16:02 28 июля

В МИД предложили Вашингтону сократить число сотрудников дипмиссии США в России

Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек — столько россиян, по утверждению МИД РФ, работают в США. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Предлагаем американской стороне до 1 сентября с. г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек
— говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД предложили Вашингтону сократить число сотрудников дипмиссии США в России



В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ
— предупредили в МИД.

Одновременно МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору
— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР. Инициативу поддержали 98 сенаторов, двое проголосовали против.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. colonel Сегодня, 12:23
    Блин, ну наконец то!!!
    colonel
    1. Балу Сегодня, 12:24
      Цитата: colonel
      Блин, ну наконец то!!!

      Маловато будет. Консульства тоже надо закрыть. angry
      Балу
      1. Zibelew Сегодня, 12:35
        .
        .. арестована дача в Серебрянном Бору, складские помещения........ предписано сократить персонал дипредставительств до уровня российских в США, высылают дипломатов.

        Одобряем и поддерживаем. yes
        Сколько же ещё раз история должна повторять свой урок, который мы, русские, никак не можем освоить: "То, что мы считаем проявлением великодушия и благородства, "наши западные партнёры" воспринимают, как нашу слабость, слюнтяйство и неумение "работать с людьми". Проявление этих качеств в отношении ЛЮБЫХ представителей западной цивилизации не просто недопустимо, но смертельно опасно.....
        Zibelew
        1. Татьяна Сегодня, 12:46
          Не нахожу ответ России США вполне адекватным!
          Россия предлагает США убрать своих сотрудников по их усмотрению.
          Российских же дипломатов из США выдворяли перед Новым годом из США по усмотрению спецслужб самих США!
          Ну и где АДЕКВАТНОЕ отражение Россией действий США?! Его, по моему мнению, нет! Опять дипломатическая слабинка - опять дипломатические уступки с демократическим либеральным налётом!
          Татьяна
          1. Zibelew Сегодня, 12:49
            Татьяна love "Привести в соответствие" это гораздо больше 35 дипломатов. А может как вариант, всё программное обеспечение, сделанное буржуями в США сделаем трофейным. lol
            Zibelew
            1. Wedmak Сегодня, 13:04
              всё программное обеспечение, сделанное буржуями в США делаем трофейным.

              Можно подумать у 90% россиян оно таковым не было. wink
              Wedmak
          2. Ищущий Сегодня, 13:06
            Не переживайте,.приложением к этой ноте идёт поимённый список.Ведь это только последние 25 лет такие действия не применялись,а в 70-80 гг.это было весьма частым явлением между СССР и США.
            Ищущий
      2. Комментарий был удален.
      3. mikh-korsakov Сегодня, 12:54
        На мое ИМХО хорошо, но маловато. Я много раз читал, что Трамп борется с конгрессом, который мешает ему налаживать отношения с РФ. То есть получается, что весь вред идет от конгресса. Почему бы нашим юристам не изучить документ о санкциях. Наверняка там найдутся преступные с точки зрения международного и отечественного права намерения, которые позволят возбудить против конгрессменов, голосовавших за санкции, уголовные дела по образцу как мы это сделали для вожаков киевской хунты. При всем внешне кажущемся идиотизма такого действия стоит отметить, что конгрессмены-русофобы ездят на Украину вплоть до передовой в Донбассе. Я думаю, что начали бы остерегаться, а это имиджевый урон.
        mikh-korsakov
        1. Татьяна Сегодня, 13:04
          mikh-korsakov
          Трамп борется с конгрессом, который мешает ему налаживать отношения с РФ. То есть получается, что весь вред идет от конгресса. Почему бы нашим юристам не изучить документ о санкциях. Наверняка там найдутся преступные с точки зрения международного и отечественного права намерения, которые позволят возбудить против конгрессменов, голосовавших за санкции, уголовные дела по образцу как мы это сделали для вожаков киевской хунты. При всем внешне кажущемся идиотизма такого действия стоит отметить, что конгрессмены-русофобы ездят на Украину вплоть до передовой в Донбассе. Я думаю, что начали бы остерегаться, а это имиджевый урон.

          Вы, Михаил, абсолютно правы!
          Имиджевый урон - это ещё и, как следствие, и карьерно-денежный урон в заработной плате чиновника!
          Татьяна
        2. Монос Сегодня, 14:12
          Цитата: mikh-korsakov
          Я много раз читал, что Трамп борется с конгрессом, который мешает ему налаживать отношения с РФ.

