15:56 29 июля

США обвинили РФ и Китай в росте напряженности на Корейском полуострове

Россия и Китай несут ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает газета "Известия" .

По его мнению, именно РФ и КНР предоставляют Северной Корее экономические возможности для развития ядерной программы и ракетных испытаний.

Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности
— утверждает Тиллерсон.


США обвинили РФ и Китай в росте напряженности на Корейском полуострове


Он отметил, что США никогда не признают за КНДР право на ядерное оружие, и призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян.

Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддерживая санкции ООН, чтобы КНДР столкнулась с последствиями за ее непрекращающуюся разработку ядерного оружия
— указал шеф американской дипломатии.

Накануне Северная Корея провела очередные испытания баллистической ракеты «Хвансон-14». Как сообщили в северокорейском агентстве ЦТАК, дальность полета составила 1000 км, а высота 3725 км, отметив, что для соседних стран запуск ракеты угрозы не носил.

Это строгое предупреждение для США
— говорится в сообщении.

Ранее сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о расширении санкций в отношении КНДР, России и Ирана. Также стало известно, что США планируют перебросить в Южную Корею новые системы вооружений.

Использованы фотографии: http://iz.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 11:29
    [/quote]Это строгое предупреждение для США[quote]

    Очень надеюсь, что это начало "конца" для США...
    Logall
    1. Дуплет Сегодня, 11:30
      С больной головы на здоровую перекладывают.. Конец моет наступить быстро, стоит Китаю и России отказаться от доллара, но это 100% война
      Дуплет
      1. oleg-gr Сегодня, 11:32
        Тиллерсон сказал бы что-то новенькое. Одно и тоже. Никакой фантазии.
        oleg-gr
        1. Монос Сегодня, 11:35
          Россия и Китай несут ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает газета "Известия" .

          Монос
          1. п-к Опарышев Сегодня, 11:40
            США хотят усилить всеми способами коалицию КИТАЙ=КНДР=США против России.И по фен-шую раздувают истерическую пропаганду.Но мы то не пальцем деланы,видим насквозь их потуги.
            п-к Опарышев
        2. stalkerwalker Сегодня, 11:39
          Цитата: oleg-gr
          Сказал бы что-то новенькое.

          Это проблема менталитета граждан США. Как наглядный пример - дело Мартина Шкрели. В августе 2015 года, когда он возглавлял нью-йоркскую фармацевтическую компанию Turing Pharmaceuticals, эта компания выкупила патент на производство лекарства Daraprim, которое применяется для лечения токсоплазмоза у пациентов со слабой иммунной системой (ВИЧ-инфицированные, онкобольные, прошедшие курсы химиотерапии). Спустя месяц Шкрели поднял стоимость лекарства с $13,5 до $750 долларов. В итоге, цена годичного курса приема этого препарата превысила $600 тысяч долларов. При этом медицинская страховка не покрывает стоимость лечения лекарством.
          Журналиста, который попытался выяснить, почему произошел такой резкий скачок цены на препарат, Шкрели назвал дураком. Он объяснил, что это «отличное бизнес-решение, которое осчастливит акционеров компании».
          Заявление Рекса - из этой же "оперы". Санкции против РФ, Ирана и КНДР - отличное бизнес-решение, которое осчастливит акционеров компании под названием экономика США.
          stalkerwalker
        3. Чёрный Сегодня, 11:43
          Всё , нагнули американские конгрессмены Трампа и его администрацию окончательно. Ну ладно дерьмократы, их понять можно . Нагнуть трампа, имея меньшинство в конгрессе для них безусловно успех...причём огромный, а вот на что в дальнейшем рассчитывают республиканцы?....думаю следующие выборы они уже проиграли в хлам....думаю в ходе следующей предвыборной компании дерьмократы им же и на помнят , как они утопили своего же кандидата...
          Чёрный
        4. papas-57 Сегодня, 15:00
          Виноваты все кроме ''носителей демократии''. Они всегда правы и никак иначе.
          papas-57
      2. To be or not to be Сегодня, 13:17
        " Конец моет наступить быстро, стоит Китаю и России,."
        .. организовать на паях зеленую долларовую революцию в нескольких штатах сша по образцу и подобию и по их учебникам..
        To be or not to be
      3. СкептикЦиник Сегодня, 13:48
        Цитата: Дуплет
        С больной головы на здоровую перекладывают.. Конец моет наступить быстро, стоит Китаю и России отказаться от доллара, но это 100% война

