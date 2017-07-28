16:02 28 июля

Посол США выразил "категорическое возражение" в связи с решением РФ о контрмерах

Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов, посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости .

Мы получили уведомление российских властей (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности – ред.). Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления
— сказала Олсон.

Посол США выразил "категорическое возражение" в связи с решением РФ о контрмерах



Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу вручил американскому послу в Москве Джону Теффту уведомительные ноты о решениях в отношении персонала и дипломатической собственности США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты
— говорится в сообщении.

Напоминаем, что МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 63

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  1. Лесник Сегодня, 14:44
    "А нас то за шо???" belay
    Лесник
    1. Zibelew Сегодня, 14:48
      Что правильно - в виде ответа - не просто некое количество их дипломатов высылается, а выравнивается количество дипломатов обеих сторон... Таким образом, эти твари не смогут теперь ответно выслать наших дипломатов.
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 14:55
        Высылается около 700 человек. "Цветную революцию" теперь трудновато будет готовить. smile
        Монос
        1. Татьяна Сегодня, 15:01
          А что Джон Теффт всё ещё послом США в России работает?
          Его же госдеп США собирался заменить в этой должности на какого-то религиозного ортодоксала для усиления своей агентуры влияния в РФ!

          Тогда laughing не успели пока американцы!
          Татьяна
          1. Монос Сегодня, 15:06
            Цитата: Татьяна
            А что Джон Теффт всё ещё послом США в России работает?

            Насколько я помню, до сентября. Всем кагалом и уедут.
            Монос
          2. Николай К Сегодня, 15:08
            Еще работает, дорабатывает последние денечки. Наши специально озвучили ноты в его бытность послом, чтобы с новым послом не начинать отношений с конфликта
            Николай К
            1. Татьяна Сегодня, 15:15
              Да и с новым американским послом-сектантом конфликт США с РФ будет тоже не за горами!
              Зато наши спецслужбы, я надеюсь, "профильтруют" американскую дипсобственность на предмет шпионско-подрывной деятельности в России представителей дипломатического корпуса США.
              Татьяна
        2. DMoroz Сегодня, 15:08
          Этот посол так нервно реагирует из-за того что под конец своей работы в России наши ему такой "нежданчик" вручили. Теперь в госдепе его на ковер вызовут и выходного пособия лишат: майдан не сделал, послов выслали, санкции не действуют - конец карьере, куда после этого...
          DMoroz
        3. НасРать Сегодня, 15:12
          Цитата: Монос
          Высылается около 700 человек. "Цветную революцию" теперь трудновато будет готовить. smile


          А как вчера комрады ВО себя высекли, за слабость и продажность руководства РФ.. wassat

          https://topwar.ru/121391-smi-uznali-o-vozmozhnom-
          otvete-rossii-na-novye-sankcii-ssha.html#comment-
          id-7193730
          НасРать
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:19
            А как вчера комрады ВО себя высекли, за слабость и продажность руководства РФ.. wassat


            Ахиджаковость шагает по стране. Но смешно таких читать на ВО

            Надо создать сайт пенсионеров с пенсией до 8 000 рублей. Потому что военных таких нет - и эти сопли не знаю к чему тут постоянно читаю
            с-т Petrov
          2. BAI Сегодня, 15:45
            Так ведь вчера писали о возможной высылке 35 человек, а теперь реально высылают 700.
            BAI
        4. Балу Сегодня, 15:47
          Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления
          — сказала Олсон.
          Цитата: Монос
          Высылается около 700 человек. "Цветную революцию" теперь трудновато будет готовить. smile

