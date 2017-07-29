15:57 29 июля

Тегеран заявил о провокации со стороны американских ВМС

Как сообщает иранский телеканал IRIB , КСИР Ирана выступило с заявлением еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", передает РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся. Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря

Тегеран заявил о провокации со стороны американских ВМС



Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива
— приводит телеканал заявление флота КСИР.

Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР.

Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на "провокационные" и "непрофессиональные" действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район.

ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.


Использованы фотографии: http://www.presstv.ir/Detail
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:04
    Израиль доволен думаю...!
    ОТДЕЛ
    1. igor67 Сегодня, 14:06
      Цитата: ОТДЕЛ
      Израиль доволен думаю...!

      ты не исправим.американцы стреляли Иран озабочен, виновыты ты уже озвучил
      igor67
      1. sabakina Сегодня, 14:17
        игорь. а разве нет....море убили. щас к Байкалу присматриваются....
        sabakina
        1. igor67 Сегодня, 14:25
          Цитата: sabakina
          игорь. а разве нет....море убили. щас к Байкалу присматриваются....

          у нас на заводе при СССР был туристический клуб.На Байкал хотел присмотрется ещё в 85. laughing
          igor67
          1. sabakina Сегодня, 14:46
            Игорь, надеюсь, Вы поняли, что эта была субботняя шутка. А вообще, лучше быть туристом по желанию, чем туристом по необходимости...
            sabakina
            1. igor67 Сегодня, 15:31
              Цитата: sabakina
              Игорь, надеюсь, Вы поняли, что эта была субботняя шутка. А вообще, лучше быть туристом по желанию, чем туристом по необходимости...

              а то, laughing
              igor67
              1. sabakina Сегодня, 15:38
                Мы поняли друг друга. Биатлон смотрите?
                sabakina
                1. igor67 Сегодня, 15:49
                  Цитата: sabakina
                  Мы поняли друг друга. Биатлон смотрите?

                  если танковый,то в прошлом году да soldier ,если обычный раньше очень любил ,была тетрадь записывал колличество попаданий,штрафные круги.Сейчас спорт вообще не смотрю. drinks чаще литробол
                  igor67
                  1. ватник Сегодня, 15:54
                    Цитата: igor67
                    Сейчас спорт вообще не смотрю. drinks чаще литробол

                    Тоесть другими словами потихоньку спиваешься igor67 от тоски в совершенно чуждом для тебя Израиле? lol
                    ватник
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:27
        Цитата: igor67
        ы не исправим.американцы стреляли Иран озабочен, виновыты ты уже озвучил

        "Если в кране нет воды , ее выпили.." Это в быту обычно..))))) А в политике все очень по хитрому вы завуалировали.. wink
        ОТДЕЛ
      3. Станислав Сегодня, 15:12
        Цитата: igor67
        виновыты ты уже озвучил
        Все израильтяне слишком много на себя берут, или некоторые? Озвучен Израиль. Это государство, которое не представляет интересов даже всех евреев-израильтян (про арабов-израильтян молчу), которых вообще подавляющее меньшинство от всех евреев. Только в вашей госпропаганде Израиль (и никто более) представляет интересы всех евреев.
        Станислав
        1. igor67 Сегодня, 15:34
          Цитата: Станислав
          Цитата: igor67
          виновыты ты уже озвучил
          Все израильтяне слишком много на себя берут, или некоторые? Озвучен Израиль. Это государство, которое не представляет интересов даже всех евреев-израильтян (про арабов-израильтян молчу), которых вообще подавляющее меньшинство от всех евреев. Только в вашей госпропаганде Израиль (и никто более) представляет интересы всех евреев.

          что то много написано.при чём тут Израиль .статья о инцинденте между ВМФ США и ИРАНА,будет статья о Израиле тогда и обсудим что и как представляет государство. hi
          igor67
  2. Mavrikiy Сегодня, 13:07
    Как сообщает иранский телеканал IRIB , КСИР Ирана выступило с заявлением еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", передает РИА Новости
    Повторяют глупую мантру. Действия могут быть только "или....., или......".
    Mavrikiy
    1. ватник Сегодня, 13:14
      Эти США (вместе с Израилем) совсем "берега попутали" от безнаказанности то на КНДР(или Сирию) "наезжают" то на нашу страну теперь опять на Иран Так уж им не терпится развязать новую мировую войну видно не могут они долго жить без крови и убийств.
      ватник
      1. Logall Сегодня, 13:34
        Цитата: ватник
        не терпится развязать новую мировую войну

        Им не терпится по роже схлопотать! Мазохисты!
        Цитата: ватник
        "наезжают" то на нашу страну

        Больше никто наказать этих "извращенцев" не в силах.
        вот-вот и ЗАПРЯЖЁМ!
        Logall
      2. Partyzan Сегодня, 13:47
        Эти США
        может все таки принять предложение Ирана и разместить там базу ВКС, пусть у матрасов начнется кризис с личным составом вмс
        Partyzan
        1. Арон Заави Сегодня, 13:49
          Цитата: Partyzan
          Эти США
          может все таки принять предложение Ирана и разместить там базу ВКС, пусть у матрасов начнется кризис с личным составом вмс

          Беларусия из своего бюджета поддержит это благое начинание?
          Арон Заави
          1. Partyzan Сегодня, 14:04
            Беларусия из своего бюджета поддержит это благое начинание?
            Арон hi , а почему нет? и вообще вы же почти гейропеец, не БЕЛАРУСИЯ - а Белорусь hi , нас лай шавок с припалтики и с полений тоже достал! а мы им ничего плохого не сделали, а вякают и вякают, значит нужен ответ, что б язык засунули, есле следить за ним не могут или если не держание словесное laughing
            Partyzan
            1. Anglorussian Сегодня, 14:18
              Так не едьте в Прибалтику на нелегальные работы не прите контрабанду не пользуйтесь нашими аэропортами для недорогих перелетов. Делов- то tongue
              Anglorussian
              1. Partyzan Сегодня, 14:23
                ни разу не ездил, и не поеду, не пользуюсь голубыми аэропортмами, летаю через Москву, и ложил большой прибор на вашу дешевку, нет уважения - зарабатывайте на кошечках hi
                Partyzan
                1. Anglorussian Сегодня, 14:36
                  Правильно,сидите у себя. Только лезут ваши и все о виде на жительство в Прибалтике вопрошают. Так останется одно старье-а кем последний диктатор Европы править будет? wassat
                  Anglorussian
                  1. Partyzan Сегодня, 14:46
                    Правильно,сидите у себя. Только лезут ваши и все о виде на жительство в Прибалтике вопрошают. Так останется одно старье-а кем последний диктатор Европы править будет?
                    заберите их, пожалуйста, очень просим fellow fellow
                    Partyzan
                    1. Anglorussian Сегодня, 14:53
                      Всех? А кем диктатор править будет?
                      Anglorussian
                      1. Partyzan Сегодня, 14:56
                        Всех заберите, кто просится, а про нас не парьтесь
                        Partyzan
            2. Беляш Сегодня, 14:50
              Цитата: Partyzan
              не БЕЛАРУСИЯ - а Белорусь

              Республика Беларусь правильно
              Беляш
              1. Partyzan Сегодня, 14:54
                Республика Беларусь правильно
                это республика, а народ белая русь laughing так что белорусь, вы же когда на родине были - были адекватным, что случилось?
                Partyzan
                1. Беляш Сегодня, 14:56
                  Цитата: Partyzan
                  это республика, а народ белая русь

                  Даже не знаю, ну ладно, пусть так будет.
                  Беляш
                  1. Partyzan Сегодня, 14:59
                    Рабинович, и если не ошибаюсь, ваш ip, пробивался брестская область? hi
                    Partyzan
                    1. Беляш Сегодня, 15:05
                      Цитата: Partyzan
                      пробивался брестская область?

