10:54 29 июля

США перебросят в Корею новые вооружения

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », СМИ Южной Кореи, ссылаясь на данные военного ведомства страны, сообщают о намерении США разместить на полуострове стратегически важные системы вооружений в качестве ответных действий на испытание баллистической ракеты в КНДР.

Указывается, что имеется ввиду эффективная военная техника, в частности – авианосцы и бомбардировщики "стелс".




При этом Госдеп США полагает, что в дипломатическом поле ответственность за действия КНДР лежит на Китае и России.

Все страны должны публично выступить против КНДР, соблюдая и усиливая санкции ООН, чтобы убедиться, что непрекращающееся стремление Пхеньяна разработать ядерное оружие и средства его доставки не останется без последствий. Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности.


В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают стремление в мирном порядке разрешить северокорейскую проблему, добиваясь ядерного разоружения КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 67

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. новичок Сегодня, 07:49
    наезд на КНДР дубль два. да и оказывается, ответственны за это мы с китайцами.
    новичок
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:55
      При этом Госдеп США полагает, что в дипломатическом поле ответственность за действия КНДР лежит на Китае и России.
      цинизм запредельный...здоровенный даун наводит порядки во дворе,а все спрятались по квартиркам и затихли...только Россия и Китай кричат из за дверей:не хулигань!!!
      Mystery12345
      1. хрыч Сегодня, 08:10
        Цитата: Mystery12345
        .только Россия и Китай кричат из за дверей:не хулигань!!!

        Гениально!!! Неделю придумывал как Россию помазать калом? laughing
        хрыч
        1. Mystery12345 Сегодня, 08:30
          Цитата: хрыч
          Цитата: Mystery12345
          .только Россия и Китай кричат из за дверей:не хулигань!!!

          Гениально!!! Неделю придумывал как Россию помазать калом? laughing

          нет...на тебя посмотрел ...
          Mystery12345
      2. К-50 Сегодня, 08:41
        Цитата: Mystery12345
        только Россия и Китай кричат из за дверей:не хулигань!!!

        Вы себя со всей Россией не ассоциируйте, скромнее будьте. laughing
        К-50
        1. Чёрный Сегодня, 08:42
          У амеров прикольная миссия: 1. Запретить стране развивать вооружение. 2. Пихнуть этой стране свою военную базу (типа, в аренду) за зеленую бумагу, которую они сами печатают. Что-то в этом есть smile
          Чёрный
    2. vovanpain Сегодня, 07:55
      Указывается, что имеется ввиду эффективная военная техника, в частности – авианосцы и бомбардировщики "стелс"

      Так уж видели,аж целых три авианосца и стратегические бомбардировщики вроде как летали. feel
      Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности.

      Просто клиника fool fool fool
      vovanpain
      1. Перейра Сегодня, 08:12
        Надо ли понимать так, что три авианосца теперь непрерывно будут плавать вокруг Корейского полуострова? А Россия и Китай испугаются?
        У меня складывается ощущение, что Трамп занимается имитацией агрессии, чтобы его дома не сильно пинали. В реальности же от его угроз только пшик. Даже в Сирии попугал, было, а потом сдулся.
        Перейра
      2. Алексей7777777 Сегодня, 08:12
        Да нет,не клиника...Далеко не клиника-под этим вот соусом(в СМИ раздутом успешно,надо отдать должное их "пиардеятелям"-весь мир повёлся на то,что КНДР-главный враг всего прогрессивного человечества... laughing ),и размещают тихой сапой оружие своё,на нас направленное...21 ВЕК,Господа... hi
        Алексей7777777
        1. Masya Masya Сегодня, 08:25
          Алексей, приветик! love
          Цитата: Алексей7777777
          КНДР-главный враг всего прогрессивного человечества

          КНДР пишем, Россия в уме!!! wink love
          Masya Masya
          1. Алексей7777777 Сегодня, 08:35
            Люди(если они ЛЮДИ)-одинаково мыслят love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love
            Алексей7777777
            1. Masya Masya Сегодня, 08:41
              Спасибо!!! love прям бальзам на душу!!! love
              Masya Masya
    3. сибиралт Сегодня, 07:56
      В ответ на санкции, КНДР испытала еще одну ракету. Ын чхал на США с его санкциями. laughing Американский Сенат в панике! sad
      сибиралт
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:03
        Олег,приветствую! Ударим советской карикатурой по проискам империализма!
        Соломон Кейн
      2. п-к Опарышев Сегодня, 08:15
        Милые бранятся только тешаться.Не переживайте за США с КНДРами.
        п-к Опарышев
      3. п-к Опарышев Сегодня, 08:46
        Для тех,кто думает,что КНДР собирается стрелять по Америке.
        КНДР имеет ракеты предыдущих поколений не способных преодолеть современную амерскуюПРО.Смысл стрельбы по Америке?Ни одна не долетит,будет уничтожена.Если бы КНДР собиралось воевать с США,то Китай им бы подогнал штук 5 подводных лодок дальнего действия.Вот тогда да была бы реальная опасность для США.Раз нет ПЛ,значит удар планируется не по США,а по ком тогда??
        п-к Опарышев
    4. Logall Сегодня, 07:59
      Цитата: новичок
      наезд на КНДР дубль два. да и оказывается, ответственны за это мы с китайцами.

