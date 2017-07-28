22:19 28 июля

Рябков: США должны возместить ущерб, нанесенный российской дипсобственности

Сегодня в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя меры, предпринятые МИД РФ в отношении американских диппредставительств, заявил, что США должны будут возместить ущерб, нанесенный российской дипсобственности за время ее ареста, передает ТАСС

Там (на дачах посольства России в США - прим. ВО) никого нет, они приходят в упадок. Ответственность за это на американской стороне. Возможный ущерб она должна будет возместить
- сообщил Рябков




Также Рябков заявил, что ответственность за дальнейшее возможное ухудшение отношений и контрмеры РФ будет лежать на США.

К сожалению, наши призывы, терпение, наша готовность демонстрировать добрую волю, не поддаваться собственным эмоциям (хотя внутри все кипит) тоже не беспредельны, мы были вынуждены пойти на ответные меры. Это не санкции, а ответные меры России, выравнивание поля, восстановление баланса. Если теперь США в своем антироссийском угаре попробуют еще что-то предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция. Это негативная спираль


Москва, заявил заместитель главы МИД РФ, "призывает американцев воздержаться от подобных деструктивных действий".

Сегодня я об этом сказал послу США Джону Теффту, с которым у нас был непростой, но профессиональный разговор. Я заверил его, что с российской стороны нет никаких признаков того, что мы рубим все на корню
- сказал он. -
Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку


При этом, Рябков отметил, что, в случае новых конфронтационных действий США, ответные меры Москвы не обязательно будут зеркальными.

Мы предупреждаем вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям. Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне. Я настаиваю на том, что нам придется в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, [принять] контрмеры. Они могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть и незеркальными
- добавил Рябков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. хрыч Сегодня, 21:00
    Франкенштейн вернулся
    хрыч
    1. 210окв Сегодня, 21:01
      Я думал то этот старикашка уже в коме...
      Цитата: хрыч
      0000000000000000000000000000000000000
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 21:04
        Ему мозг удалили и он приехал голосовать в конгресс, говорят ничего не изменилось, умней не стал, глупей тоже. Короче мозг ему оказался не нужен laughing

        Взгляд зачарованного идиота
        хрыч
        1. Толстоевский Сегодня, 21:29
          Однажды маккейн подумал... но ему не понравилось.
          Толстоевский
          1. хрыч Сегодня, 21:34
            Вот Юлия Ефимова вернулась после допинговой травли натовцами и выиграла чемпионат мира (200 брасс), еще Чупков (200 брасс) и Рылов (200 спина)взяли золото good Короче 200 метров магическая дистанция, надо 200 американских дипломатов выкинуть на ... прочь am
            хрыч
          2. fox_rudy Сегодня, 22:07
            ... и попал в больницу..
            fox_rudy
        2. lorelei Сегодня, 21:59

          да, ладно уж))))
          lorelei
          1. lorelei Сегодня, 21:59
            есть и такое
            lorelei
        3. kefan Сегодня, 22:12
          Цитата: хрыч
          Короче мозг ему оказался не нужен

          А вы хоть задумывались, а он у него был?
          kefan
    2. п-к Опарышев Сегодня, 21:32
      Ему бы о Душе тревожиться и молиться с утра доночи.А он "весёлого рейнджера" исполняет.
      п-к Опарышев
      1. хрыч Сегодня, 21:37
        Цитата: п-к Опарышев
        Ему бы о Душе тревожиться и молиться с утра доночи.А он "весёлого рейнджера" исполняет.

        Он душу продал Дьябло, когда сидел во вьетнамской яме am выжил и стал почти презиком
        хрыч
  2. 210окв Сегодня, 21:00
    Без всякого сомнения должны..Только почему то времени с момента принятия заштатниками воровских методов прошло много..Только сейчас дошло?
    210окв
  3. п-к Опарышев Сегодня, 21:06
    Зеркальные очень удачные.Если каждый их дипломат имел 10 барабанщиков,то 700 умножить на 10,это большое число.Оставшимся дипломатам,придётся пахать как стахановцам.Есть надежда,что зарплату накинут.
    Считаю,что незеркальные интереснее.Я за зазеркалье.
    п-к Опарышев
    1. тол100в Сегодня, 21:24
      Цитата: п-к Опарышев
      Считаю,что незеркальные интереснее.Я за зазеркалье.

