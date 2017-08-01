По волнам на колесах

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В декабре 2016 года компания BAE Systems со своим партнером Iveco передала боевую плавающую машину ACV (Amphibious Combat Vehicle) Корпусу морской пехоты США (КМП США) с опережением графика контракта. Позднее, в феврале 2017 года SAIC представила свою платформу ACV, которую подготовила в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Kinetics.Что примечательно, оба претендента на контракт по ACV представляют собой колесные платформы. Здесь мы видим явный отход от традиционной концепции платформ для морской пехоты, принятой в 1942 году в связи с вводом в эксплуатацию машины LVT-1. Гусеницы, считавшиеся непременным атрибутом транспортных средств, чьей задачей во время первых десантных операций в Тихом океане было передвижение по островам, окруженным коралловыми рифами, стали отличительной особенностью машин этого класса.Ирония заключается в том, что это упрощенное представление могло бы подойти к определению класса транспортных средств, базирующихся на инновационном и нетрадиционном подходе, реализованном американским инженером Дональдом Роблингом в его детище «Аллигатор», послужившем собственно и основой для семейства LVT.Впрочем, в программе ACV не в первый раз в всплыла идея насчет того, что колесная боевая машина может преодолевать береговую полосу. Пехотинцы в первую очередь являются средством проецирования силы; их суть и смысл заключается в том, чтобы прибыть в удаленный район боевых действий и затем установить дружественное присутствие там, где ранее оно отсутствовало. Как транспортировать вооружение в заданный район и затем на сушу - вот основная задача.В конце 70-х годов морские пехотинцы стремились улучшить маневренный потенциал своей наземной составляющей и начали изучать возможности легких бронированных машин. Идея состояла в том, чтобы взять готовые, проверенные в эксплуатации платформы, быстро закупить их и стать обладателем легко развертываемых и более гибких мобильных боевых возможностей.Был проведен тщательный анализ имеющихся на рынке платформ, среди которых несколько потенциальных кандидатов продемонстрировали также и свои превосходные амфибийные возможности. Например, на тот момент Индонезия проводила оценку немецкого бронетранспортера TPz 1 Fuchs разработки Krauss-Maffei с двумя управляемыми гребными винтами в корме, поскольку этой стране необходима была машина, способная преодолевать водные просторы между многочисленными островами этого архипелага.Кроме того, немецкой промышленностью была разработана машина инженерной разведки EWK APE (фото внизу), оптимизированная для проведения инженерных работ на местности с преобладанием водных объектов. Ее превосходная маневренность позволяет работать в водах с сильным течением, включая вход и выход из воды на крутую и сложную береговую линию. Но ни та, ни другая машина не разрабатывались для преодоления зон прибоя и не испытывались в подобных условиях.Как бы то ни было, официально машины TPZ и APE не были предложены Корпусу морской пехоты, когда он опубликовал свой запрос предложений по своей легкой бронированной машине LAV (Light Armored Vehicle), которым предусматривались как колесный, так и гусеничный варианты. Одним из претендентов стала бронемашина Engesa EE-11 Urutu с колесной формулой 6x6 с уникальной балансирной подвеской, с гребными винтами для плава и характеристиками, позволяющими действовать при сильном волнении и прибое. Urutu стоит на вооружении бразильского корпуса морской пехоты и также еще нескольких стран Латинской Америки.Эта машина не была отобрана для конкурсной оценки. Впрочем, способность работать на открытой воде и преодолевать зону прибоя даже не были включены в качестве «желаемых возможностей», хотя ряд адвокатов проекта LAV предлагали ее. Их идея заключалась в том, что LAV с подобной функциональностью могла бы сходить с десантного корабля или катера ближе к береговой линии.Достигнув берега за счет своих собственных сил (при условии, что позволяет волнение на море), машина LAV могла бы, быстро перемещаясь, немедленно выдвинуться в глубь побережья, и, тем самым, расстроить ответные действия оппонента. Берег более уже не является целью, а только лишь «этапной чертой», которую необходимо преодолеть как можно быстрее.Эта концепция также давала ответ на то, как меньшая по численности морская пехота могла бы проецировать силу с моря, вступая в контакт с все более подвижным и могущественным противником. Она обеспечивала необходимый механизм реализации ведения маневренной войны, который позволял меньшим по численности, но более маневренным войскам успешно бороться с более крупными формированиями противника за счет превосходной мобильности, инициативы и неожиданности, что идеально подходило для морской пехоты США.LAV предоставляла новые неоценимые тактические и оперативные возможности для наземного боя, но не решала дилеммы «корабль-берег». В то же время, разработка проектов LVTX (Landing Vehicle Tracked X) и позднее LVTA (А - Assault) позволила определить основные черты плавающей машины десанта следующего поколения, которая должна была прийти на смену платформе LVTP-7, принятой на вооружение в 1972 году и в 80-х годах переименованной в AAV-7 (Assault Amphibious Vehicle – плавающая машина десанта).Обоими проектами предусматривалось создание бронированной машины с высокой скоростью на воде, которая при выходе из нее становилась бы чем-то похожим на БМП. Это видение вылилось в разработку боевой экспедиционной машины EFV (Expeditionary Fighting Vehicle), разработка которой в конечном итоге была отменена в 2011 году после 20 лет разработки. Две ключевых проблемы, поспособствовавшие «концу» EFV, были связаны с ее живучестью и размерами.Живучести никак не способствовало плоское днище, которое необходимо для поддержания высокой скорости на воде, но которое плохо выдерживает подрыв на минах и СВУ (самодельных взрывных устройствах). Ну а размеры определялись требованием по перевозке 17-18 пехотинцев, что являлось отражением исторического желания максимально увеличить количество солдат, доставляемых на берег в каждом боевом порядке. Боевой опыт Ирака, когда бронемашинам AAV-7 приходилось много передвигаться по суше, показал серьезные последствия размещения такого количества пехотинцев в одной машине. Понятно, что при попадании снаряда в машину с подобной пассажировместимостью количество жертв значительно возрастает.Закрытие программы EFV не позволило морской пехоте избавиться от находящейся уже 35 лет в эксплуатации бронемашины, которая, несмотря на несколько модернизаций, направленных на повышение надежности и продление срока эксплуатации, выработала свой ресурс, при этом оставшись без преемника в ближайшем будущем. Кроме того, для современного поля боя она оказалась слишком уязвимой. С точки зрения бюджетных перспектив хуже не придумаешь, поскольку одобренный конгрессом секвестр требовал сокращения закупок.Это привело к появлению проекта по транспортеру морской пехоты MPC (Marine Personnel Carrier), целью которого было получить уже готовую высокомобильную машину для перевозки отделения в дополнение к имеющимся бронемашинам AAV-7, но которая была «отложена» сразу после успешного проведения демонстраций потенциально готовых кандидатов в 2013 году. Стоит отметить, что испытания MPC включали не только плав, но также вход и выход из воды на реальной береговой полосе.Эти испытания платформы MPC ясно показали возможности современных колесных боевых машин, включая проверку возможностей работы на воде, которые не ограничивались простым форсированием рек, а предусматривали преодоление открытых морских поверхностей и полос берегового прибоя. В ходе испытаний машины от компаний BAE Systems, General Dynamics, Lockheed Martin и SAIC успешно продемонстрировали свои амфибийные возможности, совместимость с судном-носителем, живучесть и совместную работу с десантом. В итоге всё соответствовало или превысило ожидания морских пехотинцев. При этом скорость на воде претендентов была ниже скорости «бывалых» AAV-7 (7,13 узла) и была близка к 6-7 узлам.В результате Корпус морской пехоты пересмотрел свой новый многоэтапный подход. Во-первых, в качестве временной меры будет повышена живучесть существующих машин AAV-7. Конкурс выиграла компания SAIC, которая поставила свои первые опытные машины в январе 2016 года. Усилия компании были сконцентрированы на восстановлении остойчивости на воде, а также, впервые с момента принятия на вооружение этой машины, на увеличении скорости на воде.На втором этапе будет рассмотрена платформа ACV, требования к которой будут основаны на результатах демонстрации платформы MPC. Запрос предложений был опубликован в 2014 году, после чего была выбрана SAIC с машиной Terrex и компания BAE Systems со своей машиной SuperAV. Оценка 16 машин каждой соревнующейся команды началась в марте 2017 года и продолжится до середины 2018 года когда, наконец, будет сделан окончательный выбор.Начальный заказ составляет 204 машины с опционом еще на 400 машин. За этим контрактом этапа Phase 1.1 может последовать этап Phase 1.2, в соответствии с которым машина будет доработана на основе опыта, полученного в реальной эксплуатации, а также могут быть предложены дополнительные варианты.Пять компаний представили своих кандидатов для оценки по проекту ACV1.1. Хотя в требованиях не был оговорен тип ходовой части, все предложенные платформы были колесными. Большая часть предложенных платформ также оценивались в процессе демонстрации платформы MPC. В результате морские пехотинцы получили богатый практический опыт и большой объем данных, на основе которых можно было делать какие-то выводы. В конце концов, на в рамках решающего этапа каждая из компаний, BAE Systems и SAIC, получила контракт на поставку 16 машин ACV.