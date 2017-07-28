16:02 28 июля

Чехи приступили к сборке новой версии L-39

Чешская компания Aero Vodochody приступила к сборке первого полностью нового учебного самолета L-39NG, глубоко модернизированной версии одной из самых распространенных в мире «летающих парт» L-39 Albatros. Как пишет Aviation Week , в настоящее время в сборке находятся одновременно четыре самолета, которые будут участвовать в наземных и летных испытаниях.

L-39NG выполнил первый полет в сентябре 2015 года. В его основу лег один из старых L-39 компании Aero Vodochody. Самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Кроме того, вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M.

Чехи приступили к сборке новой версии L-39



Тем не менее, поднявшийся в 2015 году в воздух самолет, был выполнен на базе старого планера L-39 с использованием ряда старых систем. Разработка полностью нового планера для L-39NG велась Aero Vodochody с середины прошлого года.

Разработка нового планера понадобилась для того, чтобы сделать конструкцию самолета более приспособленной к внесенным изменениям. В частности, установка крыла из композиционных материалов потребовала доработки конструкции центроплана. Масса двигателя FJ44-4m составляет 295 килограммов, что на 55 килограммов меньше АИ-26ТЛ. Уменьшение массы силовой установки требует новой центровки самолета.

Модернизированный самолет получил помимо прочего новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности L-39NG получил более 800 новых узлов, агрегатов и систем. От оригинального L-39 в нем осталось около 800 компонентов.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Albatros может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.

L-39 традиционно использовались для подготовки пилотов в ВВС СССР, а затем и России. В настоящее время ВКС России располагают примерно 150 устаревшими чешскими учебными самолетами L-39, поставлявшимися в войска с 1980-х годов. Эти самолеты используются для расширенной подготовки летчиков, а также для поддержания пилотами летных навыков.

Использованы фотографии: http://www.aero.cz/en/
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Комментарии 14

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  1. павлентий Сегодня, 14:11
    Рынок УТС уже почти поделен М-346, Як-130, Т-50 и китайцы, только за счет дешевизны...
    павлентий
    1. uav80 Сегодня, 15:51
      Зачем тогда наши работы по СР-10 ведут...??
      uav80
  2. spech Сегодня, 14:16
    это какой-то изврат, ставить композитное крыло (ремонт скорей всего невозможен) на учебный самолёт.
    spech
  3. irazum Сегодня, 14:16
    Отличный самолёт был в своё время! Но, как "платформа", безнадёжно устарел. И никакие композиты и новые двигатели не спасут, только цена подскочит очень сильно. А конкуренция на рынке УТС колоссальная!
    irazum
  4. Витас Сегодня, 14:17
    Хорватии пусть предложат, как раз для патрулирования хватит.
    Витас
  5. Pivot Сегодня, 14:35
    Так фото уже нового летака или опять из Яндекса первую попавшуюся картинку взяли?
    Pivot
  6. Чёрный Полковник Сегодня, 14:50
    Сегодня инфа была на ВО о нашем СР-10. Наш намного предпочтительней выглядит.
    Чёрный Полковник
    1. Печенег Сегодня, 15:54
      Свои всегда предпочтительнее.
      Печенег
      1. Alekseits Сегодня, 16:00
        Это вне всякого сомнения. Да и самолет интересный получился.
        Alekseits
  7. Печенег Сегодня, 15:22
    и кому они его продавать будут? В РФ свой Як-130, в Европе Aermacchi M-346, США и НАТО он на фиг не нужен, даже в Бразилия Тукан есть свой (хоть и поршневой).
    Печенег
    1. Zaurbek Сегодня, 15:32
      В этом и весь вопрос...А ведь у них еще и двух двигательный вариант был типа Як-130..
      Zaurbek
    2. Alekseits Сегодня, 15:51
      Да по привычке изображают из себя авиационную державу.
      Alekseits
      1. Печенег Сегодня, 15:53
        Улыбнуло:))
        Печенег
  8. УАЗ 452 Сегодня, 15:51
    "Чешская компания Aero Vodochody"
    Откуда такое название? Гидросамолёты делают?
    УАЗ 452
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