      В связи с увеличением на борту МКС паразитных бактерий "американиус-наглиус", продажа билетов на "маршрутку" Байконур-Мкс, для представителей СГА - запрещается! Подготовку супер-пупер-астронавтов - прекратить! Для поддержания физ. формы использовать совет Рогозина - батут! Прекратить поставки ракетных двигателей! Не очень большая Наша потеря на фоне всех их санкций! Да и еще с десяток-другой хороших предложений-движений против "исключительных" найдется! Вот только все сразу задействовать не нужно, а по - ти-хонь- ку!
      тол100в
      1. lorelei Сегодня, 22:08
        ватный данте? забань уже меня
        lorelei
    2. Ныробский Сегодня, 21:45
      Цитата: п-к Опарышев
      Зеркальные очень удачные.Если каждый их дипломат имел 10 барабанщиков,то 700 умножить на 10,это большое число.Оставшимся дипломатам,придётся пахать как стахановцам.

      Как то так))) Может и не по десять барабанщиков, что бы сильно не светиться, но их сеть на время сильно просядет. Накануне выборов в России - для них, это просто полный (пик-пик-пик) какой то. А народ беснуется в поиске ответа на вопрос -Почему так поздно им ответили? Не поздно! В самый раз. Может быть даже чуток поспешили. До выборов ещё 7 месяцев. Кое что восстановят...Хотя спешка ведёт к палеву)))
      Ныробский
    3. словак Сегодня, 21:46
      до кучи можно подарить им "оппозиционеров" и либералов.
      словак
  4. kefan Сегодня, 21:07
    Реальный ущерб плюс компенсация морального вреда.
    kefan
    1. каштак Сегодня, 21:48
      А почему только ущерб? Пусть и за аренду платят.
      каштак
      1. kefan Сегодня, 22:14
        Цитата: каштак
        Пусть и за аренду платят.

        Да была бы моя воля, я им вообще пинка дал под мягкое место, а недвижимость, которую они сейчас занимают, можно передать какому-нибудь детскому дому например.
        kefan
  5. Антон Болдаков Сегодня, 21:07
    США не отступятся от своих решений. Пойти навстречу России. даже малом - для Конгресса всё равно что расписаться в поражении. Они настроены идти до конца. Так что нас ждут непростые времена.
    Антон Болдаков
    1. Сухов Сегодня, 21:29
      Цитата: Антон Болдаков
      Они настроены идти до конца. Так что нас ждут непростые времена.

      Медведь тоже когда разярится идет до конца.
      Здесь главное для охотника - хорошо упереть кол в землю и что называется "держать строй".
      Зверь сам убьется (напорется) на кол.
      Надо держаться!
      Зверь все сделает сам.
      Сухов
      1. Антон Болдаков Сегодня, 21:48
        Будем надеяться всё-же на лучшее. Я обратил внимание, что новости из США у нас подаются в каком-то "чернушном" варианте - словно все уже поставили на себе крест и махнули на себя рукой. Не верится мне в такое. Ясно же что идёт какая-то невидимая нам война в дипломатических кругах...
        Антон Болдаков
  6. Severok Сегодня, 21:13
    Давно пора отвечать на выходки янки. Самое эффективное действие было бы в том, чтобы прекратить поставки в Штаты ракетных двигателей, кроме того было бы неплохо закрыть представительство этой наглой страны в Е-бурге.
    Severok
    1. п-к Опарышев Сегодня, 21:28
      Самое лучшее,это спокойно разбомбить биолаборатории в Грузии,в Харькове и в Японии.Что бы всякую хронь не тащили в Россию.Давно пора сжечь эти фабрики смерти.
      п-к Опарышев
  7. Горный стрелок Сегодня, 21:24
    Вот когда на наших "Токшоу" каждому, кто неуважительно высказывается о России, будет сразу прилетать "в торец", можно будет считать, что санкции США достигли своей цели - вызвали подъем патриотизма в стране laughing а юсовскую дипломато-разведывательную камарилью давно пора было приструнить.
    Горный стрелок
    1. тол100в Сегодня, 21:30
      Цитата: Горный стрелок
      кто неуважительно высказывается о России, будет сразу прилетать "в торец"

      А без ток-шоу интересней и гораздо полезней!
      тол100в
  8. Толстоевский Сегодня, 21:27
    как сказал классик
    Толстоевский
  9. изя топ Сегодня, 21:45
    Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку
    так справедливость им как серпом по маккейну request
    изя топ
  10. Роберт Родионов Сегодня, 21:47
    Они вас не услышат! Посмотришь на этих маньяков сидящих в Гос.Депе и все становится ясно, что нормального человеческого обращения они не поймут. В этом сомневается, только уж совсем наивные люди.
    Роберт Родионов
  11. lorelei Сегодня, 22:05
    огого, когда же меня забанят-то?
    lorelei
  12. rruvim Сегодня, 22:07
    Что наш МИД держиться за эти две "Дачи"? Там ФБР все "прошерстила". Кроме остатков шашлыков ничего не нашли. Даже русских хакеров...
    rruvim
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