        Если Россия откажется от доллара то никто не заметит, слишком малая доля в мировом товарообороте и в ВВП. Для Китая Америка главный экономический партнёр, и естественно Китай никогда не отважился от доллара, потому даже в расчетах между торговыми партнёрами с китайской и российской стороны идут доллары не смотря на межгосударственных договоренность.
        СкептикЦиник
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:49
      Цитата: Logall
      Очень надеюсь, что это начало "конца" для США...

      Я думаю , это начало списания долгов США для Японии ,Китая , Южной кореи.. Там где то 3 триллиона $...Они их явно травят на бойню , а Россия сопротивляется и объясняет им что к чему...Вот США и бесится! Санкции для России и по этому поводу тоже..А мы стоим на своем , за справедливость в мире и ростовщиков гнать к чертям и мочить!
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 12:15
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я думаю , это начало списания долгов США для Японии ,Китая , Южной кореи..

        В России, Китае и ряде других стран весьма предпочтительны все торговые операции с привязкой к национальным валютам и золоту. Это справедливо и логически правильно. А создание виртуальных ценностей и пестование страны, которой эта миссия доверена пошло, гадко и противно. Как видение раздувшегося от высосанной крови комара, перебирающего лапками на вашем теле или пиявки, пьющей кровь... no
        yuriy55
      2. dauria Сегодня, 12:46
        за справедливость в мире и ростовщиков гнать к чертям и мочить!


        Такое чувство, что у Вас неподъёмный кредит в Сбербанке РФ wink
        Ну, а серьёзно - мне в новости понравился союз "и" между КНР и РФ . Пусть пока будет , а дальше поглядим .
        dauria
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:52
          Цитата: dauria
          за справедливость в мире и ростовщиков гнать к чертям и мочить!

          Такое чувство, что у Вас неподъёмный кредит в Сбербанке РФ wink
          Ну, а серьёзно - мне в новости понравился союз "и" между КНР и РФ . Пусть пока будет , а дальше поглядим .

