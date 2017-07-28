19:21 28 июля

Варшава обвинила Россию в фальсификации истории

В Польском Институте национальной памяти (IPN) заявили , что опубликованные министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши якобы фальсифицируют историю.

На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие, в том числе, о благожелательном отношении поляков к советским воинам.

Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории, передает РИА Новости .


Варшава обвинила Россию в фальсификации истории


В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.

Речь идет о фразе на сайте Минобороны:

Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время.


С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе
— пишут авторы заявления, приводя данные о том, что советские войска и НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу, а офицеров АК арестовали и отправили в лагеря в СССР.

Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения. Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами
— заключают авторы документа.

Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений против поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследование преступлений против человечности и военных преступлений.
Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939-го по февраль 1945 года. За это время погибли около шести миллионов поляков (около 20 процентов от всего населения).

Минобороны опубликовало архивные документы на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации, согласно которому по всей стране должны быть демонтированы советские памятники, в том числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников Красной Армии. В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши погибли более 40 тысяч советских солдат.





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Чёрный Сегодня, 16:24
    Вот с этого и начинается фашизм...теперь уже польский...не хочется полякам вспоминать о тайном приложении к официальному польско-германскому договору о ненападении, заключённого 26-го января 1934 года. ...задолго до молотовского пакта, когда они подшумок у Чехии землицы оттяпали....
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 16:36
      Пора им закрыть доступ к "сакральному месту" в Смоленске...Ну,может быть только на самолете..
      210окв
      1. maxim947 Сегодня, 16:49
        Такое ощущение, что у них наркотики легализовали. И это не только Польши касается.
        maxim947
        1. Paranoid50 Сегодня, 17:18
          Цитата: maxim947
          Такое ощущение, что у них наркотики легализовали.

          Причём,лет пятьсот тому назад. wassat А как всё синхронно - матрасы с санкциями(ну, это - "по умолчанию" yes ); румыны, развернувшие Рогозина; ну ,и пшеки не отстают. Ладно,если с поляками на гос.уровне не разберутся, то,хотя бы, на бытовом уровне народ оторвётся - пшеки к нам пожалуют на ЧМ(практически вышли).Только в какой город(города),пока неясно. Приехать должны как раз оголтелые. Ждём-с.
          Paranoid50
      2. Татьяна Сегодня, 17:12
        Пора закрыть и мифическое "Катынское дело" о якобы расстреле 6000 польских офицеров частями НКВД СССР.

        В Тверской области в 30 километрах от Твери есть мемориальный комплекс «Медное», где
        посетителей «Медного» уверяют – в этом месте покоятся останки более шести тысяч польских военнопленных, ЯКОБЫ расстрелянных властями СССР весной 1940-го года в Калинине. Подобный мемориал есть в Смоленской области (Катынь).
        Однако это не более, чем МИФ.
        В Смоленской области осенью 1941-го года польские военнопленные были расстреляны в катынском лесу немецко-фашистскими захватчиками. Этому имеется масса доказательств, изобличающих фашистов (немецкие пули и способ, которым немцы массово уничтожали пленных по всей Европе и т.д.).
        Более того, в период с 1941-го по 1943-й годы в районе села Медное находились несколько госпиталей. Там же хоронили советских воинов 29-й армии, умерших в медсанбатах от ран.
        ИТОГО. В месте, где сейчас расположен польский мемориал, находился пункт сбора тел погибших в боях красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена.

        Эту русофобскую катынскую мистификацию поляков и гитлеровцев пора прекратить!
        Погибших там в боях советских солдат и офицеров эксгумировать и достойно перезахоронить с почестями и возведением им мемориального памятника.

        Мифы медного. Опубликовано: 25 июл. 2015 г.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 17:24
          Катынский вопрос о якобы расстреле польских офицеров силами НКВД необходимо ЗАКРЫТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ! Ибо вопрос упирается в многомиллиардные иски поляков за возмещение Россией ущерба Польши за гибель их польских офицеров.

          Виктор Илюхин Правда о Катыни! Опубликовано: 3 февр. 2014 г.
          Татьяна
      3. iliitchitch Сегодня, 17:33
        Цитата: 210окв
        Пора им закрыть доступ к "сакральному месту" в Смоленске...Ну,может быть только на самолете..


