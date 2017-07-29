20:16 29 июля

СМИ: 83% немцев - против новых антироссийских санкций

Немецкий журнал Spiegel опубликовал данные нового опроса исследовательского института Forsа. Респондентам задавались вопросы по новым санкциям, введенными США в отношении России. Подавляющее большинство граждан ФРГ (83%) считают решение США ввести новые санкции против РФ ошибкой, свидетельствуют данные опроса. Лишь шесть процентов жителей Германии поддерживают антироссийские санкции США, 11% опрошенных воздержались от ответа.

Кроме того, 77% немцев полагают, что новый пакет санкций в первую очередь направлен на укрепление экономики США, 10 % респондентов считают, что поводом для введения новых санкций послужило якобы вмешательство РФ в американские выборы, а 13 % затруднились ответить, передает РИА Новости.

Опрос проводился с 7 по 11 июля, в нем участвовали более тысячи человек.


СМИ: 83% немцев - против новых антироссийских санкций


Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. Spartanez300 Сегодня, 16:51
    Столько немцев против а санкции все равно прокатывают , где в таком случае протесты , если эти санкции бьют и по их карману и они против них .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 16:55
      В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти. А песональные, России даже на пользу. bully
      сибиралт
      1. Подрезчик Сегодня, 17:09
        Цитата: сибиралт
        В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти. А песональные, России даже на пользу. bully

        Могут не пройти, а могут пройти! Решать будут европолитики и бизнесмены. И мнение их может не совпадать! И чье мнение перевесит (или консенсус?), такое решение и примется! hi
        Подрезчик
        1. Pirogov Сегодня, 17:25
          Цитата: Подрезчик
          Могут не пройти, а могут пройти! Решать будут европолитики и бизнесмены. И мнение их может не совпадать! И чье мнение перевесит (или консенсус?), такое решение и примется!

          За них всё уже решили в Вашингтоне .
          Pirogov
          1. Монос Сегодня, 20:09
            Мне не очень понятно каким боком это касается европейцев? Почему они взвыли? Получается, что у европейских бизнесменов, готовых вложиться в наши проекты, есть интересы и в штатах, и эти интересы могут пострадать, и они весомее участия в наших проектах. Ну так, господа коммерсы, определяйтесь с кем вы. На кого вы работаете. На себя, или на дядю Сэма. Рубикон перед вами. Будете переходить?
            Монос
        2. Anarchist Сегодня, 17:26
          Цитата: Подрезчик
          Цитата: сибиралт
          В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти. А песональные, России даже на пользу. bully

          Могут не пройти, а могут пройти! Решать будут европолитики и бизнесмены. И мнение их может не совпадать! И чье мнение перевесит (или консенсус?), такое решение и примется! hi

          Вы вообще новость читали? Санкции вводит не Германия! Немцы в данном случае-рабы, попавшые под горячую руку белого господина.
          Бей своих...
          Anarchist
          1. Подрезчик Сегодня, 18:41
            Цитата: Anarchist
            Цитата: Подрезчик
            Цитата: сибиралт
            В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти. А песональные, России даже на пользу. bully

            Могут не пройти, а могут пройти! Решать будут европолитики и бизнесмены. И мнение их может не совпадать! И чье мнение перевесит (или консенсус?), такое решение и примется! hi

            Вы вообще новость читали? Санкции вводит не Германия! Немцы в данном случае-рабы, попавшые под горячую руку белого господина.
            Бей своих...

            Я новость читал, санкции естественно ввел Вашингтон. Статья о том, что 83% немцев не поддерживают санкции, и я пишу, что присоединится Европа к санкциям или нет, решать будут европолитики и бизнесмены! Обьяснять, что политика и экономика тесно взаимосвязаны не надо? Обьяснять, что европолитики находятся под амеродавлением мне не НАДО! Обьяснять, что бизнес в Европе (Германии) пострадает от санкций для России не надо? Вопрос: Вы Анархист статью читали, или абы ляпнуть комментарий?
            Подрезчик
            1. Подрезчик Сегодня, 18:55
              Что же молчишь, раздраженный тролль (Анархист)? Или по веткам попрыгал, как положено с веток погадил и в кусты?
              Подрезчик
        3. papas-57 Сегодня, 19:52
          ''Решать будут европолитики и бизнесмены.'' Они уже давно ничего не решают, а слушают приказы из-за океана. Для вида побухтят и продолжат политику шефов.
          papas-57
      2. Logall Сегодня, 17:11
        Цитата: сибиралт
        В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти.

