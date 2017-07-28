12:14 28 июля

Бывший генсек НАТО призвал европейцев поддержать американские санкции против РФ

Санкции США и ЕС, которые вступили в силу после событий на Украине, дали Кремлю понять: нарушение норм международного права не остаётся безнаказанным, пишет в своей статье для Financial Times экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен. Статью приводит канал RT .



Тем не менее, война на износ призвана вымотать противника и показать, у кого крепче нервы. Россия сейчас как раз ведёт против Запада "холодную войну на износ. Тактика Москвы состоит в том, чтобы нарушить трансатлантическое единство, особенно в том, что касается санкционной политики. Пару недель назад я начал опасаться, что президент России Владимир Путин одержит победу в этой войне. Если так и случится, нас ждут трагические последствия,
предостерёг Расмуссен.


По его мнению, «ослабить санкции сегодня значило бы показать всем авторитарным правителям и диктаторам, что расплачиваться за свою агрессивную политику им придётся довольно недолго». «Пора повысить цену, которую России придётся заплатить за свои акты агрессии», – заявил он.

Такими соображениями руководствовались и американские политики, когда в начале недели одобрили законопроект о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России.

«Европа должна была приветствовать действия США: законопроект делает совместную политику ЕС и Америки в отношении России более предсказуемой», – говорится в статье. И всё же намерения Вашингтона подверглись критике: в ФРГ и Австрии сочли, что своими действиями американцы снижают эффективность общей позиции западных партнёров по Украине.

Берлин также увидел в планах США угрозу для строительства нефтепровода "Северный поток-2" и стремление повысить поставки американского сжиженного газа в Европу. «Российский Газпром воспользовался случаем, чтобы неверно истолковать намерения Вашингтона. В действительности же у США есть основания противиться строительству "Северного потока-2" и стремиться повысить экспорт сжиженного газа – такая позиция полностью оправдана», – считает Расмуссен.

Таким образом, законопроект о введении новых санкций вовсе не троянский конь. «Так что вместо того, чтобы бросать угрозы в адрес США, Европе следовало бы продолжать сотрудничество с Вашингтоном. Для оказания давления на Москву Европа и Соединённые Штаты должны действовать сообща», – говорится в статье.

«Вместо того чтобы подрывать эффективность санкций, Европа должна усилить их. У Америки и Европы общие цели в Восточной Европе – установление безопасности. Нельзя приносить эти цели в жертву коммерческим интересам», – заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Владимирец Сегодня, 11:22
    "война на износ призвана вымотать противника и показать, у кого крепче нервы."

    Ну наконец то, вещи названы своими именами: война.
    Владимирец
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:37
      представляете с каким удовольствием можно было бы ему втащить в бороду.

      европейцы такие европейцы.

      с-т Petrov
      1. 72jora72 Сегодня, 11:53
        представляете с каким удовольствием можно было бы ему втащить в бороду.
        ...... с ноги.
        72jora72
        1. Татьяна Сегодня, 12:04
          Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен - демагогствующий Мерзавец ещё тот!
          России надо объявить против него лично тоже санкции!
          Тем более, что как справедливо заметил vovanpain
          vovanpain Сегодня, 11:39
          “ 27 мая 2016 года назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко
          Татьяна
    2. Алексей7777777 Сегодня, 11:37
      А только сейчас стало понятно?
      Наша Семья в лице артиллеристов племянников давно уже помогают там Людям...
      Алексей7777777
    3. vovanpain Сегодня, 11:39
      Цитата: Владимирец
      "война на износ призвана вымотать противника и показать, у кого крепче нервы."
      Ну наконец то, вещи названы своими именами: война.

      Тем более
      27 мая 2016 года назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко
      fellow Собутыльники однако. laughing
      vovanpain
  2. Комментарий был удален.
  3. ИмПерц Сегодня, 11:24
    Тем не менее, война на износ призвана вымотать противника и показать, у кого крепче нервы. Россия сейчас как раз ведёт против Запада "холодную войну на износ. Тактика Москвы состоит в том, чтобы нарушить трансатлантическое единство, особенно в том, что касается санкционной политики. Пару недель назад я начал опасаться, что президент России Владимир Путин одержит победу в этой войне. Если так и случится, нас ждут трагические последствия,

    А хо-хо не бо-бо?
    Не думаю, что немцы, голландцы или бельгийцы с французами согласятся на резкое ухудшение материального положения. Нам то не привыкать, а им?
    ИмПерц
    1. Dashout Сегодня, 11:48
      Цитата: ИмПерц
      Не думаю, что немцы, голландцы или бельгийцы с французами согласятся на резкое ухудшение материального положения. Нам то не привыкать, а им?

      Согласятся! Ну это ж подчиненные страны, страны второго мира (по амерской модели мироустройства) - куда они денутся!
      Dashout
    2. stas-21127 Сегодня, 12:11
      В прошлые санкции гейропейцы всЁ проглотили, и сейчас, думаю так же будет.
      stas-21127
  4. pvv113 Сегодня, 11:24
    пишет в своей статье для Financial Times экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен

    Ничего своего не сказал, ничего умного не добавил. Так, обыкновенный попугай hi
    pvv113
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    ... селёдина из тины выползла... а чего, за эти призывы, ему сами недовольные по голове не настукают, всё одно мозгов как не было, так и не будет никогда больше... laughing
    a.s.zzz888
    1. Подрезчик Сегодня, 11:29
      Еще один европолитик с пониженной социальной ответственностью! Европеец, продавшийся матрасным и сявкающий по команде... am
      Подрезчик
  6. Злой 55 Сегодня, 11:26
    Очень бы хотелось услышать,ЧТО бы сказал тов.Сталин в ответ на америГАДские санкции...
    Злой 55
  7. Околоточный Сегодня, 11:28
    По его мнению, «ослабить санкции сегодня значило бы показать всем авторитарным правителям и диктаторам, что расплачиваться за свою агрессивную политику им придётся довольно недолго». «Пора повысить цену, которую России придётся заплатить за свои акты агрессии», – заявил он.
    - Сказал Сексот с диктофоном.
    Околоточный
  8. роман66 Сегодня, 11:35
    ну что же - старый здравый совет - если изнасилование неизбежно..., и далее по тексту
    роман66
  9. Толстоевский Сегодня, 11:43
    генсеков нато, как и геев, бывших не бывает
    Толстоевский
    1. To be or not to be Сегодня, 12:08
      Генсеки НАТО и прочие генсеки -бывают бывшие.А вот агентами влияния США ОНИ остаются пожизненно и проводят политику в интересах своих хозяев.
      Европа посажена на управителей .которых поставила Америка!
      To be or not to be
  10. Prjanik Сегодня, 11:44
    Мне вот интересно, а издержки европейцев бывший генсек НАТО из своего кармана оплачивать собирается? winked
    Prjanik
  11. Every Сегодня, 12:02
    Берлин также увидел в планах США угрозу для строительства нефтепровода "Северный поток-2" и стремление повысить поставки американского сжиженного газа в Европу. «Российский Газпром воспользовался случаем, чтобы неверно истолковать намерения Вашингтона. В действительности же у США есть основания противиться строительству "Северного потока-2" и стремиться повысить экспорт сжиженного газа – такая позиция полностью оправдана», – считает Расмуссен.

    Вот вся суть санкций. Чисто экономические интересы.
    И щенячий лепет про международное право и ответственность за его нарушение пусть этот шут, оставит при себе.
    Every
  12. Flinky Сегодня, 12:05
    Кто опять пустил наркомана к микрофону?
    Flinky
  13. ivanshipulin Сегодня, 12:12
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