        Вот именно так , коллега . В тумане , под зубровочку с травинкой , в поисках ближайшей сосны . Где-то то ли читал , то ли по ТВ видел , не помню , что эти сильно шипящщие товарищщи некоторые захоронения своих же раскапывать запрещают для последующего достойного упокоения костей , и причина тут может быть только одна - чего-то может всплыть , легенда посыпется .
        Впрочем , неудивительно , очередные усоски рашпилем Историю пытаются шлифануть , уроки той же Истории на редкость быстро забывают . Да и хрен с ними , жалкими усосками . Нам бы только самим не потеряться и не забыть , КАК оно всё было .
        iliitchitch
    2. Владимир16 Сегодня, 16:37
      Польша будет бухтеть на русских всегда, так как еще сто лет назад это были территории Российской Империи.
      Нам самим нужно научится жить согласно Конституции и стать наконец Федерацией. По факту Москва жирует за счет остальной России. Рано или поздно населению отдельных территорий это надоедает.
      Владимир16
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:39
      Жутко все сейчас читать это..Я лишь знаю, что сотни тысяч советских солдат погибли в Польше освобождая ее ценою больших потерь , чтобы сохранить исторические города от разрушения немцами..Второй фронт особо не заморачивался , делая полную зачистку артиллерией и авиацией !
      Нам русским уже все давно привыкли плевать в душу..Мы опять утираемся и молчим скрипя зубами и сжимая кулаки..! Уверен , что скоро за все отомстим скопом и сразу..Пощады падлы уже не будет! negative
      ОТДЕЛ
    4. svp67 Сегодня, 16:53
      Цитата: Чёрный
      не хочется полякам вспоминать о тайном приложении к официальному польско-германскому договору о ненападении, заключённого 26-го января 1934 года. ..

      Знаете, у ТОЙ Польши и без этого грехов уже было ПРЕДОСТАТОЧНО. Достаточно вспомнить хотя бы историю борьбы за Виленский край.
      svp67
      1. stalkerwalker Сегодня, 17:00
        Цитата: svp67
        Достаточно вспомнить хотя бы историю борьбы за Вильновский край.

        У Польши всегда была СВОЯ польская История. Трилогия Х.Сенкевича ("Огнем и мечом", "Потоп", "Крестоносцы) у тамошних аборигенов считается чуть ли не первоисточником, начиная с момента издания во второй половине XIX века. Можно продолжить этот список.
        Ожидаю сиквела "Четырёх танкистов с собакой", где бравые польские парни освобождают Европу на "майском жуке" с чихуа-хуа в придачу.
        stalkerwalker
        1. svp67 Сегодня, 17:07
          Цитата: stalkerwalker
          Ожидаю сиквела "Четырёх танкистов с собакой", где бравые польские парни освобождают Европу на "майском жуке" с чихуа-хуа в придачу.

          Вполне ожидаемо. Был раньше отличный польский сериал, про разведчиков "Ставка больше чем жизнь"...Уже переписали, фильм 2010 года уже далеко не тот, что был выпущен в 60-е годы.
          И к слову про "Четыре танкиста и собака". Была уже в те годы одна из последних серий которую по нашему ТВ НЕ ПОКАЗЫВАЛИ. Там взаимоотношения между Войском Польским и РККА показаны не очень приятельскими, когда русские солдаты угнали у поляков машину...
          svp67
          1. stalkerwalker Сегодня, 17:24
            Цитата: svp67
            Там взаимоотношения между Войском Польским и РККА показаны не очень приятельскими, когда русские солдаты угнали у поляков машину...

            Мой покойный отчим служил в Польше. Как-то раз он заметил, что почти все советские персонажи в фильме погибают.
            stalkerwalker
          2. сергей фурсов Сегодня, 18:05
            в книге как раз поляки угнали машину
            сергей фурсов
            1. svp67 Сегодня, 18:06
              Цитата: сергей фурсов
              в книге как раз поляки угнали машину

              Только от куда? И чью? И как она туда попала?
              svp67
    5. Монос Сегодня, 16:56
      Цитата: Чёрный
      .не хочется полякам вспоминать о тайном приложении к официальному польско-германскому договору о ненападении, заключённого 26-го января 1934 года.

