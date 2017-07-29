10:54 29 июля

Трамп доволен новыми антироссийскими санкциями

Согласно информации РИА Новости , в администрации президента США сообщили о его намерении утвердить законопроект, предполагающий усиление санкций против России, Ирана и КНДР.

Заявляется, что Дональд Трамп ознакомился с окончательной версией законопроекта и, с учетом внесенных в него замечаний, одобрил его.




Заметим, что в случае наложения им вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход был бы наиболее вероятен.

Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:41
    Трамп доволен новыми антироссийскими санкциями
    взаимно к удовольствию обеих сторон-вот это "партнёрство" !
    Mystery12345
    1. Алексей7777777 Сегодня, 06:45
      hi Блин,вот не найду теперь,я давно говорил,когда Обама ещё был-наплачемся мы ещё с этим Трампом,чему радуетесь-то....Трамп наш-помните восторг всеобщий во-время предвыборной его компании...?
      Алексей7777777
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:51
        Цитата: Алексей7777777
        .Трамп наш-помните восторг всеобщий во-время предвыборной его компании...?

        ,я давно говорил
        ога... "ванга"....,восторг был только у жириновского...
        Mystery12345
        1. Соломон Кейн Сегодня, 07:09
          А у Вольфовича по любому неадеквату - восторг...... fellow
          Соломон Кейн
          1. Татьяна Сегодня, 08:36
            Абсолютно не удивлена!
            Я была уверена, что Трамп подпишет законопроект с очередными санкциями против РФ. Самая главная причина для Трампа - это его соглашательство с радикалами, чтобы сохранить за собою свою личную президентскую власть. У Трампа, как видно, так и не сложилось своей - трамповой - кадровой команды управления.
            В результате Трамп вынужден и готов "делиться" президентскими полномочиями (властью президента США) напропалую со своими "оппонентами". Далее его власть как президента США будет послушно скукоживаться как шагреневая кожа. И кончит он весьма бесславно! В этом своём "соглашательстве" он погрязнет и утонет.

            Проще говоря, с ним, как самостоятельным политиком, для России всё кончено!
            Татьяна
            1. stalkerwalker Сегодня, 09:10
              Цитата: Татьяна
              Я была уверена, что Трамп подпишет законопроект с очередными санкциями против РФ. Самая главная причина для Трампа - это его соглашательство с радикалами, чтобы сохранить за собою свою личную президентскую власть.

              А у него есть выход?
              Если припомнить реакцию "цивилизованной части" американского обЧества ("Трамп - не мой президент!" и т.п.), прокатившееся по стране после объявления итогов выборов, то становится ясно, что "линия Обама-Клинтон" не была забыта или отставлена до поры до времени, когда "бойкая старушка" эти выборы проиграла....
              Давайте припомним, какие шансы давала Трампу "неполживая" американская пресса на победу в выбора?. Да и не только американская. Даже киевские бандиты поплевали в его сторону. Желание американского политистеблшмента выдавалось как реальность.
              Можно как угодно называть те силы в американском обществе, которые организовали по сути дела травлю Дональда Трампа как действующего президента. По сути его обставили флажками, где пересечение линии ограничения, даёт повод в ограничении его полномочий, а то и импичмента.
              Дело не в личности. Дело в окружении. Против Трампа играют Госдеп, сенат с парламентом, спецслужбы. А тон в травле задают СМИ.
              Трампу раздали такие карты, которыми он может играть только роль президента-микрофонщика.
              stalkerwalker
        2. Чёрный Сегодня, 08:10
          Трамп наш-помните восторг всеобщий во-время предвыборной его компании...?
          Не надо сочинять про "всеобщий восторг"....откровенно радовались избранию Трампа только в ЛДПР, остальные просто говорили, что это лучше, чем Клинтон....Так ли это на самом деле или нет спорить бессмысленно.Мы никогда уже точно не узнаем как бы развивались события при ней.
          Чёрный
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:19
            Цитата: Чёрный
            откровенно радовались избранию Трампа только в ЛДПР, остальные просто говорили, что это лучше, чем Клинтон

            Все верно! Колесо событий было заточено под Обаму-Клинтон и оно еще продолжает по инерции крутится..Политику в США формирует не президент , а его окружение и финансовые воротилы..Победа Трампа , это и наша маленькая победа в будущей большой войне!
            ОТДЕЛ
          2. Вежливый Лось Сегодня, 08:25
            Цитата: Чёрный
            остальные просто говорили, что это лучше, чем Клинтон

            Испокон веку живем по принципу: "Из двух куч ... выбирают меньшую". Клинтонша - это большая куча. Больше уже некуда. Трамп - куча неизвестного объема (предположительно меньшего). Поэтому для всех нас, включая ЛДПР с вождем, Трамп был предпочтительней. И, какие бы он решения не принимал, лично мне он все равно нравится гораздо больше, чем жена саксофониста и переборщивший с загаром дрищ.
            Вежливый Лось
      2. vovanpain Сегодня, 06:52
        Цитата: Алексей7777777
        Трамп наш-помните восторг всеобщий во-время предвыборной его компании...?