          Не вижу смысла помогать Трампу. Пусть борются, может задушат друг друга в объятьях. Нам это только на руку. Хаос власти в США порадует весь мир.
          Монос
      4. mikh-korsakov Сегодня, 14:09
        Переварил это дело и возник вопрос. На первый взгляд здорово, ответ более. чем симметричный. Американских дипломатов в РФ оценивается как около 1000 человек, то есть нацелено как бы на уменьшение количества "дипломатов в штатском" . Но на деле боюсь, что Госдеп "дипломатов в штатском" сохранит, а технических сотрудников консульств сократит, этим самым вызовет трудности в получении виз. А это нам зачем? Надо было конкретно указать кого из посольских мы высылаем. а согласие на присылку новых "дипломатов в штатском" не давать, кто из них "в штатском" а кто реально дипломат можно с хорошей вероятностью вычислить.
        mikh-korsakov
        1. Кубик123 Сегодня, 14:37
          Цитата: mikh-korsakov
          а технических сотрудников консульств сократит, этим самым вызовет трудности в получении виз. А это нам зачем?

          Неужели не понятно, что ситуация идет к тому, что никаких виз скоро вообще не потребуется. Конфронтация, - это ситуация с обратной связью. Чем дальше, тем больше. Мы до последнего хотели этого избежать, но .....

          А в отношении "дипломатов в штатском", - считайте, что каждый первый, - если и ошибетесь, то не сильно.
          Кубик123
      5. Сергей Медведев Сегодня, 14:10
        Да можно вообще дипломатические отношения разорвать. За санкции и прочие любезности. А сейчас пока просто ответка за последний выпад Обамы ещё. Лучше поздно, чем никогда.
        Сергей Медведев
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 12:24
      Даёшь перевыполнение плана, давай ещё Санкций.
      Wild_Grey_Wolf
      1. Чёрный Сегодня, 12:27
        Не просить надо, а вышвыривать...
        Чёрный
        1. Подрезчик Сегодня, 12:32
          А ВВП точно говорил в Финляндии: "Мы терпеливо относились к этому, но надо отвечать на хамское отношение к нашей стране." А теперь давануть надо в ответ, да посильней!
          Подрезчик
          1. Zibelew Сегодня, 13:01
            Цитата: Подрезчик
            Мы терпеливо относились к этому, но надо отвечать на хамское отношение к нашей стране

            Александр hi Вспомнил Папанова.
            Zibelew
    3. vovanpain Сегодня, 12:28
      Одновременно МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

      Наконец то. good Ну а где пакующие чемоданы 35 дипломатов? what
      vovanpain
      1. nesvobodnye Сегодня, 13:40
        При приведении численности в соответствие (с российским дипкорпусом в США) домой отправятся около 700 дипломатических и технических работников посольств и консульств США, а включая членов семей - около 2000 человек.
        Ответ на высылку 35 дипломатов ещё не дан, т.к. мы не сокращали штатную численность нашей дипмиссии в США, значит 35 дипработников будут высланы позже, если США не одумаются.
        Вот здесь больше информации: https://aftershock.news/?q=node/547103
        nesvobodnye
        1. Кубик123 Сегодня, 14:53
          "Ответ на высылку 35 дипломатов ещё не дан, т.к. мы не сокращали штатную численность нашей дипмиссии в США, значит 35 дипработников будут высланы позже, если США не одумаются."

          Не сможем еще 35. Если сейчас приведем к паритетету, то на нашу дальнейшую высылку, штаты будут иметь право "зеркально" выслать еще 35 наших.
          Кубик123
      2. bk316 Сегодня, 13:40
        Ну а где пакующие чемоданы 35 дипломатов

        Какие 35, их там сильно больше будет, насколько я понимаю несколько сот.
        bk316
    4. ser-pov Сегодня, 13:56
      Полностью заявление МИДа
      [/quote]Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации

      27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств.

      Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д. Исходили и исходим из того, что эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход.

      Вместе с тем, Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции. Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения.

      В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику.

      Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса.

      Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.

      – В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ.

      – Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

      Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.[quote]
      ser-pov
  2. злой партизан Сегодня, 12:23
    Ну и правильно good . Только у меня вопрос: а сколько их сейчас feel ? Не получится ли так, что мы ответим не симметрично? wink
    злой партизан
    1. demo Сегодня, 12:41
      И у меня такая же мысль проскочила.
      Сколько же их сейчас?
      demo
      1. bk316 Сегодня, 13:41
        Зацените не 35, а 500 давай до свиданья!
        bk316
    2. mixei Сегодня, 13:12
      С дипломатами , тех.поддержкойи другой прислугой более тысячи...
      mixei
    3. ser-pov Сегодня, 14:26
      [/quote]

      Ранее российское агентство ИТАР-ТАСС цитировало неназванного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, заявив, что «ответ может повлиять на представителей всех подразделений разведывательного сообщества США, работающих под дипломатическим покровом».