        Где не пройти? И сенате? американцы хвост клали на мнение Европы! Причём уже давно. а до ЕС только понимание доходит. Тем более они уже прошли. А Трамп подпишет.
        Цитата: сибиралт
        А песрональные, России даже на пользу.

        А персональные "пофиг"! это дело тех, кого они коснулись.
        " Держите деньги в "сберегательной кассе"! Если они у Вас есть."
        Logall
      3. Vadivak Сегодня, 17:13
        Цитата: сибиралт
        В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти. А песональные, России даже на пользу. bully

        "А вообще собаки переносят перелет нормально. Мои летали и на Кипр, и в Израиль вполне себе хорошо. И кстати, для особо обеспокоенных наличием личного самолета — не всегда мы им летаем, а иногда и как все, в багаже. Ну, а вообще-то, конечно, своим самолетом в салоне на диване или кровати собакам приятнее, и мне спокойнее — ну так каждому свое, тут уж извините, но вроде мы ни у кого не отбираем, гуляем на свои, так что почему это кого-то так напрягает — не понимаю"
        Ольга Шувалова, ,Жена первого зампреда правительства Игоря Шувалова.
        Vadivak
        1. Му Дозвон Сегодня, 18:01
          Не вижу ничего в этом плохого,если есть деньги - хоть тараканов пусть самолётом возит.Вот пенсии могли бы увеличить,это да.
          Му Дозвон
          1. Logall Сегодня, 18:54
            Цитата: Му Дозвон
            Не вижу ничего в этом плохого,если есть деньги - хоть тараканов пусть самолётом возит.

            Вы это о чём? В чём плохого, в немцах? В санкциях? Хватит звонить!
            Logall
      4. GAF Сегодня, 17:22
        Цитата: сибиралт
        В части экономических связей с Европой санкции могут не пройти

        Скорее всего так оно и случится. Европа может взбунтоваться. Слишком большие потери. Тогда Трамп может сказать Конгрессу: " Вы же сами единогласно голосовали, не оставив мне малейшей возможности для маневра". Вот и разбирайтесь умники сами с европейцами.
        GAF
      5. Ilya-spb Сегодня, 17:42
        Жили мы в советские времена без западных банков. Справлялись! Переживем!
        Ilya-spb
    2. Дуплет Сегодня, 17:04
      Цитата: Spartanez300
      Столько немцев против а санкции все равно прокатывают , где в таком случае протесты , если эти санкции бьют и по их карману и они против них .

      И это понятно. Элите любой страны мира на мнение народа плевать.. Они преследуют собственные интересы.
      Дуплет
    3. Ныробский Сегодня, 17:30
      Цитата: Spartanez300
      Столько немцев против а санкции все равно прокатывают , где в таком случае протесты , если эти санкции бьют и по их карману и они против них .

      Ну если в 2014 году в Германии находилось 52 тыс.американских воякiв, то сегодня наверное чуток побольше будет........А американская демократия она такая - уснули при Меркель, проснулись под каким нибудь Крюгером, т.к. Меркель уже повесили под надуманным предлогом, типа сеяла хлорку из ведра на улицах спящих немцев....Где тут попротестуешь? Только роптать приходится.)))
      Ныробский
    4. jonhr Сегодня, 17:45
      странные эти немцы. 83% против санкций, а более 80% россиян за санкции. вы им объясните что к чему
      jonhr
      1. Му Дозвон Сегодня, 18:05
        Дык по немцам эти санкции бьют сильнее чем по россиянам,россиянам,скорее,санкции даже на пользу идут.
        Му Дозвон
        1. БВС Сегодня, 18:21
          Странно. Вы утверждаете, что санкции Запада России только на пользу, Ваш Президент требует их отменить. Он что не хочет пользы для России?
          БВС
          1. Му Дозвон Сегодня, 18:42
            Он не требует их отменить,ни разу такого не слышал от него,это первое.
            Второе,да,на пользу.Раньше в магазинах российских продуктов было процентов 40 от силы,сейчас процентов 80,если не больше.

            Пока жаренный петух не клюнет,никто ничего делать не будет,в 2014 петух клюнул и пришлось что-то делать:"не было бы счастья,да несчастье помогло".

            Я,лично,санкций не ощутил,ощутил обвал рубля из-за обвала нефтяных цен,а проблем именно из-за санкций не ощущаю,скорее наоборот.
            Му Дозвон
            1. Стропорез Сегодня, 18:49
              Цитата: Му Дозвон
              Второе,да,на пользу.Раньше в магазинах российских продуктов было процентов 40 от силы,сейчас процентов 80,если не больше.

