В МИД предложили Вашингтону сократить число сотрудников дипмиссии США в России

Предлагаем американской стороне до 1 сентября с. г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек

В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ

Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору