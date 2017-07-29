10:53 29 июля

США недовольны ответными действиями России

Согласно информации РИА Новости , The Washington Post сообщает о выражении Вашингтоном недовольства в связи с решением Москвы ответить на новые американские санкции.

Мы глубоко разочарованы и выражаем протест.

— заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

США недовольны ответными действиями России



Как она утверждает, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже известили Кремль о позиции Белого дома.

Как ранее сообщалось, Москва обязала Вашингтон уменьшить число дипломатов, пребывающих в России, до 455 человек – столько же российских дипломатов находятся в США – и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, Москва оставляет за собой право принять иные ответные меры. Со слов замглавы МИД Сергея Рябкова, Кремль "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Данное решение было принято на фоне одобрения конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. В МИД обозначили их в качестве "шантажа, нацеленного на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. По мнению российских дипломатов, закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. Беляш Сегодня, 09:46
    В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.
    Беляш
    1. Чёрный Сегодня, 09:49
      Ну да, типо а нас за шо? laughing А вы ждали другого ответа? Наша медлительность с ответом убедила их в том что мы не осмелимся им перечить. Янки трусливы,а потому и наглы....Раньше нужно было отвечать, гораздо раньше.Ещё когда в декабре прошлого года наших дипломатов с семьями под Новый Год из США высылали....
      Чёрный
      1. Подрезчик Сегодня, 09:56
        Наглецы какие, сами начали в декабре 16-го, по морде получили в ответ-протестуют! "Право сильного-идейное благо"- этот гитлеровский лозунг больше не работает! am
        Подрезчик
        1. Владимир16 Сегодня, 10:06
          Цитата: Подрезчик
          В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках

          Ага, а все мудрые люди России живут в Израиле wassat А Россия - бензоколонка.
          Всю эту хрень мы уже слышали. Беляш, что ты тут делаешь, ежели "положение не очень равное". Учишь варваров уму-разму, как более мудрый? wassat
          Владимир16
          1. Rus2012 Сегодня, 10:20
            Цитата: Владимир16
            Беляш, что ты тут делаешь

            он какой-то стремный. Не иначе из бухарских... :))))))
            Rus2012
          2. Подрезчик Сегодня, 10:22
            Коллега hi , а Подрезчик это не Беляш! laughing
            Подрезчик
        2. poquello Сегодня, 10:25
          Цитата: Подрезчик
          Наглецы какие, сами начали в декабре 16-го, по морде получили в ответ-протестуют! "Право сильного-идейное благо"- этот гитлеровский лозунг больше не работает! am

          в своём хамстве буржуи уже дошли до той грани где их тупо волтузить надо на дип.уровне , я имею ввиду не только США а всю антироссийскую шоблу, одна румыния чего стоит - задавил бы
          poquello
        3. Вас Влад Сегодня, 10:34
          Цитата: Подрезчик
          Наглецы какие, сами начали в декабре 16-го, по морде получили в ответ-протестуют!

          Да ладно,пусть протестуют,а то они о справедливости заговорили!Они считают наш ответ не справедливым!Короче божья роса...вымораживает меня от таких пассажей.
          Вас Влад
      2. meriem1 Сегодня, 10:05
        Цитата: Чёрный
        Ну да, типо а нас за шо? laughing А вы ждали другого ответа? Наша медлительность с ответом убедила их в том что мы не осмелимся им перечить. Янки трусливы,а потому и наглы....Раньше нужно было отвечать, гораздо раньше.Ещё когда в декабре прошлого года наших дипломатов с семьями под Новый Год из США высылали....

        Визжат они, потому-что!!!! Они выслали меньше, чем получится сейчас. Выслано будет 700 человек. Их просто тут больше. Но можно вспомнить 1976 год кажется. тогда они вместе с НаглоСаксами сами инициировали паритет в кол-ве работников дипкорпуса.Это с подачи предателя Козырева были послабления.И теперь..... Конечно всё рушится. И разведка в том числе)))) Гипс снимают...Клиент уезжает. Их предупреждали!!!!И дача в Серебряном Бору тут совсем не причём.
        meriem1
      3. poquello Сегодня, 10:18
        Цитата: Чёрный
        Раньше нужно было отвечать, гораздо раньше.Ещё когда в декабре прошлого года наших дипломатов с семьями под Новый Год из США высылали....

