Спецназ США проиграл на соревнованиях военнослужащим Гондураса и Колумбии
На ежегодных региональных соревнованиях спецназа вооруженных сил команда США заняла лишь 3 место, уступив первые два Колумбии и Гондурасу, передает ТАСС сообщение американского военного ведомства.
Согласно информации, в текущем году в этих состязаниях «участвовали команды, представлявшие 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка), а также Соединенные Штаты».
Посольство США в Парагвае уточнило, что на соревнованиях «каждая национальная команда состояла из штурмовой группы, в которую входили четверо военнослужащих, двойки снайпер – наводчик и одного запасного, который мог менять получившего травму или заболевшего соотечественника».
По данным дипмиссии, «этапами соревнований были боевые стрельбы, преодоление полосы препятствий, 20-километровый марш-бросок с полной боевой выкладкой, 14-километровый командный марш-бросок и другие подобные испытания, призванные продемонстрировать степень физической подготовки и выучку». Снайперы стреляли по мишеням, находившимся как на заранее известном, так и на неизвестном расстоянии.
Соревнования стартовали в Парагвае 18 июля и завершились в минувшую среду. В них приняли участие в общей сложности около 700 человек.
Впервые эти игры прошли в 2004 году. Колумбийские военные занимали в них первое место 8 раз.
Согласно информации, в текущем году в этих состязаниях «участвовали команды, представлявшие 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка), а также Соединенные Штаты».
Посольство США в Парагвае уточнило, что на соревнованиях «каждая национальная команда состояла из штурмовой группы, в которую входили четверо военнослужащих, двойки снайпер – наводчик и одного запасного, который мог менять получившего травму или заболевшего соотечественника».
По данным дипмиссии, «этапами соревнований были боевые стрельбы, преодоление полосы препятствий, 20-километровый марш-бросок с полной боевой выкладкой, 14-километровый командный марш-бросок и другие подобные испытания, призванные продемонстрировать степень физической подготовки и выучку». Снайперы стреляли по мишеням, находившимся как на заранее известном, так и на неизвестном расстоянии.
Соревнования стартовали в Парагвае 18 июля и завершились в минувшую среду. В них приняли участие в общей сложности около 700 человек.
Впервые эти игры прошли в 2004 году. Колумбийские военные занимали в них первое место 8 раз.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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