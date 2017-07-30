Итоги недели

Объявлена газовая война

Шкурные интересы превыше всего. Но за «Северный поток 2» немцы будут биться до последнего. А тут ещё и Болгария запросила себе нитку от «Турецкого».

Увы, есть сомнения, что будут биться... Так, поскулят немного, может быть, даже тихо погавкают, но биться? Оккупированной стране биться с оккупантом? Вполне себе зрелище)) Ведь профит для штатников уж очень большой, нагнут немцев. Причём ведь это отнюдь не в первый раз)) Вот вводили первые санкции — 2014 г., сколько наших доморощенных комментаторов писало, что вот сейчас немецкий бизнес Меркель-то в бараний рог и скрутит. Скрутил? А почему нет? Очень просто — да, санкции, даже односторонние, несут явные прямые убытки для Германии. Но кто сказал, что эти убытки вечны, если, например, санкции достигают геополитической цели — снесение нынешнего президента и правительства в России и приход к власти явно компрадорской элиты. Вот тут-то прибылей всем хватит — и американцам через финансовые институты, и немцам/французам через энергетические компании и всем остальным мелким и средним — большой кусок Россия, долго можно грабить(((. Вот ради этого бизнес и готов потерпеть прямые убытки — на горизонте-то ого-го деньжищи маячат. Правда, достижим ли горизонт? Бог весть, а вот пресловутые 300% прибыли, а вышеизложенный прогноз — это все 3000%, позволяет помечтать и потерпеть, как там надеются, временно. И это, заметьте, для нас я взял не самый мрачный прогноз — Россия не расчленена, формально суверенна, ну, несколько странноватых экономических законов приняла, ну с кем не бывает)) В общем, Украина №2. А что будет по прогнозу о разделении нашей страны на несколько гос-в, да попадание их под прямое внешнее управление?? Лично меня страшит такая перспектива... Вот только европейский бизнес она обнадёживает, вот что плохо.

Миром движут деньги. Практически все войны происходили из-за бабла и ресурсов. Асада почему, думаете, америкосы валят? Не дал сделать бабло, вот они и мстят. Вся политика сделать бабло самим и не дать сделать бабло тем, кто помешает тебе сделать бабло. А если человек не понимает, у него на территории появляются экстремисты. Европа прекрасно знала, для чего санкции, просто не рассчитывала, что это и по ним ударит, а самим им тоже бабло надо. Теперь задумались.

Дачная история

Наглость — второе счастье. Долго будем на матрасную морду смотреть: как бы чего не вышло?

Случай с арестом российской дипсобственности в США — это показательный пример для пострадавшей стороны (России) того, что "сдачу" наглецу (США) следует давать вовремя, а не затягивать Кремлю с ответом и заниматься дипломатически-словесным умиротворением Вашингтона.

Упущенное Кремлём время для ответа Вашингтону только сработало на США и укрепило агрессивные позиции милитаристов в Конгрессе США против РФ и против самого Трампа как президента США!

Да, это они восприняли как слабость, но лучше позже, чем никогда, и придумать что-то оригинальное, сделать это под выборы, выслав всех их спецов и разрушить им все планы, а новых не принимать, пока у нас не пройдут выборы…

Долг платежом красен

Потом ещё обжалуют. А там или ишак сдохнет, или падишах.

Окончательное решение по апелляции будет принято в январе 2018 года, ожидаемо в пользу России. А там, в 2019 году, подоспевают остальные первые крупные платежи по сделке, заключенной Яресько с западными кредиторами Украины. Честно говоря, не вижу, как Украина в этой ситуации сможет избежать дефолта, и это уже будет не технический, а самый что ни на есть полный… Паническая волна приватизации государственных активов, стартовавшая на этой неделе, видимо, связана именно с этим прогнозом, в котором правительство Гройсмана пытается быстро сбагрить государственные активы, которые так или иначе пришлось бы отдавать в частные руки кредиторов, но сегодня они пока еще могут это сделать с выгодой для близкого им круга лиц.

