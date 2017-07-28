16:02 28 июля

Спецназ США проиграл на соревнованиях военнослужащим Гондураса и Колумбии

На ежегодных региональных соревнованиях спецназа вооруженных сил команда США заняла лишь 3 место, уступив первые два Колумбии и Гондурасу, передает ТАСС сообщение американского военного ведомства.



Согласно информации, в текущем году в этих состязаниях «участвовали команды, представлявшие 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка), а также Соединенные Штаты».


Посольство США в Парагвае уточнило, что на соревнованиях «каждая национальная команда состояла из штурмовой группы, в которую входили четверо военнослужащих, двойки снайпер – наводчик и одного запасного, который мог менять получившего травму или заболевшего соотечественника».

По данным дипмиссии, «этапами соревнований были боевые стрельбы, преодоление полосы препятствий, 20-километровый марш-бросок с полной боевой выкладкой, 14-километровый командный марш-бросок и другие подобные испытания, призванные продемонстрировать степень физической подготовки и выучку». Снайперы стреляли по мишеням, находившимся как на заранее известном, так и на неизвестном расстоянии.

Соревнования стартовали в Парагвае 18 июля и завершились в минувшую среду. В них приняли участие в общей сложности около 700 человек.

Впервые эти игры прошли в 2004 году. Колумбийские военные занимали в них первое место 8 раз.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vch Сегодня, 12:34
    Да парни, это вам не Голливуд! Здесь надо воевать не по киношному, а по настоящему...... А по настоящему вы оказываетесь в глубокой ж....пе.
    vch
    1. Арон Заави Сегодня, 12:39
      Цитата: vch
      Да парни, это вам не Голливуд! Здесь надо воевать не по киношному, а по настоящему...... А по настоящему вы оказываетесь в глубокой ж....пе.

      Может просто это Вы слишком высокомерно относитесь к военнослужащим Колумбии и Гондураса? Кстати и те и другие обладают очень большим опытом непрерывной антипартизанской борьбы, так что вполне могут иметь отлично подготовленных бойцов.
      Арон Заави
      1. vch Сегодня, 12:44
        Я очень уважительно отношусь к военнослужащим всех стран, потому как они все в той или иной мере защищают свою родину. Я только обратил внимание, что уровень профессиональной подготовки американского спецназа очень сильно отличается от широко ими пропагандируемого.
        vch
        1. alexneg Сегодня, 12:53
          Они мастаки воевать только с папуасами и то, если у тех нет оружия, или, если предварительно поработает авиация и доложат, что все уничтожены. Но чаще всего "воюют они" после подкупа предателей-руководителей, которые им все выкладывают на тарелочке и отдают своей подчиненной армии приказ не оказывать сопротивление.
          alexneg
        2. Shurik70 Сегодня, 12:59
          Цитата: Арон Заави
          Может просто это Вы слишком высокомерно относитесь к военнослужащим Колумбии и Гондураса? Кстати и те и другие обладают очень большим опытом непрерывной антипартизанской борьбы

          Никто в здравом уме не будет "высокомерно" относится к бойцу, регулярно оказывающемся в реальной боевой обстановке.
          А вот к американцам многие зря относятся свысока. Да, спецназ у них, мягко говоря "не очень". Но вот в дистанционной войне, нажимая кнопочки управления оружия, они чрезвычайно опасны. Для них что боевиков разбомбить, что на город атомную бомбу сбросить - всего лишь картинки на экране.
          Shurik70
      2. Лопатов Сегодня, 12:44
        Цитата: Арон Заави
        Кстати и те и другие обладают очень большим опытом непрерывной антипартизанской борьбы

        По идее, у американцев он на порядок больше, опыт такой борьбы. Не так ли?
        Лопатов
        1. Арон Заави Сегодня, 13:04
          Цитата: Лопатов

          По идее, у американцев он на порядок больше, опыт такой борьбы. Не так ли?

          Не больше чем у колумбийцев это точно. Я знал одного офицера ,который будучи в отставке работал в Колумбии. По его мнению колумбийцы по волевым, физическим качествам и уровню огневой подготовки не уступят никому. Проблемы у них с применением современных средств связи и т/д , но это легко преодолимо.
          Арон Заави
          1. Лопатов Сегодня, 14:07
            Цитата: Арон Заави
            Не больше чем у колумбийцев это точно

            Намного больше. Причём в намного более сложных условиях по сравнению с колумбийцами- в условиях, когда местное население по меньшей мере не доверяет представителям оккупационной администрации, а чаще враждебно. Да и противники по меньшей мере фанатичнее- не думаю, что "пояс шахида" нормален для бойца РВСК

            Цитата: Арон Заави
            По его мнению колумбийцы по волевым, физическим качествам и уровню огневой подготовки не уступят никому.

