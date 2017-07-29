"В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией"

Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений

Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы