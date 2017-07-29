«Союз» доставил новый экипаж к МКС
Как сообщает РИА Новости , 29 июля с миссией к Международной космической станции с Байконура была запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05" с экипажем из трех человек.
На МКС были доставлены российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. Они должны сменить космонавта Федора Юрчихина и астронавтов NASA Пегги Уитсон и Джека Фишера.
Предполагается, что российские космонавты совершат выход в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос, проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников, в том числе в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли.
Также испытаниям при выходе в космос подлежит новый скафандр "Орлан-МКС".
На МКС были доставлены российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. Они должны сменить космонавта Федора Юрчихина и астронавтов NASA Пегги Уитсон и Джека Фишера.
Предполагается, что российские космонавты совершат выход в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос, проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников, в том числе в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли.
Также испытаниям при выходе в космос подлежит новый скафандр "Орлан-МКС".
Использованы фотографии: https://ria.ru/space/20170729/1499381950.html
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