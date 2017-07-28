Чехи приступили к сборке новой версии L-39
Чешская компания Aero Vodochody приступила к сборке первого полностью нового учебного самолета L-39NG, глубоко модернизированной версии одной из самых распространенных в мире «летающих парт» L-39 Albatros. Как пишет Aviation Week , в настоящее время в сборке находятся одновременно четыре самолета, которые будут участвовать в наземных и летных испытаниях.
L-39NG выполнил первый полет в сентябре 2015 года. В его основу лег один из старых L-39 компании Aero Vodochody. Самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Кроме того, вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M.
Тем не менее, поднявшийся в 2015 году в воздух самолет, был выполнен на базе старого планера L-39 с использованием ряда старых систем. Разработка полностью нового планера для L-39NG велась Aero Vodochody с середины прошлого года.
Разработка нового планера понадобилась для того, чтобы сделать конструкцию самолета более приспособленной к внесенным изменениям. В частности, установка крыла из композиционных материалов потребовала доработки конструкции центроплана. Масса двигателя FJ44-4m составляет 295 килограммов, что на 55 килограммов меньше АИ-26ТЛ. Уменьшение массы силовой установки требует новой центровки самолета.
Модернизированный самолет получил помимо прочего новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности L-39NG получил более 800 новых узлов, агрегатов и систем. От оригинального L-39 в нем осталось около 800 компонентов.
Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Albatros может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.
L-39 традиционно использовались для подготовки пилотов в ВВС СССР, а затем и России. В настоящее время ВКС России располагают примерно 150 устаревшими чешскими учебными самолетами L-39, поставлявшимися в войска с 1980-х годов. Эти самолеты используются для расширенной подготовки летчиков, а также для поддержания пилотами летных навыков.
L-39NG выполнил первый полет в сентябре 2015 года. В его основу лег один из старых L-39 компании Aero Vodochody. Самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Кроме того, вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M.
Тем не менее, поднявшийся в 2015 году в воздух самолет, был выполнен на базе старого планера L-39 с использованием ряда старых систем. Разработка полностью нового планера для L-39NG велась Aero Vodochody с середины прошлого года.
Разработка нового планера понадобилась для того, чтобы сделать конструкцию самолета более приспособленной к внесенным изменениям. В частности, установка крыла из композиционных материалов потребовала доработки конструкции центроплана. Масса двигателя FJ44-4m составляет 295 килограммов, что на 55 килограммов меньше АИ-26ТЛ. Уменьшение массы силовой установки требует новой центровки самолета.
Модернизированный самолет получил помимо прочего новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности L-39NG получил более 800 новых узлов, агрегатов и систем. От оригинального L-39 в нем осталось около 800 компонентов.
Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Albatros может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.
L-39 традиционно использовались для подготовки пилотов в ВВС СССР, а затем и России. В настоящее время ВКС России располагают примерно 150 устаревшими чешскими учебными самолетами L-39, поставлявшимися в войска с 1980-х годов. Эти самолеты используются для расширенной подготовки летчиков, а также для поддержания пилотами летных навыков.
Использованы фотографии: http://www.aero.cz/en/
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