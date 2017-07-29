Украинская частная компания разрабатывает новую боевую машину пехоты на базе МТ-ЛБ
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , украинская частная компания «Корт» разрабатывает новую боевую машину пехоты, - сообщил президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов, во время круглого стола в Киеве.
БМП будет иметь экипаж из трех человек (командир, наводчик, механик-водитель) и будет перевозить восемь человек десанта. Машина обеспечит защиту при транспортировке и мобильность пехоты. Броня боевой машины обеспечивает защиту против стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.
Экипаж размещается в отсеке в передней части машины, а двигатель за ними. Десантирование осуществляется через дверь в задней части корпуса.
БМП «ТУР» также может быть оснащен современной башней с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами, что обеспечит повышенный уровень живучести. Башня установлена в центре корпуса.
Новая концепция боевой машины пехоты (БМП), которая получила название «ТУР» (зубр), разрабатывается на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ. БМП «ТУР» - легкая бронированная машина, которая представляет собой значительное улучшение бронированных машин серии МТ-ЛБ.- говорится в сообщении
БМП будет иметь экипаж из трех человек (командир, наводчик, механик-водитель) и будет перевозить восемь человек десанта. Машина обеспечит защиту при транспортировке и мобильность пехоты. Броня боевой машины обеспечивает защиту против стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.
Экипаж размещается в отсеке в передней части машины, а двигатель за ними. Десантирование осуществляется через дверь в задней части корпуса.
БМП «ТУР» также может быть оснащен современной башней с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами, что обеспечит повышенный уровень живучести. Башня установлена в центре корпуса.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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