        А это к Жириновскому и государственной думе претензии,там вроде за Трампа пили шампусик. yes Кстати ведьма Клинтонша ни чем не лучше этого Рональда Рейгана недоделанного. laughing
        vovanpain
        1. Соломон Кейн Сегодня, 07:04
          Страна, привет! Россия -государство великое, 10-ю санкциями больше или меньше, выдюжит. А у Дональда "сидалище" дымится - решить вопрос по санкциям, дело неподъёмное, а на "красную карточку" (импичмент) нарваться -это запросто.... lol
          Соломон Кейн
          1. samoletil18 Сегодня, 07:47
            В начале восьмидесятых у нас начался конкретный раздрай в т.н. элитах. Это было и в Древнем Риме, и Византии. К чему это привело все знают.
            Вот только США шкаф большой очень. Если рухнет, мало не покажется.никому. Но мир через это должен пройти, чтобы стать лучше.
            samoletil18
      3. Logall Сегодня, 06:55
        Цитата: Алексей7777777
        -наплачемся мы ещё с этим Трампом

        Алексей, не плачте! Это всего лишь санкции. Или Вы в трубу вложились?
        Logall
        1. Алексей7777777 Сегодня, 07:03
          Да можно и на ты,Саш,как раньше... wink Это всего лишь санкции,говоришь..?Не уподобляйся тутошним "урякалкам"-тебе не идёт,ты вроде взрослый и умный Человек,и не станешь отрицать,что после санкций простой народ ремни ещё туже затянул,хотя,казалось-бы,и некуда больше...
          Алексей7777777
          1. Logall Сегодня, 07:23
            С наступающим Леша. Не признал. За другого принял. Богатым будешь. Видемо Санкции тебе на пользу пойдут.
            А если честно:
            от них некуда уже деться.Заднюю дать? Все равно Не ОТМЕНЯТ! Наверное только в АБАНК!?
            Logall
            1. Алексей7777777 Сегодня, 07:29
              Спаси Бог,Добрая Душа...И ты за нас прими грех на-Душу-выпей в Светлое Воскресение Флотское...
              Алексей7777777
              1. Татьяна Сегодня, 08:53
                Алексей7777777
                Спаси Бог, Добрая Душа... И ты за нас прими грех на душу

                На Бога надейся, а сам не плошай!
                На войне мозги включать надо и действовать, а не на "небеса" надеяться!
                Татьяна
                1. Алексей7777777 Сегодня, 09:56
                  Танюш...Не слушай нас,насладись лучше вот этой песенкой-Мастер,когда видит,что мы замудохались уже вкрай,делает нам релакс-включает вот это- ,и нас сажает на скамью на Степь любоваться... ...Сразу в себя приходишь... wink
                  Алексей7777777
      4. К-50 Сегодня, 08:24
        Цитата: Алексей7777777
        Трамп наш-помните восторг всеобщий

        Причём здесь восторг?
        Было ожидание, по крайней мере по предвыборным речам, что Трамп будет более договороспособным. Но "командуют" в штатах не президенты, а лобби, различные, кроме русского, вот и ждали изменения политики. Не дождались. Ну да и х рен с ними. Им же хуже будет. request angry laughing
        К-50
      5. Ольгович Сегодня, 08:34
        Цитата: Алексей7777777
        Обама ещё был-наплачемся мы ещё с этим Трампом,чему радуетесь-то.

        Хилари разве была лучше?
        Ольгович
    2. Logall Сегодня, 06:50
      Цитата: Mystery12345
      Трамп доволен новыми антироссийскими санкциями

      Ему деваться не куда, кроме как быть довольным. сенат все равно его вето преодолеет. Он с санкциями согласен, что бы не выглядеть беспомощным...
      Logall
    3. 79807420129 Сегодня, 07:07
      Есть идея и полосатиков потроллим знатно. bully
      79807420129
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:12
        Цитата: 79807420129
        Есть идея и полосатиков потроллим знатно.

        будет шанс вымереть как мамонтам.останется один вид в стране-хомо олигархус...
        Mystery12345
        1. Соломон Кейн Сегодня, 07:15
          Пережили нищету - переживём и "изобилие".... good
          Соломон Кейн
          1. Алексей7777777 Сегодня, 07:24
            Ой Кость-будет уже ....Достало...Не повторяй лозунги первого кАНАЛА...
            Алексей7777777
            1. Соломон Кейн Сегодня, 07:37
              Я в отношении евреев,собственно говоря, ничего не писал.....
              Знаете, что самое страшное во время катастрофы или даже самой маленькой аварии? ЭТО ПАНИКА! Эти люди профессиональные паникеры. А их и среди евреев и среди русских хватает..... У чукчей только паникеров нет, это у них на генетическом уровне... hi
              Соломон Кейн
          2. хрыч Сегодня, 08:51
            У Сытина от русофобии вообще глаза разъехались wassat Простите их ибо представьте, что они своими шарами видят, им кажется, что все в РФ отвратительно. Путины у них двоятся, троятся, о трех головах, о шести руках и восьми ногах wassat Вот они и борются с чудовищами wassat
            хрыч
        2. 79807420129 Сегодня, 07:16
          Цитата: Mystery12345
          будет шанс вымереть как мамонтам.останется один вид в стране-хомо олигархус...

          И не такое переживали,пережили елькина,переживем и этих. yes
          79807420129
    4. vladimirvn Сегодня, 08:54
      Цитата: Mystery12345
      взаимно к удовольствию обеих сторон-вот это "партнёрство" !

      Предлагаю по этому случаю очередной праздник организовать, с флагами, транспарантами и сжиганием соломенного чучела.
      Как говорил один товарищ,у меня свои санкции, я в Макдональдс только в туалет захожу.
      vladimirvn
  2. Strashila Сегодня, 06:45
    Запретить и не пусЧать... самое простое решение, а так работать придется... думать... морщины на лбу появятся.
    Strashila
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:54
      Цитата: Strashila
      морщины на лбу появятся.

      и базы под боком... в какаляндии-уже...
      Mystery12345
      1. хрыч Сегодня, 07:41
        Цитата: Mystery12345
        и базы под боком... в какаляндии-уже...

        Иди уже сдайся laughing А то шлепнем, как паникера сами wassat
        хрыч
        1. Mystery12345 Сегодня, 07:52
          Цитата: хрыч
          Цитата: Mystery12345
          и базы под боком... в какаляндии-уже...

