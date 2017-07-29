Тегеран заявил о провокации со стороны американских ВМС
Как сообщает иранский телеканал IRIB , КСИР Ирана выступило с заявлением еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", передает РИА Новости
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся. Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря
Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР.
Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на "провокационные" и "непрофессиональные" действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район.
ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся. Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря
Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива— приводит телеканал заявление флота КСИР.
Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР.
Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на "провокационные" и "непрофессиональные" действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район.
ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.
Использованы фотографии: http://www.presstv.ir/Detail
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