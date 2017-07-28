16:02 28 июля

Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию

Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, одним из пассажиров которого был вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев, сообщил российский посол в Молдавии Фарит Мухаметшин, передает РИА Новости .

Самолет развернулся, российские власти будут решать, где он сядет, добавил посол.

По данным портала flightradar24.com, рейс S7157, летевший из Москвы в Кишинев, сделал несколько кругов на границе Румынии и Венгрии, после чего направился обратно в Россию.


Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию


Ранее сам вице-премьер написал в Twitter, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу, на котором собиралась лететь российская делегация.

Визит Рогозина в Молдавию и Приднестровье планировался на пятницу и субботу. Вице-премьер должен был принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре и в трехсторонней встрече с президентом Молдавии и лидером непризнанной республики.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии призывало отменить этот визит под тем предлогом, что российская делегация якобы планировала прибыть на военных самолетах. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал это решение, обвинив МИД в недружественных действиях.

Кроме того, накануне в Молдавию не пустили российских артистов и политиков, направлявшихся в Приднестровье. Рогозин назвал этот отказ "некрасивой и позорной историей", а молдавские власти — "сборищем скандалистов".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. Беляш Сегодня, 15:57
    Если отказали зачем он всё равно полетел
    Беляш
  2. 210окв Сегодня, 16:00
    Пусть теперь попробует на байке!Он же обещал!Ну,а если не сработает?Тогда останется танк!
    210окв
  3. mayday Сегодня, 16:00
    "Цыгане? **аные цыгане, ненавижу, бл***, цыган"

    ..более емко и не скажешь!
    mayday
    1. Trevis Сегодня, 16:01
      Цитата: mayday
      .более емко и не скажешь!

      Большой куш? Точнее С издили lol
      Trevis
  4. faiver Сегодня, 16:01
    я об этом еще в прежней публикации писал
    faiver
  5. Spartanez300 Сегодня, 16:01
    Для Румынии это нельзя оставлять без последствий .
    Spartanez300
  6. alekc75 Сегодня, 16:01
    всех молдован из России-и сразу приползут сами
    alekc75
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