          У меня принципиально нет кредитов....
          А то что вам" понравилось", нам плевать! Работаем молча...
          ОТДЕЛ
    3. Partyzan Сегодня, 12:23
      США никогда не признают за КНДР право
      а это как, типа я не хочу?
      Partyzan
      1. 34 регион Сегодня, 13:01
        12.23. Партизан! А это типа, Хозяин должен быть один! И этот хозяин-США! Все должны признавать право хозяина всеми распоряжаться! Технологически развиваться имеет право только Хозяин. Все остальные должны иметь технологии каменного века и жить по законам каменного века. КНДР должна подчиняться ООН!? А США выполняет решения ООН? И кто возглавляет ООН? И для каких целей была создана эта организация (Организация Обиженных Начальников)? Кажется сегодня проявилась истинная цель создания ООН.
        34 регион
        1. Partyzan Сегодня, 13:05
          эмоционально, но наш ответ Чемберлену - а ху-ху, не хо-хо! bully
          Partyzan
          1. 34 регион Сегодня, 13:17
            13.05. Партизан! Помимо звуков об ху-ху и хо-хо, надо ещё и конкретные дела делать. Вот США вначале издают звуки, а потом делают. Вначале США выражали озабоченности по поводу Китая и строительством им насыпных островов, а потом от озабоченности перешли делу. Китай выражал озабоченность допустим о приграничных районах Мексики? Китай выразил озабоченность пусками ракет КНДР и поставил свою систему ПРО возле границ США для защиты от угроз КНДР? Для защиты США от террористов Китай послал свой авианосец на боевое дежурство к берегам Вашингтона? Вот и получается, одни выражают озабоченность, а другие делают. hi
            34 регион
            1. Partyzan Сегодня, 13:25
              В эти дни в южнокорейских магазинах беспошлинной торговли, которые в изобилии встречаются в центральном Сеуле, чрезвычайно тихо и безлюдно. Еще недавно основными покупателями здесь были граждане КНР. В этом нет ничего удивительного: в последние годы на китайцев приходилось около половины всего турпотока в Южную Корею (в 2016-м — 48 процентов). Однако в начале марта китайские туристы внезапно исчезли. Связано это с тем, что руководство КНР «посоветовало» своим туроператорам прекратить продажу групповых туров в Южную Корею, индивидуальные же поездки китайцы не очень любят (таких туристов не более четверти среди всех прибывающих из КНР). Рекомендация неформальная, официально никаких запретов, но мораторий немедленно вступил в силу.
              вам еще что нибудь процитировать? или снимете розовые очки?
              Partyzan
              1. 34 регион Сегодня, 13:30
                13.25. Партизан! Молодцы китайцы! Правильно сделали! Так и надо!
                34 регион
    4. To be or not to be Сегодня, 13:20
      Рекс понимает ,что "рычать " на Лидера КНДР бесполезно .Поэтому и пытается гавкнуть на сильных соседей.что то же бесполезно-только народ смешит!
      To be or not to be
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:31
    "США обвинили РФ и Китай в росте напряженности на Корейском полуострове"
    Вообще-то вас тут не стояло! С какой стати вы здесь гнёте свои пальцы?
    СРЦ П-15
    1. 210окв Сегодня, 11:40
      Собака лает...Ветер носит.
      210окв
    2. Angor Сегодня, 12:01
      ...экономические возможности...

      Американцы это называют "демократические" перемены.Сначала вводит экономические санкции и люди дохнут с голода и болезней.Потом приходит "добрый" дядя Сэм и продаёт им всё за бешеные деньги.Потом из-за Долгов берёт контроль над страной.
      На тот момент у них здесь что-то не клеится,вот и истерику накатывают.
      Angor
      1. Серый брат Сегодня, 12:24
        Цитата: Angor
        На тот момент у них здесь что-то не клеится,вот и истерику накатывают.

        У них клеилось до тех пор, пока постсоветская Россия, с ЕБНом во главе, в долгах как в шелках была и "ножки буша" обколытые жрала.
        Серый брат
  3. viktor. Сегодня, 11:33
    У этих звездополосатых, последнее время истерика как перед смертью belay wassat
    viktor.
    1. kepmor Сегодня, 11:38
      тьфу-тьфу...смотрите не сглазьте сей процесс...
      kepmor
  4. ded100 Сегодня, 11:36
    И сдесь россия виновата интересно есть на этом свете хоть что то где россия не причем по мнению сша!
    ded100
    1. Logall Сегодня, 11:45
      Цитата: ded100
      И сдесь россия виновата интересно есть на этом свете хоть что то где россия не причем по мнению сша!

      Есть блин. Есть! По мнению США, Россия (СССР) не причастны к разгрому "третьего рейха"...
      Logall
  5. PSih2097 Сегодня, 11:38
    Что то в последнее время штаты (в своей риторике) начинают напоминать германию конца 30х годов...
    PSih2097
    1. Logall Сегодня, 11:49
      Цитата: PSih2097
      Что то в последнее время штаты (в своей риторике) начинают напоминать германию конца 30х годов...