      Да там у всей Европы рыльце в пушку. Но они об этом вспоминать не будут. Они нас будут учить истории, пытаясь опровергнуть истину, что историю пишут победители. И кто вякает? Ляхи, Прибалты и бандеровцы. Терпилы и каратели.
      Монос
      1. Logall Сегодня, 17:09
        [/quote]документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение[quote]

        Моисей, чтобы освободить умы своего народа от рабства водил их по пустыне 40лет. Пока не умер последний раб!
        Поляки, берите Ванькау Сусанина и вперёд. Вспоминать историю...
        Logall
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:11
        Виктор, салют! А им(полякам) Краков спасли и Варшаву, от тотального уничтожения......
        Иногда задумываешься над доктриной доктора Гебельса: "НЕТ народа - нет истории"
        Уж лучше так, чем такое извращенное надругательство над ней (историей)...
        Соломон Кейн
        1. Монос Сегодня, 17:30
          Здравствуйте, Константин. hi
          Цитата: Соломон Кейн
          "НЕТ народа - нет истории"

          Ну, нет. Я не сторонник такого радикализма. Такие "борзые" народы надо лишать государственности и ассимилировать. Пусть их историю изучают археологи по останкам.
          Монос
      3. svp67 Сегодня, 17:29
        Цитата: Монос
        Они нас будут учить истории, пытаясь опровергнуть истину, что историю пишут победители.

        А вот согласен - пусть поучат, КАК надо отказываться от "темного" "советского рабства", вот пусть Польша возьмет и ОТКАЖЕТСЯ от трети своей территории, которую её Сталин ПОДАРИЛ, думаю госпожа Меркель С БОЛЬШИМ ПОНИМАНИЕМ к этому отнесется.
        svp67
        1. Монос Сегодня, 17:40
          Цитата: svp67
          А вот согласен - пусть поучат, КАК надо отказываться от "темного" "советского рабства", вот пусть Польша возьмет и ОТКАЖЕТСЯ от трети своей территории, которую её Сталин ПОДАРИЛ

          Ага, щаз! Хохлы, вон, хотят отменить все постановления СССР, кроме... постановления о присоединения Крыма к Украине. Так и эти. Они, скорее, потребуют себе Ужгород, Львов и Вильнюс, чем откажутся от Силезии и Поморья.
          Монос
      4. 34 регион Сегодня, 18:57
        16.56. Монос! Тут можно сказать фразой из фильма. Хорошо запоминаются последние слова. Штирлиц! А вас я попрошу остаться. История победителей? Ну так с развалом СССР весь Запад стал победителем. И прирос (как их правильно назвать то?).пиявками.
        34 регион
    6. Spartanez300 Сегодня, 17:32
      Неблагодарные свиньи , отвергающие историческую правду .
      Spartanez300
    7. 34 регион Сегодня, 18:52
      16.24. Чёрный! С этого начинается фашизм!? А может начинается с приходом Горбачёва и оплёвывания истории? Мы же сами в 90-е точно так же плевали на свою стану и говорили о преступном советском режиме. И президент с премьером сегодня продолжают так говорить. А теперь мы удивляемся почему поляки и другие так делают? А мы не так делали и продолжаем? Мы сегодня не восхваляем пособников Запада? Неполживому писателю уже поставили памятник в Москве? И то, что сегодня происходит на Западе, это наша вина. Это мы позволили им так себя вести.
      34 регион
  2. Комментарий был удален.
    1. Владимир16 Сегодня, 16:43
      Цитата: Сталиниум
      надо было поляков всех сжечь

      Ты за базаром-то следи. Твои призывы - обыкновенный фашизм.
      Владимир16
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:05
        По факту Москва жирует за счет остальной России. Рано или поздно населению отдельных территорий это надоедает.


        а твои призывы это что?

        Тебе уже надоело и что? Иди терпи дальше)

        А Поляков жечь не надо было - надо было работать артиллерией и не заботиться об архитектуре и "населении" - только бойцами зря рисковали. Методично и неотвратимо.

        Того, что свято, не давайте псам, и не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, чтобы они не растоптали их, а потом, обернувшись, не растерзали и вас.


        Зная прошлое - в будущем Полякам не стоит ждать жертв от России. Работать по площадям.