          Иди уже сдайся laughing А то шлепнем, как паникера сами wassat

          сам шлёпнись урякалка.
          Mystery12345
          1. хрыч Сегодня, 08:01
            Цитата: Mystery12345
            сам шлёпнись урякалка.

            Поливай гноем Мою Родину сколько хочешь. Однако мы всегда побеждали и ныне наш ВПК обеспечил нам безопасность, хотят этого такие, как вы или нет. МБР Воевода и Статус-6 вам в бухту laughing РФ самодостаточная страна, есть продовольствие, есть ископаемые, есть ВПК. Новый железный занавес с Западом нам выгодней наоборот. Найдем потребителей в АТР. Забрали у вас Крым, Донбасс уже не ваш, поэтому иди на Майдан с покрышками, надень кастрюлю и скачи, больше ничего толкового не получится wassat
            хрыч
            1. Гардамир Сегодня, 08:32
              мы всегда побеждали
              А вот здесь заткнись подстилка олигархов. У меня батя с войны принёс орден Красной Звезды, а не полоски саксонские. Нынешние олигархи под санкции любые свои яхты оправдают.
              В 2007 году Волгоградский Тракторный Завод американцы разбомбили? И Крым не российский спроси у Путина с Грефом.
              Поднятие пенсионного возраста, беби-боксы, закрытие школ и больниц это всё Америка делает? Или вы сударь телевизор не выключаете.
              Гардамир
              1. vovanpain Сегодня, 08:36
                Цитата: Гардамир
                А вот здесь заткнись подстилка олигархов

                Леонид хамить не надо.Нервы надо беречь,они не востанавливаються. hi
                vovanpain
                1. Гардамир Сегодня, 08:57
                  Нервы надо беречь
                  хоть мы и чаще всего оппоненты, но сейчас спасибо за поддержку.
                  Гардамир
              2. хрыч Сегодня, 08:44
                Цитата: Гардамир
                А вот здесь заткнись подстилка олигархов.

                Цитата: Гардамир
                У меня батя с войны принёс орден Красной Звезды

                Сдается мне, что чешешь ты мил человек wassat Тебе сколько лет-то, бате твоему должно было быть 90-100 лет, как большинству нынешних ветеранов, война то была 72 года назад (верней Великая Победа), двадцатилетним парням уже 92 и то с 1945, а не с 1941 года, а тебе лет 70-80. wassat Ты кому лапшу вешаешь? Или в лесу родился у "лесных братьев" wassat .
                Поставь свой петлюровский флаг, что его скрываешь флагом СССР wassat В следующий раз ври лучше про дедушку wassat
                хрыч
                1. Гардамир Сегодня, 09:07
                  Тебе сколько лет
                  Сколько бы мне не было, но пишите пожалуйста вам.
                  Батю мы схоронили в 2001 году. Но почти все российские годы он болел. Орден получил за освобождение нашего советского города Запорожье. После Победы женился. Родились два сына, но я родился спустя 13 лет после старшего брата.
                  Ак а чО сам-от я вятской, не вишь ли чО?
                  Родители мои родом из деревни, потом рабочие. Я также добился успехов в СССР.
                  Поэтому не люблю власть ставящую памятники Колчакам и Маннергеймам. Гордящимся тем, что денег нет для народа нет, но острова в море насыплем.
                  Кстати у нас в городе при Ельцине уничтожили только два предприятия, а в нулевые закрыли всё что можно.
                  Гардамир
                  1. хрыч Сегодня, 09:22
                    Цитата: Гардамир
                    Сколько бы мне не было, но пишите пожалуйста вам.

                    Когда требуешь к себе нормального отношения, надо начать с себя
                    Цитата: Гардамир
                    заткнись подстилка олигархов

                    Вот к ЕБН и Горби и предъявляйте - самым, что ни на есть настоящим, потомственным большевикам, как и Гайдар и его команда...
                    Цитата: Гардамир
                    Кстати у нас в городе при Ельцине уничтожили только два предприятия, а в нулевые закрыли всё что можно.

                    Меня же на Военном Обозрении интересуют оружейные системы и военная тематика, чтоб быть в курсе прогресса, а тролли лезущие с критикой режима, системы и пр. должны валить на соответствующие сайты. И если главный враг нашего государства накладывает санкции (на большее не способен), значит верной дорогой идем bully
                    хрыч
                    1. badens1111 Сегодня, 09:34
                      Цитата: хрыч
                      Вот к ЕБН и Горби и предъявляйте - самым, что ни на есть настоящим, потомственным большевикам

                      Ну врать то зачем?
                      Что первый ,что второй,отродье кулаков,после Хруща они валом повалили в партию.
                      «Советский Союз рухнул не в силу внутренней несостоятельности, - утверждает известный философ и писатель Александр Зиновьев. - Это чепуха, советская система была жизнеспособной, она могла существовать вечно. Это была грандиозная диверсионная операция Запада. Я утверждал это и настаиваю на этом. Я эту диверсионную операцию изучал 20 лет, я знаю технику - как все это делалось. И заключительной операцией этой диверсии было проведение Горбачева на пост генсека. Это была диверсия. Его не просто выбрали, а именно провели, и вся деятельность Горбачева, а потом Ельцина, была деятельностью предателей. Они разрушили партийный аппарат, разрушили партию, разрушили государственный аппарат."http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43
                      348009172/1.-...-istoriya-predatelstva-Gorbacheva
                      -i-Eltsina---2.-Eltsina-i
                      Родственники Горбачева,по сию пору на дух не выносят этого плешивого клеймоносца.
                      http://shvova.livejournal.com/42361.html
                      Да впрочем и родня Ельцигна не в восторге от вечно пьяного деляги,в силу своей звериной тяги к власти,страну под откос пустившего.
                      Цитата: хрыч
                      Когда требуешь к себе нормального отношения, надо начать с себя