      Там Арийская сверх нация, здесь исключительная нация. Сходства на лицо...
      Logall
      1. maxim947 Сегодня, 11:53
        Здесь вообще нации как таковой нет, сброд. Религия одна - деньги, а за ними банки и корпорации.
        maxim947
  6. garnik Сегодня, 11:38
    Да, наглости им не занимать.А не пробовали они оставить в покое КНДР?
    garnik
  7. Лопатов Сегодня, 11:39
    Американцы всё более и более становятся похожи на украинцев... Они тоже во всех своих ошибках и неустройствах винят восточного соседа.
    С кем поведёшься...
    Лопатов
  8. Geisenberg Сегодня, 11:41
    Обожаю этих чертей. Они значит там устраивают северным корейцам полный набор пакостей, но виноваты в напряженности РФ и Китай )))
    Geisenberg
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    Россия и Китай несут ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР

    Как уже достали эти "сверхчеловеки" "исключительной" нации. Все в мире несут ответственность кроме Сша, которые пытаются этим миром управлять.
    rotmistr60
    1. Logall Сегодня, 11:55
      Цитата: rotmistr60
      Как уже достали эти "сверхчеловеки" "исключительной" нации. Все в мире несут ответственность кроме Сша, которые пытаются этим миром управлять.

      Они не управлять, поставить в удобную для них позу, пытаются...
      Logall
  10. Александр War Сегодня, 11:54
    США виновны что на Луне нет кислорода и не растет зелень -трава ,деревья введем санкции против сша
    Александр War
    1. Logall Сегодня, 12:00
      Тёзка, ты что употребляешь? Прекращай! Тебе это янки подсунули? Тогда давай, введём...
      Logall
  11. Удав КАА Сегодня, 11:57
    США никогда не признают за КНДР право на ядерное оружие

    А за Израилем!? belay
    Удав КАА
    1. tamnun Сегодня, 12:03
      Цитата: Удав КАА
      США никогда не признают за КНДР право на ядерное оружие

      А за Израилем!? belay

      США ( как и Россия ) обвиняют С,Корею в нарушении ДНЯО - как страну подписавшую договор и в обмен получившую от стран соучередителей ДНЯО - реактор для мирных исследований и обучение специалистов. Без этого С.Корея никогда бы не создала ЯО. Обманув - нарвались на санкции.
      Израиль ДНЯО не подписывал , поэтому обвинять его в нарушении - не корректно.
      Израиль развивал свои ядерные технологии сам.
      tamnun
      1. ватник Сегодня, 12:51
        Цитата: tamnun
        США ( как и Россия ) обвиняют С,Корею в нарушении ДНЯО - как страну подписавшую договор и в обмен получившую от стран соучередителей ДНЯО - реактор для мирных исследований и обучение специалистов

        Ну зачем же ты дезинформируешь наших пользователей? Договор о ДНЯО был подписан КНДР в 1985 году а атомный реактор в КНДР в Нёнбёне и исследовательский центр там же были построены СССР ещё в 1965 году.
        ватник
    2. Александр War Сегодня, 12:04
      КНДР поняли посмотрев на всю демократию сша в других странах и выбрали правильный выбор!
      Александр War
    3. Лопатов Сегодня, 12:08
      Хороший вопрос...
      Конкретно нам не стоит признавать право на ЯО ни за КНДР, ни за Израилем.
      Тем более, что Израиль ещё более закрыт в этой области. К тому же отказывается соблюдать практически все общепризнанные международные акты в области контроля за оружием массового поражения.
      Лопатов
      1. tamnun Сегодня, 12:11
        Цитата: Лопатов
        К тому же отказывается соблюдать практически все общепризнанные международные акты в области контроля за оружием массового поражения.

        Например wink
        Кстати - соблюдается , то , что подписывается и ратифицируется.
        Но тем ни менее - пример в студию( только заранее список стран , одновременно с Израилем не подписавшие эти конвенции) -- ну что бы знать , с кем мы в компании wink
        tamnun
        1. Лопатов Сегодня, 12:28
          Цитата: tamnun
          Например

          Например?
          Израиль, Мьянма, Ангола, Египет, КНДР, Южный Судан... "Могучая кучка" государств, не взявших на себя юридические обязательства по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия.

