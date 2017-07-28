Варшава обвинила Россию в фальсификации истории
В Польском Институте национальной памяти (IPN) заявили , что опубликованные министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши якобы фальсифицируют историю.
На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие, в том числе, о благожелательном отношении поляков к советским воинам.
Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории, передает РИА Новости .
В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.
Речь идет о фразе на сайте Минобороны:
Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения. Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".
Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений против поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследование преступлений против человечности и военных преступлений.
Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939-го по февраль 1945 года. За это время погибли около шести миллионов поляков (около 20 процентов от всего населения).
Минобороны опубликовало архивные документы на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации, согласно которому по всей стране должны быть демонтированы советские памятники, в том числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников Красной Армии. В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши погибли более 40 тысяч советских солдат.
На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие, в том числе, о благожелательном отношении поляков к советским воинам.
Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории, передает РИА Новости .
В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.
Речь идет о фразе на сайте Минобороны:
Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время.
С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе— пишут авторы заявления, приводя данные о том, что советские войска и НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу, а офицеров АК арестовали и отправили в лагеря в СССР.
Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет "эпизодическими или локальными реакциями" измученного немецкой оккупацией населения. Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".
Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами— заключают авторы документа.
Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений против поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследование преступлений против человечности и военных преступлений.
Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939-го по февраль 1945 года. За это время погибли около шести миллионов поляков (около 20 процентов от всего населения).
Минобороны опубликовало архивные документы на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации, согласно которому по всей стране должны быть демонтированы советские памятники, в том числе воинские мемориалы. Закон коснется примерно 230 памятников Красной Армии. В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши погибли более 40 тысяч советских солдат.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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