      Он также отметил, что в российском посольстве в Вашингтоне работают 190 человек, в то время как посольство США в Москве насчитывает 1100 человек, возможно, намекая, что число американцев, которых просят покинуть страну, будет больше, чем число россиян, изгнанных из Соединенных Штатов.[quote]

      Офигеть! На ших 190 , а их в Москве 1100 человек.. И это только в Москве... yes
      ser-pov
  3. майор Юрик Сегодня, 12:24
    Респект,янки GO HOME !!!!! negative
    майор Юрик
  4. Bakht Сегодня, 12:25
    Ну наконец разродились. Как говорится "сколько ни мучалась, а померла"
    Bakht
    1. НасРать Сегодня, 12:57
      Цитата: Bakht
      Ну наконец разродились. Как говорится "сколько ни мучалась, а померла"


      " Душок" нашелся?(ко вчерашней беседе) ... wassat

      Как Вы переживаете за Россию, прямо любо дорого посмотреть! Поди родственники в России есть? bully
      НасРать
      1. Bakht Сегодня, 14:48
        Это просто они меня послушались. Я вчера в Кремль звонил.
        А Вы считаете, что я не имею права за что-то переживать?
        Bakht
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:28
    Понеслась... Ну теперь и послы не нужны окажутся!
    Горный стрелок
  6. xolod_22 Сегодня, 12:30
    Священный в дипломатии принцип зеркальности и в действии.Согласен, наконец то,но даже нет тени сомнения ,что сейчас поднимется вой о притеснении американских дипломатов и глобальной угрозе демократии))
    xolod_22
    1. mikh-korsakov Сегодня, 12:57
      не зеркальный, а более чем зеркальный, потому что МИД ожидает, что число дипломатов, среди которых много "дипломатов в штатском" сократят до 455 человек, а сейчас их там вместе с уборщицами около тысячи.
      mikh-korsakov
  7. Alexey-74 Сегодня, 12:32
    Закрыть нахрен все некомерческие организации (НКО) и различные центры, забрать "дипсобственность"... и ставить их в такие условия, что бы ехать к нам хотели.
    Alexey-74
  8. злой партизан Сегодня, 12:32
    А в Екатеринбурге ваще надо прикрыть этот гадюшник под названием Консульство США.
    злой партизан
    1. Б.Т.В. Сегодня, 13:03
      Цитата: злой партизан
      А в Екатеринбурге ваще надо прикрыть этот гадюшник под названием Консульство США.


      И не только в Е- бурге, во Владивостоке тоже надо.
      Б.Т.В.
  9. svp67 Сегодня, 12:41
    Ура!!! Дождались. Терять нам уже точно нечего, так что ОТВЕЧАТЬ НЕОБХОДИМО.
    svp67
  10. bond7213 Сегодня, 12:41
    Долго запрягали , ну терь должно поехать с хорошей скоростью !
    bond7213
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 13:30
      Долго они нас доставали, понравится ли им то, когда у них это получится?
      Помоему Путин уже начинает злиться.
      Ретвизан 8
  11. Гардамир Сегодня, 12:41
    До 1 сентября немного времени подождём-посмотрим, чем дело закончится.
    Гардамир
  12. savage1976 Сегодня, 12:49
    Неправильно это подавать как ответ на санкции, это ответ на предновогодний выпендреж обезьяны, а на санкции надо готовить санкции. Например вечный запрет компаниям из сша работать в России в секторе добычи полезных ископаемых, ввести запрет на вваоз автомашин произведенных и использовавшихся на территории сша, да много чего можно придумать.
    savage1976
  13. Anchonsha Сегодня, 12:53
    Ох, ну неужели... ??? Хотя понятен был посыл ВВП Трампу, чтоб хоть в чем то помочь президенту США в его противостоянии безумной клинтоновской либерастии. И наконец наше правительство поняло, что наша безответность для мериканов только усиливает их безумство.
    Anchonsha
  14. Jovanni Сегодня, 12:54
    Ждали, ждали, ждали, ещё ждали, короче долго ждали, что само рассосется. Увы! Чуда опять не произошло. Оно никогда не происходило. Американцы не перестали быть американцами. И чего было ждать?...
    Jovanni
  15. Макаров Сегодня, 12:57
    Россия потребовала.....Предлагаем американской стороне ...

    Когда требуют по тексту далее обязательно идет фраза что-то типа "иначе" или "в случае невыполнения"... а тут просят... опять желаемое за действительное выдаете....
    Макаров
    1. Alex Rad Сегодня, 13:00
      Ну уж Вам то лучше вообще молчать))))Украины вымолила -очередной транш)))
      Alex Rad
      1. Макаров Сегодня, 13:23
        Пойди курни или ширнись...для тебя недоразвитого наркомана отдельно поясняю: в такой стране которая называется Украина проживают миллионы русских...часть из них решила не иметь ничего общего с такой страной как Украина а часть продолжает жить на территории, которая как говорят "подконтрольна Киеву"....поэтому если есть что сказать то по теме пожалуйста...а если будешь продолжать мусолить тему национальностей то ###и #ы ####р #б####й д######б.....уловил тонкий смысл моего посыла?
        Макаров
        1. тимофей61 Сегодня, 14:44
          пойди ударься головой
          тимофей61
    2. Ретвизан 8 Сегодня, 13:26
      .. а тут просят...
      А как Вы хотели? Это дипломатия. Так принято. Да, попросили.... только срок дали месяц на выполнение !
      Ретвизан 8
      1. Макаров Сегодня, 13:36
        Вот так и знал что найдется кто-то, кто скажет про "дипломатичный язык"...в дипломатии между просьбой и требованием разница еще большая чем при бытовом общении...например с гаишником...так как все знают что когда просят, то просьбу можно отклонить...а когда требуют то ставят ультиматум...в чем тут ультиматум? Что РФ сделает с дипломатами? Вышлет? Тогда почему это не указывается сразу в сообщении? Перестраховываются? В последнее время так часто все эти просьбы ничем не заканчивались что уже начинаешь вчитываться в детали подобных сообщений...вот например сбили самолет ВКС РФ...прямой акт агрессии...результат...? Ответили? Вот поэтому я и вчитываюсь в подобные мелочи чтобы точно понимать чем это закончится...вышлют буду приятно удивлен...но пока в этом сильно сомневаюсь, особенно учитывая поставленные сроки...высылают в течение 24 часов...а тут месяц дали...опять же зачем? Вот пример тут же с имуществом...ни каких месяцев через неделю "бай-бай"...вот тут все четко...хотя и с сумасшедшим запозданием...
        Макаров
  16. Alex Rad Сегодня, 12:58
    Разродились,наконец то,ну сейчас либерасты в России завизжат))))Без кормежки остаются сиротинушки
    Alex Rad
  17. gorgo Сегодня, 12:59
    Видели бы вы комплекс их посольства в Киеве... Там их, наверное, тысяча сидит... Ну оно и понятно - управлять такой страной...
    gorgo
  18. Karabin Сегодня, 12:59
    Ой, что это с нашим Министерством Озабоченности? Неужели ЧСД проснулось? Жжет напалмом
    Предлагаем американской стороне
    , а дальше совсем варварство
    Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице
    . Где харчеваться пиHдocопосольские будут? Ладно ,начальство по ресторациям, а рядовые и техсотрудники где? Наверное ,как дорогие россияне, перейдут на суррогаты из сетевых гипермаркетов.
    Но не все так жестко, как кажется. До 1 сентября уйма времени для МИДа сдать назад и даже развернуться. Не удивлюсь , если так и будет
    Karabin
    1. НасРать Сегодня, 13:05
      А почему до 1 сентября? wassat написано черным по клавиатуре - с 1 августа!
      НасРать
      1. mixei Сегодня, 13:17
        До 1 сентября по личному составу дип.представительств, а со 2августа по недвижимости..
        mixei
        1. НасРать Сегодня, 13:19
          .
          Цитата: mixei
          До 1 сентября по личному составу дип.представительств, а со 2августа по недвижимости..



