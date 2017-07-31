Бронетранспортер «Объект 112»



"Объект 112" в музее. Фото Wikimedia Commons



Опытный БТР на испытаниях. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



Один из первых прототипов. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



"Объект 112" с двумя пулеметами. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



Бронетранспортер, участвовавший в контрольных войсковых испытаниях. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



Десантное отделение музейной машины, вид на корму. Фото Strangernn.livejournal.com

По материалам:

http://dogswar.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://tankmuseum.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны советское командование вновь начало проявлять интерес к тематике бронетранспортеров. Опыт боев показывал, что наличие защищенного транспортного средства позволяет заметным образом повысить мобильность и общую эффективность боевой работы пехоты. В связи с этим в течение второй половины сороковых годов было разработано и предложено несколько проектов подобной техники. Один из них остался в истории под рабочим названием «Объект 112».Разработка будущего бронетранспортера для советской армии стартовала в апреле 1947 года в соответствии с новым постановлением Совета министров. Заказчик желал получить гусеничную машину с противопульным бронированием и пулеметным вооружением. Бронетранспортер должен был брать на борт 25 солдат с оружием – пехотный взвод. В случае получения положительных результатов бронемашина могла поступить на вооружение и пойти в серийное производство. Ее появление позволило бы достаточно быстро перевооружить значительное число частей и тем самым повысить боеспособность армии в целом.Разработка перспективного бронетранспортера на гусеничном шасси была поручена специалистам свердловского предприятия «Уралмашзавод» во главе с Л.И. Горлицким. Позже пост главного конструктора занял Г.С. Ефимов. Проект получил рабочее обозначение «Объект 112». В некоторых источниках нередко встречается альтернативное название БТР-112, однако оно, по-видимому, появилось позже и не использовалось в ходе разработки.Формирование технического облика будущей бронемашины для пехоты продолжалось достаточно долго. Прорабатывались разные варианты шасси с теми или иными агрегатами и возможностями. Не ранее середины 1948 года появилось новое оригинальное предложение о разработке БТР на базе уже проектируемого шасси. Таким образом, перспективное шасси должно было использоваться сразу в четырех проектах бронетехники, что давало известные преимущества. Появлялась возможность упростить и удешевить массовое строительство машин разных классов, а также сократить расходы на их одновременную эксплуатацию.В качестве основы для бронетранспортера было предложено использовать гусеничное шасси, заимствованное у самоходной артиллерийской установки «Объект 116» / СУ-152П. Оно представляло собой удлиненный и усиленный вариант шасси самоходки «Объект 105» / СУ-100П и отличалось иной конструкцией ходовой части. Удлиненный бронекорпус такой машины отличался увеличенным внутренним объемом, что позволяло разместить в нем места для требуемого количества солдат. В то же время, существующий корпус и другие агрегаты могли нуждаться в тех или иных доработках, прямо связанных с новой ролью машины.САУ СУ-100П получила нехарактерную для отечественной техники того времени компоновку. В передней части корпуса помещались узлы трансмиссии, позади которых находились отделение управления (у левого борта) и моторный отсек (справа). Это позволило высвободить крупный объем в центральной и кормовой частях корпуса, предназначенный для размещения боевого отделения. При формировании облика силовой установки, трансмиссии и ходовой части были изучены все известные отечественные и зарубежные разработки. В результате этого были развиты некоторые существующие идеи, а также внедрены новые.