19:21 28 июля

Порошенко отмечает 1029-летие крещения Руси-Украины

Владимир Великий 1029 лет назад принял решение окрестить Русь-Украину, заявил Петр Порошенко и выразил надежду, что украинская церковь будет признана равной среди других православных церквей.



Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью,
написал президент Украины в Фейсбуке .


По его словам, именно от нее Киев ожидает «признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным православным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора».

В конце своего поздравления, Порошенко не забыл указать на то, что «выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором».

Напомним, вчера сообщалось о начале в центре Киева крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю Дня Крещения Руси.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:24
    Скорее автофекалии , вот она нынешняя украинская церковь .
    Spartanez300
    1. katalonec2014 Сегодня, 15:28
      Какие то надежды на признание.Хотели бы уже признали,да и вообще там это не в теме,там просто танец с бубнами из за отключения эл.энергии в Крыму,хотя симферополец пишет что у них уже дали.
      katalonec2014
      1. Чёрный Сегодня, 15:31
        Европейский выбор князя Владимира - это круто...допился Пецюндер laughing
        Чёрный
        1. Монос Сегодня, 15:39
          Даааа... Представляю как удивился бы князь Владимир, если бы узнал, что он крестил не Русь, а какую то У(О)краину.
          Монос
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:53
            Предлагаю немного изменить новости о Петрухе: - не сообщать, что сегодня из него вылетело, а сообщать, что и сколько выпил... Так оно будет хоть как-то посвежее.
            товарищ ШУХЕР
            1. Монос Сегодня, 15:57
              Цитата: товарищ ШУХЕР
              Предлагаю немного изменить новости о Петрухе

              laughing Согласен drinks
              Монос
          2. Подрезчик Сегодня, 16:05
            Цитата: Монос
            Даааа... Представляю как удивился бы князь Владимир, если бы узнал, что он крестил не Русь, а какую то У(О)краину.

            Виктор, князь Владимир не удивился бы, узнав что это просто повод Порошенко выкушать водочки и заработать плюсик у нациков!
            Подрезчик
        2. просто экспл Сегодня, 15:40
          а кстати тут он прав, так как князь владимир , тот что крестил Русь , работал на ватикан , и принес он на Русь не ту православную церковь что есть сейчас или которая была до реформ Никона . это была как раз ватиканская ветвь христианства , по сути именно ее наследником являются униаты .
          и тот князь , как и весь двор Романовых , пахал на запад уничтожая славянскую историю и самобытность.
          просто экспл
          1. svp67 Сегодня, 15:59
            Цитата: просто экспл
            а кстати тут он прав, так как князь владимир , тот что крестил Русь , работал на ватикан , и принес он на Русь не ту православную церковь что есть сейчас или которая была до реформ Никона . это была как раз ватиканская ветвь христианства , по сути именно ее наследником являются униаты .

            Странный у Вас взгляд на это "темное дело".
            Ну начнем с того, что в момент крещения князя Владимира, а это или 988 или 989 года нашей эры, не было еще откровенного деления на "ватиканскую" и константинопольские" ветви...оно имеет точкой отсчета 1054 год, когда их борьба перешла "красную линию" и обе церкви предали друг друга анафеме.
            Крещение князя Владимира было одно из условий для проведения свадебного обряда с сестрой царей-братьев Царь-града Василия и Константина , царевной Анной. Именно братья прислали священников, не думаю, что для этого они использовали "чужих", а не собственных священников константинопольского патриарха.
            svp67
            1. Монос Сегодня, 16:09
              Цитата: svp67
              Странный у Вас взгляд на это "темное дело"

              smile Сейчас ещё родноверы подтянуться, вообще весело будет.
              Монос
            2. просто экспл Сегодня, 18:34
              я в курсе этого , но так же в курсе и того что Ватикан и Константинополь соперничали друг с другом и старались расширить именно свое влияние.
              но крещение Руси было выгодно им обоим , поэтому они способствовали крещению Руси даже способствую распространению интересов Ватикана .
              почитайте какие "НКО" распространялись в Киеве того времени и какие священники широко въезжали в Киев .
              кстати Ватикан в те времена и до Китая добрался .
              для себя хотелось бы узнать точную биографию княгини Ольги , так как там есть разные версии и они противоречат друг другу.
              просто экспл
              1. svp67 Сегодня, 18:40
                Цитата: просто экспл
                для себя хотелось бы узнать точную биографию княгини Ольги , так как там есть разные версии и они противоречат друг другу.

