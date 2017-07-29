10:54 29 июля

«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» сопроводил эстонский флот, выставив судно очистки

Как сообщает « Русская весна », в ходе движения тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий» и атомной субмарины «Дмитрий Донской», направляющихся в Санкт-Петербург для прохождения военно-морского парада, Эстония решила «встретить» и «сопроводить» их, выставив для этих целей пограничный корабль Kindral Kurvits, предназначенный для очистки акватории Балтийского моря.

«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» сопроводил эстонский флот, выставив судно очистки


Нарушений российскими кораблями пограничного режима корабль Kindral Kurvits не установил.

— заявил эстонский офицер.


Корабль «Генерал Курвиц» стоимостью 33 млн. евро в августе 2012 года был введен в эксплуатацию.

Данное судно оснащено самым современным оборудованием.

— пояснил в 2012 году командир экипажа Мадис Ярв.



Как утверждала первая леди Эстонии Эвелин Ильвис, «новое судно объединило всю Европу». Сборка корпуса осуществлялась в Латвии, монтирование оборудования проходило в Финляндии, работы финансировались Европейским фондом регионального развития (28 млн. евро) при минимальном участии Эстонии (5 млн. евро).

Использованы фотографии: http://rusvesna.su/news/1501209447
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Комментарии 45

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  1. Чёрный Сегодня, 08:43
    Дааа...зрелище было фееричное wassat .....шаланда-говносборщик сопровожает наши корабли, после чего в эстонских СМИ пишут , что "нарушение границы недопущено" wassat ...молодцы эстонцы, повесилии....теперь Курвиц с чувством выполненого долга может вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - сбору фекалий в Балтийском море....кстати, за своими матросами пусть уберёт, которые наши корабли видели и немножко того... wassat
    Чёрный
    1. Зяблицев Сегодня, 08:47
      Страна-европейский нужник выставила флагман ассенизационного обоза... laughing
      Зяблицев
      1. хрыч Сегодня, 09:00
        Цитата: Зяблицев
        Страна-европейский нужник выставила флагман ассенизационного обоза...

        По аналогии с авиацией, надо было им сообщить, что ходячий вантус перехватил самый большой в мире ударный боевой корабль и самый большой в мире атомный подводный крейсер wassat
        хрыч
        1. Владимир16 Сегодня, 10:19
          Цитата: хрыч
          ходячий вантус перехватил самый большой в мире ударный боевой корабль

          Тут скорее подходит:
          - самый лучший эстонский корабль, олицетворяющий единство Европы, был на подхвате у кораблей ВМФ России. laughing
          Владимир16
      2. антивирус Сегодня, 09:04
        учите мат часть , после очередного "доброооволного" присоэдинэния будет под флагом РФ ( или уже РИ?) ходить
        антивирус
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
      Гальюн наверное переполнен был...)))
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 08:52
        Цитата: ОТДЕЛ
        Гальюн наверное переполнен был..

        Это не страшно на говносборнике места много.. wassat
        Чёрный
    3. сибиралт Сегодня, 08:55
      А если посмотреть с точки зрения моряков, а не политиков? Завтра, 30 июля, будет общий праздник для всех военных моряков России и бывшего СССР. С наступающим Днем Военно-морского флота России!
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:04
        Завтра мы все в России моряками будем, а 3 августа десантниками..! drinks

        С Праздником Россия!
        ОТДЕЛ
        1. iliitchitch Сегодня, 09:14
          Цитата: ОТДЕЛ
          а 3 августа десантниками..!


          Дедуська , уточнение - 3-го десантниками с похмелья .
          iliitchitch
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:46
            Цитата: iliitchitch
            Цитата: ОТДЕЛ
            а 3 августа десантниками..!

