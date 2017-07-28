Посол США выразил "категорическое возражение" в связи с решением РФ о контрмерах
Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов, посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости .
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу вручил американскому послу в Москве Джону Теффту уведомительные ноты о решениях в отношении персонала и дипломатической собственности США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напоминаем, что МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.
Мы получили уведомление российских властей (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности – ред.). Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления— сказала Олсон.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу вручил американскому послу в Москве Джону Теффту уведомительные ноты о решениях в отношении персонала и дипломатической собственности США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты— говорится в сообщении.
Напоминаем, что МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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