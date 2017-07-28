ФПИ создаст морских роботов для ВМФ РФ

Протяженность морских границ России составляет около 38 тысяч километров, это определяет критическую важность создания новых технологий в интересах ВМФ. Именно поэтому ФПИ, к примеру, ведет исследования по созданию морских группировок автономных роботизированных средств нового поколения

Все работы фонда по морской тематике проводятся в тесном сотрудничестве с ВМФ. Выстроено практическое взаимодействие со всеми флотами. В 2016 году в рамках проведения совместного эксперимента ВМФ, ФПИ и Российской академии наук представители фонда приняли участие в переходе на тяжелом атомном подводном ракетном крейсере "Дмитрий Донской"