Оба отобранных претендента были представлены неамериканскими компаниями, имеющими большой опыт проектирования, разработки, строительства и развертывания колесных боевых машин. Компания BAE Systems объединилась с итальянской Iveco Defense для того, чтобы продвигать свою платформу SuperAV 8x8. Она относится к семейству машин, в которое входят проверенные в реальной эксплуатации колесная противотанковая установка Centauro и колесная БМП Freccia.SuperAV разрабатывалась компанией Iveco с 2008 года, она была предложена и выбрана в 2010 году итальянскими вооруженными силами с целью замены своих устаревших LVTP-7. С самого начала машина проектировалась для амфибийных операций, она имеет гидропневматическую подвеску и в ней реализован уникальный привод схемы H-drive, когда мощность передается на отдельные колеса посредством валов, идущих по каждому борту машины.Подобная компоновка позволяет получить V-образный корпус, повышающий уровень противовзрывной защиты, просторное десантное отделение и сохранить мобильность даже при потере нескольких колес. Низкорасположенные приводы также позволяют организовать отсеки для повышения плавучести (и установки «разнесенной брони») и увеличить объем для укладки внутри машины.Двигатель машины SuperAV мощностью 690 л.с. обеспечивает скорость на воде 6 узлов и 105 км/ч на суше. Машина весит 29000 кг и имеет полезную грузоподъемность 2700 кг. Руководитель проекта ACV в компании BAE Джон Свифт сказал: «SuperAV не только соответствует текущим требованиям 1.1, но также многим из требований, объявленных и/или предполагаемых для варианта 1.2». Они включают возможность установки среднекалиберного вооружения – скорее всего 30-мм пушки Orbital ATK Bushmaster в дистанционно управляемом модуле вооружения (ДУМВ) - спуск и возвращение с десантного судна и транспортировку 13 пехотинцев.Он пояснил, что компания Iveco удвоила нагрузки во всех тестовых режимах с тем, чтобы быть уверенной, что машина SuperAV будет полностью совместима с требованиями морской пехоты.Бронемашина Terrex 2 была разработана сингапурской компанией ST Kinetics и предлагается американской фирмой SAIC. Представляет собой дальнейшее развитие машины Terrex 1, которая была принята на вооружение сингапурской армии, и стала основой для турецкой колесной бронированной машины Yavuz, созданной в сотрудничестве с Otokar.Хотя предыдущий вариант Terrex 1 - машина плавающая, конструктивно платформа Terrex 2 заточена под амфибийные операции. Корпус машины оптимизирован для действий на воде, включая перемещения, скорости и запас плавучести. Ведущий инженер проекта ACV в компании SAIC Берни Эллис сообщил, что на машине установлены двигатель Caterpillar C9.3 мощностью 600 л.с. и трансмиссия Allison 4500, регулируемая по высоте гидропневматическая подвеска, рулевое управление всех колес и сдвоенные гребные винты в направляющих насадках. Всё это вкупе позволяет получить хорошую маневренность на земле и на воде. Скорость машины на воде составляет 6-6,5 узлов, она способна работать при волнении моря до 1 метра. В компании SAIC сообщили, что морские пехотинцы были впечатлены тихой работой машины Terrex 2 и тем, как она преодолевает пересеченную местность.Как было отмечено выше, в требования Корпуса морской пехоты по платформе ACV1.2 могли быть включены дополнительные возможности, повышение характеристик и различные варианты. Хотя нынешними требованиями определен ДУМВ Kongsberg 12,7-мм, морпехи в свое время намеревались развернуть платформу EFV с 30-мм автоматической пушкой MK44 Bushmaster II.Резонно предположить, что подобное «повышение огневого могущества» могло бы возглавить список желательных решений. Это обстоятельство усиливается тем фактом, что компании, представившие свои проекты ACV, уже устанавливали это вооружение на подобные машины, а в Iveco отметили, что просчитывали подобное решение в своем проекте. Принятие американской армией ДУМВ (также производства компании Kongsberg) с 30-мм пушкой для своих машин Stryker еще больше упрощает эту задачу за счет широкого распространения боеприпасов и сервисов технической поддержки пушки, а также упрощенного принятия на вооружение уже квалифицированного в США модуля вооружения.Корпус морской пехотой кроме более мощного вооружения высказывался за интеграцию комплекса активной защиты (КАЗ). С этой целью он мог бы воспользоваться результатами работ по КАЗ, проводимых американской армией, которая намерена провести оценку готовых систем уже в 2017 году. Она также ведет разработку более продвинутой модульной системы активной защиты MAPS (Modular Active Protection System).