                      Начните,хотя бы с того,что не занимайтесь начетничеством,причисляя заведомо понятных перевертышей к тем,кто этим отношения не имеет.
                      За каждым их горе-реыформаторов,тянется темные след,кто завербован,кто использовался в темную,а кто и прямо тработал против страны.
                      badens1111
                    2. Гардамир Сегодня, 09:44
                      Когда требуешь к себе нормального отношения, надо начать с себя
                      разве не вы написали предыдущему комментатору, только за то что его мнение не совпадает с вашим
                      Иди уже сдайся laughing А то шлепнем, как паникера сами wassat

                      к ЕБН и Горби
                      и чО, после них тоже правят коммунисты-капиталисты.
                      Военном Обозрении интересуют
                      так и комментируйте темы оружия, пока же вы сами очень похожи на тролля.
                      А если главный враг накладывает санкции, то надо сделать так, чтоб не было предмета разговора.
                      Восстановить своё производство и не на что накладывать санкции.
                      Гордиться не тем, что все враги (пик-пик), а тем, что мы молодцы.
                      Гардамир
                      1. хрыч Сегодня, 10:07
                        Хорошо семидесяти-, восьмидесятилетний блогер (с 2001 года ведь не помолодел), гордиться нечем вашей стране. Как говорится: "Гюльчатай открой личико..." Сними советский флаг, покажи страну, которой нечем гордиться laughing
                        хрыч
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:22
          Цитата: хрыч
          Цитата: Mystery12345
          и базы под боком... в какаляндии-уже...

          Иди уже сдайся laughing А то шлепнем, как паникера сами wassat

          Как ты его поддел то четко...Обиделся даже и оскорблять начал.. laughing
          ОТДЕЛ
          1. хрыч Сегодня, 08:25
            Он спрятал свой жёвто-бвакитный половик под Флагом Победы и думал мы его сущность бандеровскую не раскусим. laughing
            хрыч
            1. Гардамир Сегодня, 09:08
              не раскусим
              В этом и суть нынешней власти, лгали, лгут и будут лгать.
              Гардамир
            2. badens1111 Сегодня, 09:43
              Цитата: хрыч
              Он спрятал свой жёвто-бвакитный половик под Флагом Победы и думал мы его сущность

              Да...ишь как вы шашкой то размахались..а не подскажите ли,уважаемый,что прячут каждый год на Параде Победы и почему?Спрашивается,а кто в таком случае свою сущность то проявляет,если всем известно-на Параде Победы в Июне 1945 https://www.youtube.com/watch?v=63A9caiYnLw
              штандарты поверженного Рейха метали куда?Кподножию Мавзолея,так кому глазки то от стыда прищуривать надо?
              Второе,не подскажете ли мил человек,а что у нас за действо происходит 7 ноября?Парад в честь Парада,7 ноября 1941- а он то по какому случаю вообще то происходил?
              Так кому надо вывертывать свою сущность,что бы так изворачиваться,что бы символы не свои,пытаться выдать за свои,выхолащивая память о Великой стране?
              badens1111
              1. хрыч Сегодня, 10:28
                Цитата: badens1111
                что прячут каждый год на Параде Победы и почему?

                Зиккурат с мумией, к Победе отношения неимеющей
                Цитата: badens1111
                штандарты поверженного Рейха метали куда?Кподножию Мавзолея,так кому глазки то от стыда прищуривать надо?

                Назовем это, к ногам Сталина, сделал бы трибуну не у этого несуразного строения, а у Блаженного швыряли бы их туда laughing
                Цитата: badens1111
                Парад в честь Парада,7 ноября 1941- а он то по какому случаю вообще то происходил?

                Проект СССР почил в бозе, продержался 70 лет, что в истории пшик. В 1991 году народ почему-то не бросился защищать обкомовские дачи, а теперь и подавно всем плевать на марксизм. Как говорится - история рассудила. Когда говорят, что СССР победил Рейх, да, правильно, но забывают, что проект Третий Рейх создан из-за большевиков, война началась из-за большевиков, русский этнос оказался на пороге гибели из-за большевиков, врага допустили до Волги, Москвы и Кавказа по вине большевиков. Ладно был гениальный лидер - Сталин, создавший русский национал-социализм в 1941 году, который и победил немецкий национал-социализм, продержавшийся до смерти Вождя. Вернули царский китель и погоны, ордена царских и княжеских полководцев, фильмы про них: Суворов, Ушаков, Нахимов, Александр Невский и пр. Эти князья и дворяне к пролетарияту явно не очень laughing Поэтому слаба ваша позиция ибо история неумолима, она ставит все на место. А демонтаж зиккурата и захоронение большевитского фараона не за горами. Он не вписывается в русский архитектурный ансамбль.
                хрыч
      2. Strashila Сегодня, 09:44
        Ни чего нового не придумано... самое эффективное оружие "Золотой ослик" или "Золотой верблюд". в зависимости от точки на карте. Использование "Покупки границы" старо, её во всю применяла Германия, что в Первую... что во Вторую мировую... не хотите добровольно пропустить... оккупируем. Сейчас поменялась форма оккупации... приводят к власти "Истинных независимых демократичных правителей-марионеток"... они не только тявкать будут в указанном направлении, но и базы разрешат разместить... и все во имя демократии во всем Мире.
        Strashila
  3. Хубун Сегодня, 06:47
    Да ладно, где наша не пропадала
    Хубун
  4. moskowit Сегодня, 06:51
    Гидра мирового империализма показала своё истинное обличье.
    moskowit
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:58
      Цитата: moskowit
      Гидра мирового империализма показала своё истинное обличье.

