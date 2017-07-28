Порошенко отмечает 1029-летие крещения Руси-Украины
Владимир Великий 1029 лет назад принял решение окрестить Русь-Украину, заявил Петр Порошенко и выразил надежду, что украинская церковь будет признана равной среди других православных церквей.
По его словам, именно от нее Киев ожидает «признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным православным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора».
В конце своего поздравления, Порошенко не забыл указать на то, что «выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором».
Напомним, вчера сообщалось о начале в центре Киева крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю Дня Крещения Руси.
Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью,написал президент Украины в Фейсбуке .
По его словам, именно от нее Киев ожидает «признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным православным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора».
В конце своего поздравления, Порошенко не забыл указать на то, что «выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором».
Напомним, вчера сообщалось о начале в центре Киева крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю Дня Крещения Руси.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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