В проекте бронетранспортера следовало использовать ранее доработанный вариант шасси для САУ «Объект 116». От базовой версии такое шасси отличалось удлиненным на 640 мм корпусом и наличием дополнительной пары опорных катков. Компоновка и состав основных агрегатов оставались прежними. Не менялось и бронирование. При этом из кормового отсека следовало убрать тумбовую установку для артиллерийской части, существующий броневой щит, короб с укладками боеприпасов и другие агрегаты, используемые в составе САУ.Как и машины базовых модификаций, бронетранспортер «Объект 112» имел только противопульную защиту. Корпус состоял из катаных броневых листов толщиной от 8 до 18 мм. Наибольшую толщину имели лобовые и бортовые детали. Корпус имел смешанную конструкцию. Основная масса соединений деталей выполнялась сваркой. Часть деталей скреплялась при помощи заклепок.Форма корпуса была в некоторой мере переработана, хотя и сохранила определенные черты базовой конструкции. Лобовая часть корпуса состояла из нескольких наклонных деталей, образовывавших структуру клиновидного профиля. Позади верхней лобовой детали имелась наклонная крыша, под которой располагались моторное отделение и рабочее место водителя. Вертикальные детали бортов незначительно выдавались вбок, образуя небольшие надгусеничные ниши. Базовые самоходки имели кормовой лист, значительно наклоненный назад. В проекте «Объект 112» кормовая деталь корпуса монтировалась с незначительным наклоном вперед.Силовая установка бронетранспортера располагалась в средней части корпуса со сдвигом к правому борту. Ее основой был дизельный двигатель В-105 мощностью 400 л.с. Двигатель комплектовался высокоэффективной системой охлаждения, радиатор которой находился у окна правого борта. Мотор соединялся с механической трансмиссией, в состав которой входили главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, а также два одноступенчатых бортовых редуктора. Трансмиссия отличалась малыми размерами и весом, что позволило разместить ее в ограниченном объеме лобовой части корпуса.Ходовая часть фактически заимствовалась из проекта СУ-152П. На каждом борту имелось по семь обрезиненных опорных катков среднего диаметра. Все катки имели торсионную подвеску. Первая и седьмая пара торсионов дублировалась гидропневматическими амортизаторами. Для верхней ветви гусеницы предназначались четыре поддерживающих ролика, расположенные с разными интервалами. Ведущее колесо цевочного зацепления поместили в передней части корпуса, направляющее – в корме. В проекте СУ-100П и разработках на его основе использовалась новейшая гусеница с резинометаллическим шарниром.Бронетранспортер нового типа получил пулеметное вооружение, позволявшее атаковать разные цели в достаточно широком диапазоне дальностей. В передней части десантного отделения, у его правого борта (позади моторного отсека) имелась небольшая прямоугольная опора с погоном, на которой монтировалась турельная установка. Такая установка получила невысокий полукруглый щиток, выполнявший функции лба и бортов. В задней части имелся металлический блок меньшей высоты. Конструкция турели обеспечивала горизонтальную наводку оружия в любом направлении. Углы вертикальной наводки менялись от -5° до +85°.Турель предназначалась для установки пулемета КПВ калибра 14,5 мм. Этот пулемет использовал ленточное боепитание. Ленты с патронами подавались из металлических ящиков. Боекомплект КПВ состоял из 500 патронов. Слева от опоры турели на передней стенке десантного отделения имелся шкворень для монтажа пулемета СГМБ калибром 7,62 мм. Это оружие предназначалось для стрельбы в переднюю полусферу. Боекомплект СГМБ – 2000 патронов в лентах.Собственный экипаж бронетранспортера «Объект 112» состоял из трех человек: механика-водителя, командира и стрелка. Водитель оставался на прежнем месте и должен был попадать в отделение управления через люк в крыше. В боевой обстановке он мог следить за дорогой при помощи пары перископов. Командир находился за водителем. Стрелок управлял турелью с крупнокалиберным пулеметом. Экипаж мог поддерживать связи при помощи переговорного устройства ТПУ-47. Связь с другими машинами обеспечивалась радиостанцией РТ-26Э.