      вы сейчас про кого? наша родимая страна,этим же путём шагает....
      Mystery12345
      1. Соломон Кейн Сегодня, 07:39
        Это издержки переходного периода..... laughing
        Соломон Кейн
    2. Монархист Сегодня, 07:52
      Мoskvit, спасибо за картинку, но у нас сейчас не начало тридцатых и мы живем в РФ,а не в Советском Союзе.
      Как не парадоксально, но В. В.сейчас труднее чем было Сталину: у Сталина были надёжные соратники, народ был мало избалован( мы забалованы: живём в благоустройство квартирах, в условиях хоть и минимального,но достатка, у многих иномарки), а для " нуждающихся" было НКВД, а сейчас: где надежные соратники? Где люди окрыленные идеей? Вы уверены,что В. В.может безоговорочно доверять силовым структурам? Я не уверен: где гарантия,что в ФСБ не сидят" засланные казачки"( сколько их было в истории наших спецслужб) или у С. К.в ведомстве не окажется какой-нибудь кабинетный забор,а" глупость хуже воровства"
      Монархист
      1. tamnun Сегодня, 08:16
        Цитата: Монархист
        ак не парадоксально, но В. В.сейчас труднее чем было Сталину: у Сталина были надёжные соратники, народ был мало избалован( мы забалованы: живём в благоустройство квартирах, в условиях хоть и минимального,но достатка, у многих иномарки), а для " нуждающихся" было НКВД, а сейчас: где надежные соратники? Где люди окрыленные идеей?

        ну так надо пол страны пересадить , загнать в коммуналки , конфисковать машины ,очереди в магазинах возродить -- и ... гдядишь ВВП станет легче.
        tamnun
        1. К-50 Сегодня, 08:33
          Цитата: tamnun
          ну так надо пол страны пересадить , загнать в коммуналки , конфисковать машины ,очереди в магазинах возродить -- и ... гдядишь ВВП станет легче.

          Вы в Евреестане можете хоть что делать, и сажать друг друга, в коммуналки загонять, конфисковывать что хотите и расстреливать, нам-то это фиолетово. Если предлагаете такой "рецепт" России, то не понятно на каком основании. Живёте далече, ну и живите пока можете.
          К-50
        2. vovanpain Сегодня, 08:57
          Цитата: tamnun
          ну так надо пол страны пересадить , загнать в коммуналки , конфисковать машины ,очереди в магазинах возродить -- и ... гдядишь ВВП станет легче.

          Саня веришь нет,но вернулся бы обратно в свою молодость,ей богу,но нет к сожалению машины времени,и жил в коммуналке,в 1981 году уж в благоустроенную треху переехали и конфисковывать нечего и в очереди стояли уже при горбатом.но холодильники почему то ломились и авоська с мясом натуральным без антибиотиков и прочей хрени из окна свешивалась зимой,да вот и дед мой в плену был и вернулся и не сидел,только в фильтрационном лагере,когда его американцы нашим передали,так проверка же нужна и дед всю жизнь НКВД и Смерш ни разу не обругал,даже не вспоминал и Сталина почему то боготворил,второй дед,прошедший всю войну с кучей орденов и медалей вернулся,после смерти Сталина рыдал как ребенок,в чем коллега монархист то не прав?В том что среди наших так называемых элит саботаж по черному идет и Путину не прижучить их,как Сталину?Полностью с ним согласен,не дело когда Президент России должен вмешиваться в такие дела как выдача зарплаты или ремонт дороги,но при Сталине вот такого не наблюдалось,знали накосячишь,поедешь отрабатывать в большем размере,а крупно накосячишь,так и лоб зеленкой помажут,все тогда было и коррупция и хищения,но думали,ой как думали,а не сейчас украл три лярда.откупился и гуляй,а денег нет,спер мешок картошки и садись на всю катушку.Нет Саня вернулся бы я во времена своей молодости,да не возможно к сожалению. drinks hi
          vovanpain
          1. tamnun Сегодня, 09:15
            Цитата: vovanpain
            Саня веришь нет,но вернулся бы обратно в свою молодость

            Привет , Володь hi
            А кто бы не вернулся ? И я бы вернулся - в общагу, в стройотряд - классно было. Молодость она всегда классная -- вернуться бы в молодость , да с сегодняшними мозгами good
            Цитата: vovanpain
            В том что среди наших так называемых элит саботаж по черному идет и Путину не прижучить их,как Сталину

            Да не саботаж это Володя, не саботаж.
            Воруют как всегда воровали и воруют прежде всего потому , что ни верят, ни верят той вроде как стабильности. Знают в любой момент могут потерять всё - поэтому урвать сегодня и вывезти за бугор , почему ? А там сохраннее. request
            Воруют , потому что видят и знают ( у них то инфы побольше чем у нас ) -- как вся верхушка ворует.
            Цитата: vovanpain
            Полностью с ним согласен,не дело когда Президент России должен вмешиваться в такие дела как выдача зарплаты или ремонт дороги,но при Сталине вот такого не наблюдалось

            И при Сталине это было , и деректорам заводов звонил и колхозов то же.
            Но такого не должно быть. Не может все быть закручено на одного человека и на папочки с жалобами , которые он при личной встречи губернаторам передает.
            Не должно быть так - такая система обречена на деградацию.
            Цитата: vovanpain
            Нет Саня вернулся бы я во времена своей молодости,да не возможно к сожалению.