      НЕ только. Про Иран забыли?
      Ын ясно дал понять, что на янкерсов он какойто ГРУЗ клал! А марионетки с Акинавии доиграются. Возможно до Ядрёной пыли...
      Logall
      1. новичок Сегодня, 08:04
        нет, не забыл. вадимо Иран займёт место КНДР в следующем заявлении янки, естественно, под нашу с китайцами ответственность.
        новичок
    5. хрыч Сегодня, 08:14
      Цитата: новичок
      наезд на КНДР дубль два. да и оказывается, ответственны за это мы с китайцами.

      Наезд идет на КНР, а это лишь повод. Как еще подогнать стратегические силы прямо к Пекину? Подлетное время Томагавков сильно имеет значение, он дозвуковой, поэтому требуется носителю подбираться к берегу. Китайские моря - ахиллесова пята КНР, все основные центры на побережьи, Пекин также совсем рядом.
      хрыч
      1. новичок Сегодня, 08:25
        Китай знает свою слабую точку и над этим работает. Корейский полуостров, в частности Сев. Корея, как ворота в Китай. прессанут северян, китайцам горько аукнется. поэтому делаю вывод, Китай встанет за северян, если что.
        новичок
    6. To be or not to be Сегодня, 09:57
      Наезд на КНР!! Через наезд на КНДР .которая вынуждена защищаясь создавать средство защиты от американской демократии.в экономическом и политическом плане КНДР не является для США угрозой. Только Китай во всех областях
      To be or not to be
  2. п-к Опарышев Сегодня, 08:01
    Под видом конфликта с КНДР,Военные Силы США,подтягиваются к России.Аналитики считают,что пока Россия не накосячет,Войны не будет.Но Война начнётся,когда Америка наделает пакостей больше какой то критической массы.Ведь количество переходит в качество.Избыток чего то переходит в свою противоположность.Избыток холодной Войны перейдёт в "Горячую Войну".Запасаемся попкорном.
    п-к Опарышев
    1. Лопатов Сегодня, 08:10
      Цитата: п-к Опарышев
      Под видом конфликта с КНДР,Военные Силы США,подтягиваются к России

      Да причём здесь Россия???
      Не перегибайте. "Подтягиваться к России" надо в северной Японии.
      Тут явно основная цель- Китай.
      Лопатов
      1. п-к Опарышев Сегодня, 08:14
        Причём тут Япония?С кем у Японии нормальные отношения?США туда не пустят.
        п-к Опарышев
        1. Лопатов Сегодня, 08:16
          Цитата: п-к Опарышев
          Причём тут Япония?

          Посмотрите на карту, поймёте "причём здесь Япония" И почему при СССР появилась фраза "Япония- непотопляемый авианосец США"

          Цитата: п-к Опарышев
          США туда не пустят

          8)))))))))))))))
          Вообще-то там размещена крупнейшая база США в тихоокеанском регионе. Не считая всякой мелочи...
          Лопатов
          1. п-к Опарышев Сегодня, 08:37
            Посмотрите на карту.Япония это вторая Англия.Они тяготеют друг к дружке.Поэтому возможности США там ограничены.
            п-к Опарышев
            1. Лопатов Сегодня, 08:48
              Цитата: п-к Опарышев
              Поэтому возможности США там ограничены.

              8))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              )))))))))))))))
              Вы в курсе, что там сейчас больше американских войск, чем во всей Европе? Назвать такое "ограниченными возможностями"- несколько странно.
              Лопатов
              1. п-к Опарышев Сегодня, 08:53
                Ну говорите прямо,что США в Японии,строит свои дела в любом месте,где захочет и вытворяет,что хочет.Я правильно вас понял?
                п-к Опарышев
            2. Masya Masya Сегодня, 09:18
              Цитата: п-к Опарышев
              Япония это вторая Англия.

