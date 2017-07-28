Представители ВВС США посетили аэродром на западе Украины
Как сообщил на прошедшем в пятницу брифинге представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, в пятницу представители военно-воздушных сил США посетили аэродром бригады тактической авиации на западе Украины в рамках подготовки к международным учениям Rapid Trident-2017, передает украинское издание УНИАН
Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.
По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады, поэтому делегация США также пообщалась с украинскими специалистами по руководству полетами.
Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze и Rapid Trident.
Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.
Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.
С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям «Rapid Trident-2017» аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США- заявил спикер МО.
По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады, поэтому делегация США также пообщалась с украинскими специалистами по руководству полетами.
Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze и Rapid Trident.
Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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