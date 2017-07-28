Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей,

Сотрудниками ФСБ задержаны семь выходцев из стран Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости сообщение спецслужбы.говорится в релизе.Данные о личности задержанных в интересах следствия не раскрываются. Возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.Согласно статистики Генпрокуратуры, за первую половину текущего года российские спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля – тогда в метрополитене между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» взорвал себя смертник. Жертвами взрыва стали 16 человек. В ходе расследования этого преступления арестованы 10 человек.