КНДР провела очередной ракетный пуск

Сегодня в 23:41 (17:41 мск) Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря

КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.— приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.Также факт пуска подтверждают японские СМИ. По данным телеканала NHK, ссылающегося на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.В Пентагоне также заявили, что ракета могла быть баллистической.Правительство Японии и президент Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран.Тип запущенной ракеты и точное место падения на данный момент не определено.