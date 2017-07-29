10:53 29 июля

Воздушная часть генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Судя по размаху, такого парада на день ВМФ не было десятилетия. Экипажи десятков кораблей со всех флотов — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии — встретились в морской столице, чтобы в эти дни поработать на зрителя. В этом параде принимает участие и морская авиация. Зрители увидят примеры всей авиационной техники флота.
































Первоисточник: https://vk.com/convoker


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Комментарии 1

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  1. Вас Влад Сегодня, 09:39
    Нам теперь есть что показать!Техника идёт в войска,без сильной армии не бывать России!
    Вас Влад
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