            В молодость - да. Но сказать что СССР был идеалом - нет.
            Моя жизнь и уж точно жизнь моих детей на порядки обеспеченней , уверенней , разнообразней и проще чем наша жизнь в СССР.
            Я опять таки , сожалею о молодости , но мне есть с чем сравнить.
            Своим бы детям я бы такой жизни не пожелал - в том смысле если бы выбор стоял с тем что у них есть сегодня и то что мы имели тогда.
            Поверь , я не говорю , что в СССР было плохо , я просто говорю , что то что есть сейчас -- ЛУЧШЕ.
            Исключительно моё мнение , относящееся исключительно к моей семье.
            hi
            tamnun
          2. Соломон Кейн Сегодня, 09:17
            Володь! Заметь и жили веселее, каждый праздник 1,9 мая 7 ноября реально были праздниками. Мандарины видели на Новый Год и все равно были счастливы...У людей от этого изобилия и "счастья не осталось"
            Соломон Кейн
      2. badens1111 Сегодня, 09:49
        Цитата: Монархист
        Где люди окрыленные идеей?

        Во.. ну надо же,вот в чем оказывается проблема..а вы Конституцию читали?Откуда там "окрыленные идеей",кроме как идеей хапать сколь можно и даже больше ,а потом свалить за рубеж..100 самых богатых людей,именуемыъ эффективнымисобственничками,сейчас,не мналоговые резиденты РФ.все им проще в лондонах да оффшорах деньжата прятать..ни гроша никуда не вкладывая.

        Цитата: Монархист
        В. В.сейчас труднее чем было Сталину: у Сталина были надёжные соратники

        Кто мешает ему???
        Цитата: Монархист
        Я не уверен: где гарантия,что в ФСБ не сидят" засланные казачки"( сколько их было в истории наших спецслужб) или у С. К.в ведомстве не окажется какой-нибудь кабинетный забор,а" глупость хуже воровства"

        Почему то у И.Сталина хватило мудрости и воли,а у ВВП ее нет что ли,что бы гидру компрадоров отправить куда следует?Ой ли..15 генералов МВД,коррупционеров в 2015 отправленных в отставку в самом цветущем генеральском возрасте,эт что?
        Цитата: Монархист
        Вы уверены,что В. В.может безоговорочно доверять силовым структурам?

        Читайте Маккиавели,настольную книгу всякого уверенного в своем праве Правителя,многое поймете..
        badens1111
  5. новичок Сегодня, 07:06
    да ладно, прорвёмся! нам ли привыкать_ и Россия и СССР вечно под санкциями были.
    новичок
  6. Мюнхгаузен Сегодня, 07:10
    Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".
    Ну и насколько это соответствует интересам Европы? Может пора вести собственную игру исходя из собственных интересов: выгодно или невыгодно, остальное шелуха.

    Сименс как пример - да, поставили турбины, да, в обход санкций, да, нам нужны деньги.
    Санкциями тарелки не наполнишь, а вот деньгами за турбины - запросто.
    Потому отношение Европы к санкциям должно быть максимально эгоистичным, либо требовать от США компенсации за упущенную прибыль.
    Мюнхгаузен
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:20
      Цитата: Мюнхгаузен
      либо требовать от США компенсации за упущенную прибыль.

      это легко...на 10сек запустят станок по изготовлению фантиков,и всё...
      Mystery12345
      1. хрыч Сегодня, 07:46
        Цитата: Mystery12345
        это легко...на 10сек запустят станок по изготовлению фантиков,и всё...

        Станок не контролирует правительство США, а ФРС, интересы акционеров ФРС не совпадают с режимом США, они сами принимают участие в строительствах трубопроводов и добыче ископаемых. Где проекты с РФ сулят им прибыль, а это первично. Поэтому хватит троллить, в пользу американского СПГ, который этими потугами и хотят втюхать. Кроме поляков никто не поведется wassat А обход госзаконов давно отработан оффшорами, дочерними компаниями, левыми счетами и пр. Коль мировую экономику троллите, то и надо знать её темную сторону laughing
        хрыч
        1. badens1111 Сегодня, 09:52
          Цитата: хрыч
          Станок не контролирует правительство США, а ФРС, интересы акционеров ФРС не совпадают с режимом США

          Вот прям никак не совпадают?А че ж тогда вся мощь США делает,обеспечивая финансовый спрут ФРС влиянием в мире,проецируя ее влияние через военную мощь США?
          Цитата: хрыч
          А обход госзаконов давно отработан оффшорами, дочерними компаниями, левыми счетами и пр.

          Это вы описали систему у нас в РФ?Правильно.
          Если посмотреть сколь много со страны туда выводится,то взяв все это под контроль,уже можно было на Марсе колонию и базу возвести,а не плодить лондонских,куршавельских и прочих завсегдатаев Майами и иных злачных местечек.
          badens1111
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    ... счастье то какое, опять нагадить России... в этом и вся их жизнь никчемная... laughing
    a.s.zzz888
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:31
      Цитата: a.s.zzz888
      ... счастье то какое, опять нагадить России... в этом и вся их жизнь никчемная... laughing

      про "никчёмную"-смешно....весь мир уже подмяли почти...
      Mystery12345
  8. Монархист Сегодня, 07:25
    Трамп это семечки, а Маккейн даже помолодеет: возвращается его юность! А бабуин на ветках прыгает и кричит:" Эгегей, я самый могучий колдун: заколдованный своих приемников. Все бойтесь проклятия великого черного колдуна"
    Монархист
  9. изя топ Сегодня, 07:27
    ну смотри,додик,на второй срок не выберем bully русские хакеры hi
    изя топ
    1. voyaka uh Сегодня, 07:57
      Ой... эту фотку Вы зря вытащили. Если припомнить, то Рейган победил в те времена далекие.
      В помощью санкций, обрушенией цены нефти и гонкой вооружений сумел разорить и ликвидировать СССР. Без единого выстрела.
      Сейчас это труднее. Кап.экономика России гораздо гибче и динамичнее, чем жестко централизованная экономика Советского Союза. И в гонку вооружений Россия не ввязывается так бездумно, как Брежнев когда-то. Но хорошего в этих санкциях мало...
      voyaka uh
      1. изя топ Сегодня, 08:10
        Цитата: voyaka uh
        Рейган победил в те времена далекие.