                      не понял, кто где пробивался?
                      Беляш
                      1. Partyzan Сегодня, 15:09
                        ну русские хакеры, однако hi hi
                        Partyzan
            3. sabakina Сегодня, 14:50
              Partyzan, спокойствие, только спокойствие. Я тоже пишу Белоруссия, правда с двумя "с". Уж, извини, в СССР родился... feel
              sabakina
              1. Partyzan Сегодня, 15:12
                Слава hi , я спокоен как партизан laughing , сделан в СССР, они не понимают разницу между белорусским и русским языком, название республики - на беларускай мове, но чат на русском языке laughing
                Partyzan
                1. sabakina Сегодня, 15:21
                  Partyzan hi Танковый биатлон по Звезде смотришь?
                  sabakina
                  1. Partyzan Сегодня, 15:24
                    нет только приехал - покушал, а сечас думал что по смотреть, по телеку звезды нет, счас по нету буду искать, спасибо что напомнил hi hi
                    Partyzan
                    1. sabakina Сегодня, 15:26
                      Partyzan, я смотрю по РЛС ТВ (антимайдановский).
                      http://rls.tv
                      sabakina
                      1. Partyzan Сегодня, 15:36
                        спасибо hi good уже смотрю hi
                        Partyzan
        2. профессор Сегодня, 14:44
          Цитата: Partyzan
          может все таки принять предложение Ирана и разместить там базу ВКС, пусть у матрасов начнется кризис с личным составом вмс

          Какое предложение? Исламское Государство Иран выгнало российские самолеты со своей базы назвав еще при этом российских военных "хвастунами". Больше никаких "предложений" не поступало.

          PS
          http://www.nimitz.navy.mil/
          Подождем картинки с Нимитса.
          профессор
          1. sabakina Сегодня, 14:55
            Профессор, над Вашими словами "Исламское Государство Иран выгнало российские самолеты" Адольф Гитлер смеётся, нет, ухахатывается! Ну будьте же уже благоразумны!
            sabakina
            1. Комментарий был удален.
            2. профессор Сегодня, 15:05
              Цитата: sabakina
              Профессор, над Вашими словами "Исламское Государство Иран выгнало российские самолеты" Адольф Гитлер смеётся, нет, ухахатывается! Ну будьте же уже благоразумны!

              При чем здесь гитлер (будь от трижды проклят). Именно так и было. Ссылку опять приводить.

              Цитата: ватник
              Иран называется не - Исламское Государство Иран а Исламская Республика Иран хотя видимо в израильских школах данные тонкости не объясняют

              Иран это Исламское Государство (у них так в конституции написано) с видом государственного устройства "республика". Учи матчасть, "ватник". Иран это Исламское Государство. Или не государство? wink
              профессор
              1. sabakina Сегодня, 15:10
                профессор, не надо никого приводить. Мы сами придём и посмотрим!
                sabakina
              2. ватник Сегодня, 15:16
                Цитата: профессор
                Иран это Исламское Государство.

                Ещё раз именно для тебя ведь тебе явно трудно это понять lol Иран называется - Исламская Республика Иран
                ватник
          2. ватник Сегодня, 14:59
            Цитата: профессор
            Исламское Государство Иран

            Как всегда несёшь пропаганду проплаченную вашим правительством и равнинами профессор? lol
            Иран называется не - Исламское Государство Иран а Исламская Республика Иран хотя видимо вам в израильских школах данные тонкости не объясняют laughing
            ватник
          3. Partyzan Сегодня, 15:16
            зачем картинки, почитайте Рейтерс
            Россия может использовать на «временной основе» военные базы на территории Ирана. С таким заявлением во вторник выступил министр иностранных дел страны Джавад Зариф
            Partyzan
  3. Александр War Сегодня, 13:13
    Добавлю видео
    Александр War
    1. ватник Сегодня, 13:20
      Цитата: Александр War
      Добавлю видео

      На видео хорошо видно что катер Ирана просто плыл мимо штатовских кораблей но американцы открыли огонь в сторону мирного иранского судна данная ситуация ещё раз показывает нам крайнюю агрессивность режима Вашингтона..
      ватник
      1. профессор Сегодня, 14:59
        Цитата: ватник
        На видео хорошо видно что катер Ирана просто плыл

        "просто плывет" г... по речке. Боевые корабли ходят. Хотя, "ватник", ты прав. Катер Ирана просто плыл. laughing
        профессор
        1. ватник Сегодня, 15:03
          Цитата: профессор
          Боевые корабли ходят. Хотя, "ватник", ты прав. Катер Ирана просто плыл.

          Это уже "тонкости" тебе их профессор не понять lol
          ватник
          1. профессор Сегодня, 15:12
            Цитата: ватник
            Цитата: профессор
            Боевые корабли ходят. Хотя, "ватник", ты прав. Катер Ирана просто плыл.

            Это уже "тонкости" тебе их профессор не понять lol

            Да, да. Пусть исламские корабли продолжают ПЛАВАТЬ. Я "за". lol
            профессор
            1. ватник Сегодня, 15:22
              Цитата: профессор
              Да, да. Пусть исламские корабли продолжают ПЛАВАТЬ. Я "за".

              Ничего страшного израильские корабли тоже пытаются иногда плавать lol
              ватник
              1. профессор Сегодня, 15:32
                Цитата: ватник
                Ничего страшного израильские корабли тоже пытаются иногда плавать

                ...а большую часть времени они ходят. Ты опять прав "ватник".

                ПС
                Трамп настроен серьезнее Обамы Хусейновича и иранские провокации не будут оставаться без внимания как это было раньше. Сдается мне самое интересное еще впереди.
                профессор
                1. ватник Сегодня, 15:35
                  Цитата: профессор
                  ..а большую часть времени они ходят.

                  Большую часть времени израильские корабли "болтаются" у причалов а их экипажи возносят молитвы Яхве lol
                  ватник
                  1. профессор Сегодня, 15:45
                    Цитата: ватник
                    Цитата: профессор
                    ..а большую часть времени они ходят.

                    Большую часть времени израильские корабли "болтаются" у причалов а их экипажи возносят молитвы Яхве lol

                    И причала не "болтаются", а стоят. Мы вроде на сайте ВОЕННОЕ обозрение. Но даже того времени, что они в походе вполне хватает, чтобы при необходимости гарантировать морскую блокаду такого государства как Ливан. И не могут этому помешать ни слезы президента Ливана, ни ракеты террориста уже Насрала. wink
                    профессор
  4. Толстоевский Сегодня, 13:32
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Anglorussian Сегодня, 14:12
      Так выходной же tongue
      Anglorussian
      1. Беляш Сегодня, 14:59
        Цитата: Anglorussian
        Так выходной же tongue


        laughing
        Беляш
    2. профессор Сегодня, 14:49
      Цитата: Толстоевский
      Работайте, братья!

      как это мило
      профессор
      1. sabakina Сегодня, 14:56
        Профессор, я тоже умею вставлять картинки!
        sabakina
        1. профессор Сегодня, 15:11
          Цитата: sabakina
          Профессор, я тоже умею вставлять картинки!

          Все умеют вставлять картинки, но комрад умеет вставлять только картинку с кроликом. fellow
          профессор
          1. sabakina Сегодня, 15:18
            комрад...Чему рад комод? belay
            sabakina
        2. Partyzan Сегодня, 15:19
          Слава, это он израильского хомячка ждет? lol
          Partyzan
  5. Беляш Сегодня, 14:42
    иран перешёл уже давно все границы, бесполезно там с кем либо разговаривать. Время слов прошло.
    Беляш
    1. sabakina Сегодня, 14:57
      В Израиле нет беляшей!
      sabakina
      1. Беляш Сегодня, 15:03
        Есть беляши.
        Вчера купил российский вкуснейший лимонад, рекомендую. Есть разные вкусы, Дюшес, Тархун и т.д. Такого вкусного я наверное не пил, очень понравился. Потом сходил и купил ещё 10 бутылок.
        Беляш
        1. sabakina Сегодня, 15:07
          Хде логика? Я про выпечку, Вы мне про напитки?...вы точно еврей?
          sabakina
          1. Беляш Сегодня, 15:13
            Цитата: sabakina
            Хде логика?

