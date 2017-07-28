В МИД предложили Вашингтону сократить число сотрудников дипмиссии США в России
Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек — столько россиян, по утверждению МИД РФ, работают в США. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Одновременно МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР. Инициативу поддержали 98 сенаторов, двое проголосовали против.
Предлагаем американской стороне до 1 сентября с. г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек— говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ— предупредили в МИД.
Одновременно МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР. Инициативу поддержали 98 сенаторов, двое проголосовали против.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Илья Питалев
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