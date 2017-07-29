Воздушная часть генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Судя по размаху, такого парада на день ВМФ не было десятилетия. Экипажи десятков кораблей со всех флотов — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии — встретились в морской столице, чтобы в эти дни поработать на зрителя. В этом параде принимает участие и морская авиация. Зрители увидят примеры всей авиационной техники флота.