20:17 29 июля

Украинская частная компания разрабатывает новую боевую машину пехоты на базе МТ-ЛБ

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , украинская частная компания «Корт» разрабатывает новую боевую машину пехоты, - сообщил президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов, во время круглого стола в Киеве.

Новая концепция боевой машины пехоты (БМП), которая получила название «ТУР» (зубр), разрабатывается на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ. БМП «ТУР» - легкая бронированная машина, которая представляет собой значительное улучшение бронированных машин серии МТ-ЛБ.
- говорится в сообщении

Украинская частная компания разрабатывает новую боевую машину пехоты на базе МТ-ЛБ



БМП будет иметь экипаж из трех человек (командир, наводчик, механик-водитель) и будет перевозить восемь человек десанта. Машина обеспечит защиту при транспортировке и мобильность пехоты. Броня боевой машины обеспечивает защиту против стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

Экипаж размещается в отсеке в передней части машины, а двигатель за ними. Десантирование осуществляется через дверь в задней части корпуса.

БМП «ТУР» также может быть оснащен современной башней с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами, что обеспечит повышенный уровень живучести. Башня установлена в центре корпуса.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ирек Сегодня, 18:25
    За что кахелы не возьмутся, получается вундервафля... Ф
    Ирек
    1. Чёрный Сегодня, 18:28
      Броненосец Потёмкин , не иначе smile
      украинская частная компания «Корт» разрабатывает новую боевую машину пехоты,
      здесь ключевое слово РАЗРАБАТЫВАЕТ!!! Разработает или нет вопрос smile ..у меня тоже сын неплохо рисует, а фантазии у него даже побольше laughing
      за что кахелы не возьмутся, получается вундервафля.

      это шо ещё за шушпанцыри? laughing венец украинской инженерной мысли?
      Чёрный
      1. сибиралт Сегодня, 18:57
        Если это БМП, то куда в не помещается пехота? belay На ней даже на броне зацепиться не за что.
        сибиралт
        1. Shurik70 Сегодня, 19:09
          Цитата: сибиралт
          Если это БМП, то куда в не помещается пехота? belay На ней даже на броне зацепиться не за что.

          Вы просто неверно оценили масштаб.
          Судя по размеру 30мм пушки эта хрень будет высотой метра три с половиной laughing
          Shurik70
      2. soroKING Сегодня, 18:59
        Бронетёмкин Поносец laughing good
        soroKING
      3. sabakina Сегодня, 20:10
        Это бортовой УАЗ-452. Я на таком свою трудовую деятельность начинал. Тот чермет меня многому научил! good
        sabakina
    2. Sharky Сегодня, 18:46
      Опять будет только красивая картинка, как и с раптором (или тирекс, уже не помню). А через прл года уже никто и не вспомнит про это чудо.
      Sharky
      1. Mystery12345 Сегодня, 18:50
        Экипаж размещается в отсеке в передней части машины, а двигатель за ними. Десантирование осуществляется через дверь в задней части корпуса.
        а раньше не так было?
        Mystery12345
    3. LeonidL Сегодня, 19:47
      Им главное броней задницу прикрыть, бо страшне! А двигаться ... ну то уже дело десятое! Нэхай ворог сам прыходэ!
      LeonidL
  2. Anarchist Сегодня, 18:25
    Не знаю почему, но картинка с Вермахтом ассоциируется.
    Anarchist
  3. ПростоЯ Сегодня, 18:29
    А смысл? Ничем от БМП не отличается Ой ,я о смысле...Брежу... Народ,не комментируйте мой пост и эту статью, не тратьте на это свою жизнь,она и так короткая
    ПростоЯ
    1. кг пв Сегодня, 18:36
      Смысл тут может быть только один, нормальные БМП закончились. wink
      кг пв
  4. Монархист Сегодня, 18:36
    Даже если хочешь не обойдешься без иронии: КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НОВЫЙ ПРОЕКТ, а ГДЕ ВОПЛОЩЕНИЕ?
    Если пан Педро и Турчерченинов как спикер Рады действительно радеют о интересах нации, пусть спросят:" КБ"Азовец",Укроборонпром и кто ещё там,а где серийные образцы? Харе бюджет пилить!
    Монархист
  5. Беляш Сегодня, 18:37
    Интересно есть ли в Израиле подобное, или у нас ещё как раньше старьё с вьетнамской войны?
    Беляш
    1. Logall Сегодня, 18:39
      Цитата: Беляш
      Интересно есть ли в Израиле подобное, или у нас ещё как раньше старьё с вьетнамской воны?