            Дедуська , уточнение - 3-го десантниками с похмелья .

            laughing laughing Ну там все рода войск начнут брататься , самый веселый момент! И пойдем базары громить! soldier
            ОТДЕЛ
        2. Подрезчик Сегодня, 09:18
          Коллеги hi , чего издеваетесь над флотом Эстонии? laughing Командир сказал: оснащено самым современным оборудованием! belay И собирали его всей Евпопой! И потом...какое еще судно надо было выставить, когда мимо проходит ТАКОЙ КРАСАВЕЦ, с ТАКИМИ возможностями? Правильно, ассенизационное... fellow
          Подрезчик
          1. Чёрный Сегодня, 09:23
            Цитата: Подрезчик
            Правильно, ассенизационное...

            На другом эстонские матросы ПЛЫТЬ отказывались wassat
            Чёрный
      2. arane Сегодня, 09:19
        Цитата: сибиралт
        А если посмотреть с точки зрения моряков, а не политиков? Завтра, 30 июля, будет общий праздник для всех военных моряков России и бывшего СССР. С наступающим Днем Военно-морского флота России!

        А если с точки зрения моряков, то статья пустая, ни о чем.
        Комментировать нечего!
        arane
    4. vovanpain Сегодня, 09:10
      Как утверждала первая леди Эстонии Эвелин Ильвис, «новое судно объединило всю Европу».

      Вот мне одному наверное кажется,что "Петр Великий" или "Дмитрий Донской" влетели бы в это "судно обновленной Европы",даже бы и не заметили,только вонь на всю Балтику бы стояла. laughing
      vovanpain
    5. Соломон Кейн Сегодня, 10:25
      Вячеслав, попробую проиллюстрировать сказанное Вами....
      Соломон Кейн
  2. oleg-gr Сегодня, 08:43
    Доблестный эстонский флот покрасовался и "нарушений российскими кораблями пограничного режима корабль Kindral Kurvits не установил". Заодно продолжили благородное дело - чистили акваторию. Может быть.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 08:53
      Цитата: oleg-gr
      Заодно продолжили благородное дело - чистили акваторию. Может быть.

      Ну в тот момент видимо наоборот - засоряли wassat
      Чёрный
  3. изя топ Сегодня, 08:50
    Курвиц
    я бы на месте эстов к пшекам пригляделся no что-то замышляют поленья yes
    изя топ
    1. Masya Masya Сегодня, 09:30
      Скурвился? laughing что- ли?
      Masya Masya
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:28
        wassat kurwa - женщина с низким социальным статусом (польск.)
        Соломон Кейн
  4. iliitchitch Сегодня, 08:56
    киндрал курвитЦ laughing laughing laughing - вот же , чёрт , просто невозможно не поржать ! Это ж надо так самообозваться . И какого кинда драл этот курвитЦ ?
    iliitchitch
    1. Чёрный Сегодня, 08:59
      Цитата: iliitchitch
      И какого кинда драл этот курвитЦ ?

      Да уж....вот поэтому его именем ассенизаторщик и назвали wassat ...потомки , думаю, в вострге laughing .....вообще поражаюсь выдержки наших моряков. Приближение судна-ассенизатора можно было расценить как химическую атаку laughing
      Чёрный
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
    Корабль «Генерал Курвиц»

    ... название говорит само за себя... laughing
    a.s.zzz888
  6. sabakina Сегодня, 09:14
    Данное судно оснащено самым современным оборудованием.

    Военно-морской парад в Эстонии:
    -А это наше новейшее судно очистки. Оно оснащено самым современным оборудованием. Ни одно г овно не уйдёт от него!
    sabakina
    1. Чёрный Сегодня, 09:20
      Цитата: sabakina
      Ни одно г овно не уйдёт от него!

      ...и не сойдёт с него на берег в грязных штанах laughing
      Чёрный
  7. Мирный басмач Сегодня, 09:18
    Чудо корабь!
    Мирный басмач
  8. iliitchitch Сегодня, 09:18
    После трудных раздумий насчёт киндрал курвитЦ возник вопрос - может , не курвитЦ кинда драл , а кин драл курвитЦа ? Не поймёшь их , этих европейцев wassat .
    Определённо , надо пойти за добавкой drinks .
    iliitchitch
    1. Чёрный Сегодня, 09:24
      Цитата: iliitchitch
      После трудных раздумий насчёт киндрал курвитЦ возник вопрос - может , не курвитЦ кинда драл , а кин драл курвитЦа ? Не поймёшь их , этих европейцев