        Один чёрт запишут в поработителей.
        с-т Petrov
  3. Подрезчик Сегодня, 16:26
    Правильно, Польшу освободили американцы, вот и лижите им ...Заодно и газа вам привезут, они щедрые! fool
    Подрезчик
  4. soroKING Сегодня, 16:27
    сейчас Польша стоит в позиции"благодарности" к США am
    soroKING
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:28
    Фальсификация истории НИКОГДА не приводит к положительному результату. Гордые поляки могут сейчас "отловить" от ЕС такую "плюху", что никакой русофобией не отбрешутся...
    Горный стрелок
    1. Владимир16 Сегодня, 16:49
      Результат он для одной стороны положительный, а для другой отрицательный. Умозаключение Ваше говорит, что Вы предпочитаете быть в проигрыше. История, но то и история, что ее каждый видит со своей стороны. Для кого-то война заканчивается победой, а кто-то проиграл. Нашу русскую "историю" писали немцы. Некоторые даже говорить при этом пр-русски не умели. Так, что фальсификация это основа исторической "науки". hi
      Или Вы считаете, что ранее басурмане и неруси были без ума от русских? Восторгались и говорили только правду? И лишь сейчас они русофобы? Хоть от этой лжи Вы можете освободиться?
      Владимир16
      1. Алена767 Сегодня, 16:59
        "Освободиться" по вашему это как? Немцы писали знают все, про ВОВ тоже немцы писали?
        Алена767
        1. Владимир16 Сегодня, 17:09
          Фальсификация истории - это основная задача историков-пропагандистов. Во все времена. Лозунг, "фальсификация истории НИКОГДА не приводит к положительному результату" - это зависимость от штампов этих самых "историков". Есть факты, которые каждый трактует по-своему.
          Освободиться - это значит жить своим умом. Попробуйте слушать своих родителей, дедов и прадедов, дай Бог им здоровья.
          Есть такая поговорка русская: "на заборе "болт" написано, а там бревна лежат." hi
          Владимир16
  6. Proton Сегодня, 16:31
    Ляхи,они и есть ляхи.
    Только вот что то они подзабыли о том,что в 39-м СССР вернул себе свои земли,которые поляки отхапали под шумок в гражданскую у нас. angry
    Proton
    1. Балу Сегодня, 16:34
      Цитата: Proton
      Ляхи,они и есть ляхи.
      Только вот что то они подзабыли о том,что в 39-м СССР вернул себе свои земли,которые поляки отхапали под шумок в гражданскую у нас. angry

      А сами ляхи пытались оттяпать от чехословакии кусочек. Причем эти польские клоуны на наших токшоу очень удивляются, когда им это предъявляют. У этих наглецов неподдельное удивление на лицах в этот момент.
      Балу
      1. Владимир16 Сегодня, 17:00
        Цитата: Proton
        поляки отхапали под шумок в гражданскую у нас. angry

        Протон, просто взгляните на карту 1914 года. И найдите там Польшу. Как может "отхапать" территорию страна которой нет? Польшу в современном виде придумал Пилсудский. И у него было столько же прав на "свои" территори как и у Ленина на "свои". Оба этих деятеля попросту захватили власть на осколках Империи. Каждый взял столько , сколько смог взять.
        Независимая Польша - результат гражданской войны в Российской Империи. Как впрочем и СССР. Как и Финляндия.
        Владимир16
  7. 1536 Сегодня, 16:33
    Поляки - мракобесы. Жалко только павших бойцов и командиров Красной Армии, которые жизнь отдавали за это отребье, спасая его от уничтожения немецко-фашистскими захватчиками. Но, как говорится, полякам наверняка "воздастся" сторицей за их дикость и варварство.
    1536
    1. Azim77 Сегодня, 17:42
      Пусть напишут, в чем заключалось это самое "порабощение" со стороны СССР. Преподносят, как будто освободители кого-то из поляков жгли в камерах, истребляли, принуждали батрачить, отбирали и вывозили золото или другие ценности и тд и тп? Пусть хотя бы скажут, кто был на верхушках власти в Польше - поляки или "поработители"? Разве рабов могли держать в верхушках?
      Azim77
  8. ИмПерц Сегодня, 16:36
    Что взять с гиены Европы ((с) В. Черчилль)?
    Они государственность свою неоднократно просирали, так как там каждый шишка на ровном месте...
    Есть сабелька, хоть из жести, то всё... Аля-улю, гони гусей!
    А теперь пытаются прогнуться сильней сертифицированной гимнастки... Чтобы с прогибом, да про...
    Закончится эта муть очередным разделом...
    ИмПерц
  9. svp67 Сегодня, 16:38
    В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными
    А ведь действительно КАК могли люди в 1944 году понимать, что с ними происходило. Это только современные польские политики "понять" смогли
    svp67
  10. К-50 Сегодня, 16:39
    Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение.