      Если нет, то закупайте это чудо. Арабам на смех! fellow
      Logall
    2. Чёрный Сегодня, 18:40
      Цитата: Беляш
      Интересно есть ли в Израиле подобное,

      Я так думаю, что нет...и Слава Богу, для них smile Израиль до такого ещё не докатился laughing
      Чёрный
    3. Mystery12345 Сегодня, 18:54
      Цитата: Беляш
      Интересно есть ли в Израиле подобное, или у нас ещё как раньше старьё с вьетнамской войны?

      вы не в курсе? и "гугл" не помогает? what вот ваш БМП ,правда на базе нашего 55го... теперь поновее...
      Mystery12345
    4. sabakina Сегодня, 20:14
      Цитата: Беляш
      Интересно есть ли в Израиле подобное, или у нас ещё как раньше старьё с вьетнамской войны?

      Простите, а Вы пишите часом не а Альфа-Центавры? belay
      sabakina
  6. cariperpaint Сегодня, 18:49
    я что то смысл не понял. десант спереди двигатель за ними но покидать будут через кормовую дверь. просачиваться что ли...
    cariperpaint
    1. Logall Сегодня, 19:28
      У нас на ГМке, люк в полу был, для эвакуации под обстрелом.
      Logall
  7. Olegovi4 Сегодня, 18:57
    мотолыга конечно прекрасный агрегат, но мудрить то так зачем?
    Olegovi4
    1. Logall Сегодня, 19:24
      Так они только на картинке мудрят. А сами уже бабло, за информационный вброс пропивают...
      Logall
  8. kolkulon Сегодня, 19:18
    Если на метлу еще и брони навешать,то у нее все торсионы как спички полопаються.
    kolkulon
  9. ufpb Сегодня, 19:32
    Цитата: Монархист
    Даже если хочешь не обойдешься без иронии: КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НОВЫЙ ПРОЕКТ, а ГДЕ ВОПЛОЩЕНИЕ?
    Если пан Педро и Турчерченинов как спикер Рады действительно радеют о интересах нации, пусть спросят:" КБ"Азовец",Укроборонпром и кто ещё там,а где серийные образцы? Харе бюджет пилить!

    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    ufpb
    1. LeonidL Сегодня, 19:45
      Зачем воплощать? Дураковатый он думкою богатие! Главное процесс, как говаривал некто горбатый, а результат ... дело десятое!
      LeonidL
  10. Сергей Николаевич. Сегодня, 19:34
    Корпус клёпаный?:)
    Сергей Николаевич.
  11. Curious Сегодня, 19:43
    Интересно, кто текст писал. Тур и зубр - совершенно разные животные, к тому же тур исчез в XVII веке. Наверно для жертв ЕГЭ заметка.
    Curious
  12. LeonidL Сегодня, 19:43
    За образец взяли знаменитый броневичок В И Ленина, детский конструктор 70-х и новомодное Лего! Как говаривал Козьма Прутков - если на клетке с кроликом увидишь надпись "Лев" ... не верь глазам своим! Впрочем, армейская мудрость гласит даже точнее "Из дерьма не слепишь пулю, а если и слепишь, то это будет гавняная пуля"
    LeonidL
  13. Sewer Krainiy Сегодня, 19:44
    Так это-же ГТС-ка обитая жестью... А куда самовытаскиватели (бревна) цеплять wink Ведь сядет на пузо - и кранты. Всегда старались пару бревнышек сбоку прицепить.
    Sewer Krainiy
  14. LeonidL Сегодня, 19:49
    Не стоит всерьез принимать извращения типа экипаж впереди, двигатель и дверь сзади ... это же не БМП а бродячий крематорий! Снаряд в движок, дверь клинит! Сплошной ратуйтэ люди добрие!
    LeonidL
Картина дня