      Да шо тут непонятного...они были равноправные партнёры laughing
      Чёрный
  9. Love is Сегодня, 09:27
    Это нормальное судно. Очистив акваторию от мусора, оно идет на промысел балтийской кильки. разве не видно, что это простой сейнер, но наверное с хорошим эхолотом.
    Love is
  10. VALERIK_097 Сегодня, 09:28
    )))) Мышка -наружка..А здесь такой прихлоп.
    В ю-тубе "Петя долбит" хватило-бы первого выстрела.Ну может погорячился,поправьте.
    VALERIK_097
    1. изя топ Сегодня, 10:14
      Цитата: VALERIK_097
      В ю-тубе "Петя долбит"

      тогда уж лучше
      изя топ
  11. FIREMAN Сегодня, 09:31
    Данное судно оснащено самым современным оборудованием

    Плавающий д.е.р...сос с передовым оборудованием "объединивший всю Европу" решил проконтролировать проход... Хорошо не задний laughing Главное в ЭТО не наступить, маленькое, а вонять будет как от тонны.
    Самим не смешно fool
    FIREMAN
  12. Ken71 Сегодня, 09:32
    А по моему эстонцы потролили наших. Причем довольно по злому. Кстати кто объяснит зачем на Балтику притащили этим мастодонтов. Донской если что хоть найдет где погрузиться.
    Ken71
    1. Andy Сегодня, 09:44
      Погрузиться врядли. А вот реакция эстонцев на корабли спокойная,даже интерес вызвали. С паромов фоткали. А этот пограничник только до Палдиски"сопровождал",тоже наверное фоткал. Зауважали
      Andy
      1. Ken71 Сегодня, 10:39
        У Эстонии есть несколько вполне военных кораблей. А выставили сборщик мусора.
        Ken71
        1. Andy Сегодня, 10:49
          тральщики. и не ассенизатор а для устранения разлива топлива. побочная функция погранохраны. грубо говоря Эстонии большего и не надо-не в потешную армию деньги вбухивать.этот хоть делом занят
          Andy
  13. внутренний враг Сегодня, 09:47
    Статья полная чушь, не о чем.
    внутренний враг
  14. sedoj Сегодня, 10:01
    выставив для этих целей пограничный корабль Kindral Kurvits, предназначенный для очистки акватории Балтийского моря.

    Никогда бы не подумал, что чистка акватории - это прерогатива пограничной службы. Или это так - побочный заработок?
    sedoj
    1. Andy Сегодня, 10:39
      наоборот,я считаю что борьба с загрязнением (разлив топлива) норма. Эстонии не армия нужна,а бригада погранохраны и три-четыре вертолета и подобный флот. а не джавелины и прочая дрянь в виде ржавого оружия.
      Andy
  15. Симон Сегодня, 10:06
    Интересно, а что бы этот кораблик делал, если бы обнаружил какое-нибудь нарушение по движению у наших кораблей? what lol
    Симон
  16. rotmistr60 Сегодня, 10:09
    Нарушений российскими кораблями пограничного режима корабль Kindral Kurvits не установил.

    Ну если этот корабль нарушений не установил, тогда действительно можно спокойно идти дальше.
    rotmistr60
  17. Симон Сегодня, 10:10
    Цитата: VALERIK_097
    )))) Мышка -наружка..А здесь такой прихлоп.
    В ю-тубе "Петя долбит" хватило-бы первого выстрела.Ну может погорячился,поправьте.

    Поправляю! - Плюнуть на него всей командой, сам утонет laughing Еще заряд на него тратить!
    Симон
  18. NKVD Сегодня, 10:24
    Яй Моська, знать она сильна раз лает на слона laughing
    NKVD
  19. Нормаль ок Сегодня, 10:38
    «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» сопроводил эстонский флот, выставив судно очистки

    Таким действием, эстонцы явно проявили неуважение. Мол вы такие варвары, что за вами акваторию очищать нужно.
    Нормаль ок
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