        ИМХО это ещё не ответ
        poquello
    2. Кубик123 Сегодня, 09:50
      " Беляш Сегодня, 09:46 В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.      "

      Сколько можно повторять этот бред? Нет денег России в ценных бумагах США. Страна должна в полтора раза больше, чем ее ЗВР. А китайские дети тоже очень долго учились на Западе, до того, как страна начала стремительно развиваться. Хорошему учиться нужно независимо от того, где это хорошее. Начиная с Петра Первого, учиться считалось не зазорным.
      Кубик123
      1. tamnun Сегодня, 09:57
        Цитата: Кубик123
        Сколько можно повторять этот бред? Нет денег России в ценных бумагах США

        tamnun
        1. Владимир16 Сегодня, 10:09
          Цитата: Кубик123
          Начиная с Петра Первого, учиться считалось не зазорным.

          А до Петра выходит было западло учиться? Ну и русские конечно варвары. laughing Да ты сам херню поришь, а других поучаешь.
          Владимир16
      2. Чёрный Сегодня, 09:57
        При этом, меры, полагаю, половинчатые. Надо все их ельцинцентры и подобное позакрывать и агитаторов давно пора взашей.Тем более, что они так удачно сами повод дали.
        Кстати, а почему мы еще не обвинило американского посла Тэффа во вмешательство в выборы президента России и не спросили со всех тех , кто часто бывал в американском посольстве???
        Чёрный
      3. Bolhevik Сегодня, 10:28
        Как бы, учится у тех кто перенял советскую систему образования? Угробив её у нас - не есть хорошо.
        Bolhevik
    3. sedoj Сегодня, 09:52
      Цитата: Беляш
      Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      Поживём - увидим. Громко хлопнуть дверью всегда успеется .
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках

      Не думаю, чтобы все яйца в одной корзине хранили.
      sedoj
    4. To be or not to be Сегодня, 09:52
      А чё вы так переживаете за российских олигархов .? ЭТО их тараканы и пусть они переживают.
      России самой пора санкции на сша вводить .не ждать американских и давать ответку. Например .убрать все представительства сша из регионов России и посмотреть кому принадлежат в регионах местные СМИ. laughing Да .а Конституцию РФ наверное пора сделать другой. Убрать оттуда американские закладки Во вою будет ....
      To be or not to be
    5. Logall Сегодня, 09:53
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      По мне, так пофигу. Нужно вводить! Терять, по моему, уже нечего. Они хватку не ослабят, если их не успокоить.
      Идем ВАБАНК?
      Logall
      1. Кубик123 Сегодня, 10:08
        Цитата: Logall
        Цитата: Беляш
        В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

        По мне, так пофигу. Нужно вводить! Терять, по моему, уже нечего. Они хватку не ослабят, если их не успокоить.
        Идем ВАБАНК?

        Даешь "Сказку о рыбаке и рыбке" в действие.
        Кубик123
        1. tamnun Сегодня, 10:10
          Цитата: Кубик123
          Даешь "Сказку о рыбаке и рыбке" в действие.

          Лучше про Емелю.
          tamnun
        2. Logall Сегодня, 10:22
          Цитата: Кубик123
          Даешь "Сказку о рыбаке и рыбке" в действие.

          Это сейчас про разбитое корыто было? Так я не понял аналогии. Поясните!
          Logall
          1. Кубик123 Сегодня, 10:32
            Цитата: Logall
            Цитата: Кубик123
            Даешь "Сказку о рыбаке и рыбке" в действие.

            Это сейчас про разбитое корыто было? Так я не понял аналогии. Поясните!

            Американцы - старуха, которая хотела все больше и больше. smile
            Кубик123
            1. Anarchist Сегодня, 10:48
              Цитата: Кубик123
              Американцы - старуха, которая хотела все больше и больше.