Двухэтапный подход Корпуса к платформе ACV позволит развернуть ее быстрее за счет использования самых доступных и наиболее проверенных технологий, а также планировать интеграцию новых возможностей по мере их появления. Американская армия пристально следит за реализацией проекта ACV и не прочь получить опыт, который она может использовать в своем ускоренном развертывании перспективного легкого танка Mobile Protected Firepower.Морские пехотинцы также не отказались бы добавить к нынешнему транспортеру отделения ремонтно-эвакуационный и командирский варианты. Впрочем, как отметил Эллис, бронемашина Terrex 1 уже была сконфигурирована в нескольких вариантах: инженерный, медицинский, минометный комплекс и противотанковая установка.Вариантом, который до сих пор не был упомянут, но развертывался в каждом семействе бронированных машин десанта после Второй мировой войны (до машины AAV-7), является вооруженный крупнокалиберной пушкой вариант «A», обеспечивающий огневую поддержку при проведении десантных операций любого типа. Это немного удивительно, учитывая серьезные озабоченности, выражавшиеся по поводу имеющегося отсутствия поддержки артиллерийским огнем десантируемых подразделений и признание особой важности немедленной непосредственной огневой поддержки для достижения подавляющего боевого превосходства.Доступность эффективных систем вооружения, как например, 120-мм минометного комплекса Patria NEMO, хорошо подходящих для установки на легкие машины, подобные ACV, делает новый вариант «A» особо привлекательной опцией.Внедрение этих и других функциональных возможностей могло бы значительно улучшить штатные общевойсковые возможности оснащенных машинами ACV подразделений и их способность действовать в качестве самостоятельной высокоманевренной силы.Операции по морскому десантированию с самого своего начала в основном были сосредоточены вокруг пехоты. Это была тщательно поставленная, обдуманная и методично исполняемая последовательность определенных этапов, которая начиналась с приближения с моря десантных сил, их морских транспортов и обеспечивающих судов.Хотя с появлением вертолета появилась возможность вертикального десантирования, что по сути позволяло пехотным подразделениям «перепрыгивать» через береговую полосу, высадка на побережье представляла собой процесс во многом напоминавший процесс высадки времен Второй мировой войны. Согласно этой схеме десантные суда становятся вдали от берега, в то время как штурмовые силы пехоты преодолевают береговой прибой либо в десантных плавающих бронетранспортерах, либо на открытых десантных судах. По достижении берега пехота развертывается и обеспечивает безопасность прилегающего района для выхода на берег последующих подразделений, включая артиллерию, танки и обеспечивающие силы. После того как береговая полоса взята под контроль, войска продвигаются вглубь побережья, зачастую с одной целью - соединиться с заброшенными на вертолетах силами.Бронемашина AAV-7, хотя и разработанная для действий на суше в течение 70% времени, сохранила предназначение своих предшественниц, заключающееся в перемещении как можно большего количества пехоты на берег. Это был транспортер личного состава и, несмотря на крупнокалиберный пулемет и/или автоматический гранатомет - вооружение более летальное, чем штатное вооружение высаживающегося отделения, - он редко полностью интегрировался в тактические порядки подразделения.Кроме того, как стало очевидно в Ираке, размещение такого количества личного состава в одной машине может приводить к значительным потерям. Но, машина ACV может сломать эту тенденцию за счет агрессивного и быстрого перемещения на побережье, что снижает возможности оппонента на реагирование.К наращиванию своих возможностей проецирования военной мощи с моря многие страны мира подходят очень ответственно. Крупные программы по формированию, совершенствованию или расширению десантных сил ведут Австралия, Бразилия, Чили, Индонезия, Япония, Южная Корея и другие страны. Учитывая эксплуатационную гибкость и адаптируемость колесных бронированных платформ, существенно расширяется потенциальный рынок для систем подобных ACV.Кроме того, эта концепция коренным образом меняет представление о десантной машине как о простом транспортере десанта. Машина, сформированная вокруг отделения, образует полноценную тактическую единицу. Подход к приобретению готовых систем и обмен информацией с промышленностью на ранних этапах в рамках программы демонстрации MPC, позволяет получить начальную эксплуатационную готовность этой платформы менее чем через три года.В эпоху повышения уровня угроз и потребности в боевых силах и одновременного сокращения оборонных бюджетов платформа ACV для Корпуса морской пехоты представляет собой инновационную систему, на которую стоить обратить пристальное внимание. Растет понимание того, что эта машина может иметь весьма многообещающие перспективы.