            А вот это уже совсем другой вопрос. Почему колумбийские спецназёры при явно меньшем опыте "операций по стабилизации"(хе-хе) оказываются намного лучше подготовлены.
            Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 12:43
      Просто они в последнее время привыкли воевать по другому.
      Для них должно было быть организовано другое испытание: набрать из тюрем десяток человек, обвинённых в убийствах, обучить их, экипировать и загнать на пулемёты, выступая в роли заградотряда. И тут они были бы вне конкуренции...
      Лопатов
    3. Алексей7777777 Сегодня, 12:52
      Гондурас,кстати,как и Никарагуа,как и Сальвадор имеют вполне себе бойцов...Наши Морпехи мне разсказывали,зубы потом выплёвывая... wink
      Алексей7777777
      1. soroKING Сегодня, 13:21
        вас беспокоит Гондурас?
        ну ви его не чешите... laughing
        soroKING
      2. 210окв Сегодня, 13:23
        Вот уж интересно,кто из наших морпехов огреб от латиносов?И при каких условиях?
        Цитата: Алексей7777777
        Гондурас,кстати,как и Никарагуа,как и Сальвадор имеют вполне себе бойцов...Наши Морпехи мне разсказывали,зубы потом выплёвывая... wink
        210окв
        1. Алексей7777777 Сегодня, 13:27
          Ниже прочитай-Параноид50 ВСЁ сказал там уже,мне и добавить нечего... hi
          Алексей7777777
          1. 210окв Сегодня, 13:36
            Ну,у каждого своё..Что бы они сделали в наших лесах..Или на побережье...Северного Ледовитого.. wassat
            Цитата: Алексей7777777
            Ниже прочитай-Параноид50 ВСЁ сказал там уже,мне и добавить нечего... hi
            210окв
      3. Paranoid50 Сегодня, 13:24
        Цитата: Алексей7777777
        Гондурас,кстати,как и Никарагуа,как и Сальвадор

        Дык,в своё время, никарагуанские спецы инструктировали наших "на местности", в тамошних джунглях.
        Paranoid50
    4. Монос Сегодня, 13:33
      Цитата: vch
      Да парни, это вам не Голливуд!

      Не понятно что там за спецназ был. Может приехали какие-нибудь "дачники" весело время провести. Да и за Гондурас с Колумбией тоже нечего сказать. Поставь мастера спорта по биатлону соревноваться с курсантом Рязанского училища, так он его уделает в одну калитку.
      Монос
      1. Алексей7777777 Сегодня, 13:56
        Не хвались,на рать идучи...
        Алексей7777777
  2. -Странник- Сегодня, 12:35
    И это еще не было представителей "страны" 404!!! laughing
    -Странник-
  3. Подрезчик Сегодня, 12:37
    Такой там спецназ! Статья в дополнение тем форумчанам, которые считают армию США самой-самой, и "коленопреклоненно" здесь ее восхваляют... hi
    Подрезчик
    1. vch Сегодня, 12:41
      У амеров самая-самая армия до первого ответного выстрела. А как только встречают более или менее серьезного противника - сразу начинаются слезы размазываемые по "мужественным лицам"! lol
      vch
    2. san4es Сегодня, 12:50
      Цитата: Подрезчик
      Такой там спецназ! . hi

      san4es
      1. Подрезчик Сегодня, 12:58
        Александр, приветствую! hi Да, имел с ними немного контакта в 90-х, сопли жеваные... soldier
        Подрезчик
        1. san4es Сегодня, 13:06
          hi ...Духу маловато soldier
          san4es
  4. DMoroz Сегодня, 12:39
    Как не вспомнить:
    не ту страну назвали гондурасом crying tongue
    DMoroz
    1. Околоточный Сегодня, 12:43
      Эхх, с "языка" сняли. good
      Околоточный
  5. Serg65 Сегодня, 12:40
    Спецназ США проиграл на соревнованиях военнослужащим Гондураса и Колумбии

    what Мдаа....не ту страну назвали Гондурасом, не ту......
    Serg65
    1. роман66 Сегодня, 12:54
      здорова! hi чтобы не было обидно никому - предлагаю название "гондурас" сделать переходящим, как красное знамя - проиграл соревнование. ты и гондурас
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 13:15
        hi Здорова, Рома!!!
        Цитата: роман66
        проиграл соревнование. ты и гондурас