            я так и не понял, вы про беляши начали, а я про напитки.
            Беляш
            1. sabakina Сегодня, 15:24
              Я сказал про беляши. Вы ответили про напитки. Хде логика?
              sabakina
        2. Partyzan Сегодня, 15:20
          recourse мохито - это русский напиток? recourse
          Partyzan
          1. sabakina Сегодня, 15:31
            Цитата: Partyzan
            recourse мохито - это русский напиток? recourse

            Нууу, если вспомнить Бабу Ягу с зальем.....то кто его знает...
            sabakina
          2. Беляш Сегодня, 15:31
            Цитата: Partyzan
            мохито - это русский напиток

            не знаю, разные есть вкусы. правда крышку тяжело открыть, я воспользовался посатижами)
            Беляш
            1. sabakina Сегодня, 15:49
              Цитата: Беляш
              Цитата: Partyzan
              мохито - это русский напиток

              не знаю, разные есть вкусы. правда крышку тяжело открыть, я воспользовался посатижами)

              Выпечка открывал пассатижами....Как щас помню, коллега открывал бутылку пива обручальным кольцом...Не, точно беляш не беляш, а так, сухарь....
              sabakina
        3. ватник Сегодня, 15:25
          Цитата: Беляш
          Такого вкусного я наверное не пил, очень понравился. Потом сходил и купил ещё 10 бутылок.

          Оно же явно не кошерное теперь раввины и Яхве тебя "проклянут" lol
          ватник
          1. Беляш Сегодня, 15:38
            кошерное
            кашер парве.

            Опять за мной бегаешь из темы в тему lol
            Беляш
    2. badens1111 Сегодня, 15:11
      Цитата: Беляш
      иран перешёл уже давно все границы, бесполезно там с кем либо разговаривать. Время слов прошло.

      О как..И что теперь будет делать Израиль?
      Наверно в очередной раз громко заявит о какой нибудь ужасно-страшно-злодейской интриге Ирана против Израиля .возопив на весь свет Америка,помоги?А там потоком зеленые бамажки вкупе с кучей оружия,ну в общем все как всегда..
      Не надоело быть провокаторами войны на БВ?
      badens1111
      1. Беляш Сегодня, 15:47
        Цитата: badens1111
        И что теперь будет делать Израиль?

        Даст Ирану в кредит железный купол, а Рухани даст медаль героя Израиля и построит в его честь мост.
        Беляш
  6. куба Сегодня, 15:00
    Цитата: ОТДЕЛ

    "Если в кране нет воды , ее выпили.." Это в быту обычно..)


    ...Тааак !!!..И хто это нашу воду выпил ?? am
    куба
  7. Комментарий был удален.
  8. Беляш Сегодня, 15:12
    Partyzan,
    а как вы можете видеть мой айпи? я против слежки
    Беляш
    1. Anglorussian Сегодня, 15:19
      У него воображение хорошее wassat Ко мне уже машину дембелей по ip как-то раз слали но наверно им визы не дали-все нет их crying
      Anglorussian
    2. sabakina Сегодня, 15:36
      Цитата: Беляш
      Partyzan,
      а как вы можете видеть мой айпи? я против слежки

      Баба Яга тоже была против, однако....Советские мультфильмы самые мультфильмельстые в мире!
      sabakina
  9. sabakina Сегодня, 15:39
    Partyzan,
    Ещё одного заразил!
    sabakina
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