          Принято
          НасРать
      2. Veteran Сегодня, 13:28
        С 1 августа приостанавливается использование складских помещений на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору, а до 1 сентября даётся время на сокращение числа дипломатических и технических сотрудников в Москве, СПб, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек.
        Главного не сделали - надо было ЗАКРЫТЬ Спасо-Хаус в Старопесковском пер. Москвы, осиное гнездо амеров по приёму, "воспитанию" и инструктажу всех "цветных" либерастов.
        Veteran
  19. Ищущий Сегодня, 13:01
    Наконец то !!!! .И ведь это не какие то агрессивные ,незаконные действия,это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ответные действия ,ПРАВИЛА.которые существуют в дипломатии сотни лет.
    Ищущий
  20. ПРАВОкатор Сегодня, 13:07
    Опять игры дипломатов.Дают Трампу время убрать неугодных из России.Теперь половина агентств пойдёт к нему на поклон.Посольств и других построек им нужно было оставить столько же сколько и у нас.
    ПРАВОкатор
  21. Valter1364 Сегодня, 13:21
    Больше 1000!
    Расплодились! Как тараканы! Дихлофосом их! wink
    Valter1364
  22. Ретвизан 8 Сегодня, 13:21
    Мнение мое конечно субъективное, но я против того чтобы об тебя вытирали ноги! И если кто-то плюет тебе в душу, я за то чтобы в ответ "заехать в рыло"!
    История существования нашего государства, тому яркий пример: когда мы расшаркивались перед западом в девяностые о нас вытирали ноги и с нами начинали считаться когда враги получали по зубам!
    Ретвизан 8
  23. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:25
    Наконец-то ВВП ответил обнаглевшим тварям ! Я уже думал, что все снова ограничится озабоченностью МИДа, но Владимир Владимирович приятно удивил на этот раз. 3,14ндосы будут в ярости и снова кого-нибудь вышлют из наших, а мы должны отвечать симметрично им впредь. Антироссийская истерия однозначно приведет к разрыву дипотношений, что я могу только приветствовать. Плодить новых либерастов без участия американских дипломатов будет довольно затруднительно, а известных белоленточников я бы давно отправил на урановые рудники пожизненно.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  24. злой партизан Сегодня, 13:28
    Продолжение марлезонского балета:

    СРОЧНО: Посольство США в России осталось без дачи и складов

    28.07.2017 - 12:41
    СРОЧНО: Посольство США в России осталось без дачи и складов | Русская весна
    МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

    «Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419–3).

    Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

    Кроме того, Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов: оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США.

    «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — подчеркнули в МИД РФ.
    lol
    злой партизан
  25. xant Сегодня, 13:30
    выселка 700 дипломатов нормалек только я бы дал пару суток а не до 1 сентября и аэропорт закрыл бы на профилактику на 3-е суток laughing
    xant
  26. трофим Сегодня, 13:33
    Да не пин-до-сов надо гнобить, а местных под-пин-досников и прочую сволоту у которой бабки и детки в соединенных штатах П-на. Так оно им больнее а нам полезнее будет.
    трофим
  27. sauvage Сегодня, 13:33
    На ВО наверное зарегистрирован какой нибудь сотрудник из МИДа, последние 2 дня гневных комментариев в адрес МИД было много, прислушались к мнению людей yes
    sauvage
    1. BAI Сегодня, 13:45
      прислушались к мнению людей yes

      МИД - это такая организация, которая отличается глубоко наплевательским отношением к гражданам РФ (ну как ГУК МО РФ - к военнослужащим). МИД больше интересуют иностранцы, а не граждане РФ.
      BAI
  28. BAI Сегодня, 13:42
    6 месяцев назад это может и рано было делать, а вот 4 месяца назад - самый раз.
    BAI
  29. частное лицо Сегодня, 13:43
    Да америкосам по поводу высылки наших дипломатов "спасибо" надо сказать , это же сколько народу(помимо самих дип.лиц так ещё и их жён и детей) находилась в штатах за народные деньги. А толку что они сделали чтоб минимизировать санкции?
    частное лицо
  30. Aleksandr21 Сегодня, 13:44
    Маловато будет (с) США пытаются перекрыть нам поставку энергоресурсов в Европу, сокращают срок кредитования наших банков, запрещают поставлять оборудование и технологии касающиеся шельфовых проектов, не говоря уже о аресте дип.собственности и высылки дипломатов. И если на последние мы отвечаем практически симметрично (высылка дипломатов и запрет на пользование складских помещений и дачи в Серебряном бору) то что насчёт всего остального ? Ладно экономически мы ответить не можем, но мы можем прекратить сотрудничество по наболевшим темам: КНДР, Иран, Сирия, договоры по разоружению, признать в конце концов непризнанные республики и т.д. вариантов много, главное желание.
    Aleksandr21
  31. bk316 Сегодня, 13:48
    Пятьсот! Пятьсот КАРЛ! Это не 35! Хочется посмотреть на эту толпу.
    И с дачи в 24 часа.
    Такое было вообще?
    bk316
  32. 4ekist Сегодня, 13:51
    Цитата: Татьяна
    Не нахожу ответ России США вполне адекватным!
    Россия предлагает США убрать своих сотрудников по их усмотрению.
    Российских же дипломатов из США выдворяли перед Новым годом из США по усмотрению спецслужб самих США!
    Ну и где АДЕКВАТНОЕ отражение Россией действий США?! Его, по моему мнению, нет! Опять дипломатическая слабинка - опять дипломатические уступки с демократическим либеральным налётом!