        осёл,груженный золотом...и так далее.и кстати,победа не пиррова ли?не отрыгнутся ли наши слёзки 90-х?и да,как американская деревня на бв будет поживать,ЕСЛИ ВДРУГ янкесы решат вернуться к разуму?
        изя топ
  10. лысова Сегодня, 07:28
    Ну и как говорится " слава Богу ". Официально все точки над ... . А вот теперь, да и не могло быть по другому, Маэстро правит бал!
    лысова
  11. Мюнхгаузен Сегодня, 07:29
    Цитата: Mystery12345
    Цитата: Мюнхгаузен
    либо требовать от США компенсации за упущенную прибыль.

    это легко...на 10сек запустят станок по изготовлению фантиков,и всё...


    Тут же эти фантики отоварить в США.
    Мюнхгаузен
  12. arlekin Сегодня, 07:38
    А как весело все начиналось, помните?
    - Санкции? Какие санкции? Что-то я их не чувствую! Дайте больше санкций! Внесите меня в санкционный список!
    arlekin
  13. viktor. Сегодня, 07:44
    Он барыга от корней волос,конечно будет доволен, мечтая навязать свой ХАЗ гейропе wassat гейропе больше думать нужно а не нам yes
    viktor.
  14. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    Больше санкций, пожалуйста. За это время у нас ( нашей фирмы) появились заказчики - из Ирана, Индии, Израиля и...Германии! До санкций - только ближнее зарубежье... request
    С немцем говорил, так он :"У вас все такое качественное, а санкции обойти - вообще не проблема..." laughing
    Горный стрелок
  15. К-50 Сегодня, 08:20
    А Россия довольна ответом на предыдущие полоссатые безобразия. Когда подготовим ответ на эти санкции, будет ещё веселее. yes laughing
    К-50
  16. zloybond Сегодня, 08:21
    В ВТО делать нечего. базар с ограничениями и обязательствами которые нам нахфиг не нужны.
    zloybond
  17. iliitchitch Сегодня, 08:38
    Умиляют меня тут злобные комментарии - типа , чего , пора за мылом нам и верёвочку не забыть прикупить? Вот с утра проснулся , почитал , ужаснулся - всё , нам хана , да . Кухонные типа интеллектуалы злорадствуют по поводу санкций . И хрен ли нам с этих санкций ? Чего , теперь трубы утопим и йаду съедим ? Новость озвученная и левого яйца очкастого интеллигентишки не стоит , не , пропедалят по полной программе , уродцы .
    И вообще , не трожьте агента козырева wassat . Помнится , в 3-м рейхе не было правоверней фашиста , чем Штирлиц .
    iliitchitch
  18. дед Мих Сегодня, 08:39
    Цитата: a.s.zzz888
    ... счастье то какое, опять нагадить России... в этом и вся их жизнь никчемная... laughing

    Макфол в в своем Twitter:«реакция Москвы на действия Вашингтона несправедлива, поскольку США не вмешивались в выборы в России». Это ж-ж-ж не "партнерство"! Гадство должно быть односторонним! Э-э-э ... Пробирка Пауэла с перхотью в ответ на действия Москвы? Забгаю чуть-чуть поперед темы. Повод есть. Встал поздно. Захотел попить кофе. Потрогал чайник. Камлал свирепо и молча. Результат-здесь.
    дед Мих
  19. prior Сегодня, 08:44
    А Трамп, ничего мужик.
    Такие разборки устроил на американском сходняке, Кремль и русские хакеры отдыхают. В Фашингтоне покрышками попахивает, европейские воры в законе предьявы кидают.
    Думаю, в ближайшее время телевизор не скучно будет смотреть.
    prior
  20. dojjdik Сегодня, 09:15
    "евреи во всем виноваты"-интересное словосочетание которое выдумали сами же евреи; ну а почему ни в чем не виноваты майори австралии или индейцы бразилии или жители огненой земли почему молва народная затрагивает именно евреев ребус конечно неразрешимый а может устами народа глаголит так сказать истина; помнится в афгане к нам так же придирались и лапшу на уши вешали вот де уйдете с афгана и бросите заодно Арафата и Ливан будет вам рай в вашей стране ну бросили и Наджибуллу и Арафата и что имеем все те же наезды и тот же бардак с гибелью множества людей в бывших союзных республиках и те же санкции и так же виноваты; а евреи даже на этом сайте радуются что они СССР разорили и причем со своей хитростью и вероломством даже без единого выстрела
    dojjdik
    1. sgazeev Сегодня, 09:49
      Цитата: dojjdik
      "евреи во всем виноваты"-интересное словосочетание которое выдумали сами же евреи; ну а почему ни в чем не виноваты майори австралии или индейцы бразилии или жители огненой земли почему молва народная затрагивает именно евреев ребус конечно неразрешимый а может устами народа глаголит так сказать истина; помнится в афгане к нам так же придирались и лапшу на уши вешали вот де уйдете с афгана и бросите заодно Арафата и Ливан будет вам рай в вашей стране ну бросили и Наджибуллу и Арафата и что имеем все те же наезды и тот же бардак с гибелью множества людей в бывших союзных республиках и те же санкции и так же виноваты; а евреи даже на этом сайте радуются что они СССР разорили и причем со своей хитростью и вероломством даже без единого выстрела

