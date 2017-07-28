Рябков: США должны возместить ущерб, нанесенный российской дипсобственности
Сегодня в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя меры, предпринятые МИД РФ в отношении американских диппредставительств, заявил, что США должны будут возместить ущерб, нанесенный российской дипсобственности за время ее ареста, передает ТАСС
Также Рябков заявил, что ответственность за дальнейшее возможное ухудшение отношений и контрмеры РФ будет лежать на США.
Москва, заявил заместитель главы МИД РФ, "призывает американцев воздержаться от подобных деструктивных действий".
При этом, Рябков отметил, что, в случае новых конфронтационных действий США, ответные меры Москвы не обязательно будут зеркальными.
Там (на дачах посольства России в США - прим. ВО) никого нет, они приходят в упадок. Ответственность за это на американской стороне. Возможный ущерб она должна будет возместить- сообщил Рябков
Также Рябков заявил, что ответственность за дальнейшее возможное ухудшение отношений и контрмеры РФ будет лежать на США.
К сожалению, наши призывы, терпение, наша готовность демонстрировать добрую волю, не поддаваться собственным эмоциям (хотя внутри все кипит) тоже не беспредельны, мы были вынуждены пойти на ответные меры. Это не санкции, а ответные меры России, выравнивание поля, восстановление баланса. Если теперь США в своем антироссийском угаре попробуют еще что-то предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция. Это негативная спираль
Москва, заявил заместитель главы МИД РФ, "призывает американцев воздержаться от подобных деструктивных действий".
Сегодня я об этом сказал послу США Джону Теффту, с которым у нас был непростой, но профессиональный разговор. Я заверил его, что с российской стороны нет никаких признаков того, что мы рубим все на корню- сказал он. -
Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку
При этом, Рябков отметил, что, в случае новых конфронтационных действий США, ответные меры Москвы не обязательно будут зеркальными.
Мы предупреждаем вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям. Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне. Я настаиваю на том, что нам придется в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, [принять] контрмеры. Они могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть и незеркальными- добавил Рябков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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