Основной задачей перспективной бронемашины являлась перевозка пехоты, для чего максимально возможный объем корпуса был отдан под вместительное десантное отделение. Для установки мест десанта предназначались все свободные объемы в корме корпуса. Солдатам предлагалось располагаться на складных сиденьях, установленных в четырех рядах. Пара рядов устанавливалась вдоль бортов корпуса, еще два – в центре, с размещение спиной к спине. Непосредственно позади отделения управления имелось еще одно место. Сиденья для десанта отсутствовали только под средствами монтажа пулеметов, что упрощало работу стрелков.Доступ в десантное отделение обеспечивался крупным люком в кормовом листе. Люк прикрывался двумя дверями, открываемыми в направлении бортов. Таким образом, при спешивании десант оказывался под защитой брони корпуса, вследствие чего риски для него заметно сокращались. При должной сноровке бойцы могли попадать в десантное отделение через борта машины.Десантное отделение «Объекта 112» не имело крыши, что позволяло бойцам наблюдать за обстановкой и вести огонь из личного оружия поверх бортов. При этом проектом предусматривались средства аналогичного назначения, позволявшие оставаться под защитой брони. Изначально проектом предусматривалась установка одной амбразуры в каждом борту. Позже в бортах появилась вторая пара таких устройств. Еще две амбразуры следовало устанавливать в кормовых дверях.Перспективный бронетранспортер, построенный на длинном семикатковом шасси, получился достаточно крупным. Длина машины достигла 7,1 м, ширина – 3,1 м, высота с учетом турели – 2,2 м. Боевая масса составляла 18,2 т. При таких параметрах бронемашина должна была показывать высокую удельную мощность и развивать скорость порядка 65 км/ч на шоссе. Расчетный запас хода – 300 км. В связи с большой массой БТР не мог плавать; водные преграды глубиной до 1 м преодолевались вброд.Разработка трех проектов самоходных артиллерийских установок завершилась в начале 1949 года. Вскоре после этого были проведены основные опытно-конструкторские работы по проекту «Объект 112». Опытный образец бронетранспортера был построен через несколько месяцев и выведен на заводские испытания. Первый прототип показал свои возможности, а также позволил определить список необходимых доработок. К концу года «Уралмашзавод» построил еще один опытный БТР, предназначавшийся для отправки в Кубинку, где должны были пройти государственные испытания.В январе 1950 года специалисты министерства обороны начали проверку опытной машины. До марта «Объект 112» прошел более 5 тыс. км и продемонстрировал свой потенциал. Специалисты посчитали, что представленная машина не справилась с испытаниями и нуждается в доработках. Главные претензии были связаны с несовершенством ходовой части, заимствованной из другого проекта. Следует отметить, что заводские и государственные испытания трех самоходок ранее завершились с теми же результатами.Доработку унифицированного шасси предлагалось проводить в рамках проекта СУ-100П. Правильность изменений планировалось проверять на опытной машине этого типа. Вскоре нововведения проекта «Объект 105» были внесены в конструкцию бронетранспортера, и опытный образец вновь вышел на заводские испытания. Осенью и зимой 1950-51 годов машина прошла около 3 тыс. км, подтвердив правильность проведенной модернизации.В конце декабря 1951 года Совмин выпустил постановление, в соответствии с которым «Уралмашзавод» к лету 1953-го должен был построить и представить три новых опытных образца. В начале августа 1953 года эту технику отправили на войсковые испытания. Машины в общей сложности прошли 5 тыс. км и вновь показали себя не самым лучшим образом. Проявились проблемы с трансмиссией, средствами охлаждения и т.д. Бронетранспортеры вернулись в Свердловск для доработки и дальнейшего совершенствования.Осенью 1954 года были проведены контрольные испытания, по результатам которых предполагалось принять окончательное решение о дальнейшей судьбе проекта. Специально для этой проверки были построены два новых прототипа. От предыдущих машин они отличались наличием пары амбразур в каждом борту десантного отделения, а также отсутствием шкворня под пулемет винтовочного калибра. Некоторая потеря огневой мощи была компенсирована увеличением боекомплекта КПВ до 1000 патронов.