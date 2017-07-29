10:54 29 июля

«Союз» доставил новый экипаж к МКС

Как сообщает РИА Новости , 29 июля с миссией к Международной космической станции с Байконура была запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05" с экипажем из трех человек.

«Союз» доставил новый экипаж к МКС


На МКС были доставлены российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. Они должны сменить космонавта Федора Юрчихина и астронавтов NASA Пегги Уитсон и Джека Фишера.


Предполагается, что российские космонавты совершат выход в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос, проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников, в том числе в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли.

Также испытаниям при выходе в космос подлежит новый скафандр "Орлан-МКС".

Использованы фотографии: https://ria.ru/space/20170729/1499381950.html
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Комментарии 25

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:01
    Космические корабли летают и доставляют грузы и эккипажи. И санкции Запад не вводит в этой области.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      На МКС были доставлены российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. Они должны сменить космонавта Федора Юрчихина и астронавтов NASA Пегги Уитсон и Джека Фишера.
      Надо против американцев санкции ввести - оставить их на МКС на неопределённый срок laughing ...ну и евроастронавта заодно, будет им по привычке прислуживать wassat
      Чёрный
      1. Алексей7777777 Сегодня, 09:09
        Таких,как ты оставить бы вот в безвоздушном пространстве....
        Алексей7777777
        1. Владимир16 Сегодня, 10:28
          Алексей, Алёшенька, сынок, а чем тебе не угодил Чёрный? Али ты поклонник американских покорителей безвоздушного пространства, свято верующий в американскую исключительность и превосходство их космических технологий?
          Соглашусь с Чёрным. Пущай домой исключительные исключительно своим транспортом добираются.
          Владимир16
          1. Алексей7777777 Сегодня, 10:40
            Вова,Вовочка,Володенька,сынок-кооперироваться надо,слыхал слово такое? wink hi
            Алексей7777777
      2. Tusv Сегодня, 10:34
        Цитата: Чёрный
        Надо против американцев санкции ввести - оставить их на МКС на неопределённый срок laughing ...ну и евроастронавта заодно, будет им по привычке прислуживать

        В НАСА не аля улю, сидят Закупили Места и Движки на несколько лет вперед. Знают про свой ничтожный сенат и что в его голову взбредет.. А по вашему предложению мы должны будем выплатить лярдов так цать
        Tusv
    2. новичок Сегодня, 09:05
      Брезник, он случаем не из наших, эммигрантов?
      новичок
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:16
      Цитата: oleg-gr
      Космические корабли летают и доставляют грузы и эккипажи. И санкции Запад не вводит в этой области.

      А мы обратно не заберем их..! САНКЦИЯ РОССИИ, ОДНА!
      ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 09:20
      А зачем вводить такие санкции? Иначе весь мир узнает, что это не Америка на МКС доставлять космонавтов США и прочих государств, а Россия. laughing
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:07
    Так что, это последние американцы в экипаже МКС? laughing Я бы ввёл мораторий на перевозку американских космонавтов на МКС... Ну как то надо ставить "на место" зарвавшихся хамов. И перестать их возить И ТУДА, И ОБРАТНО. Пусть сами...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 09:14
      Цитата: Горный стрелок
      Пусть сами...

      Зачем сами...великих нерабов пусть попросят - у них "Лыбидь" есть... wassat ...так что верхом на Лыбидя и вперёд! бороздить просторы вселенной, как когдато великие у.к.р.ы.! laughing
      Чёрный
  3. К-50 Сегодня, 09:13
    Всё конечно замечательно. Но! Когда же на "пыльных тропинках далёких планет" следы оставлять будем?
    Эх. sad
    К-50
    1. новичок Сегодня, 09:16
      в среднесрочной перспективе. пока не до этого. облажили, демоны.
      новичок
  4. Беляш Сегодня, 09:43
    Если бы не доставка астронавтов из других стран, думаю тогда и российский космонавты не летали бы. А так как бы отбивают дорогу.
    Беляш
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:07
      Опять - пришел, прочел и от себя ложку дегтя.
      rotmistr60
      1. tanit Сегодня, 10:15
        Цитата: Беляш
        думаю

        Что, серьезно?! laughing
        Расскажите про успехи пилотируемых полетов в Израиле. Желательно на Израильских же ракетах носителях. laughing
        tanit
        1. Беляш Сегодня, 10:41
          Нам не до космоса.
          Беляш
          1. stalkerwalker Сегодня, 10:45
            Цитата: Беляш
            Нам не до космоса.


            А что курим?
            lol
            stalkerwalker
    2. Tusv Сегодня, 10:40
      Цитата: Беляш
      Если бы не доставка астронавтов из других стран, думаю тогда и российский космонавты не летали бы. А так как бы отбивают дорогу.

      Что нам стоить дом построить. Два Союза и Космическая станция. А Так один пассажир отбивает как бэ бензин, второй приносит прибыль
      Tusv
      1. Беляш Сегодня, 10:45
        Я очень злой из-за того что уволились мои любимые космонавты -
        Геннадий Падалка, Сергей Волков, Сергей Ревин, Александр Самокутяев

        Не так просто, их там заставили уйти, подлая история. Мне они нравились, я за ними следил в ютубе.
        Беляш
        1. Tusv Сегодня, 10:48
          Цитата: Беляш
          Не так просто, их там заставили уйти, подлая история.

          А кому здесь нравится Ельцин?
          Tusv
  5. Симон Сегодня, 10:29
    Я, думаю, что американского космонавта надо было на земле забыть случайно. А то они нам санкции какие то придумали. laughing wink
    Симон
  6. изя топ Сегодня, 10:36
    а можно было нероссиян на полпути высадить?санкции,они разные бывают recourse
    а вообще,пущай лётают,науку двигают yes а то уже "цивилизаторам" уподабливаемся-кругом пихаем политоту
    изя топ
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 10:40
    «Союз» доставил новый экипаж к МКС

    Лапотная Россия , варвары и т.д...(медведи , водка балалайка..))))
    А мы молча работаем на благо человечества, без выпендрежа ...Понимая , что "Никто , кроме нас!" soldier
    ОТДЕЛ
  8. Старый26 Сегодня, 10:51
    Цитата: Владимир16
    Соглашусь с Чёрным. Пущай домой исключительные исключительно своим транспортом добираются.

    А возвращать 700 с лишнем миллионов вы наверно точно не будете. Предоставите это другим. Ведь как бы вы не причем, так "За что нас"? Вы только предлагаете нарушить все контракты и влипнуть не только в возврат денег, но и в неустойку.

    Цитата: Беляш
    Если бы не доставка астронавтов из других стран, думаю тогда и российский космонавты не летали бы. А так как бы отбивают дорогу.

    Вы не слишком далеки от истины. Разумеется летали бы, но вместо тех 4-5 "Союзов" и примерно стольких же "прогрессов" денег хватило бы на пару "Союзов" и пару "Прогрессов". Американцы своими полетами на МКС на наших кораблях финансируют нашу пилотируемую программу, не дав ей умереть. Ибо если учесть, что "Союз" имеет автономность в составе орбитального комплекса всего 30 суток, то пара "Союзов" позволили бы нам задействовать наш сегмент станции в течение двух месяцев в году. То есть заранее можно "поставить жирный крест" на нашем сегменте станции. К сожалению, многие видят только одно, как "насолить" американцам. Не возить их на станцию, или не забирать оттуда. Вот только кто больше от этого потеряет - об этом не задумываются. Главное ведь "назло бабушке уши отморозить"
    Старый26
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