Как избежать... Да просто не будут платить, или кто-то думает по-другому? Позиция Запада будет примерно такая: "Решение есть, платить обязаны. Нехорошо, что не платят, ай-яй-яй". Что в такой ситуации будут делать наши? Ну, изредка будут напоминать всему миру, какие нехорошие люди дорвались до власти в Киеве, и кто ж этому поспособствовал??? Ай-яй-яй... Вот и все...!

Бомж в галстуке

Современный Паниковский — человек без паспорта! Мишико «расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком».

Теперь Мишико даже на поезд билет не продадут, не то что границу незалежной пересечь. Можно было бы его депортировать из Украины как лицо без гражданства, но куда? У него теперь и родины нет. Положение — хуже не придумаешь. Вот так армянин Аваков отомстил грузину Саакашвили.

Да дадут яндексы Мишико и гражданство, и пенсию, и галстуки, чтобы с голоду не умер. Честно заработал, успешно потрудился в интересах США…

Ликвидирован из-за финансовых трудностей

Декоммунизация. Добивают советское наследство. Осталось попилить и распродать металлолом. Заодно снести коммунистические постройки и приготовить ровные площадки для майданутых скакунов.

Если разваливать предприятия, скоро им и останется только на вывозе чернозема или проституции зарабатывать.

Киевской тусовке главное — не ликвидировать ближайший аэропорт в ходе декоммунизации. Надо же будет сваливать как-то.

По сообщению Генштаба ВСУ…

Конечно, сало и борщ тут ни при чём, ибо их наши предки кушали их веками и не деградировали... Видимо, дело в том, что в/на Украине стали что-то добавлять в классические рецепты... А вот что именно, я не знаю....

Слова правильные говорить надо. Мы под борщ говорим "на здоровье", а они "героям слава", а слово не воробей, а психокорректирующая матрица!

Кстати, а почему автор думает, что это единственные дивизии? Может, украинцы возбудились на то, что это дополнительные дивизии к уже имеющимся соединениям? И как раз именно дивизий не хватало для придания ударного характера возможной группировке.

Не думает а знает. Только и всего. Не было у нас дивизий на границе с Украиной. Зачем они нужны в пределах СНГ? А вот то, что сегодня от укровояк можно ожидать любого нападения, факт. Значит, и ответ должен быть мгновенным.

Не знаю, помните ли вы случайно залетевшие к нам украинские снаряды. И не просто залетевшие, а ещё и убившие людей. А ведь ответа не было… Это справедливо?

Ползучее отступление

Политика что игра в шахматы. Стоило России ввести войска на западе, это расценивалось бы как агрессия против самостийной Украины, со всеми вытекающими из этого последствиями, как-то: санкции в виде блокады, помощь хунте летальным оружием и деньгами — и бейтесь, братья славяне, до последней капли крови. Это развал Югославии они приветствовали на ура, а тут такой вой поднимут…

Но ведь это уже случилось. Присоединение Крыма Запад расценил как агрессию против самостийной и ввел санкции, и помогает хунте оружием и деньгами. Что мешало так же присоединить всю Новороссию? Чего боялись? США-то точно не послали бы своих морпехов умирать за самостийность украинцев, про Германию или Францию я уж и не говорю. Только ужесточили бы санкции (ну не смогли бы русские олигархи купить новую яхту, ну подумаешь), но третьей мировой из-за украинцев точно бы не было.

Есть и другие моменты, которые вы не учитываете.

1. Реакция, негативная, Беларуси и Казахстана в случае, если бы Россия присоединила бы всю Новороссию (Донбасс).

2. Плюс цена чисто денежная, расходы материальные, Крым тоже денег стоит, но с Новороссией расходы были бы в разы, скорее даже в десятки раз, больше.

Есть и другие моменты, о которых я не уплмянул, не всё так просто, как вам кажется.

Судя по положению дел на фронте, можно говорить о скорой очередной активности минских переговоров. Забегают гаранты мирного урегулирования. Интересно, послушают теперь в ЛДНР гарантов...