    Достаточно одного примера, чтобы это утверждение опровергнуть.
    Красная Армия выдохлась от наступления после операции "Багратион" и остановилась "под стенами" Варшавы. Поляки подняли "мятеж" по указке "пролондонского правительства в изгнании". Когда им фашисты стали "вставлять", то поляки подняли вой, что же дескать Красная Армия приостановилась и не идёт дальше, их ОСВОБОЖДАТЬ!!!!!
    У меня всё. request
    К-50
  11. Swed Сегодня, 16:41
    Ну что сказать. Каждый видит так, как ему хочется. Без преукрасов данная тема затронута здесь: https://www.youtube.com/watch?v=RZE27_qqUNE Поляки ещё те "черти". Но смотреть надо долго, поэтому думаю исторические (не придуманные и не фальсифицированные) эпосы не каждый смотреть станет.
    Swed
  12. Holsten Сегодня, 16:42
    Да что же они всё об одном и том же ? Давайте-ка лучше обсудим четвёртый раздел Польши .
    Holsten
    1. notingem Сегодня, 17:04
      Согласен. Но Краков и пригороды надо оставить полякам. А то опять будут бухтеть что их обделили
      notingem
  13. sgazeev Сегодня, 16:46
    Это патология Польши, она не лечится. fool
    sgazeev
    1. notingem Сегодня, 17:23
      Лечится. Главное после операции в реанемацию не везти
      notingem
  14. Fitter65 Сегодня, 16:53
    [quote]/В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. [quote]
    Ну,так пусть считают солдат вермахта освободителями.Гитлеровская Германия польшу превратила в генерал-губернаторство,с отчекрыжевынием территорий в пользу рейха.И Советские оккупаты-Сделали Польскую Народную Республику,с территориями которые 600 лет пренадлежали германцам.Шецин им в 1955 году преподнесли,за то что наши войска стояли деньги платили,...Пугачёва на фестивале в Зелёной Гуре весь гонорар зеленогурским шахтёрам перичеслила,а потом каждый год весь фестиваль советской песни в Зелёной Гуре-перечислял в фонд польским шахтёрам,подняли автопром,авиапромышленность,дешёвый газ и нефть, деньги и прочая помощь от СССР,это ведь конечно несравнимые вещи с тёплыми крематориями Ашвица, Майданека и Треблинки которые внедряли германские евроинтеграторы ...
    Fitter65
  15. Alexey RA Сегодня, 16:54
    С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе

    О це гарно! И Россию пнуть, и литовцам напомнить, что Вильнюс - это польская земля. smile
    Полякам осталось ещё немцам и чехам претензии выставить - и ситуация будет в аккурат как перед очередным разделом Польши: дешевле поделить, чем выслушивать бесконечные требования. laughing
    Alexey RA
    1. УАЗ 452 Сегодня, 17:33
      Поделить?! Нафиг-нафиг. Пусть забирают те, кто не боится несварения от такой отравы. Хотя... говорите, немцы за 6 лет оккупации сократили население на 20%? Тогда, у них может и получиться... ассимиляция. Немцы - они ж культурные, европейцы! Не то, что мы, сиволапые.
      УАЗ 452
  16. cobra77 Сегодня, 16:59
    Я думаю надо ещё раз покаяться за Катынь и усилить накал разоблачения сталинизма. Ну и не забыть выплатить компенсации....
    cobra77
  17. vladimirvn Сегодня, 17:01
    ..что советские войска и НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой,...
    Мой комментарий. "Нет , надо было в ходе боевых действий,оставить у себя в тылу 8 тыс. вооруженных людей, которые выполняют неизвестно чьи приказы.
    vladimirvn
    1. Гардамир Сегодня, 18:53
      Армии Крайовой,.
      Боюсь что вы перепутали с Армией Людовой. Крайова поддерживала социалистический строй, а вот Людова убивала советских солдат и офицеров уже после мая 45года.
      Гардамир
  18. faterdom Сегодня, 17:03
    Ну вот, чтобы не разочаровываться, не надо было очаровываться. Поляки, они что, давали нам когда-либо повод верить им, считать "братьями", или еще что? Всю историю, они будучи отдельным государством желали войны с Московией, в союзе хоть с турками, хоть с немцами, хоть со шведами, хоть с французами.
    Но это было хоть как-то логично: воевали, по зубам получили, чего-нибудь лишились (когда Смоленска, когда Малороссии) - отдыхать!
    Гораздо хуже, когда они входили в Российскую Империю, или считались нашими союзниками во времена Варшавского договора.
    Это был неисякаемый источник всяких смут, предательств, рокошей (бунтов), с дальнейшим необъяснимым благодетельствованием со стороны российских или советских властей. То им отдельную Конституцию, то каждого десятого поляка признать дворянами (!), то вооружаем в самые тяжелые для нас дни целую армию Андерса, которая ушла в Иран, то мы им пол Польши территорий у немцев оттяпали и дали, то покрываем убытки по нахапанным на Западе ПНР кредитам и спасаем, по сути от банкоротства, (что привело к серьезным волнениям в начале 80-х, созданию "Солидарности", возвышению Леха Валенсы)...
    Пора извлечь уроки: если отдельные поляки еще могут быть лояльны и полезны для нас, в целом, какие-либо польские оттенки государственности нам враждебны, лживы и склонны что-нибудь с нас поиметь и тут же предать.
    Так к ним и следует относиться и выстраивать политику, имея все это в виду.
    И уж, несомненно, разоблачить ложь про Катынь и перестать размазывать слезы и сопли покаяния неизвестно за что.
    faterdom
    1. УАЗ 452 Сегодня, 17:30
      Зря Вы думаете, что поляки враждебны только нам. Нынешняя ситуация, когда Польша - член ЕС и НАТО, объективно идеальна для России. Польша не способна быть частью интеграционного объединения и не заниматься в его рамках деструктивной деятельностью, иначе поляки не будут поляками. Нынешняя их фронда в рамках ЕС - ещё цветочки, хотя тоже показатель - четверти века не прошло, как стали показывать свой гонор. Ещё через поколение будут и ягодки.
      УАЗ 452
      1. faterdom Сегодня, 18:48
        Яне думаю, что только нам. Знаю точно, что они враждебны и немцам, и, однако, украинцам с белорусами.
        И уверен, что в честь своеобразной "польской гордости" - гонора, названа одна неприятная болезнь
        faterdom
  19. ВЕРЕСК Сегодня, 17:11
    Польша-как обычно.Шваль тявкает.Тут-неплохое есть.Если подумать! wassat
    ВЕРЕСК
  20. Летун_64 Сегодня, 17:12
    Польскому правительству надо выставить счет за каждого погибшего красноармейца при освобождении территории под названием Польша от фашисткой оккупации в рамках Российского законодательства. Вот посмотрим как они заговорят.
    Летун_64
  21. УАЗ 452 Сегодня, 17:25
    Фальсификацией истории занимались все и всегда. Наша страна - отнюдь не исключение. Всегда историческая правда приносилась и приносится в жертву сиюминутной конъюнктуре. И очень часто в долговременной перспективе это выходит боком: сиюминутные интересы в следующую минуту (по историческим меркам) меняются, а отыграть назад сложнее.
    В своё время, чтобы не портить репутацию ПНР, замалчивался факт совместной агрессии Германии и Польши против Чехословакии, с которой, если брать фактическую, а не формально-официальную хронологию и началась вторая мировая война. Аннексия Тешинской области, союз с Гитлером, таким образом, сошли полякам с рук. Сейчас соответствующие вопросы историкам поднимать можно и нужно, но спустя более чем три четверти века замалчивания, это уже звучит совершенно по другому.
    УАЗ 452
  22. павлентий Сегодня, 17:26
    Перевернуть с ног на голову можно всю историю СССР и России, главное чтобы дети знали правду...
    павлентий
    1. Летун_64 Сегодня, 17:31
      Знаешь американец в чем наша сила? В правде!!! Бодров младший.
      Летун_64
    2. Карен Сегодня, 17:50
      А этого - херен вам/нам!!!
      Я помню, лет 15-20 тому назад в бюджете США выделялось $22млрд.(двадцать два) только на упорядочение школьных программ всех штатов для ориентации на советскую школьную программу/систему.
      Карен
  23. Вежливый Лось Сегодня, 17:30
    Варшава обвинила Россию в фальсификации истории

