какой был смысл долларовую бумажку освещать ?
    Geisenberg
  10. Blue Fox Сегодня, 11:04
    Бог не Ерошка, видит немножко!
    Blue Fox
  11. gorgo Сегодня, 11:24
    Надо бы все-таки уточнять, что это не священники Церкви, а сотрудники клуба по интересам под названием Киевский патриархат...
    gorgo
  12. alean245 Сегодня, 11:27
    Что-то мне это напоминает
    alean245
  13. Михаил55 Сегодня, 11:39
    Бандеру с Шухевичем не забыли прилепить? Надо ж...в такой день! С ПРАЗДНИКОМ всех! Святой Владимир не мог даже бы такое подумать, что на его родине такие упыри заведутся...
    Михаил55
  14. kdakda Сегодня, 11:46
    Интересно а когда её своруют укаинские патриоты и за сколько её можно будет продать.Вот в чём вопрос.
    kdakda
  15. kdakda Сегодня, 11:47
    Боже какие же клоуны в этой полу стране живут.
    kdakda
  16. kdakda Сегодня, 11:52
    Укаинские патриоты давайте быстрей своруйте это
    kdakda
  17. ivanshipulin Сегодня, 12:13
    Автомойки - прошлый век! Благо, уже есть намного дешевле и эффективней средства по уходу за автомобилем http://flyt.it/PFVO6N Даже убирает мелкие царапины! Моему автомобилю уже больше 5 лет, а выглядит как только из салона! Однозначно советую всем!
    ivanshipulin
  18. gufo Сегодня, 12:14
    Ничего не ново под луной fellow есть заинтересованная сторона будут и новые "святые" крики о богохульстве беспочвенны как всегда все проще, это процесс отделения украинской церкви от русской и не более, яркий пример русь-россия там в какой то момент поняли что своих("истинно русичей") "святых" нет и начали малевать да часто таких персонажей, с таким пухом на рыльце ну да ладно. Кстати недавно канонизированная семейка тому яркий пример, КОНЪЮНКТУРА laughing понимаешь и святости в этих произведениях не более чем в самих попах, тут ничего не попишешь. Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни так что запасемся "попкорном" это надолго!
    gufo
Картина дня