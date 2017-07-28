Бывший генсек НАТО призвал европейцев поддержать американские санкции против РФ

Тем не менее, война на износ призвана вымотать противника и показать, у кого крепче нервы. Россия сейчас как раз ведёт против Запада "холодную войну на износ. Тактика Москвы состоит в том, чтобы нарушить трансатлантическое единство, особенно в том, что касается санкционной политики. Пару недель назад я начал опасаться, что президент России Владимир Путин одержит победу в этой войне. Если так и случится, нас ждут трагические последствия,

Санкции США и ЕС, которые вступили в силу после событий на Украине, дали Кремлю понять: нарушение норм международного права не остаётся безнаказанным, пишет в своей статье для Financial Times экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен. Статью приводит канал RT предостерёг Расмуссен.По его мнению, «ослабить санкции сегодня значило бы показать всем авторитарным правителям и диктаторам, что расплачиваться за свою агрессивную политику им придётся довольно недолго». «Пора повысить цену, которую России придётся заплатить за свои акты агрессии», – заявил он.Такими соображениями руководствовались и американские политики, когда в начале недели одобрили законопроект о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России.«Европа должна была приветствовать действия США: законопроект делает совместную политику ЕС и Америки в отношении России более предсказуемой», – говорится в статье. И всё же намерения Вашингтона подверглись критике: в ФРГ и Австрии сочли, что своими действиями американцы снижают эффективность общей позиции западных партнёров по Украине.Берлин также увидел в планах США угрозу для строительства нефтепровода "Северный поток-2" и стремление повысить поставки американского сжиженного газа в Европу. «Российский Газпром воспользовался случаем, чтобы неверно истолковать намерения Вашингтона. В действительности же у США есть основания противиться строительству "Северного потока-2" и стремиться повысить экспорт сжиженного газа – такая позиция полностью оправдана», – считает Расмуссен.Таким образом, законопроект о введении новых санкций вовсе не троянский конь. «Так что вместо того, чтобы бросать угрозы в адрес США, Европе следовало бы продолжать сотрудничество с Вашингтоном. Для оказания давления на Москву Европа и Соединённые Штаты должны действовать сообща», – говорится в статье.«Вместо того чтобы подрывать эффективность санкций, Европа должна усилить их. У Америки и Европы общие цели в Восточной Европе – установление безопасности. Нельзя приносить эти цели в жертву коммерческим интересам», – заключает автор.