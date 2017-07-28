22:19 28 июля

Представители ВВС США посетили аэродром на западе Украины

Как сообщил на прошедшем в пятницу брифинге представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, в пятницу представители военно-воздушных сил США посетили аэродром бригады тактической авиации на западе Украины в рамках подготовки к международным учениям Rapid Trident-2017, передает украинское издание УНИАН

Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.

Представители ВВС США посетили аэродром на западе Украины



С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям «Rapid Trident-2017» аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США
- заявил спикер МО.

По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады, поэтому делегация США также пообщалась с украинскими специалистами по руководству полетами.

Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze и Rapid Trident.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 19:38
    В желании вылизать америкнцам зад украина из кожи лезет laughing
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:54
      По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома.

      Опять так наверное , осмотрели свои владения..Для борьбы с Россией!

      Ну что браты , вы все терпите ..? Моя хата с краю..Скоро яйко, млеко, курко Шнеля! Ол райд!
      Забыли вы своих предков и продались, очередной раз..Стыдно за вас и за нас тоже..! Как нас травят то целенаправленно..
      ОТДЕЛ
      1. Екатерина II Сегодня, 21:36
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну что браты , вы все терпите

        Еще раз Отдел! Хватит кидать данную картинку без описания того что здесь изображено!
        Надоедает одно и то же писать во всех темах, развенчивая данный фейк.
        Однако эта фотография была сделана не 25 мая 2014 года, а еще 17 июня 2013 года в украинском городе Херсоне. На фотографии изображено вручение оружия Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Украине Джону Теффту в честь заслуг родоначальника военно-морского флота США Джона Поля Джонса, который 226 лет назад принял казацкую присягу, а потом служил контр-адмиралом Российского императорского флота
        Поэтому мы и видим на снимке представителя казачества в коленопреклоненной позе. Это коленопреклонение не раболепствование перед американским послом, а дань уважения казацкому герою Джону Полу Джонсу.
        Фейк В. Скачко так нравиться многим....
        Беда какая то...даже не можем пробить что это и слепо верим своей пропаганде...

        По поводу темы..Снявши голову по волосам не плачут.
        Сдали Украину на блюдечке да еще и сами себе противопоставили(не без партнеров, как украинских так и западных)-смысл сейчас о чем говорить?
        И главная беда РФ -сейчас население Украины в целом поддержит любые действия против РФ..хоть базы под границей... а до 2014 на любые действия и поползновения НАТО большинство было против.
        То есть битву за умы, культурное пространство, экономические интересы и буфер безопасности сданы.
        База то мелочи...победители не торопясь делают все.
        Екатерина II
        1. полный ноль Сегодня, 22:03
          Джон Пол Джонс...вообще то бас-гитарист "цеппилинов" я не знал что он еще казак)))))
          полный ноль
        2. изя топ Сегодня, 22:18
          Цитата: Екатерина II
          Сдали Украину на блюдечке

          простите,это НАШИ рукамиводители должны были "беркуту" команды отдавать? belay сидели на попе ровно-нас не касается,а теперь-дядя виноват?
          и да,это очень эпично wassat
          Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела в отношении 46 высокопоставленных должностных лиц – граждан России – за ведение агрессивной войны против Украины и другие тяжкие преступления.
          Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос агентства Интерфакс-Украина.
          По информации ведомства, уведомлены об уголовном подозрении: советник президента РФ Сергей Глазьев, бывший полномочный представитель президента РФ в "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместители министра обороны РФ Дмитрий Булгаков и Николай Панков, начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский, заместитель начальника Южного военного округа ВС РФ Игорь Турченюк.
          Кроме того, в этом перечне: замглавнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков, командующий ЧФ РФ Александр Витко, первый замкомандующего ЧФ РФ Александр Носатов, замкомандующего – начальник береговых войск ЧФ РФ Александр Остриков, начальник управления боевой подготовки ЧФ РФ Александр Чесноков, замкомандира 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ Владимир Карпушенко, командир 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ РФ Александр Толмачев.
          Также уведомлены о подозрении командующий 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Кузовлев, командир 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады ВС РФ Олег Цеков, командир 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Михаил Зусько, заместитель командующего 58-й армии Южного военного округа ВС РФ Евгений Никифоров, командующий 58-й армии Южного военного округа ВС РФ Андрей Гурулев, командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ Алексей Завизион.
          изя топ
    2. Дуплет Сегодня, 20:04
      Цитата: Чёрный
      В желании вылизать америкнцам зад украина из кожи лезет laughing

      Самое забавное, что они на столько глупы, что даже видя последствия холуйства, всё равно стараются вылезать зад. Я имею ввиду галстукоеда, который сейчас без гражданства. Не ужели не догадываются, что их судьба будет явно не лучше..
      Дуплет
    3. Владыка Ситх Сегодня, 20:06
      Видео украинских преступников.
      Александровка. Петровский район Донецка.
      Владыка Ситх
  2. svp67 Сегодня, 19:40
    Это аэродром в Луцке, что ли они посетили? Зачем такая "таинственность"?
    svp67
    1. bober1982 Сегодня, 20:36
      Староконстантинов наверное (7-ая бригада),в Луцке у них база хранения,там только ржавые самолеты показывать.
      bober1982
    2. Alekseits Сегодня, 20:42
      Луцк, Стрый, Черляны... много их там было. Где именно их носило можно только гадать.
      Alekseits
      1. bober1982 Сегодня, 21:01
        Цитата: Alekseits
        много их там было

        Сдулись давно все, и Луцк,и Стрый,и Черляны,только и осталась - имени Петра Франко,но не аэродром (как в заметке сказано),а 7-ая бригада, бывш.7 бап советских ВВС,потом в укровремена- 7 бригада имени сечкарей (кто такие ,я не знаю),ну а сейчас гордое название - имени П.Франко (тоже не знаю,кто такой) Что будут гордо показывать - Су-24 и L-39,может МиГ-29.
        bober1982
  3. Ураган70 Сегодня, 19:40
    По их земле потенциальный исторический противник топает, а СУГСы в божественной эйфории... Млин,существующий аэродром несуществующей авиации...
    Ураган70
  4. vladfill Сегодня, 19:41
    Гарант доотвечался асимметрично, что F-22 и F-35 разместятся на аэродроме в Харькове.
    vladfill
    1. svp67 Сегодня, 19:49
      Цитата: vladfill
      Гарант доотвечался асимметрично, что F-22 и F-35 разместятся на аэродроме в Харькове.