              Насколько можно называть нашими те продукты,которые выращены из импортных семян,удобрены импортными удобрениями и собраны на импотрных комбайнах?
              В животноводстве картина таким же маслом.
              Стропорез
              1. Му Дозвон Сегодня, 18:53
                На чём там чего выращенно я не знаю,просто констатирую факт:вместо импорта на полках лежат российские продукты.
                Му Дозвон
                1. Стропорез Сегодня, 19:00
                  Цитата: Му Дозвон
                  На чём там чего выращенно я не знаю

                  Зачем писАть,если не знаешь? request
                  Цитата: Му Дозвон
                  просто констатирую факт:вместо импорта на полках лежат российские продукты.

                  Вы ещё про супер-пупер джет расскажите, насколько он рассейскай.
                  Не пойму, на фига тень на плетень наводить!
                  Стропорез
        2. jonhr Сегодня, 19:37
          вы не пробовали сравнить ВВП ЕС с тем , что они экспортировали в Россию из продуктов запрещённых и примерный процент получить. там по моему 0,087% объявляли. а Германия это не весь ЕС
          с чего там немцы так от этого страдают не очень и понятно. может просветите?
          jonhr
  2. Дамир Сегодня, 17:01
    и кто их (немцев) спросит??? поставят правящую верхушку в коленно-локтевую и введут... что им нужно и куда нужно... это ими демократией и называется...
    Дамир
  3. LeonidL Сегодня, 17:02
    Законы и санкции принимают не народы, а "народные избранники", которым на мнение народов глубоко плевать.
    LeonidL
    1. Logall Сегодня, 17:14
      Цитата: LeonidL
      Законы и санкции принимают не народы, а "народные избранники", которым на мнение народов глубоко плевать.

      Вам, уж точно видней...
      Logall
    2. tamnun Сегодня, 17:50
      Цитата: LeonidL
      Законы и санкции принимают не народы, а "народные избранники", которым на мнение народов глубоко плевать.

      Вообще то это касается всех стран и не только санкций.
      tamnun
    3. Му Дозвон Сегодня, 18:11
      Не скажите,настроение населения многое определяет - меня,скорее,удивляет как американским политикам удаётся обманывать американских граждан,причём годами.
      Му Дозвон
      1. Стропорез Сегодня, 18:55
        Цитата: Му Дозвон
        Не скажите,настроение населения многое определяет - меня,скорее,удивляет как американским политикам удаётся обманывать американских граждан,причём годами.

        жителям американцы ваще фиолетово ,как мы тут поживаем,а уж в мастерстве пиар-обмана,равных нашим нет!
        Стропорез
  4. Masya Masya Сегодня, 17:08
    Была в Германии, правда тогда ещё в ГДР , адекватные люди... только кто к этому опросу серьёзно отнесётся? Сказали быть по сему, так и будет... и не рыпайтесь...
    Masya Masya
  5. vinni-puk Сегодня, 17:13
    А разве туалетную бумагу спрашивают, какая жопа ей понравится? Немчики для амерских - никто!




























    ую
    vinni-puk
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19
    СМИ: 83% немцев - против новых антироссийских санкций
    Пора России внести драйва в эти санкции ,опросы и прочую белиберду.Пусть МО издаст указ чтобы пленных из стран которые ввели санкции против России не брать живьём. laughing Вот тогда и посмотрим на эти рейтинги ,санкции.
    Наблюдатель2014
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      СМИ: 83% немцев - против новых антироссийских санкций
      Пора России внести драйва в эти санкции ,опросы и прочую белиберду.Пусть МО издаст указ чтобы пленных из стран которые ввели санкции против России не брать живьём. laughing Вот тогда и посмотрим на эти рейтинги ,санкции.

      Ну если они попадут в плен на Донбассе их и так можно не брать в плен, т.к. ЛДНР непризнанные государства, а значит не являются субъектом Конвенции "О военнопленных", органы военнопленных могут пригодится, реализовывать можно через израильских евреев, а самих пленных на угольные шахты (выбрать самые аварийные с загазованностью) Донбасса отправить...
      DOCTOR ZLO
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:50
    Подавляющее большинство граждан ФРГ (83%) считают решение США ввести новые санкции против РФ ошибкой, свидетельствуют данные опроса.

