США перебросят в Корею новые вооружения

Все страны должны публично выступить против КНДР, соблюдая и усиливая санкции ООН, чтобы убедиться, что непрекращающееся стремление Пхеньяна разработать ядерное оружие и средства его доставки не останется без последствий. Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », СМИ Южной Кореи, ссылаясь на данные военного ведомства страны, сообщают о намерении США разместить на полуострове стратегически важные системы вооружений в качестве ответных действий на испытание баллистической ракеты в КНДР.Указывается, что имеется ввиду эффективная военная техника, в частности – авианосцы и бомбардировщики "стелс".При этом Госдеп США полагает, что в дипломатическом поле ответственность за действия КНДР лежит на Китае и России.В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают стремление в мирном порядке разрешить северокорейскую проблему, добиваясь ядерного разоружения КНДР.