          Навральный беги! Теперь видишь сам, как использовал фрицева посол Таффт, а ведь он предупреждал, что лидеры оппозиции фрицев и .навральный ему скоро пригодятся.
          Обстановка накалилась, теперь в качестве жертвенного агнеца на алтарь отношений между Россией и Америкой могут использовать и тебя. belay
          Балу
      2. oleg-gr Сегодня, 14:58
        Вот и раскудахтались. Теперь шавки местные и заморские подвывать начнут.
        oleg-gr
        1. askme Сегодня, 15:22
          Со вчерашнего дня шавки местные резвятся, да, к выборам готовятся, столетие отмечают.... А тут такой облом: ответка пришла....)))
          askme
      3. Подрезчик Сегодня, 15:11
        Долго терпение испытывали! Ох правильно говорят, не буди медведя в берлоге! Но и выдержка у ВВП и Лаврова, вовремя!
        Подрезчик
        1. Подрезчик Сегодня, 16:01
          Насколько понимаю, ко вторнику должны быть освобождены складские помещения и дача? Техперсонал посольства ждут веселые выходные! laughing
          Подрезчик
      4. ser-pov Сегодня, 15:18
        [/quote] Ранее российское агентство ИТАР-ТАСС цитировало неназванного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, заявив, что «ответ может повлиять на представителей всех подразделений разведывательного сообщества США, работающих под дипломатическим покровом».

        Он также отметил, что в российском посольстве в Вашингтоне работают 190 человек, в то время как посольство США в Москве насчитывает 1100 человек, возможно, намекая, что число американцев, которых просят покинуть страну, будет больше, чем число россиян, изгнанных из Соединенных Штатов.[quote]

        Будем на много больше амерских дипломатов, чем 35 наших.. И это еще не ответ за Новогоднию выходку Обамки.. Думаю, продолжение следует... good
        ser-pov
      5. Комментарий был удален.
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:56
      Молодцы хоть зубы америкосам показали , а не сопли жевали как всегда .
      Spartanez300
    3. Комментарий был удален.
    4. Маз Сегодня, 15:03
      ОНИжедети как вам не совестно!
      Маз
    5. Alexey RA Сегодня, 15:25
      Цитата: Лесник
      "А нас то за шо???" belay

      Угу... походу, долгое общение с украинцами не прошло для янки даром.
      Alexey RA
  2. Черный_Ватник Сегодня, 14:47
    Все классно, только наши деньги лежат в американских ценных бумагах, а не наоборот.
    Черный_Ватник
    1. просто экспл Сегодня, 14:50
      а зачем вы свои деньги туда положили ?
      просто экспл
      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:52
        Упаси вас Боже так искрометно острить. Порежетесь еще.
        Черный_Ватник
        1. просто экспл Сегодня, 15:57
          привык уже, челюсть изнутри вся изрезана .
          просто экспл
    2. Маз Сегодня, 15:04
      А не всё так просто, это мы их держим за колокольчики. Продадим - обвалим доллар.
      Маз
      1. Черный_Ватник Сегодня, 15:05
        Фуф.... успокоили.
        Черный_Ватник
      2. kapitan281271 Сегодня, 15:43
        Цитата: Маз
        А не всё так просто, это мы их держим за колокольчики. Продадим - обвалим доллар.

        100 ярдов для их рынка ни что и заберём или нет никто этого там не заметит, а вот наш новый министр эконом.развития господин орешкин заявил что он не может рисковать и нарушить фин. стабильность страны путем заливания её фин стабильности деньгами так что Вы не правы ни за что мы их не держим, мы так их экономику подрываем как зальем её деньгами она экономика то матрасная так и РУУУУХХХНИИИТ
        kapitan281271
  3. Балу Сегодня, 14:47
    Все справедливо. Посол сказал? Посол , а не посол бы ты в лес?
    Балу
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 14:47
    Наглые такие. Считают что все им дозволено. А как он пухленьким кулачком стучит... Грозный какой.
    ШВЕДский_стол
  5. Irokez Сегодня, 14:48
    Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест.