    Кроме того, 77% немцев полагают, что новый пакет санкций в первую очередь направлен на укрепление экономики США,

    Это не мешает однако ФРГ каждые полгода продлевать санкции против РФ...
    Уже три года прошло, а нас пытаются заверить в благости намерений со стороны ЕС...
    DOCTOR ZLO
  8. Tusv Сегодня, 17:58
    При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2"

    Сам проект можно изменить. Протянуть ветку до Калининграда, в своих экклюзивных экономических водах насыпать остров, благо мусора у нас достаточно, построить на нем завод по сжижению газа, организовать гигантский газовый Хаб. И тяните трубы господа юропейцы, янки будут бессильны и все усилия на торговлю СПГ американского производства убъются насмерть более дешевой транспортной логистикой
    Tusv
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:15
      Делать насыпные острова китайцы хорошо умеют....
      DOCTOR ZLO
      1. Tusv Сегодня, 18:25
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Делать насыпные острова китайцы хорошо умеют....

        Тут не важно кто. Главное это не подсанкционное и вкладываться можно не опасаясь гнева заокеанского хозяина
        Tusv
    2. Арамеев Сегодня, 19:10
      Цитата: Tusv

      Сам проект можно изменить. Протянуть ветку до Калининграда, в своих экклюзивных экономических водах насыпать остров, благо мусора у нас достаточно, построить на нем завод по сжижению газа, организовать гигантский газовый Хаб. И тяните трубы господа юропейцы, янки будут бессильны и все усилия на торговлю СПГ американского производства убъются насмерть более дешевой транспортной логистикой

      классная идея! и матрасной торговле СПГ "трубу шатать" можно буит лехкоинепринуждённо. и зарабатывать при этом нехило... только вот.... на какие деньги гуля... тянуть ветку, насыпать острова и строить заводы ? сказано же было : "денег нет." .....а так -то идея супер!
      Арамеев
      1. Tusv Сегодня, 19:46
        Цитата: Арамеев
        только вот.... на какие деньги гуля... тянуть ветку, насыпать острова и строить заводы ? сказано же было : "денег нет." .....а так -то идея супер!

        Выводятся Российсские деньги из кредитных бумажек США ,организовывается венчурная компания, если что ее топить не жалко. Китайцы и Джапы вложаться как миленькие, дальше вуаля. Только у нас Газпромовские деффективные менангеры дальше своего носа не видят crying
        Кстати Норги первые, кто свою трубу подведет к этому острову
        Tusv
        1. Арамеев Сегодня, 19:56
          Цитата: Tusv

          Выводятся Российсские деньги из кредитных бумажек США ...

          ну да, ну да... теоретически возможно... но вы же понимаете, что на практике такого не будет. состав правительства не тот.
          Арамеев
          1. Tusv Сегодня, 20:11
            Цитата: Арамеев
            ну да, ну да... теоретически возможно... но вы же понимаете, что на практике такого не будет. состав правительства не тот.

            Как Набибулина элегантно отразила удар всей американской мощи, что только сейчас США накопила средств для повторного удара. Говорят, что это будет сокрушающий удар и мы немедленно сдадимсё. Бред. Это удар по ЕС, за то что слишком не эффективно руссофобят
            Tusv
  9. Комментарий был удален.
  10. Holsten Сегодня, 18:29
    А против 83% немцев 172 американские военные базы на территории свободной Германии .
    Holsten
  11. Гардамир Сегодня, 18:35
    Как ловко ещё санкции не ввели, а уже тех кто против посчитали. А вот когда российские правители против своего народа санкции вводят, что-то никто нас не спрашивает. Может мы против. Пенсионный возраст поднимут. Налог на отдыхающих в Крыму введут. Греф не торопится в Крым, хотя нам почему то говорят, что Крым наш. Предлагают, чтоб люди на пенсии сами копили, то есть пенсии нам платить не будут. Это что всё не санкции?
    Зато всех олигархов на которых Запад наложил санкции освободили от налогов.
    Гардамир
  12. SCHMEL Сегодня, 18:36
    Немцы они умные, те кто историю знает.
    77% немцев полагают, что новый пакет санкций в первую очередь направлен на укрепление экономики США



    SCHMEL
  13. Арамеев Сегодня, 19:50
    странная всё таки система под названием "демократия")) 83% граждан "против", а реакция правительства вполне может быть и "за"
    Арамеев
  14. Alexandr2637 Сегодня, 20:02
    Угу. В 41-м тоже много кто из немцев против войны был.
    Уже уши развесили и лапшу ждём....
    Alexandr2637
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