              В таком случае их нужно со всем скарбом в дворянский терем. И поджечь!
              А чего ждать? Пока царицей станет? Или, не дай БОГ, владычецой морской...
              Anarchist
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 09:54
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      Беляш-Рабинович опять первый отрыгнул... wassat Молодец!
      ОТДЕЛ
      1. Pivot Сегодня, 10:07
        На советские деньги получал образование и ещё рот тут открывает, деньги за свое обучение на родину верните. А потом изрыгайте свой бред.
        Pivot
      2. Кубик123 Сегодня, 10:09
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Беляш
        В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

        Беляш-Рабинович опять первый отрыгнул... wassat Молодец!

        А у него шаблон есть wink Не нужно думать перед тем, как писать.
        Кубик123
    7. fzr1000 Сегодня, 10:00
      Как же без ваших советов обойтись
      fzr1000
    8. Лопатов Сегодня, 10:01
      Так в банках, или в ценных бумагах, вы уж определитесь. Ну а насчёт детей... дети американских дипломатов тоже учатся в России, как это ни странно...
      Лопатов
    9. К-50 Сегодня, 10:12
      Цитата: Беляш
      дети дипломатов там живут и учатся.

      Практически у всех дипломатов дети живут и учатся в стране пребывания, Это вы к чему? Дескать заложники? angry
      К-50
    10. Арон Заави Сегодня, 10:13
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      Бред.
      Арон Заави
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:28
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Беляш
        В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

        Бред.

        Беляш прав в чем то Арон! Украл и в Лондон, США , Израиль..Пока такое будет , нам в России трудно восстановится будет! Границы закрыть как во времена СССР не получится, нужно что то новое придумать в борьбе с контрой разной ..Создать спецподразделение по уничтожению секретное...? Или танки подогнать к границе Израиля и "Искандеры" требую выдачи всех "наших" воров в мире ,или бахнем..? Вот в чем вопрос и что делать извечное в русской душе.. wassat (я пошутил немного..))) hi
        ОТДЕЛ
    11. poquello Сегодня, 10:13
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      так и китайских туристов раньше в Россию меньше ездило, коромысло то с двумя плечами,
      Кремль "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".
      poquello
    12. Комментарий был удален.
    13. НЕКСУС Сегодня, 10:30
      Цитата: Беляш
      В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      Вы уважаемый,не устали строчить тут о ценных бумагах,деньгах на заграничных счетах,детей дипломатов,нет?
      К вашему сведению,это обычная дипломатическая рутина...высылают наших представителей,в таком же количестве высылаются дипломаты данной страны из РФ.
      НЕКСУС
    14. макс702 Сегодня, 10:30
      Ну для начала сотрудников уровняем.
      [media=https://pp.userapi.com/c637729/v637729610/
      58ae6/hTrks0IqIWA.jpg]
      а потом надо бы привести в порядок и вид посольства США в Москве, а то устроили" майданную" романтику в центре столицы..
      [media=https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f426f2a
      d1742d8845a42466517ef42bc&n=33&h=215&w=384]
      макс702
    15. stalkerwalker Сегодня, 10:34
      Цитата: Беляш
      Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.

      Ну..... За санкции!!!!! drinks
      laughing
      А тем временем ..
      Глава Национального комитета Демократической партии через своего хакера сливает разоблачительную информацию про собственного шефа Хиллари Клинтон! А чтобы замазать следы, привешивает к этому русский след!...
      Мифическим "русским хакером", отправившим в параноидальную истерию конгресс США, оказался собственный "крот" в окружении Хиллари Клинтон...
      Конгресс США только что плакал от восторга и любви к самому себе. И конгрессмены, и сенаторы подавляющим количеством голосов приняли фактически предвоенную резолюцию, налагающую санкции на Россию. Одной из причин для них была объявлена хакерская деятельность русских, которая помогла Дональду Трампу выиграть выборы у Хиллари Клинтон.
      Теперь конгрессмены и сенаторы в подавляющем большинстве должны чувствовать себя как раздухарившийся вечером пьяница, проснувшийся наутро в собственной зловонной луже.

      http://politobzor.net/show-139206-eks-shpiony-pri
      hlopnuli-kongressmenov-ssha-tapkom.html
      stalkerwalker
    16. Пленник Сегодня, 10:41
      Ничего. Нашим не впервой побеждать находясь в не очень благоприятных условиях. И положение разровняют и озабоченным мозги вправят.
      Пленник
    17. vfqjh Сегодня, 10:44
      Нет , ребята демократы , только чай ... Деньги России ? ( Спасибо нашим министрам - экономистам ) ,дети дипломатов , олигархов и прочие мне фиалетово .. Мы что ? Как хохляндия должны им попу лизать ? Нет ! Нам чем хуже , тем лучше ! Мозги начинаем включать , а это великий плюс .
      vfqjh
    18. ADmA_RUS Сегодня, 10:49
      Прям все деньги?
      ADmA_RUS
  2. prior Сегодня, 09:52
    Ваш протест адресуйте Обаме - пусть порадуется результату своих действий.
    И на будущее, Россия всегда приходит за своими деньгами, готовьте денежки господа.....
    prior
    1. Logall Сегодня, 10:02
      Цитата: prior
      Россия всегда приходит за своими деньгами

      Странное высказывание. Напоминает название одной книги: "Обезьяна всегда приходит за своим черепом". Так это про Америку!
      Logall
      1. prior Сегодня, 10:27
        "Россия всегда приходит за своими деньгами" - эта фраза принадлежит Бисмарку.
        prior
    2. tamnun Сегодня, 10:05
      Цитата: prior
      И на будущее, Россия всегда приходит за своими деньгами

      придти то приходит , а с чем уходит ?
      tamnun
      1. Logall Сегодня, 10:12
        Цитата: tamnun
        придти то приходит , а с чем уходит ?

        Смотря с чем пришла. Если с АК, то с ТРОФЕЯМИ. Если с пузырём, то с другом, бабой или набитой мордой...
        Logall
        1. tamnun Сегодня, 10:25
          Цитата: Logall
          Смотря с чем пришла. Если с АК то, с ТРОФЕЯМИ


          Цитата: Logall
          Если с пузырём, то с другом, бабой или набитой мордой...

          tamnun
          1. Logall Сегодня, 10:33
            Цитата: tamnun
            Цитата: Logall
            Смотря с чем пришла. Если с АК то, с ТРОФЕЯМИ


            Цитата: Logall
            Если с пузырём, то с другом, бабой или набитой мордой...


            Не думал, что вам такое напишу:
            Ай красава! Три в одном! это +
            Logall
      2. К-50 Сегодня, 10:17
        Цитата: tamnun
        придти то приходит , а с чем уходит ?

        Да что вы евреи за Россию так убиваетесь? Вы же так не убъётесь!!! laughing
        К-50
        1. Logall Сегодня, 10:37
          Цитата: К-50
          Цитата: tamnun
          придти то приходит , а с чем уходит ?

          Да что вы евреи за Россию так убиваетесь? Вы же так не убъётесь!!! laughing

          Братуль, на ВО такое писать низяяяя. ВООБЩЕ! За тебя переживаю... НО+
          Logall
        2. tamnun Сегодня, 10:42
          Цитата: К-50
          Да что вы евреи за Россию так убиваетесь? Вы же так не убъётесь!!!

          ну до 120-ти drinks , как у нас говорят.
          tamnun
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:52
    Все же странные люди эти американские политики.
    rotmistr60
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:01
      Цитата: rotmistr60
      Все же странные люди эти американские политики.

      На русофобии большие деньги делаются всегда за нашу историю! Так что здесь ничего личного со стороны сша , только бизнес! А наши как всегда начинают , что то доказывать и т.д...
      P.S.Просто беляша почитать и все понятно будет! hi Беда наша русских, в том что мы начинаем сразу кому то что то доказывать в ущерб себе..Натура у нас такая! Обычно это все заканчивается взятием столицы врага..! Тогда мы на время успокаиваемся , а потом все по кругу опять..
      Вот так и живем мужики!
      ОТДЕЛ
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:03
        Беда наша русских, в том что мы начинаем сразу кому то что то доказывать в ущерб себе

        С этим полностью согласен. hi
        rotmistr60
  4. savage1976 Сегодня, 09:55
    Приятные возгласы из стана наших заклятых "партнеров". Надо еще их порадовать.
    savage1976
  5. iliitchitch Сегодня, 10:01
    Ну кто бы сомневался , что собака штирлецон и матрас с ушами тефт подпрыгнут - ИМ ДАЛИ ПОВОД , да . По мне так вообще нахрен разорвать дипломатические отношения , всё равно монописуально уродцев полосатых мочить придётся . Два медведя одну ёлку не царапают .
    iliitchitch
  6. Prjanik Сегодня, 10:03
    [/quote]Мы глубоко разочарованы и выражаем протест.[quote]
    Янки запротестовали, всепропальщики приуныли laughing Интересно какая ответка прилетит на новые санкции, когда Трамп подпишет.
    Prjanik
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:05
    Выпью шампанского, когда американский посол покинет Россию, а наш уедет из США. Это будет означать полный разрыв отношений с Западом и необходимость выработки своей модели развития. Очень надеюсь, что мы являемся свидетелями закрытия "окна в Европу", которое прорубил Петр Ⅰ.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  8. савкин марк Сегодня, 10:05
    Давно пора в СМИ называть санкции - ШАНТАЖЕМ, и никак иначе!
    савкин марк
  9. atakan Сегодня, 10:05
    по одним данным их 1700 , по другим 1100 , по третьим примерно 900 ,
    где правда ?
    atakan
    1. Лопатов Сегодня, 10:25
      Говорят о двухстах-трёхстах "на выезд". Цифра 1700, возможно, относится ко всем сотрудникам. Включая россиян. Не думаю, что те же дачи убирала специально привезённая из США уборщица...
      Лопатов
  10. volodya Сегодня, 10:06
    А они думали,что мы под них ляжем! Больше этого не будет, хватит девяностых!
    volodya
  11. новичок Сегодня, 10:06
    янки “недовльны ответными действиями России“. ну, так и напрашиваются, чтоб их конкректно удовлетворили.
    новичок
  12. изя топ Сегодня, 10:10
    а нас за що? belay (с)
    пы.сы.наверняка кого-то повторил-лень комменты читать feel
    изя топ
  13. К-50 Сегодня, 10:10
    Мы глубоко разочарованы и выражаем протест.

    Утритесь, безмозглые!!!! laughing angry
    К-50
  14. vladimirvn Сегодня, 10:10
    Будь прокляты те, кто повернул в 91 году страну, на путь братства и единения с мировым капитализмом. Связались с волками, а выть по волчьи в унисон, хреново получается.
    vladimirvn
    1. tamnun Сегодня, 10:13
      Цитата: vladimirvn
      Будь прокляты

      tamnun
  15. Zomanus Сегодня, 10:17
    Ну а что, Холодная война-2, как-никак.
    Сейчас США может заморозить наши средства, размещенные в их долговых бумагах.
    На счет детей ничего не скажу, так как человек уходит с должности и смысл этого пропадает.
    Сейчас, как мне кажется, устроят показательную порку Европе, что бы знала свое место.
    Ну а потом продолжат воевать с нами.
    Zomanus
    1. Лопатов Сегодня, 10:28
      Цитата: Zomanus
      Сейчас США может заморозить наши средства, размещенные в их долговых бумагах.