Судя по общей картине, АК республиканцев вполне по силам загнать в котел ВСУ. А там оборона посыплется. Слишком затянули "мирный процесс" политики. У большинства бойцов сейчас извилины мозга крутятся вокруг простой мысли: "Или грудь в крестах, или голова в кустах". Посмотрим...

США? Никаких уникальных функций!

Давно хотел спросить: Донбассу такие не нужны? Сколько жизней бы спасли. И упоротых отогнали...

Там точно есть "Аистёнки".

Сравнение, конечно, в духе National Interest, забыли указать количество комплексов в войсках.

Может, еще и где дислоцируются доложить? А вообще, "Зоопарк" начали делать в СССР, а сейчас серьезно модернизировали, так что ваш запрос надо переадресовать Генштабу.

1. "Зоопарк-1М" тоже далеко не новый по году разработки и, соответственно, по элементной базе.

2. Дешёвые ура-патриотические подколки надоедают. Подобные комплексы характеризуются не дислокацией, а местом в ОШС частей и соединений. И общим количеством в СВ. Что толку, что он сравним с аналогичным американским (даже если это так), если их удельное количество меньше на порядок?

В поисках русских сюрпризов

Всё верно. Отставные разведчики трудились во времена холодной войны, когда к СССР относились очень серьёзно и работали профессионально. Сегодня США слишком загордились своей самой мощной армией в мире, и мнимое превосходство во всем довлеет над разумом и настоящей аналитикой. Надеюсь, что "сюрпризов" у нас для американцев достаточно.

На данный момент нужны не боеголовки, а оружие, уничтожающее и блокирующее электронику. Как результат — дымы индейцев, голубиная почта и как прогресс — азбука Морзе. Есть ещё и гонцы с пакетом.

Недавно промелькнуло сообщение, что в 2014 в процессе присоединения Крыма наше руководство не доверяло обычным средствам связи и широко использовало курьерскую службу. В результате присоединение Крыма явилось полной неожиданностью для "партнёров" — они-то, как обычно, прослушивали телефоны и электронные виды связи. И просчитались…