      Ну, так сразу идите и им в плен сдайтесь... Какой то Вы странный. Вас бить и пинать будут, в кошелек к Вам залазить, а Вы что делать в ответ то будете? Интеллигентно молчать? Ну конечно, как же господам перечить...
      svp67
      1. vladfill Сегодня, 19:58
        А не придётся ли заключать пакт о ненападении, герр маршал?
        vladfill
    2. vovanpain Сегодня, 19:49
      Цитата: vladfill
      Гарант доотвечался асимметрично, что F-22 и F-35 разместятся на аэродроме в Харькове.

      Извините уж его laughing Ну нет у нас аэродромов в Мексике и Канаде request Что бы асимметрично ответить разместить ПАК ДА и ПАК ФА (которых пока тоже нет,а 8 Т-50 все проходят испытания)на аэродромах Канады и Мексики. request
      vovanpain
      1. svp67 Сегодня, 19:53
        Цитата: vovanpain
        Ну нет у нас аэродромов в Мексике и Канаде

        Но можно на Кубе открыть "сервисный центр" обслуживания Ту-160 и Ту-95. Хотим мы того или нет, обстоятельства уже нас об этом не спрашивают, что то подобное уже надо делать.
        svp67
        1. vovanpain Сегодня, 20:40
          Цитата: svp67
          Но можно на Кубе открыть "сервисный центр" обслуживания Ту-160 и Ту-95.

          Так вроде Рагозин летал на Кубу,чего то там хотели открывать,может и "сервисный центр" ведь орать на весь белый свет об этом не будут. hi
          vovanpain
      2. Подрезчик Сегодня, 19:54
        "Орлы" американские присматриваются к местам будущего базирования? Еще одна цель номер один!
        Подрезчик
      3. vladfill Сегодня, 20:00
        Мешать, Гаранту, не надо было проводить референдум в ДНР, движению ополченцев
        на Мариуполь.
        vladfill
    3. хрыч Сегодня, 19:51
      Цитата: vladfill
      Гарант доотвечался асимметрично, что F-22 и F-35 разместятся на аэродроме в Харькове.

      А размещать в прифронтовом (приграничном) городе авиацию, да еще почти невидимую, по вашему умно? wassat А еще, собрались США делать базу НАТО в Крыму и вот Крым наш. Решат в Харькове и Харьков будет наш wassat Или бравые хиборги остановят наших вежливых wassat И хде же они были в Крыму?
      хрыч
      1. vladfill Сегодня, 20:01
        Будет, когда ещё?
        vladfill
        1. Екатерина II Сегодня, 21:43
          Цитата: vladfill
          Будет, когда ещё?

          #Скоро
          Это как у Захарченко с 1 марта...
          Екатерина II
  5. sabakina Сегодня, 19:53
    Хм, мы с белорусами тоже в сентябре проводим....Как бы наши снаряды учения не перепутали бы... recourse
    sabakina
  6. soroKING Сегодня, 20:25
    посетили... ну-ну там всё пристреляно angry
    soroKING
  7. Толстоевский Сегодня, 20:31
    готовят пути отхода
    Толстоевский
  8. irazum Сегодня, 20:34
    Америкосы не дураки, никаких F-22 и F-35 на украине не будет. Кто же в такое место потащит подобную технику? Вот А-10, в лучшем случае, хотя и это вряд ли. Скорее всего несколько, отживших уже своё, вертушек.
    irazum
  9. Влад5307 Сегодня, 20:36
    С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям «Rapid Trident-2017» аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США

    Крым гадам обломился, теперь присматриваются к аэродромам для размещения своей авиации. Идет планомерная подготовка к войне с Россией, а украинские холопы стараются вовсю угодить новому хозяину!
    Влад5307
  10. anjey Сегодня, 21:21
    жалко народ ,но с нелегетимным правительством нынешней украины надо России позиционировать как с врагами ,не глядя на олигархическую корпоративность иначе нас закатают в "асфальт"...
    anjey
  11. изя топ Сегодня, 21:43
    карманЫ опосля посещения проверили?грузины янкесам покажутся агнцами в сравнении с поскакунчиками recourse
    изя топ
  12. куба Сегодня, 21:52
    Цитата: svp67
    Цитата: vovanpain
    Ну нет у нас аэродромов в Мексике и Канаде

    Но можно на Кубе открыть "сервисный центр" обслуживания Ту-160 и Ту-95. Хотим мы того или нет, обстоятельства уже нас об этом не спрашивают, что то подобное уже надо делать.

    3-4 ржавых баржи, в каждой-неизвлекаемый ТЯ заряд мегатонн на 100 ...вблизи территориальных вод восточного побережья США , на баржах - расхристанная команда сильно пьющей матросни....и ненадо никаких аэродромов !!!...Хомо Американо просто обосрутся холерным поносом !
    куба
Картина дня