          Каково быть в одном позорном ряду с КНДР?
          Лопатов
          1. tamnun Сегодня, 15:43
            Цитата: Лопатов
            Цитата: tamnun
            Например

            Например?
            Израиль, Мьянма, Ангола, Египет, КНДР, Южный Судан... "Могучая кучка" государств, не взявших на себя юридические обязательства по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия.
            Каково быть в одном позорном ряду с КНДР?

            Приятно с нашим соседом Египтом - вот Вам и ответ, кстати это все ? а чего не продолжили по минам , фосфорным боеприпасам И так далее итп ? Или нашли одну , где мы не нахрдимся в позорном списке вместе с Россией?
            tamnun
  12. НЕКСУС Сегодня, 11:58
    Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи

    Матрассы ,в своем идиотизме,свято верят,что все поголовно им должны. А тут надо не так говорить...Все страны должны встать против США и Англии
    НЕКСУС
    1. yuriy55 Сегодня, 12:17
      Цитата: НЕКСУС
      Все страны должны встать против США и Англии

      Ещё лучше, навалять им по самые....
      yuriy55
  13. Александр War Сегодня, 12:11
    госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    Александр War
    1. ватник Сегодня, 12:36
      А тем временем режимы Вашингтона и Сеула нагнетают напряжённость на полуострове явно готовясь к удары по мирному народу КНДР.

      Интересно куда стреляли тоже в сторону Японии как и КНДР?
      ватник
      1. Partyzan Сегодня, 13:08
        Интересно куда стреляли тоже в сторону Японии как и КНДР?
        а в сторону китая или россии только полоумный выстрелит, тут ответка сразу прилетит hi
        Partyzan
        1. ватник Сегодня, 13:21
          Цитата: Partyzan
          а в сторону китая или россии только полоумный выстрелит

          Логично.
          ватник
  14. pvv113 Сегодня, 12:55
    С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон

    Мы прекрасно знаем, кто громче всех кричит "держи вора"!
    pvv113
  15. savage1976 Сегодня, 13:19
    Мелкие покусывания со всех сторон и наш мистер исключительность может только высказывать озабоченность и возмущенность. Наверняка жто спланированный ход. В одно время Россия выкидывает дипломатов, КНДР и Иран запускают ракеты и Китай критикует амеров. Это начало конца, дальше будет больше. Тут еще и Европа потихой возмущается. Начинать 3 войны в разных концах земли даже исключительным не под силу.
    Тузик сдулся.
    savage1976
  16. bond7213 Сегодня, 13:22
    Все вокруг хреновые , одни матрасы разноцветные laughing
    bond7213
  17. bratchanin3 Сегодня, 13:30
    США вконец оборзели, а Рэкс вообще неадекватен! США размещают оружие на полуострове, стреляют по заливу из пушек, проводят учения и маневры авианосцев, а КНР и Россия виноваты. Они загоняют КНДР в "угол" и предлагают им искать выход. Единственный выход оставить их в покое и гарантировать безопасность на длительный срок.
    bratchanin3
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:48
      Цитата: bratchanin3
      Они загоняют КНДР в "угол" и предлагают им искать выход.

      Любой зверь,когда его загоняют в угол,выберет напасть,тк на кону его жизнь. От суслика и до слона. Что уж говорить о "драконе".
      НЕКСУС
  18. Толстоевский Сегодня, 13:45
    сша - в десятке лидеров по производству высококачественной хуцпы
    Толстоевский
  19. Sergerius Сегодня, 14:11
    Вроде люди солидные, вроде трезвые, а такую ахинею несут, как будто месяц в запое и с утра на планёрке request
    Sergerius
Картина дня