Контрольные испытания показали, что подвижность бронетранспортера «Объект 112» на пересеченной местности по-прежнему оставляет желать лучшего. Имеющаяся подвеска не «отрабатывала» все неровности местности, что серьезным образом ограничивало среднюю скорость движения на бездорожье. Как следствие, машина не могла в полной мере использовать высокую удельную мощность на уровне 22 л.с. на тонну. Кроме того, эксплуатация затруднялась недостаточным ресурсом новой гусеницы. В ходе испытаний было установлено, что БТР не нуждается в пулемете СГМБ ввиду его низкой эффективности и заметного превосходства КПВ. Наконец, десантное отделение на 25 мест отличалось слишком плотной компоновкой, что не обеспечивало желаемый комфорт и приводило к быстрому утомлению бойцов.По результатам строительства и испытаний семи опытных бронетранспортеров «Объект 112» было решено не принимать такую технику на вооружение. Параллельно с этой машиной разрабатывался БТР «Объект 750», построенный на базе плавающего танка ПТ-76. По результатам испытаний этот образец сочли более удобным с точки зрения производства и эксплуатации, а также более эффективным. Вскоре «Объект 750» приняли на вооружение под названием БТР-50. Проект «Объект 112», соответственно, закрывался за отсутствием реальных перспектив.С 1949 по 1954 годы было построено и передано на испытания семь опытных образцов перспективного гусеничного бронетранспортера. После завершения испытаний и принятия решения о закрытии проекта большая часть этой техники отправилась на разборку. Только одна опытная машина сохранилась до наших дней. Сейчас она является экспонатом музея бронетанковой техники в Кубинке. Любопытно, что «Объект 112» экспонируется рядом с другими образцами техники, созданными в конце сороковых годов на базе унифицированного шасси.По меркам своего времени, бронетранспортер «Объект 112» имел ряд положительных особенностей. Он позволял вывозить на поле боя и защищать от пуль противника сразу 25 солдат с оружием. После спешивания десанта он мог осуществлять поддержку при помощи крупнокалиберного пулемета с выдающимися огневыми характеристиками. Подвижность БТР на дорогах и на пересеченной местности соответствовала параметрам другой бронетехники того периода, что позволяло им работать в одних боевых порядках.Тем не менее, имелись и серьезные недостатки. Так, до середины пятидесятых годов продолжалось совершенствование ходовой части, необходимое для получения расчетных характеристик. Эти недостатки так и не удалось устранить полностью. Кроме того, имелись и проблемы, принципиально не имевшие решения. К примеру, выполнение требований по вместимости боевого отделения приводило к слишком плотному размещению сидений. Обеспечение комфорта десанта, в свою очередь, привело бы к недопустимому сокращению числа перевозимых солдат.Также могли присутствовать проблемы экономического характера. Ощутимый положительный эффект от разработки унифицированной техники можно было бы получить при одновременном строительстве и эксплуатации самоходок всех трех типов и бронетранспортера. Запуск производства только одной модели такой техники не позволил бы добиться заметной экономии.По результатам нескольких испытаний было принято решение об отказе от новой бронемашины для пехоты. Тем не менее, в ходе дальнейшего развития САУ СУ-100П и БТР «Объект 112» появились новые варианты многоцелевого гусеничного шасси. На базе подобной машины, имеющей ходовую часть с семью опорными катками, в дальнейшем были созданы несколько опытных и серийных образцов. На таком шасси строились гусеничный минный заградитель ГМЗ, машины зенитного ракетного комплекса «Круг» и даже лазерный комплекс «Стилет».Проект бронетранспортера «Объект 112», разработанный на основе заимствованного шасси, в определенной мере разделил судьбу базового образца. Впрочем, причины отказа от техники разного назначения отличались. Самоходки не были приняты на вооружение в связи с изменением приоритетов командования, тогда как бронетранспортер в течение нескольких лет не мог показать желаемые результаты. Тем не менее, армия не осталась без нужной ей бронетехники, поскольку вскоре на вооружение был принят БТР-50.