      Не знаю как евреи разорили,но и наши "коренные" приложили руки.Будем продолжать мямлить.
      sgazeev
  21. Кент0001 Сегодня, 09:16
    Нам окончательно объявили экономическую войну. Мы ещё трейжерис купим, или как?
    Кент0001
  22. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:22
    Некогда в США после выборов не чего не менялось . Только лица и фамилии и возраст , политика всегда против России оставалась той же Где вили себя мягче или грубей . Все документы по санкциям - что Трамп подписал , конгресс водили его рукой . Они дальше против Россию будут свою политику гнуть , чтобы ее уничтожить. Один Н . Хрущев не испугался , в глаза сказал , будите дальше себя так вести , всех спалю . Испугались и сразу пыл прошла , про экономику не говорили и про свои большие деньги . И сразу пыл ушла , жизнь стала дороже денег , и сразу " Першении " с Турции убрали . Мы с Кубы убрали , думаю зря , сегодня бы сто раз подумали , чтобы санкции вводить . Нам война не нужна и сдаваться не надо . Тебя по хребту бьют , а ты только успеваешь уворачиваться . Мы только и ждем , что от Америки теплый ветер подует , не когда не было и не будит .
    Александр Абдрахманов
    1. badens1111 Сегодня, 10:00
      Цитата: Александр Абдрахманов
      Один Н . Хрущев не испугался , в глаза сказал , будите дальше себя так вести , всех спалю .

      Ошибаетесь...Этот кукурузный вождь как раз таки точно сыгроал в интересах США...почему,да хотя бы посмотрите где живет и о чем побасенки рассказыввет его сынуля.
      Кто посадил СССР на нефтяную иглу?ХРУЩЕВ.Кто спровоцировал конфликт с Китаем-хрущевская политика.
      Чем и кому мы обязаны тем,что закпали кучу зерна,кормового,но тем не менее-Хрущев,да если все что натворил этот деятель внутри страны,когда нибудь честно покажут,будет понятным откуда растут корни многих проблем сейчас.Хотя бы факт-по его требованию,первыми освобождались от наказания -националисты Украины,Прибалтики..Более того,борьба с бандеровщиной на Украине по прямому приказу этого кукурузоголового была прекращена,последствия аукнулись в 90...
      badens1111
  23. Гардамир Сегодня, 09:34
    Эх, не то обсуждаем. При чём тут Трамп, санкции? Давно пора своё производство возрождать. При советской власти перекрыли поставку труб наши своё производство создали.Порочна эта идеология партнеризма. Только олигархи с олигархами всегда договорятся. Зачем вкладываемся в американские ценные бумаги? Но находятся "умники", которые говорят, что это выгодно. Не надо иметь высшего экономического образования, чтоб понять выгодно вкладываться в свою экономику. Страна должна быть независима. А то на запад нефть, всё что надо там купим. Ну вот и для нефти перекрывают. Что-то не видно, чтоб в Кремле хоть кто-нибудь почесался. Всё про импортозамещение говорят. А ведь нужно своё производить!
    Гардамир
  24. TOPchymBA Сегодня, 09:35
    Цитата: voyaka uh
    Ой... эту фотку Вы зря вытащили. Если припомнить, то Рейган победил в те времена далекие.
    В помощью санкций, обрушенией цены нефти и гонкой вооружений сумел разорить и ликвидировать СССР. Без единого выстрела.
    Сейчас это труднее. Кап.экономика России гораздо гибче и динамичнее, чем жестко централизованная экономика Советского Союза. И в гонку вооружений Россия не ввязывается так бездумно, как Брежнев когда-то. Но хорошего в этих санкциях мало...

    На счёт причин развала СССР из-за цены на нефть это заблуждение.
    Бомбу под союз заложили ещё при Хрущёве.
    Такое-же заблуждение это невозможность развития экономики без внешних вливаний. Вспомним период после гражданской войны желающих дать кредиты коммунистам было немного. Но росту экономики завидуют до сих пор.
    TOPchymBA
  25. sgazeev Сегодня, 09:39
    Наш ответ "чемберлену" оказался пшиком.В драке не бывает "на потом",ответку надо было давать сразу не новой администрации,а пальмовой обезьяне.Советники у ВВП никакие. Теперь мы будем хлопать глазами-ушами до 1-го сентября.Теперь у них версия не отъём собственности,а наш ответ на закон о санкциях.Теперь будем пожинать плоды нашей самой "сильной" дипломатии. fool
    sgazeev
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  27. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:46
    Вчера посмотрел 60 минут . Там показали дачу Американских дипломатов . Даже денег у этих "богачей " нету , чтобы этот пьяный забор заменить . Через забор ходили , не могли дверь в заборе найти , верх забора весь сломали , через него входили и выходили . Я работал с этими лодырями , лень даже за вагончик сходить по малой нужде . Станет на крыльце и поливает , ветер на него , он только рукой брызги от себя отряхивает Ему рукой показываешь , зайди туда . Он только отмашку рукой делает. Зато в офисе сидит , у этой свиньи всегда ноги на столе. Они еще к своей культуре всех приучают , такое ощущение , что и дома себя так ведут , только на нас пальцем показывают .
    Александр Абдрахманов
  28. rotmistr60 Сегодня, 09:54
    Трамп доволен новыми антироссийскими санкциями

    Доволен и прекрасно. Пусть свое удовольствие в одно место воткнет. Он думает, что этим самым ослабит давление на себя, зря думает.
    rotmistr60
  29. профессор Сегодня, 10:05
    Ой, ой. ой. Какие суровые санкции. Дают денег в займы, но ... не надолго. Как же теперь жить? wassat А Вы не берите в займы у буржуинов. Живите на свои или берите у союзников типа Сирии, Ирана ну или Китая.
    Слава богу настоящих санкций еще не было.
    профессор
  30. Злой 55 Сегодня, 10:14
    А как насчёт крнкретно гнать америГАДцев из проекта "Сахалин -1" и "Сахалин-2"?
    Злой 55
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