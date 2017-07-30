Россия отмечает День ВМФ

Как говорил император Александр III, во всем свете у России только два верных союзника – наши армия и флот. Это его утверждение справедливо и в наши дни. Сегодня, 30 июля, в нашей стране отмечается День Военно-Морского Флота. Этот праздник отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.В советский период истории данный профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года и отмечался каждый год 24 июля. На последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года, с тех пор дата празднования не изменялась. День военно-морского флота – это один из самых любимых в стране праздников, так было и во времена СССР, так остается и в современной России. День ВМФ – это память России о морской славе.Сегодня Россия – это великая морская держава, но так было не всегда. Право так называться страна завоевала благодаря подвигам наших предков и блистательным морским победам, которые стяжали немеркнущую славу России и ее военно-морскому флоту. В наши дни ВМФ – это настоящая гордость страны, наш флот обладает героической историей и славными боевыми традициями. При этом служба на флоте во все времена считалась престижной, поэтому в нашей стране на протяжении поколений складывались настоящие военно-морские династии.Создание регулярного флота в России было обусловлено необходимостью преодоления территориальной, политической и культурной изоляции страны, которая на рубеже XVII-XVIII веков была главным препятствием для социального и экономического развития государства. Первый русский парусный боевой корабль западноевропейского типа – фрегат «Орёл» – был построен еще при царе Алексее Михайловиче, он был спущен на воду в 1668 году. Свое название построенный по голландскому проекту корабль получил в честь российского государственного герба.При этом лишь в октябре 1696 года решением Боярской думы было законодательно определено создание Российского флота и положено начало его строительству. «Морским судам быть!» – таковой была воля молодого русского царя Петра I и его ближайших сподвижников. Все они отдавали себе отчет в том, что без флота наше государство не сможет сделать новых шагов в своем развитии. В итоге на верфях, расположенных в различных российских регионах, началось строительство кораблей всех классов. Уже к весне 1700 года на воду удалось спустить 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся новыми кораблями. Решив южную проблему, Петр I сосредоточился на обеспечении выхода России к балтийскому побережью. Эту задачу ему удалось успешно решить в ходе длительной Северной войны со шведами (1700-1721 годы). С тех пор российский флот не раз доказывал свою эффективность, а российские моряки с честью прошли через все военные конфликты, выпавшие на их долю.Сегодня ВМФ России, являясь одним из видов Вооруженных сил РФ, предназначен для защиты интересов страны по всему миру, а также ее морских границ. Российский флот в состоянии наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки вражеского флота в базах и на море, осуществлять защиту морских перевозок, оказывать содействие сухопутным войскам в операциях на суше, высаживать морские десанты и решать большое количество других задач. В состав ВМФ России входят сегодня надводные и подводные корабли, морская авиация и береговые войска флота (морская пехота, части береговой обороны), а также подразделения и части специального назначения, тыловые службы. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются сегодня: Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия.Впервые в новейшей истории День ВМФ отметят главным флотским парадом в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Главный военно-морской парад пройдет в исторической части Петербурга. Традиционные для этого дня праздничные мероприятия состоятся также на главных военно-морских базах страны – в Балтийске, Астрахани, Владивостоке, Североморске, а также в пунктах базирования сил флота. Всего в них примут участие порядка 200 кораблей, катеров и судов обеспечения. При этом жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта 30 июля смогут увидеть на параде более 60 современных боевых надводных и подводных кораблей различных классов и рангов, а также 40 летательных аппаратов морской авиации и даже «дедушку российского флота» – знаменитый ботик Петра I. По словам главнокомандующего ВМФ России Владимира Королева, если раньше корабли выстраивались в парадную линию, ошвартовавшись в фарватере Невы, то теперь на главном военно-морском параде они пройдут на заданной скорости в строю кильватера.«Даже от вида идущего боевого корабля часто захватывает дух, парад абсолютно точно будет зрелищным и динамичным», – отметил адмирал. Владимир Королев пояснил, что боевые корабли пройдут по Неве парадным строем, а группа морской авиации пролетит над Сенатской площадью Санкт-Петербурга, на Кранштадском рейде все желающие смогут увидеть парадный строй боевых кораблей и подводных лодок.Уже известно, что все офицеры и мичманы участники парада будут одеты в обмундирование нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма почти не изменилась еще со времен Российского императорского флота. Минобороны России позаботилось и о том, чтобы отметить участников парада новой наградой: приказом министра обороны от 17 мая 2017 года была учреждена памятная медаль «За участие в Главном военно-морском параде». После завершения парада все желающие петербуржцы и гости города смогут посетить специально подготовленные к экскурсиям боевые корабли и катера российского флота.В День ВМФ коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей страны, кто посвятил годы своей жизни службе на флоте и обеспечению боеготовности кораблей и частей ВМФ России, а также членов семей военнослужащих, служащих и рабочих флотских учреждений и предприятий, флотских ветеранов.