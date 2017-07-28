Порошенко отмечает 1029-летие крещения Руси-Украины

Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью,

Владимир Великий 1029 лет назад принял решение окрестить Русь-Украину, заявил Петр Порошенко и выразил надежду, что украинская церковь будет признана равной среди других православных церквей.написал президент Украины в Фейсбуке По его словам, именно от нее Киев ожидает «признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным православным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора».В конце своего поздравления, Порошенко не забыл указать на то, что «выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором».Напомним, вчера сообщалось о начале в центре Киева крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю Дня Крещения Руси.