              Господи прости... утопнут вместе? recourse
              Masya Masya
              1. п-к Опарышев Сегодня, 10:50
                Да не должны Статут6 к ним поплывёт не в первую очередь.
                п-к Опарышев
  3. volodya Сегодня, 08:02
    Небыло бы у Северной Кореи ракет с ядерными зарядами ,небыло бы и Кореи! А мы у них виноваты будем всегда!!
    volodya
    1. irazum Сегодня, 08:11
      Есть нормальная Корея! Без ракет и ядерных зарядов, с высоким уровнем жизни, с вменяемыми политиками. Единственно, чего нет у той, нормальной Кореи-это ТОЛСТОМОРДОГО ЦАРЬКА!
      irazum
      1. Комментарий был удален.
      2. мордвин 3 Сегодня, 09:47
        Цитата: irazum
        Есть нормальная Корея! Без ракет и ядерных зарядов, с высоким уровнем жизни, с вменяемыми политиками.

        Эта та самая, которая Горби 200 тыщ баксов за её признание вручила?
        мордвин 3
    2. п-к Опарышев Сегодня, 08:18
      Сами ракеты появились из за близости к России.Удар КНДРовских ракет по объектам России более страшен,чем удар американских ракет.
      п-к Опарышев
      1. Logall Сегодня, 08:47
        Цитата: п-к Опарышев
        Сами ракеты появились из за близости к России.Удар КНДРовских ракет по объектам России более страшен,чем удар американских ракет.

        ЧАВО это? Ын никогда не рескнёт огрызнуться на РФ. ЕГО в пыль сметут в течении ЧАСА.
        Ракеты у него для союзников США! Заметили В какую сторону они летают. КОРРЕКТИРУЕТ их Ын...
        Logall
        1. п-к Опарышев Сегодня, 08:55
          Извините,мой возраст не позволяет мне быть наивным и верить дядям из США.Вы им,этим дядям верите,так и флаг вам в руки.
          п-к Опарышев
          1. Logall Сегодня, 09:12
            Цитата: п-к Опарышев
            верить дядям из США

            Побойтесь БОГА! какие дяди?
            Цитата: п-к Опарышев
            ,мой возраст не позволяет мне быть наивным

            Но позволил маразматить? Кто Вам нашёптывает?
            Я делам и фактам верю...
            Logall
            1. п-к Опарышев Сегодня, 10:53
              Смотрите откуда дела и факты.Выше ваши товарищи объясняют,что факты эти продукт амерской пропаганды.Как вы на неё легко попались!И как теперь с вами строить светлое будущее,если вы такой доверчивый.
              п-к Опарышев
  4. Лопатов Сегодня, 08:07
    Ну, во-первых, заявить о переброске это одно, а реально перебросить- совсем другое. Судя по большому облому с размещением противоракет, южнокорейцы не особо лояльно относятся к повышению возможностей США в регионе за счёт нагнетания военной истерии и снижения их безопасности.
    Во-вторых, действо явно антикитайское. Именно против них направлено это оружие, и именно потому "виновниками" выставили не только Россию, но и Китай.
    Лопатов
    1. п-к Опарышев Сегодня, 08:19
      "антикитайское"Не стоит верить официальной политике.Вас вводят в заблуждение.
      п-к Опарышев
      1. Лопатов Сегодня, 08:28
        Ага... Заявленное США желание расширить своё военное присутствие в Австралии надо тоже воспринимать как "Американцы подбираются к границам России-матушки?
        8)))))))))))))))))))))))))))))))))))
        Всему должен быть предел...
        Лопатов
        1. п-к Опарышев Сегодня, 08:39
          Ну и почему вы отметаете Австралию от Войны с Россией?Австралия давно форпоста США в том регионе.
          п-к Опарышев
          1. Лопатов Сегодня, 08:49
            Всё 8)))))))))))))))))))))
            Вопросов больше не имею 8)))))))))))))))))
            Лопатов
  5. Masya Masya Сегодня, 08:08
    При этом Госдеп США полагает, что в дипломатическом поле ответственность за действия КНДР лежит на Китае и России

    И тут нас привязали... ну ничего без нас в мире не делается! Прям гордость берет... wink
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 08:16
      Цитата: Masya Masya
      И тут нас привязали...

      В том то и ДЕЛО, что вяжут!
      Цитата: Masya Masya
      Прям гордость берет...

      А гордиться будем, когда из этого санкционного гумоса выберемся...
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:21
        Не Боись! wink Золото и в гумусе видать! laughing
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 08:31
          Типа: Деньги не Пахнут? А то, что это золотишко из АМЕРОВСКОЙ попы вылезает, не брезгливо?
          "Золотая АНТИЛОПА" блин...
          Logall
          1. Соломон Кейн Сегодня, 08:34
            В данном контексте, Уважаемый "золото-это Россия", которая из любого "г" выберется....
            Соломон Кейн
            1. Masya Masya Сегодня, 08:39
              Поддерживаю!!! Прорвемся!!! love
              Masya Masya
      2. Masya Masya Сегодня, 08:32
        Александр, извините конечно... Вы, лично эти санкциии на себе почувствовали?
        Masya Masya
        1. Logall Сегодня, 08:59
          Цитата: Masya Masya
          Александр, извините конечно... Вы, лично эти санкциии на себе почувствовали?

