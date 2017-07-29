В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией
С большим недоумением восприняли в посольстве России в США слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отношении санкционной политики США. В своем заявлении Тиллерсон сообщил, что США вводят новые санкции из желания улучшить отношения с Россией.
Ранее Тиллерсон заявил, что (цитируем):
Он также отметил, что США "будут плотно работать" с их "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить, что их "сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят".
Как понять логику американского госсекретаря? Зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич назвал логику "иезуитской" и заявил, что надежды Тиллерсона на сотрудничество лишены оснований. Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что если США вводят санкции ради дружбы с Россией, то и Москва принимает ответные меры "тоже во имя дружбы".
Как заявил российский президент Владимир Путин, новые американские санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации.
Законопроект вызвал беспокойство и в Европе, поскольку затрагивает интересы европейских предприятий. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал его неприемлемым и заявил, что ФРГ ни в коем случае не примет экстерриториального применения этих мер.
Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений— сообщили в российской дипмиссии, передает РИА Новости .
Ранее Тиллерсон заявил, что (цитируем):
Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы
Он также отметил, что США "будут плотно работать" с их "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить, что их "сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят".
Как понять логику американского госсекретаря? Зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич назвал логику "иезуитской" и заявил, что надежды Тиллерсона на сотрудничество лишены оснований. Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что если США вводят санкции ради дружбы с Россией, то и Москва принимает ответные меры "тоже во имя дружбы".
Как заявил российский президент Владимир Путин, новые американские санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации.
Законопроект вызвал беспокойство и в Европе, поскольку затрагивает интересы европейских предприятий. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал его неприемлемым и заявил, что ФРГ ни в коем случае не примет экстерриториального применения этих мер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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