    У нас в каждой семье хранится по истории о войне, да не по одной. Из источников, которые хрен оспоришь. Акция "Бессмертный полк" тому подтверждение. Все помним. Какая, нахрен, фальсификация. Переписывание истории и борьба с памятниками - удел убогих. Пшеки, берите пример с немцев. Проиграли войну, но ведут себя достойно. За могилами наших солдат ухаживают и результаты войны не переписывают. Рейхстаг оставили как есть. В назидание.
    P.S. А нашему МО давно пора было архивы рассекретить, оцифровать и выложить в общий доступ. Умные и адекватные люди со всего мира достучались бы до правды при желании. А то кроме бездарного десанта в Нормандии да рядового Райана и нет героев той войны.
    Вежливый Лось
  24. Костадинов Сегодня, 17:42
    Так и не понял имеют поляки претенции на Западную Украйну и Западную Белорусию. Если не имеют то тогда они окупировали ети територии с 1921 по 1939.
    И каким образом они понесли ответственост за агрессию против советских республик в 1920-1921 году и за раздел Чехословакии вместе с нацисткой Германии после Мюнхена.
    Костадинов
    1. Гардамир Сегодня, 18:49
      Правильные вопросы! Додумаются до этих вопросов Путин с Лавровым или опять перед поляками извиняться будут.
      Гардамир
  25. Ураган70 Сегодня, 17:51
    Не надо было окатоличенным недославянам позволять строить в Смоленске сакральные места. Типа мы не знали, что они так себя поведут? Когда они особой любовью к нам отличались? Чванливые, заносчивые паны, ждущие удобного случая, чтобы оттяпать кусок у соседа... Последние - чехи, испытавшие эту панскую черту на себе... А великим украм так вообще молчать в тряпочку, тумаков, да таскания за чубы они отведали от пшешиков сполна!
    Ураган70
  26. Million Сегодня, 18:00
    Из истории давно сделали науку проститутку,которую имеет кто хочет и как хочет
    Million
  27. Pivot Сегодня, 18:01
    Мало этих гадовБандера с Шухевичем резали.
    Pivot
  28. Bondik05 Сегодня, 18:10
    НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу, а офицеров АК арестовали и отправили в лагеря в СССР.

    Ага, и скромно так умалчиваем, за что. А ведь было рыльце в пушку. Начали паны мародерствовать и население местное в позицию ставить на правах господ. и армия сия убогая (я думаю возражений не будет) подчинялась правительству из Лондона. Молчат так же и о том, что почти всех из лагерей то освободили, когда наши совместно с армией Польши действовать начали.
    Bondik05
  29. zulusuluz Сегодня, 18:32
    На такие, вырванные из контекста, польские заявления нужно приводить дополнительные документы:
    "21 сентября, в самый разгар Судетского кризиса, Польша предъявила Чехословакии ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. 30 сентября 1938 года, в день подписания Мюнхенского соглашения, Польша направила Чехословакии очередной ультиматум и 1 октября одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область (Заользье) — предмет территориальных споров между ней и Чехословакией в 1918—1920 годах. 24 ноября этот регион был аннексирован."
    zulusuluz
  30. Ясен Пинь Сегодня, 18:43
    наверное по их мнению, столько было лагерей поляков остаивающих свою независимость, ведь если мы акупанты, лагеря просто обязаны быть, нет? ...
    Ясен Пинь
  31. Гардамир Сегодня, 18:44
    Раньше некто поддерживал мнение, что Россия во всё виновата, он даже каялся перед Польшей

    Гардамир
  32. ВЕРЕСК Сегодня, 19:04
    Ну-у.Ребята!Историю России даже историки толком не знают.Есть предположения.Факты-вырывают из земли.Когда всё станет ясно? Никогда! Прошлое наше-слишком туманно.Благодаря-вы знаете кому.
    ВЕРЕСК
  33. рус-5819 Сегодня, 19:08
    Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение.

    Великодушно "прирезав" землицы от побеждённой Германии и раздав землю тем, кто её действительно обрабатывает, (чего в довоенной Польше и в помине не было). "Поработители" помогли создать действительно народную польскую армию, в ущерб себе восстановить разрушенное войной. Зато теперь у них НАТО лучший друг!
    рус-5819
  34. Влад5307 Сегодня, 19:08
    У этого т.н. института памяти явные провалы в истории собственной страны - они забыли как навязывались Гитлеру в друзья, предлагая свои услуги в нападении на СССР!
    Цитата: Чёрный
    Вот с этого и начинается фашизм...теперь уже польский...не хочется полякам вспоминать о тайном приложении к официальному польско-германскому договору о ненападении, заключённого 26-го января 1934 года. ...задолго до молотовского пакта, когда они подшумок у Чехии землицы оттяпали....

    fool
    Влад5307
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