                Версий действительно много, так как есть некоторые особенности нашего православия, которые дают повод делать обширные предположения, но вот документов, что либо подтверждающих - мало, катастрофически мало.
                svp67
                1. просто экспл Сегодня, 19:04
                  мало их потому что их тщательно подчищали , вот что меня реально интересует так это различие между православием до Никона и после , про внешние атрибуты я в курсе , но как то общался с грамотным человеком , тот сказал что основные различия , из за которых и были гонения , это идеологические и связаны они с тем что до Никона православие было почти другой религией . подробностей всех не помню , ибо давно это было . и документов об этом увы , опять хрен найдешь .
                  просто экспл
          2. BerBer Сегодня, 16:08
            Копаете далеко, да неправильно. Нужно видеть чем была Русь до христианства и после. Начитались этих неоязычников. Все эти "языческие россказни" нужны чтобы разделить нас. Смотрите что на Украине. Там тоже начинали с этого.
            BerBer
            1. просто экспл Сегодня, 18:40
              про неоязычников я еще в подростковом возрасте начитался и вижу по каким технологиям их создали и используют (родноверы это калька мормонов) .
              но я с детства интересуюсь историей , и сам лично ездил в походы с целью поковыряться на древних местах . и могу с уверенностью сказать что еще до нашей на территории всей Евразии (включая Азию и дальний Восток) существовала единая цивилизация с единой письменностью и языком .
              и все деятельность Ватикана направлена на уничтожение свидетельств существования этой цивилизации .
              все различные религии и в том числе и куча видов язычества это лишь поздние осколки той самой цивилизации .
              ЗЫ на счет укров это отдельная песня , с ними отработали по технологии что использовалась с третьим рейхом . когда беретеся пласт реальных данных , на базе них формируется новая мифология , на базе которой создается новая история и религия и уже с помощью их обрабатывается население .
              там вопрос намного сложнее чем можно описать в данном споре , так как только фактология займет десятки страниц .
              просто экспл
          3. Василенко Владимир Сегодня, 16:58
            Цитата: просто экспл
            а кстати тут он прав, так как князь владимир , тот что крестил Русь , работал на ватикан

            мммммм
            ээээ
            вы вообще в курсе как и зачем было крещение?!
            я уж молчу что деление на две ветви было позже
            Василенко Владимир
            1. просто экспл Сегодня, 18:41
              в курсе , более того я в курсе еще когда была борьба до никейского собора и как грызлись гностики и агностики и это кстати только сейчас кажется что это была мелочь которая мало описана , на деле там были такие войны что кровь текла рекой .
              просто экспл
      2. Олег Лавров Сегодня, 15:33
        И этому способствует чисто "укро-русская" фамилия Вальцман! ))
        Олег Лавров
        1. Арон Заави Сегодня, 15:36
          Цитата: Олег Лавров
          И этому способствует чисто "укро-русская" фамилия Вальцман! ))

          Которую придумали укронацисты из партии "Свобода" еще в 2004 году , когда Порошенко возглавлял "Партию Регионов" и активно пропагандируют якобы "антмфашисты"
          Арон Заави
          1. Владимир16 Сегодня, 15:42
            Фамилия на украине не играет ни какой роли. Там и с русскими фамилиями пропагандируют фашизм. Там сейчас правят неруси. Без истории, и без будущего. Договорились до маразма - тысячелетняя украина. Украине как государству до тридцати лет бы дожить.
            А Киев город русский. Тут уж как ни крути. hi
            Владимир16
            1. BerBer Сегодня, 16:09
              Одним словом - "бесовщина".
              BerBer
    2. ser-pov Сегодня, 15:41
      [/quote] что «выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором».[quote]

      Ну как тут Борову не вставить про Европу...
      ser-pov
    3. Зяблицев Сегодня, 15:46
      Скажите ему,дур..у, что это был пусть и бывший, но Новгородский князь Владимир, который вместе с Константинопольскими митрополитами крестил Киев. Потом князь Владимир крестил Новгород, Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк, Тмутаракань и всякие другие области тамошней Руси...
      Зяблицев
    4. ИмПерц Сегодня, 16:51
      В сети такое промелькнуло...
      ИмПерц
      1. Екатерина II Сегодня, 18:18
        почему я читаю это на ВО.... request
        вместо реально стоящих комментариев....
        Екатерина II
  2. Беляш Сегодня, 15:24
    что-то тут не так
    Беляш
    1. vovanpain Сегодня, 15:35
      Цитата: Беляш
      что-то тут не так