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против России, Ирана и КНДР. Ранее за документ проголосовали почти единогласно в Палате представителей Конгресса США. Осталось поставить подпись Трампу.Предусмотрены санкции против финансовых учреждений РФ и их сотрудников, которые помогают сирийскому президенту Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения и ракетный потенциал. Кроме того, новый законопроект нацелен на наказание физических лиц, подозреваемых в причастности к кибератакам учреждения США.Предусматриваются и промышленные ограничительные меры, в том числе ужесточение ограничений в области передачи американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководных территориях, арктическом шельфе и в сланцах. От новых санкций США, если они будут одобрены в Белом доме, могут пострадать проекты с участием российских и европейских компаний: «Балтийский СПГ», «Голубой поток», трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, «Северный поток» и «Северный поток 2» и другие. В Берлине уже восприняли новый законопроект как угрозу своим экономическим интересам и энергобезопасности и выступили против введения подобных ограничений.Фактически США объявили газовую войну России. Конгрессмены и Трамп желают, чтобы европейцы покупали газ у Америки. Однако не всё так просто с американской «логистикой». Газ из США продаётся, что называется, на выходе с завода. А вот дальнейшее движение СПГ и его доставка — забота европейских транзитных компаний. Повышенная цена газа будет своего рода платой за дружбу с Америкой. Однако радости от этой «дружбы» в Европе что-то не заметно. Особенно немцам взгрустнулось…США будут рассматривать ответные действия Москвы на арест российской дипсобственности как демарш и примут новые меры, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в российской столице. «Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия», — сказал собеседник агентства.18 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем Госсекретаря Томасом Шенноном заявил о том, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США. За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».Напомним, администрация Обамы изъяла у русских два дипломатических здания — одно в штате Мэриленд, другое в Нью-Йорке. Это было сделано в конце декабря с формулировкой о «наказании за вмешательство России в выборы 2016 года». Мистер Обама тогда отметил, что русское правительство использовало два этих объекта недвижимости для «целей, связанных со шпионажем».Логика американцев проста до безобразия: мы у вас отняли собственность за «кибервмешательство в выборы», поэтому вы нас не вправе наказывать «зеркально»: мы-то в ваши выборы, мол, не вмешивались.Что тут поделать? Наш МИД мог бы попробовать отнять что-нибудь недвижимое у американцев в Москве, сославшись на выборы 1996 года. Американцы даже не скрывают, что Б. Ельцин в то время был избран с их помощью.Сумма, которую Украина должна выплатить России за неисполнение обязательств по еврооблигациям времён Виктора Януковича, составляет на сегодня почти $3,5 млрд. Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния облигациям на $3 млрд. Как сообщил Минфин России в пресс-релизе, английский суд постановил, что, помимо основного долга на $3 млрд. и невыплаченного купона на $75 млн., Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более $673 тыс. и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет $393 млн. Это значит, что на сегодня Украина должна России 3,47 млрд. долл. И это не всё: суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере £2,8 млн. ($3,6 млн.).С другой стороны, платить, похоже, Украина не собирается. Как сообщил Минфин Украины, суд принял позицию Киева и приостановил исполнение судебного решения о выплате долга. Пауза продлится до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины, говорится в заявлении украинского Минфина. До рассмотрения апелляции Россия не сможет принудительно взыскать долг.Кроме того, суд продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года.Не повезло Михаилу Саакашвили, знаменитому «участнику трех майданов», любителю галстуков и автору глубокомысленного изречения: «Бе-бе-бе, так со мной еще никто не разговаривал».26 июля другой знаменитый майданщик, Пётр Порошенко, лишил Саакашвили украинского гражданства. «Я — человек без страны», — констатировал новоявленный лишенец.Судьба Саакашвили показательна: у тех, кто бегает из одной страны в другую, с одной родины сматывается на «новую», по-видимому, жизнь представляет собой путь к падению. Дошло уже до того, что один евродепутат предложил дать мистеру Саакашвили статус… негражданина Латвии. Любопытно: не станет ли Саакашвили в таком статусе бороться в Латвии за права русскоязычного населения?Государственный авиастроительный концерн "Антонов" ликвидирован по решению правительства Украины.Ранее Министерство экономического развития Украины опубликовало перечень предприятий, которые в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или же ликвидированы. Всего ликвидации подлежат 1255 объектов. Наряду с концерном "Антонов" власти планируют ликвидировать судоремонтный завод в Черноморске, Музей морского флота Украины, а также "Одесскую железную дорогу".Печальная судьба «Антонова» легко объяснима: у концерна возникли финансовые трудности. Это случилось после того, как в 2015-м году госкомпанию вывели из состава российско-украинского предприятия.