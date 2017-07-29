«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» сопроводил эстонский флот, выставив судно очистки
Как сообщает « Русская весна », в ходе движения тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий» и атомной субмарины «Дмитрий Донской», направляющихся в Санкт-Петербург для прохождения военно-морского парада, Эстония решила «встретить» и «сопроводить» их, выставив для этих целей пограничный корабль Kindral Kurvits, предназначенный для очистки акватории Балтийского моря.
— заявил эстонский офицер.
Корабль «Генерал Курвиц» стоимостью 33 млн. евро в августе 2012 года был введен в эксплуатацию.
— пояснил в 2012 году командир экипажа Мадис Ярв.
Как утверждала первая леди Эстонии Эвелин Ильвис, «новое судно объединило всю Европу». Сборка корпуса осуществлялась в Латвии, монтирование оборудования проходило в Финляндии, работы финансировались Европейским фондом регионального развития (28 млн. евро) при минимальном участии Эстонии (5 млн. евро).
Нарушений российскими кораблями пограничного режима корабль Kindral Kurvits не установил.
— заявил эстонский офицер.
Корабль «Генерал Курвиц» стоимостью 33 млн. евро в августе 2012 года был введен в эксплуатацию.
Данное судно оснащено самым современным оборудованием.
— пояснил в 2012 году командир экипажа Мадис Ярв.
Как утверждала первая леди Эстонии Эвелин Ильвис, «новое судно объединило всю Европу». Сборка корпуса осуществлялась в Латвии, монтирование оборудования проходило в Финляндии, работы финансировались Европейским фондом регионального развития (28 млн. евро) при минимальном участии Эстонии (5 млн. евро).
Использованы фотографии: http://rusvesna.su/news/1501209447
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти