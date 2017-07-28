19:21 28 июля

КНДР провела очередной ракетный пуск

КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Сегодня в 23:41 (17:41 мск) Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря
— приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.

КНДР провела очередной ракетный пуск



Также факт пуска подтверждают японские СМИ. По данным телеканала NHK, ссылающегося на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

В Пентагоне также заявили, что ракета могла быть баллистической.

Правительство Японии и президент Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран.

Тип запущенной ракеты и точное место падения на данный момент не определено.

Использованы фотографии: © AP Photo / Ahn Young-joon
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Комментарии 17

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:57
    В Пентагоне также заявили, что ракета могла быть баллистической.
    Они её полностью или частично не отследили. winked Ну что сказать. в КНДР создали и запустили межконтинетальную баллистическую стелс ракету feel
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 18:59
      КНДР очередной раз продемонстрировала насколько им фиолетово на санкции...а американцам ничего не остаётся как ограничится очередным повизгиванием
      Чёрный
      1. Арон Заави Сегодня, 19:07
        Цитата: Чёрный
        КНДР очередной раз продемонстрировала насколько им фиолетово на санкции...а американцам ничего не остаётся как ограничится очередным повизгиванием

        Бебные северокорейцы.
        Арон Заави
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:13
          Товарищ Арон Заави hi
          Бебные северокорейцы.
          Вы чем богатство меряете?
          Наблюдатель2014
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:13
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Чёрный
          КНДР очередной раз продемонстрировала насколько им фиолетово на санкции...а американцам ничего не остаётся как ограничится очередным повизгиванием

          Бебные северокорейцы.

          Бебные не бебные Арон, но уверен сделают ракеты которые и Израиль смогут достать! Так что на вашем месте я бы помолчал ..У вас там вокруг идет бойня , а вы только дровишек в бойню подкидываете ..На что надеетесь не понятно , если на нас опять Эх блллааа ..Ставка не плохая, но мы арабов сдерживать не будем уже...
          ОТДЕЛ
        3. soroKING Сегодня, 19:15
          Арон, мне ихь то же жалко, но Ирак и Ливию больше angry
          soroKING
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:59
    Нарвётся,чертяка.Надеюсь,если что-наши сработают.Если в нашу сторону отклонится.Или расчёты будут ждать "добро"? Тогда некрасиво будет.
    ВЕРЕСК
    1. Лопатов Сегодня, 19:01
      Нашим побарабанно. Их Китай крышует
      Лопатов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Нарвётся,чертяка.Надеюсь,если что-наши сработают.Если в нашу сторону отклонится.Или расчёты будут ждать "добро"? Тогда некрасиво будет.

      Там все ровно будет, как обычно..Получается у них все же! hi А ведь сделают МБР полноценную, упорные ..
      ОТДЕЛ
  3. Лопатов Сегодня, 19:02
    А у них ответ на новые санкции посерьёзнее... 8)))
    Лопатов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:21
      Цитата: Лопатов
      А у них ответ на новые санкции посерьёзнее... 8)))

      Умеет КНДР с США разговаривать, действиями..И ведь молчат штатники ! А Россию продолжают рить по всем параметрам, а мы все оправдываемся..Эх русские, вечно мы "пока гром не грянет.." angry
      ОТДЕЛ
    2. svp67 Сегодня, 19:21
      Цитата: Лопатов
      А у них ответ на новые санкции посерьёзнее... 8)))

      Да как сказать.... Вот наши предложили американцам САМОСТОЯТЕЛЬНО сократить порядка 600 своих сотрудников у нас. Не знаю, как кому, а мне эта цифра нравится, этак с хорошим размахом...
      svp67
  4. irazum Сегодня, 19:06
    Этого мордатого урода на место кто-нибудь, когда-нибудь поставит? Уже друзьям китайцам надоел хуже горькой редьки. Кто-нибудь там на "цветную" революцию способен? Может быть и зажили бы там нормально, как южные соседи...
    irazum
    1. Лопатов Сегодня, 19:11
      Цитата: irazum
      Кто-нибудь там на "цветную" революцию способен?

      Боюсь, "цветная революция" невозможна по причине отсутствия в стране американского посольства.
      Лопатов
      1. Арон Заави Сегодня, 19:16
        Цитата: Лопатов
        Цитата: irazum
        Кто-нибудь там на "цветную" революцию способен?

        Боюсь, "цветная революция" невозможна по причине отсутствия в стране американского посольства.

        Нет. Любая революция возможна только при наличии организованых свободных людей. Будь это Октябрьская Революция или Пражская весна, а в Северной Корее рабовладельческий строй.
        Арон Заави
    2. Карен Сегодня, 19:13
      Никак не пойму янки. Ведь можно же шарахнуть по КНДР - чтобы те в отместку накрыли морем огня и южнокорейскев, и японцев. Разделяй и властвуй, так сказать.
      Наверное, ждут, чтобы северяне доработали свои ракеты - тогда наверняка можно вычеркнуть конкурентов по электронике.
      Карен
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:16
    Результатом амеровских санкций является рост оборонной мощи КНДР. Одна только УГРОЗА использовать для своей защиты ядерное оружие заставило ТРИ амеровские АУГ убраться восвояси.
    Так у нас то не угроза, у нас то ТОЧНО ЕСТЬ! Всех видов и калибров... С.сут полосатоухие...кодлу против нас сбивают...
    Горный стрелок
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