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Иллюзия защиты
Правильность стратегических решений зависит от качества предварительного анализа. А качество предварительного анализа зависит во многом от полноты имеющейся информации. Иначе получится как в анекдоте: оптимизм — это следствие недостаточной информированности. Иногда складывается впечатление, что причина неумеренных восторгов восточно-европейских прозелитов Североатлантического альянса имеет своим основанием анекдотический недостаток информации. В это, впрочем, чрезвычайно сложно поверить, так как все уставные документы НАТО находятся в открытом доступе. Следовательно, вожделение к четырехлучевой "звездочке ниндзя" может быть объяснено критически низким интеллектуальным порогом национальных аналитиков и советников. Стоит подробнее остановиться на этом щекотливом моменте.
Итак, что хотят получить маленькие страны Восточной Европы в обмен на обременительное обязательство увеличения расходов на национальную оборону? Ну, разумеется, защиту. Предположительно, от России, которую европейские СМИ давно и прочно поместили в кластер "агрессоров" космического масштаба. О’кей. Пусть будет защита. Но какая? Ведь дьявол кроется в деталях. Ответить на этот вопрос поможет простое ознакомление с 5 статьей устава альянса. Вот она:
"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности".
Будет рассматриваться. Которое сочтет необходимым. Классическая евробюрократия. Переведем на понятный язык: европейская компонента НАТО будет сонно пережевывать терминологическую жвачку и мучительно искать консенсуса в формулировках, когда танки предполагаемого противника будут утюжить столицы восточно-европейских участников этого клуба джентльменов. Пора всем участникам клубного пати, а особенно тем, кто еще стоит снаружи в очереди, понять, что НАТО не является никакой гарантией защиты и немедленного мощного совместного ответа.
Перевод с сайта Clickug.
Первоисточник: https://clickug.com/news/2017-07-26/news-206432-source-15699-illusory-aegis
Перевод: Виктор Константинов
Правильность стратегических решений зависит от качества предварительного анализа. А качество предварительного анализа зависит во многом от полноты имеющейся информации. Иначе получится как в анекдоте: оптимизм — это следствие недостаточной информированности. Иногда складывается впечатление, что причина неумеренных восторгов восточно-европейских прозелитов Североатлантического альянса имеет своим основанием анекдотический недостаток информации. В это, впрочем, чрезвычайно сложно поверить, так как все уставные документы НАТО находятся в открытом доступе. Следовательно, вожделение к четырехлучевой "звездочке ниндзя" может быть объяснено критически низким интеллектуальным порогом национальных аналитиков и советников. Стоит подробнее остановиться на этом щекотливом моменте.
Итак, что хотят получить маленькие страны Восточной Европы в обмен на обременительное обязательство увеличения расходов на национальную оборону? Ну, разумеется, защиту. Предположительно, от России, которую европейские СМИ давно и прочно поместили в кластер "агрессоров" космического масштаба. О’кей. Пусть будет защита. Но какая? Ведь дьявол кроется в деталях. Ответить на этот вопрос поможет простое ознакомление с 5 статьей устава альянса. Вот она:
"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности".
Будет рассматриваться. Которое сочтет необходимым. Классическая евробюрократия. Переведем на понятный язык: европейская компонента НАТО будет сонно пережевывать терминологическую жвачку и мучительно искать консенсуса в формулировках, когда танки предполагаемого противника будут утюжить столицы восточно-европейских участников этого клуба джентльменов. Пора всем участникам клубного пати, а особенно тем, кто еще стоит снаружи в очереди, понять, что НАТО не является никакой гарантией защиты и немедленного мощного совместного ответа.
Перевод с сайта Clickug.
Перевод: Виктор Константинов
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