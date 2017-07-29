США недовольны ответными действиями России
Согласно информации РИА Новости , The Washington Post сообщает о выражении Вашингтоном недовольства в связи с решением Москвы ответить на новые американские санкции.
— заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.
Как она утверждает, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже известили Кремль о позиции Белого дома.
Как ранее сообщалось, Москва обязала Вашингтон уменьшить число дипломатов, пребывающих в России, до 455 человек – столько же российских дипломатов находятся в США – и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, Москва оставляет за собой право принять иные ответные меры. Со слов замглавы МИД Сергея Рябкова, Кремль "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".
Данное решение было принято на фоне одобрения конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. В МИД обозначили их в качестве "шантажа, нацеленного на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. По мнению российских дипломатов, закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".
Мы глубоко разочарованы и выражаем протест.
— заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.
Как она утверждает, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже известили Кремль о позиции Белого дома.
Как ранее сообщалось, Москва обязала Вашингтон уменьшить число дипломатов, пребывающих в России, до 455 человек – столько же российских дипломатов находятся в США – и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, Москва оставляет за собой право принять иные ответные меры. Со слов замглавы МИД Сергея Рябкова, Кремль "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".
Данное решение было принято на фоне одобрения конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. В МИД обозначили их в качестве "шантажа, нацеленного на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. По мнению российских дипломатов, закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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