      Просто все Рабинович,сегодня пятница наливайница fellow Петюня с утра уже в хлам и чушь несёт. wink
      vovanpain
      1. tanit Сегодня, 15:55
        Цитата: vovanpain
        Просто все Рабинович,

        belay ?! Беляш -Рабинович?! А винипух тогда -кто?! belay
        tanit
        1. vovanpain Сегодня, 16:02
          Цитата: tanit
          Цитата: vovanpain
          Просто все Рабинович,

          belay ?! Беляш -Рабинович?! А винипух тогда -кто?! belay

          Винни пух не захотел стать пятачком request решил стать просто Беляшом. fellow hi
          vovanpain
          1. soroKING Сегодня, 16:13
            купи пять беляшей, собери собаку laughing
            soroKING
      2. Чёрный Сегодня, 16:06
        Цитата: vovanpain
        Петюня с утра уже в хлам и чушь несёт.

        Чушь он не несёт, чушь он порет wassat
        Чёрный
    2. Вас Влад Сегодня, 15:36
      Цитата: Беляш
      что-то тут не так

      Да у Порошенко всё не так hi Историю не так легко переписать,смешно многим lol
      Вас Влад
  3. gorgo Сегодня, 15:26
    Да не обращайте внимания... Он городит такую околесицу, что... Думаете, он сам в это верит? Врет просто, да и все. Жаль, люди в основной массе безграмотные... верят всему этому. Вот беда.
    gorgo
    1. soroKING Сегодня, 16:18
      youtu.be/s5yF-4uMWFQ
      как распознать алкоголика
      soroKING
      1. soroKING Сегодня, 17:18
        https://youtu.be/Z5nNF_GqQfY
        его подружка
        soroKING
  4. DMoroz Сегодня, 15:33
    Порошенко отмечает...

    Иначе не выдал бы перл:
    принял христианскую веру от Константинопольской Церкви,
    , что было
    европейским выбором

    Был бы повод... А нет, так в баню пойдет... wassat
    А по поводу признания УПЦ МП равной другим поместным православным церквям, то сектантов православная церковь не признает не то что равными себе, а вообще (от слова совсем)
    DMoroz
  5. Балу Сегодня, 15:41
    Связался с белкой вот и путает показания. Бальной, сапсем бальной нащальник. Пытается отпугнуть призрак майдана.
    где екатерин второй, почему молчит, стесняется что ли?
    Балу
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:55
      Цитата: Балу
      где екатерин второй,

      Я уже на днях его вызывал по поводу похорон эсэсовцев - не явился... request
      Paranoid50
  6. Робинзон Сегодня, 15:45
    Русь-Украина, это что-то новое, а почему не Украина-Русь...
    Робинзон
  7. Prjanik Сегодня, 15:49
    Неужто Порошенко сказал "Русь-Украину"? belay Тоесть он признаёт не только русского князя Владимира, но и то, что Киев-русский город или просто созрел до "Кац предлагает сдаться"? wink
    Prjanik
  8. Alexey RA Сегодня, 15:54
    Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью,

    Ох, не вспоминал бы лучше Петро про новгородского князя Владимира Святославича, захватившего Киев... laughing
    Alexey RA
  9. Alexey-74 Сегодня, 16:04
    Русь-Украина!!!!!!! Бедный кн.Владимир и не знал такого!
    Alexey-74
  10. pvv113 Сегодня, 16:12
    Порошенко отмечает 1029-летие крещения Руси-Украины

    Оппа! Есть еще один повод!
    pvv113
  11. Балу Сегодня, 16:21
    Цитата: Paranoid50
    Цитата: Балу
    где екатерин второй,

    Я уже на днях его вызывал по поводу похорон эсэсовцев - не явился... request

    Наверное съел че нибудь и заболел. Выздоравливай екатерин второй. Нам тебя не хватает. lol
    Балу
  12. Балу Сегодня, 16:24
    Цитата: vovanpain
    Цитата: tanit
    Цитата: vovanpain
    Просто все Рабинович,

    belay ?! Беляш -Рабинович?! А винипух тогда -кто?! belay

    Винни пух не захотел стать пятачком request решил стать просто Беляшом. fellow hi

