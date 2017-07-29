Тегеран заявил о провокации со стороны американских ВМС

Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива

Как сообщает иранский телеканал IRIB , КСИР Ирана выступило с заявлением еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", передает РИА Новости Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся. Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря— приводит телеканал заявление флота КСИР.Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР.Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на "провокационные" и "непрофессиональные" действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район.ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.