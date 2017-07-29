"США обвинили РФ и Китай в росте напряженности на Корейском полуострове"

Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности

Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддерживая санкции ООН, чтобы КНДР столкнулась с последствиями за ее непрекращающуюся разработку ядерного оружия

Это строгое предупреждение для США