Вот сообщения украинских СМИ, сославшихся на пресс-службу Генштаба ВСУ: «РФ развернула возле границ Украины три мотострелковые дивизии, не предназначенные для обороны, эти соединения имеют четкую наступательную направленность. Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко… Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути является ударными и предназначены для ведения наступательных действий. Даже в штатном названии есть понятие «ударные», что отличает их от остальных дивизий и подчеркивает особое назначение…»И как же это русские «незаметно» развернули три дивизии — в мирное-то время, да под боком бдительных натовцев, да и под наблюдением украинцев тоже? Или это стелс-дивизии? Откуда военная разведка и сам Муженко эти дивизии наблюдали? Говорят, в обитых войлоком палатах разведчиков всё больше и больше!Целая серия тактически важных событий произошла за последние полтора месяца на линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные украинским войсковым формированиям оккупированные территории ЛДНР и освобождённые территории республик. Речь идёт, напоминает Е. Даманцев, о постепенном «ползучем отступлении» различных подразделений ВСУ из окопной инфраструктуры и значимых опорных пунктов на стратегически важных оперативных направлениях Луганской и Донецкой народной республик.Благодаря этому станет возможным дальнейшее наступление в южном направлении (Победа, Елизоветовка и Новомихайловка), где командование ВСУ сосредоточило довольно внушительный артиллерийский «кулак», состоящий из «Гиацинтов-Б», «Ураганов» и «Градов». Возможно, что это наступление станет промежуточным этапом для лишения ВСУ возможности обстреливать Донецк из тяжёлых вооружений, а возможно, и началом большого броска в сторону Угледара с формированием «Волновахского котла». Одно из нескольких приоритетных направлений теперь обозначено.В предыдущих работах мы несколько раз возвращались к сравнительному обзору различных типов отечественных радиолокационных комплексов Радиотехнических войск России с их американскими аналогами. В итоге выяснилось, что высокие технические показатели наших станций в совокупности с гораздо большей их номенклатурой определяют существенный отрыв от штатовских изделий, которые никакими уникальными функциями похвастаться не могут. Отчётливее всего этот контраст просматривается в сравнении штатной обзорной РЛС дециметрового диапазона AN/TPS-75 «Tipsy» c российской многофункциональной РЛС сантиметрового диапазона 64Л6 «Гамма-С1» или всевысотного радиолокационного обнаружителя AN/TPS-59 с отечественным межвидовым РЛК 55Ж6М «Небо-М». Если список функций американских станций весьма ограничен (управление воздушным движением и целеуказание для зенитно-ракетных батарей), то наши комплексы (благодаря своей многодиапазонности) могут быть аппаратным и программным методами адаптированы под прямое целеуказание для зенитных ракет во время выполнения перехвата вражеских целей, считает обозреватель Евгений Даманцев.Кроме того, можно надеяться, что у российской оборонки скоро появится достойный ответ в виде многофункционального радиолокационного комплекса двойного назначения с повышенным ресурсом работы благодаря внедрению АФАР-технологии с LTCC-подложкой. Эта технология способна поставить жирную точку в «межвидовой радиолокационной гонке» между Россией и США.Ветераны РУМО (Разведывательного управления Министерства обороны США) предположили, какие образцы оружия могут иметься у России и пришли к весьма интересным выводам. Об этом рассказал Иоганн Лернер из Брюсселя.Так, они посчитали, что в России на основе уже существующих видов вооружений вполне могут быть созданы подвижные поезда ракетного оружия и ПВО, замаскированные под обычные составы. В них способны входить пусковые установки крылатых ракет типа «Калибр», ракет типа «Искандер» , а также мощные средства ПВО в составе комплексов «С-400» или «С-500», «Панцирь-С» и т.д. Учитывая возможности российской железнодорожной сети, такие современные «бронепоезда» смогут перемещаться со скоростью до 1200 километров в сутки и быстро усиливать уже существующие группировки войск на театрах военных действий.Кроме этого, русские достигли больших успехов в создании боевых роботов. Наличие таких устройств в совокупности с огромным количеством достаточно современных русских танков (Т-72 или Т-80), оборудованных автоматами заряжания позволяет при небольших затратах создать многочисленные боевые группы танков, состоящие из 2-3 машин, из которых обитаемой будет только одна.Допустив эти и некоторые другие предположения, отставные разведчики призвали РУМО и администрацию Трампа прекратить заниматься недооценкой российской армии и пользоваться только проверенной информацией.Напомним, ранее другие западные эксперты заявили, что исход противостояния в современном мире уже не могут решить плавающие, летающие и ездящие металлические штуки. Во главу углу такие эксперты ставят искусственный интеллект, кибершпионаж и электронную финансовую сферу. Некто Джон Торнхилл даже объявил самолёты с танками «старомодными». Таким экспертам, на наш взгляд, следовало бы приглядеться к конфликтам новейшего времени: Сирия, Украина, Йемен, Ирак и др. Где победили кабинетные хакеры? Где обошлось без бойцов, без танков и самолётов, то есть без той техники, что «летает и ездит»? Списывать киберсоставляющую войны со счетов, разумеется, нельзя, но объявлять самолёт чем-то «старомодным» по меньшей мере наивно.