          Ушё бы! А Вы нет? как ЗАРПЛАТЫ, устраивают? Социалка как?
          Я уже несколько лет по стране ГАСТРОЛЛИРУЮ. Детей толком не вижу. Работы дома, на Кавказе, хватает. Но зарплаты от цен на УГЛЕВОДОРОДЫ зависят. Так же от ЭКСПОРТА ХИМИКАТОВ и УДОБРЕНИЙ. Всё под ССССАНКЦИЯМИ.
          Logall
          1. Masya Masya Сегодня, 09:04
            Как работала, так и работаю... з/п устраивает... и огород нам поможет! love
            Ведь ты-человек, ты и сильный и смелый,
            Своими руками судьбу свою делай,
            Иди против ветра, на месте не стой-
            Пойми не бывает дороги простой! love
            Masya Masya
            1. Соломон Кейн Сегодня, 09:10
              Во! Маришка права - главное, "шо бы" цены на углеводы не поднимались, а там варенце, самогоночка опять же...... drinks
              Соломон Кейн
              1. Masya Masya Сегодня, 09:24
                Цитата: Соломон Кейн
                а там варенце, самогоночка опять же....

                Картошку выкопаем, капусточки насолим, под самогоночку самое то!!! wink и огурчик с помидорчиком соленые... love
                Masya Masya
            2. Logall Сегодня, 09:22
              Своя рубаха ближе к телу! Только за СЕБЯ думаем? Тогда за себя и говорите.
              [/quote]Я часто видел людей без одежды.И одежды, в которых не было людей.[quote]
              Logall
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:25
      Да, что ты ! У них любой ПУК с оглядкой на "потенциального противника"..... lol
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 09:02
        Цитата: Соломон Кейн
        Да, что ты ! У них любой ПУК с оглядкой на "потенциального противника"..... lol

        У нас, любой ПУК с оглядкой, что бы не ОБДЕЛАТЬСЯ am
        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:07
          Это называется взаимная политкорректность - не обделаться друг перед другом...... hi
          Соломон Кейн
          1. Logall Сегодня, 09:34
            fool
            Цитата: Соломон Кейн
            Это называется взаимная политкорректность - не обделаться друг перед другом...... hi

            Это называется-ПЕДАНТИЧНОСТЬ, что бы ни себя, ни ТОВАРИЩА не забрызгать...
            Logall
        2. Masya Masya Сегодня, 09:13
          Оптимизма Вам побольше! love
          love
          Не берите в голову, жизнь она такая... wink
          Masya Masya
  6. Монархист Сегодня, 08:08
    А Ына намерения матрасов нарядили: он хоть и параноик, но знает: " матрасы"не станут первыми бить.
    "Россия и Китай , будучи основной экономической поддержкой....Несут особую ответственность" т.е.если Ын и дальше будет пукать,а кто ему помешает, дядя Сэм накажет нас? Оригинально. Это называется :" в Киеве дядька,а в огороде бузина" . Как мы можем повлиять?
    Это всё равно,что в соседнем доме живет добил,а вы будете отвечать за его выходки
    Монархист
    1. п-к Опарышев Сегодня, 08:20
      Готовится удар по России и при этом Россия виновата и несёт за это ответственность.Гениально.
      п-к Опарышев
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 08:10
    Шо опять перебрасывают..? Как говорил Арон бебные корейцы.. laughing
    ОТДЕЛ
  8. Masya Masya Сегодня, 08:14
    Указывается, что имеется ввиду эффективная военная техника, в частности – авианосцы и бомбардировщики "стелс".

    А ПРО? Уже не катит? Или маловато будет? recourse
    Masya Masya
  9. prior Сегодня, 08:36
    Вся болтовня об угрозе Северной Кореи нужна была только для того,
    чтобы в Южной разместить то, что нужно америкосам.
    А кому всё предназначено - очевидно.
    prior
  10. К-50 Сегодня, 08:40
    Под каким бы предлогом куда- нибудь не влезали пин дос ники, главным аргументом остаётся "Россия виновата!" fool laughing
    К-50
  11. Zomanus Сегодня, 10:40
    И здесь нас подтянули...
    Да если бы не ядрен-батон, страны бы уже не было.
    Zomanus
Картина дня