        Сидят на скамеечке русский и чукча..
        Русский с умным видом газету читает
        -чёто меня этот Гондурас беспокоит..
        -а ты его меньше трогай и беспокоить однако не будет!
        wink
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 13:39
          ну и классическое - " а что делать с йети? - чаще мыть!"
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 13:48
            Цитата: роман66
            ну и классическое

            belay Рома, ты ещё и классик? request Вондуркинд прямо drinks
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 14:27
              да, я велик, но скромен! feel lol drinks
              роман66
  6. svp67 Сегодня, 12:55
    Спецназ США проиграл на соревнованиях военнослужащим Гондураса и Колумбии
    Видимо сейчас американцы поймут русскую поговорку, что "не ту страну назвали Гондурасом", но по-своему
    svp67
  7. павлентий Сегодня, 12:56
    Ну это как олимпиада или чемпионат мира, тут участвовали профи высокого уровня, кому то больше повезло, кто-то ошибся...Это же не говорит о сопоставимости армий США и Колумбии, например
    павлентий
  8. Love is Сегодня, 13:00
    Третье место из 19-не есть плохо. Но! Это только если откинуть высокомерие и чванство. Коего, так много, у некоторых умников. yes
    Love is
    1. DenZ Сегодня, 13:10
      Цитата: Love is
      Третье место из 19-не есть плохо

      Среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна ( а не в принципе среди всех самых сильных)
      Цитата: Love is
      Но! Это только если откинуть высокомерие и чванство. Коего, так много, у некоторых умников.

      Чванства и высокомерия у амеров действительно в избытке, а на деле только 3-е место по своему региону мира.
      DenZ
      1. Love is Сегодня, 13:18
        Вы бы поскромнее были в комментариях. Ибо нигде не написано что вы признанный эксперт по армиям и спецназу, стран, Южной и Северной Америки. Да и вообще эксперт. А чванство, я имел в виду не амерское. Есть такой порок человеческий-самомнение. Почитайте о нем, может и поймете смысл написанного мной выше.
        Love is
        1. DenZ Сегодня, 13:30
          Цитата: Love is
          А чванство, я имел в виду не амерское.

          А я как ни странно понял это сразу. Нигде не написано что Вы тут самый умный и можете давать советы о которых Вас никто не просит.
          DenZ
          1. Love is Сегодня, 13:33
            Ну, вот и чудно. На том и порешим. hi
            Love is
  9. Raven2705 Сегодня, 13:06
    Не ту страну назвали Гондурасом... laughing
    Raven2705
  10. Alexey-74 Сегодня, 13:15
    На соревнованиях может быть всякое...никто не застрахован, но есть одно - но, янки сильно не парятся по поводу соревнований - состязаний разного уровня, у них самооценка зашкаливает.....хотя как показывает практика их силы спецопераций вообще не особо блещут, и в последние годы их спецура больше рассчитывает на подавляющее техническое превосходство над противником и отодвигает на второй план, физическую подготовку, тактико-специальную и прочее-прочее......и когда нибудь это сыграет с ними злую шутку.
    Alexey-74
  11. Злой 55 Сегодня, 13:32
    Просто сами условия обитания в Гондурасе и Колумбии заставляют бороться по-настоящему..Штаты этого не простят, наложат америГАДцы в штаны и санкции..
    Злой 55
  12. Kot3713 Сегодня, 13:48
    А кому там выигрывать ? Геям , наркоманам, лицам не традиционной сексуальной ориентации?
    Kot3713
  13. Ещетотгусь Сегодня, 13:55
    ы не умеют воевать без гамбургеров и колы...)))
    Ещетотгусь
  14. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:01
    Ну, а что США всегда первые места, что занимать?! ))) 3 из 19 тоже неплохо... Россия на танковом биатлоне и прочих соревнованиях тоже не всегда первая...
    Ratmir_Ryazan
  15. sgapich Сегодня, 14:03
    Кого на этот раз обвинят в употреблении допинга? (сарказм)
    sgapich
  16. faterdom Сегодня, 14:36
    Конечно, в Гондурасе мельдоний все жрут, вот поэтому так получилось.
    faterdom
Картина дня