      Могут. Тем самым обвалив рынок своих ценных бумаг. Ведь другие игроки начнут активнейше их скидывать, не так ли?
      А потом ко всему прочему они ещё и не только разморозят, но и заплатят. В том числе судебные издержки.
      Лопатов
  16. Симон Сегодня, 10:24
    Они хотели, что бы мы перед ними преклонились, как Европа, а получили адекватный ответ. Сами санкции против них наложим. РД-180 не будем поставлять, пускай рогаткой своих космонавтов запускают. wink laughing
    Симон
  17. Беляш Сегодня, 10:38
    Зачем им дачи в недружественном США. Можно их разместить в более дружественных странах, в Северной Корее, Иране, Зимбабве и т.д.
    А то всё критикуют , но всё равно детей своих туда отправляют жить и учиться, недвижимость там строят и деньги вкладывают в экономику.
    Беляш
  18. Ещетотгусь Сегодня, 10:39
    Цитата: Кубик123
    " Беляш Сегодня, 09:46 В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.
    В принципе все деньги России в ценных бумагах в США в банках, дети дипломатов там живут и учатся. Положение не очень равное чтобы вводить взаимные санкции.    "
    Сколько можно повторять этот бред? Нет денег России в ценных бумагах США. Страна должна в полтора раза больше, чем ее ЗВР. А китайские дети тоже очень долго учились на Западе, до того, как страна начала стремительно развиваться. Хорошему учиться нужно независимо от того, где это хорошее. Начиная с Петра Первого, учиться считалось не зазорным.


    То китайские дети...)))) А дети наших богатеев тама и живуть...)))
    Ещетотгусь
  19. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:40
    Как можно вводит санкции адекватны США , они же № 1 в мире , им не в коем случаи нельзя . Они еще смущаются , как Россия посмела нашему бес пределу . Они и ведут себя нагло , как псы сорвавшие с цепи . Они привыкли что от России ответа не будит , мы сами к этому приучили . Ударили тебя один раз , бей два раза , пока не очухаются . Они испугались за свою разведывательную сеть , как они будут подрывную деятельность против нас вести . Там сотрудников нету , одна шпионская сеть , это больше всего их волнует . Все деньги через них идут , для внутреннего подрыва страны . Наши продажные либералы тоже против наших санкций стоят . Зачем против США водить , нам еще хуже будит и нас в наглую убеждают . Теперь понятно для кого хуже будит.
    Александр Абдрахманов
  20. vvpetrovich Сегодня, 10:41
    Угу. Они нам экономические санкции, блокировку активов итд, а мы дипломатов высылаем и радуемся. Народ, ну популизм это для внутреннего потребления же. Щаз еще по всем СМИ распишут как США негодуют, как оскорблены, а тем временем северный поток прикроют и турбины не продадут.
    Вот если бы Боинги запретили покупать нашим авиакомпаниям, или халибертон с хоневеллом, короче по-крупному прижать фаберже им нужно - иначе пшик один да пузыри сопливые под соусом потреотизма
    vvpetrovich
  21. Lev Sultanov Сегодня, 10:42
    Вообще-то это ответные действия на высылку российских дипломатов, а не те санкции которые приняты недавно.
    Lev Sultanov
    1. vvpetrovich Сегодня, 10:44
      а про эти которые недавно уже все забыли, зачем о них говорить, мы же на них отвечать не собираемся, пущай народишко про дипломатов лучше позубоскалит
      vvpetrovich
  22. фа2998 Сегодня, 10:45
    Цитата: Чёрный
    Ну да, типо а нас за шо? laughing А вы ждали другого ответа? Наша медлительность с ответом убедила их в том что мы не осмелимся им перечить. Янки трусливы,а потому и наглы....Раньше нужно было отвечать, гораздо раньше.Ещё когда в декабре прошлого года наших дипломатов с семьями под Новый Год из США высылали....

    В принципе - американцы признают , что действия России ОТВЕТНЫЕ, вызванные действиями США.Тогда зачем протест Предъявляют? Ведите себя адекватно, и мы свою позицию пересмотрим.
    Но американские меры направленные против российской экономики, а российские-демонстративные.К сожалению больше мы сделать не можем.И вся наша "элита деньги , собственность держит.И детей и внуков там обучает и обустраивает. Печально все это.НО СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ ОПЯТЬ ПОКАЖУТ 99% ПОДДЕРЖКИ! hi
    фа2998
  23. parusnik Сегодня, 10:52
    Санкции, как любовь,должны быть взаимными...
    parusnik
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