    Ну а что он ещё может выразить? Да ничего и даже пальчиком погрозить и припугнуть. А наши то испугались наверно и особенно местные жители и побегут наверно в магазины попкорн америкосовский покупать - вдруг под санкции попадёт.
    Irokez
  6. faterdom Сегодня, 14:48
    Ничего особенного. Обязан был выразить - и выразил... Надеюсь, ему еще много чего до конца года придется выразить. Или не ему, а следующему послу.
    faterdom
  7. zloybond Сегодня, 14:49
    наконец то наши дипломаты хоть что то не только промычали в ответ но и нацарапали хоть какую то бумажку. А то только му му му.
    zloybond
  8. uav80 Сегодня, 14:50
    Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов


    Собака лает, караван идет...
    uav80
  9. ded100 Сегодня, 14:50
    Давно пора Пусть свои протесты засунут себе поглубже! am

    ded100
  10. павлентий Сегодня, 14:51
    Дипломатические правила - все должно быть симметрично, долго думали в МИДе
    павлентий
  11. soroKING Сегодня, 14:53
    осмотреть складские помещения и дачу..., а не нашим ли они мылом моются bully
    soroKING
    1. павлентий Сегодня, 15:30
      Главное чтобы отверстия все намылили, а там посмотрим)
      павлентий
  12. Des10 Сегодня, 14:56
    А там - на время "ареста" - сделать детский сад . lol
    Des10
  13. maiman61 Сегодня, 14:57
    Посол, а не посол бы ты!
    maiman61
  14. Чёрный Полковник Сегодня, 14:59
    Убейся ап стенку!
    Мерикосы ваще по Иисусу хотят, чтобы после удара по правой щеке им подставляли левую. Мардакоты порхатые!
    Чёрный Полковник
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:17
      Цитата: Чёрный Полковник
      Мерикосы ваще по Иисусу хотят, чтобы после удара по правой щеке им подставляли левую.

      Дык,не вопрос: Хоть и "баян", но актуально по сей день. yes
      Paranoid50
      1. Alexey RA Сегодня, 15:29
        Интересную вещь батюшка держит... "ручник" Браунинга М1919А6.
        Пулемёт, переставший быть станковым, но так и не ставший ручником. smile
        Alexey RA
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:35
          Цитата: Alexey RA
          Пулемёт, переставший быть станковым, но так и не ставший ручником. smile

          Да,как-то так yes :
          Paranoid50
    2. с-т Petrov Сегодня, 15:31
      1 – Не судите, чтобы и вас не судили.
      2 Так же, как вы судите других, так будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам.
      3 Что ты смотришь на соринку в глазу твоего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна?
      4 Как ты можешь говорить твоему брату: "Дай я выну соринку из твоего глаза", – когда в твоем глазу бревно?
      5 Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.
      6 Того, что свято, не давайте псам, и не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, чтобы они не растоптали их, а потом, обернувшись, не растерзали и вас.
      7 – Просите – и получите, ищите – и найдете, стучите – и вам откроют.
      8 Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит – тому откроют.
      с-т Petrov
  15. pafegosoff Сегодня, 14:59
    Наконец-то! Осиновый кол в спину американским вампирам!
    pafegosoff
  16. Ural50 Сегодня, 15:01
    Теперь нужно ещё схватить какого-нибудь американского хакера на территории 3-х стран и судить за хакерские атаки Кремля , будет на кого менять.
    Ural50
  17. fif21 Сегодня, 15:02
    А разве тефтля не заменили? belay Еще в Екатеринбурге консульство закрыть нужно! hi
    fif21
  18. savage1976 Сегодня, 15:07
    755 агентов влияния будет выслано. МИД уже подсчитал. Круто однако. Тяжко им теперь будет в наши выборы вмешиваться. Гадить у нас будут значительно меньше и это радует.
    savage1976
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:41
      Цитата: savage1976
      755 агентов влияния будет выслано.

      Сейчас пока разные цифры встречаются - выше указывают 455. К вечеру окончательно посчитают. Но,по-любому, минус батальон. Вопрос лишь - по какому штату. Учитывая последние события , лучше - если по штату военного времени. laughing
      Paranoid50
  19. 3vs Сегодня, 15:09
    Хорошо, что дядя Вова держит слово.
    Наглосаксы обалдели от такой наглости, давненько после кубинцев и вьетнамцев их не ставили на место!
    3vs
  20. Воля Сегодня, 15:16
    Наконец наши решились. Надеюсь выдюжим их новые "ответные меры".
    Воля
  21. Комментарий был удален.
  22. irazum Сегодня, 15:21
    Ну чему тут удивляться? Обычная дипломатическая практика, которая применяется во всем мире уже не первую сотню лет. Зеркальный ответ.
    irazum
  23. К-50 Сегодня, 15:21
    Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов

    Прямо как их "подшефные" - "А нас то за что?" belay laughing
    К-50
  24. Горный стрелок Сегодня, 15:22
    Ну так а что они хотели? Исключительные? Как вы, так и вам...
    Горный стрелок
  25. anden Сегодня, 15:23
    Они реальные эти американцы!
    anden
  26. Langf Сегодня, 15:25
    Протест, это естественно - дурни вряд ли понимают что творят, а ещё меньше помнят то, что сделали.
    Langf
  27. Роберт Родионов Сегодня, 15:25
    Исключительный американец возмущается, да как это Россия посмела ответить....ха-ха-ха......А плевать хотела Россия на вашу исключительность!!! Будут с нами разговаривать на равных или никак!!! Бусть зарубят это себе на носу яйцеголовые!!!
    Роберт Родионов
    1. Роберт Родионов Сегодня, 15:28
      извиняюсь за ошибку, в слове пусть написал б вместо п, по запарке.
      Роберт Родионов
  28. rudolff Сегодня, 15:39
    А в связи с чем восторги? Из контрмер здесь только приостановление использования складов и дачи. Что касается требования привести колличество дипработников американской миссии в соответствие с количеством российской, то это приведение к обусловленной норме. Вопрос, куда смотрел МИД, когда американцы тихой сапой превышали свою квоту? Цирк какой-то!
    rudolff
    1. BAI Сегодня, 15:50
      куда смотрел МИД

      Со времен древнего Рима: "С друзьями - по договоренности, с врагами - по закону".
      BAI
  29. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:40
    Высылают 755 человек. А шо там по этому поводу говорит Книга Рекордов Гиннеса?)))
    Анкыпельгыгыргын
  30. Старый26 Сегодня, 15:47
    Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов, посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы

    А посол ожидал чего-то другого? Надо было бы тогда давить на собственный Госдеп. Он прекрасно знает, что в дипломатии применяется в таких случаях признак "зеркальности". Наших 30 дипломатов выдворили - собирайте вещи и американские. В Точно таком же количестве. У нас изъяли нашу собственность? Да ради Бога. Но в таком случае не бухтите, что и у вас что-то изымут...


    Цитата: Zibelew
    Что правильно - в виде ответа - не просто некое количество их дипломатов высылается, а выравнивается количество дипломатов обеих сторон... Таким образом, эти твари не смогут теперь ответно выслать наших дипломатов.

    Они и сейчас могут выслать. Но тут же вышлем и мы. Столько жен. Они подумали, что если мы не стали обострять обстановку в период прихода к власти нового американского президента, надеясь, что новый будет не такой "", как первый черный президент Америки. Не захотели решить этот вопрос так, как решаются все аналогичные - плз. Ждите ответа
    Старый26
  31. ibn.shamai Сегодня, 15:49
    Питухи закукарекали! good
    ibn.shamai
  32. Хаджи Мурат Сегодня, 15:52
    пошли приятные новости! останется 455 америкосов-столько же, сколько наших в США, И ВСЕ ПОСЛЕ РЕЧИ пУТИНА НАЧАЛОСЬ
    Хаджи Мурат
  33. ротмистр Сегодня, 16:00
    У меня совпали отрицательные эмоции с американским послом, я то-же недоволен действиями нашего правительства в отношении послов США, Польши и Украины. Надо было приучать с детства, что плохое поведение приводит к наказанию. А то доводим до приводов в милицию, а потом меры начинаем принимать .
    ротмистр
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