    Эк вин ипуха расплющило. Ведь просиля его похорошему: пчел не обижать, хвост ишаку отдать. Нет ...не послушал.
    Балу
  13. Proton Сегодня, 16:25
    Еврей Вальцман поздравил раскольников с крещением не существовавшей в реальности державы хD
    Proton
  14. Армата Сегодня, 16:57
    Если Вам нравится верить в убитого еврея, как божьего сына, Вы рабы. Объясню почему, на Руси все жители были детьми бога. Он (чужого рода, чужого племени) стал для вас святым сыном божьим. И сечас спорите кто прав из ветвей еврейского порождения. Раньше поклонялись солнцу для урожая, поклонялись земле для победы над врагами, поклонялись ветру для удачного путешествия. А у Вас проблем нет за Вас всё разрулит Иисус (еврей казнённый потомками Римула и Рома, сам никто (даже не Моисей)) Ходил, трещал, доказывал что прав (МММ блин того времени), а Вы сейчас спорите кто круче ему поклоняется католики или провославные laughing feel Да и мусульмане ушли не дальше. Так то ничего что еврей и араб в одно время ввалились, на разном транспорте, через одни ворота (в один и тот же город, который находится на территории Израиля)? Не напрягает мусульман, что это был один и тот же сектант?
    Армата
    1. Prjanik Сегодня, 18:47
      К чему споры, чей бог круче?! Не надо ничего навязывать и заставлять в кого-то или что-то верить. Потому что Бог, он в первую очередь, внутри человека, и есть разница, когда ты поступаешь согласно своей совести, а когда наперекор, вот и всё.
      Prjanik
      1. Армата Сегодня, 19:14
        Цитата: Prjanik
        К чему споры, чей бог круче?! Не надо ничего навязывать и заставлять в кого-то или что-то верить. Потому что Бог, он в первую очередь, внутри человека, и есть разница, когда ты поступаешь согласно своей совести, а когда наперекор, вот и всё

        Я задолбался доказывать, что бог, это совесть. Когда ты перед совестью чист, бог с тобой. Если есть накасячил ,проси прощения. Я делаю машины для смерти, а вечером прошу( не еврея, а своего хранителя) Я не знаю как его зовут, наверно это древний хранитель и он мне славит. Предумываю машины, которых Иисус боялся.
        Армата
  15. ОТДЕЛ Сегодня, 17:33
    Порошенко отмечает 1029-летие крещения Руси-Украины

    Я рад за Вальцмана ,Гросмана и Коломойского..Это нужно отметить обязательно..!

    Душевные они такие..
    ОТДЕЛ
  16. trahterist Сегодня, 17:37
    клоунада! жалкое подобие 'Бессмертного полка'. Дебилы...
    trahterist
  17. Eddie Сегодня, 17:47
    Пеца Вальцман-истинный «внаУкраинец»!
    Eddie
  18. unignm Сегодня, 17:48
    чего-чего? этому столику больше не наливать.
    unignm
  19. Ураган70 Сегодня, 18:17
    Поросю лишь бы повод накушаться горилки!
    Ураган70
  20. Ураган70 Сегодня, 18:20
    Цитата: Армата
    Если Вам нравится верить в убитого еврея, как божьего сына, Вы рабы. Объясню почему, на Руси все жители были детьми бога. Он (чужого рода, чужого племени) стал для вас святым сыном божьим. И сечас спорите кто прав из ветвей еврейского порождения. Раньше поклонялись солнцу для урожая, поклонялись земле для победы над врагами, поклонялись ветру для удачного путешествия. А у Вас проблем нет за Вас всё разрулит Иисус (еврей казнённый потомками Римула и Рома, сам никто (даже не Моисей)) Ходил, трещал, доказывал что прав (МММ блин того времени), а Вы сейчас спорите кто круче ему поклоняется католики или провославные laughing feel Да и мусульмане ушли не дальше. Так то ничего что еврей и араб в одно время ввалились, на разном транспорте, через одни ворота (в один и тот же город, который находится на территории Израиля)? Не напрягает мусульман, что это был один и тот же сектант?

    Вы до безобразия всё упростили, да и статья смыслом то не об этом... Да и принадлежность Иисуса к евреям спорна и не доказана. Хочется тронуть этот вопрос- учите матчасть, без обид...
    Ураган70
  21. Екатерина II Сегодня, 18:21
    дата 1029 не слишком громкая..ладно там в следующем году-1030...
    Тут главное кто контролирует Киев. Столкновение центров.
    Екатерина II
    1. stalkerwalker Сегодня, 18:29
      Цитата: Екатерина II
      Тут главное кто контролирует Киев

      Киев контролируют нацики-радикалы сотоварищи.
      Цитата: Екатерина II
      Столкновение центров

      "Слишком близко к .... рвёшь..."
      stalkerwalker
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