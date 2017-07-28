12:15 28 июля

Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Сотрудниками ФСБ задержаны семь выходцев из стран Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости сообщение спецслужбы.

Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге


Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей,
говорится в релизе.


Данные о личности задержанных в интересах следствия не раскрываются. Возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Согласно статистики Генпрокуратуры, за первую половину текущего года российские спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля – тогда в метрополитене между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» взорвал себя смертник. Жертвами взрыва стали 16 человек. В ходе расследования этого преступления арестованы 10 человек.

Использованы фотографии: Центр общественных связей ФСБ РФ/ТАСС
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Комментарии 17

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:45
    почему нельзя было их ликвидировать при задержании?
    Толстоевский
    1. pvv113 Сегодня, 11:48
      Можно было бы. Но вдруг они еще кого-нибудь сдадут
      pvv113
      1. Дуплет Сегодня, 11:54
        Цитата: pvv113
        Можно было бы. Но вдруг они еще кого-нибудь сдадут

        Ну одного оставить.. потом кормить этих ков еще.. да и на зоне агитировать будут.. для них нужен лесоповал..
        Дуплет
    2. Deadушка Сегодня, 11:48
      Дальше будут разрабатывать.
      А потом можно было бы на Марсовом поле на кол посадить...
      Deadушка
      1. Подрезчик Сегодня, 11:51
        ФСБ работает на упреждение, и это радует!
        Подрезчик
        1. Deadушка Сегодня, 11:59
          Доброго hi
          Ну по сути это и есть их основная работа(кроме других направлений) - выявление и предотвращение.
          Часто про такое вообще не пишут, бойцы невидимого фронта. good
          Deadушка
          1. Подрезчик Сегодня, 12:10
            Приветствую, Виталий! hi Это и имел ввиду, их работа тихая до поры, и нашему "глазу" невидимая. Молодцы! good
            Подрезчик
        2. Монос Сегодня, 12:11
          Цитата: Подрезчик
          ФСБ работает на упреждение, и это радует!

          Дай Бог им здоровья!
          Монос
    3. Алексей7777777 Сегодня, 11:49
      Терпимость и толерантность,однако...
      - Джордж, что это за шум за окном?
      - Парад копрофилов, сэр.
      - Да? И чего же они хотят?
      - Они всего лишь отстаивают свои права на равенство, сэр.
      - Не понял. Им кто-то не дает есть дерьмо дома?
      - Да нет, сэр. Они не хотят есть его только дома. Они выступают за то, чтобы дерьмо продавалось во всех заведениях общепита, чтобы на перекрестках можно было легко купить дерьмо на палочке, а в ресторане без проблем заказать говна на лопате.
      - Но это же тошнотворно и совершенно не естественно, Джордж.
      - Ну почему же, сэр? Это врожденное, они такими родились и ничего не могут с этим поделать. Кроме того в природе полно примеров копрофильства. Собаки, морские свинки, да целая куча животных воспринимает это вполне нормально. Поэтому ничего удивительного, что человека, как часть животного мира, это тоже касается.
      - Джордж, я правильно понимаю, что если они добьются своего, то в моем любимом кафе на углу вместе с клубничным суфле будут подавать говно в стаканчиках???
      - Совершенно верно, сэр. Копрофилы абсолютно нормальные люди и имеют право есть свое любимое блюдо во время обеда, не скрывая своих предпочтений.
      - Боже, да меня просто стошнит на месте!
      - Сэр, как Вы можете??? Это же совершенно нетолерантно. Вас за такое как минимум оштрафуют, а как максимум посадят.
      -???
      - И кстати, сэр, один знаменитый психиатр в свое время сказал что-то в духе: "если Вам не нравятся копрофилы, то, весьма вероятно, что Вы на самом деле тоже копрофил, просто скрытый". Я не ручаюсь за достоверность фразы, но все же прислушайтесь к себе, возможно Вас ждут свежие вкусовые открытия!
      Алексей7777777
    4. ватник Сегодня, 11:49
      Надо отменять смертную казнь в стране за особо тяжкие преступления пока это не поздно.
      ватник
    5. vovanpain Сегодня, 11:58
      Цитата: Толстоевский
      почему нельзя было их ликвидировать при задержании?

      Ликвидировать,конечно можно,но перед этим желательно узнать пароли,явки,связи. hi
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 12:03
        Конечно можно.Ликвидировать..и желательно по частям..
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Толстоевский
        почему нельзя было их ликвидировать при задержании?

        Ликвидировать,конечно можно,но перед этим желательно узнать пароли,явки,связи. hi
        210окв
      2. annodomene Сегодня, 12:04
        Ну, так узнать пароли, явки, связи - и продолжить "задержание"... laughing
        annodomene
  2. Гардамир Сегодня, 12:05
    А это не те которые нацисты оружием торговали?
    Гардамир
  3. Fenix 2.0 Сегодня, 12:07
    Цитата: ватник
    Надо отменять смертную казнь в стране за особо тяжкие преступления пока это не поздно.

    День добрый ! И вот я снова здесь ! (Я вам писал в личку не так давно) Так у нас смертная казнь и так отменена в своё время по требованию гейсоюза belay request
    Fenix 2.0
    1. ватник Сегодня, 12:11
      Цитата: Fenix 2.0
      Так у нас смертная казнь и так отменена в своё время по требованию гейсоюза

      Добрый день.
      Сейчас просто спешу (надо уезжать) и ошибся
      Конечно я хотел написать - вновь ввести смертную казнь за тяжкие преступления.
      Спасибо Fenix 2.0 что указали на ошибку.
      ватник
  4. урапатриот Сегодня, 12:13
    А что там с "борьбой с терроризмом на дальних подступах"? Террористы о ней не слышали? request
    урапатриот
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