    Следует выгнать всех сразу в один момент.
    4ekist
  33. МорякЧФ Сегодня, 14:26
    Неужели всё таки осмелилось наше правительство "предложить" зеркальный ответ .
    МорякЧФ
  34. a.s.zzz888 Сегодня, 14:28
    Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек

    ... интересно, а сколько всего у нас мерикатосов в дипах и консульствах?... на какое количество уменьшится "озабоченных"?
    a.s.zzz888
  35. faterdom Сегодня, 14:33
    То, что дали месяц на усушку-утруску, с учетом, сколько там "дипломатов в штатском", от каких они спецслужб и фондов там сидят, что там хранилось на складах, да помножить на количество высылаемых - это будет славный бензинчик в дружную семью американского истеблишмента! Им будет там месяц о чем горячо поспорить, тем более не за горами наши президентские выборы, в которые американцы так привыкли "не вмешиваться".
    Кто-то, может думает, мол, "Трампа жалко", да только вот так оно все устроено, что наш интерес в общем ослаблении США, в идеале - распаде на несколько (5-6) независимых и враждующих государств.
    То есть зеркально их интересу по отношению к нам. Поэтому, нам не жалко ни Трампа, ни Тилерсона, и никого иного из главнюков.
    faterdom
  36. savage1976 Сегодня, 15:03
    755 сотрудников будет выслано, с учетом семей гораздо больше. Это МИД РФ уже подсчитал. Круто.
    savage1976
  37. Роман070280 Сегодня, 15:06
    Я немного не по теме.. но вот о чём сразу же подумал..
    Одних лишь сотрудников посольства, в одной лишь ии - полтысячи человек.. И все жрут не просто хлеб с маслом!! Чтобы одного такого обслужить - у нас и десяти работяг не хватит запрячь.. думаю, человек сто в стране работает лишь на одного такого сотрудника посольства с его семьёй.. И это даже не считая начальных капзатрат..
    А сколько ещё прочих миротворцев, военкоров, советников и остальной всякой фигни по всему миру.. и каждый получает далеко не среднюю ЗП по стране.. Уж молчу про саму армию, вояк, разработку..
    Сумма в голове выплывает ужасающая.. в перерасчёте на каждого "обслуживающего", приносящего именно доходы в казну.. Например, сколько нужно слесарей у станка, чтобы обработать/одеть/обуть/накормить каждого такого посла.. да ещё бассейн ему наполнить чистой водой..
    Роман070280
  38. Роман070280 Сегодня, 15:07
    пиндocия - это фильтр что ли??)
    Роман070280
  39. Radikal Сегодня, 15:08
    Цитата: colonel
    Блин, ну наконец то!!!

    Вы о чём? Вы список американских санкций в отношении России видели? То что сегодня мы услышали от представителей России- это... (приходится быть корректным, чтобы не подводить админов) жалкие "кошкины слёзы", а не ответные меры! Выглядит прям как по Ильфу и Петрову - "На злобные выпады товарища... Трампа мы все, как один ответим: 1. Повышением качества, и количества поставляемых в США ракетных двигателей РД-180 2.Снижением цены на поставку титановых заготовок для концерна "Боинг" 3.Вложить ещё энное количество триллионов рублей в американские ценные бумаги... Ну и так далее, со всеми остановками, список можно продолжить! sad
    Radikal
    1. ser-pov Сегодня, 15:27
      Цитата: Radikal
      Вы о чём? Вы список американских санкций в отношении России видели? То что сегодня мы услышали от представителей России- это... (приходится быть корректным, чтобы не подводить админов) жалкие "кошкины слёзы", а не ответные меры! Выглядит прям как по Ильфу и Петрову - "На злобные выпады товарища...

      Что вы так бежите впереди паровоза? belay Мы медленно спустимся с горы и окучим (ответим ) на все выпады наших "партнеров"...
      ser-pov
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