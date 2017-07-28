Рябков: США должны возместить ущерб, нанесенный российской дипсобственности

Там (на дачах посольства России в США - прим. ВО) никого нет, они приходят в упадок. Ответственность за это на американской стороне. Возможный ущерб она должна будет возместить

К сожалению, наши призывы, терпение, наша готовность демонстрировать добрую волю, не поддаваться собственным эмоциям (хотя внутри все кипит) тоже не беспредельны, мы были вынуждены пойти на ответные меры. Это не санкции, а ответные меры России, выравнивание поля, восстановление баланса. Если теперь США в своем антироссийском угаре попробуют еще что-то предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция. Это негативная спираль

Сегодня я об этом сказал послу США Джону Теффту, с которым у нас был непростой, но профессиональный разговор. Я заверил его, что с российской стороны нет никаких признаков того, что мы рубим все на корню

Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку

Мы предупреждаем вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям. Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне. Я настаиваю на том, что нам придется в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, [принять] контрмеры. Они могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть и незеркальными