Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время.

С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе

Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами