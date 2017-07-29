00:03 30 июля

В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией

С большим недоумением восприняли в посольстве России в США слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отношении санкционной политики США. В своем заявлении Тиллерсон сообщил, что США вводят новые санкции из желания улучшить отношения с Россией.

Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений
— сообщили в российской дипмиссии, передает РИА Новости .

В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией



Ранее Тиллерсон заявил, что (цитируем):

Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы


Он также отметил, что США "будут плотно работать" с их "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить, что их "сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят".

Как понять логику американского госсекретаря? Зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич назвал логику "иезуитской" и заявил, что надежды Тиллерсона на сотрудничество лишены оснований. Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что если США вводят санкции ради дружбы с Россией, то и Москва принимает ответные меры "тоже во имя дружбы".

Как заявил российский президент Владимир Путин, новые американские санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации.

Законопроект вызвал беспокойство и в Европе, поскольку затрагивает интересы европейских предприятий. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал его неприемлемым и заявил, что ФРГ ни в коем случае не примет экстерриториального применения этих мер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 43

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  1. Zibelew Вчера, 22:35
    Бредятина то какая. Надеюсь Триперсон шутит, а то я уже подумал что он тронулся. Предлагаю по этой логике пойти на встречу конгрессу США и поставить ракеты Ярс товарищу Киму в КНДР.
    Zibelew
    1. Монос Вчера, 22:45
      Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США.

      Видимо он считает, что сша свои шаги уже сделали. Так сказать сделали, что смогли...

      Забористая "дурь" у них там в Госдепе.
      Монос
      1. poquello Вчера, 23:35
        Цитата: Монос
        Забористая "дурь" у них там в Госдепе.

        этт логика,
        чем больше я пью -тем больше трясутся руки,
        чем больше трясутся руки -тем больше я проливаю,
        соответственно -тем меньше я пью
        poquello
    2. Logall Вчера, 23:01
      Цитата: Zibelew
      Бредятина то какая. Надеюсь Триперсон шутит, а то я уже подумал что он тронулся.

      Это у них извращённые понятия о сближении: Загнись Россия буквой ЗЮ, дружбу я тебе вонзю!
      Цитата: Zibelew
      Предлагаю по этой логике пойти на встречу конгрессу США и поставить ракеты Ярс товарищу Киму в КНДР.

      Это как вариант. Но лучше в Иран! В ВИНИСУЭЛЛУ и ущё куда нибудь.
      Я с ума не сошёл! Поставить пустышки! И как с санкциями: Пустышки не пустышки! Заберём не заберём!
      Logall
    3. Подрезчик Вчера, 23:44
      Цитата: Zibelew
      Бредятина то какая. Надеюсь Триперсон шутит, а то я уже подумал что он тронулся. Предлагаю по этой логике пойти на встречу конгрессу США и поставить ракеты Ярс товарищу Киму в КНДР.

      Тагирьян, приветствую! hi Рекс мужик думающий, смотри: не зря он обьявил о возможном уходе до конца года, понимает, что в команде Трампа "раздрай", конгресс-сенат принимает законы, в том числе ограничивающие власть президента и мешающие ему "работать" и договариваться с контрагентами! В такой обстановке работать сложно, но он пытается хоть как то "смягчить" удар этих санкций, потому что ему разговаривать с Лавровым, а логика и правда на стороне России...Он понимает, что конфронтация ни к чему не приведет...
      Подрезчик
      1. Zibelew Вчера, 23:58
        Александр hi Лучше бы Тиллерсон помолчал. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
        Zibelew
  2. fzr1000 Вчера, 22:38
    Клоун дешевый.
    fzr1000
    1. iliitchitch Вчера, 22:59
      Цитата: fzr1000
      Клоун дешевый


      Да не , образно выражаясь , пара заокеанских чуваков при посредничестве русских хакеров залезла на пенёк , и теперь лихорадочно думает , как с этого пьедестала не рухнуть с треском . Ой , чего там начнётся-то .
      Пацаны , вам помочь ? laughing
      Можем помочь на пеньке усидеть , а можем помочь и слезть культурно . А можем ... много чего ещё можем ...
      Уважаю дядю Вову КГБ-шника за ассиметричность , никогда кролика в угол не загонит , всегда альтернативу даст . "голодный кролик" нас не атакует , ещё и должен окажется в оконцове , кролик этот .
      iliitchitch
  3. Вадим237 Вчера, 22:41
    В будущем все эти санкции будут отменены - начнут прикреплять поправки, на их смягчение, с каждым годом, а там дальше всё сойдёт на нет.
    Вадим237
    1. Антон Болдаков Вчера, 22:49
      Как вариант - Трамп может эти санкции "утяжелять" - "навесит" на них столько "жёстких" поправок. что они просто физиологически работать не смогут.
      Антон Болдаков
    2. Victor_B Вчера, 22:56
      Надо быть просто реалистом, санкции не отменят НИКОГДА!
      Не надо напрягать мечты свои в этом направлении.
      Санкции ВЫГОДНЫ штатам. Ничего личного, онли бузинес!
      А вот Европа рано или поздно вынужденна будет санкции смягчать ибо у них бузинес пострадал изрядно.
      Надо просто взять пример с Израиля, забрал себе Голанские высоты и занавесил на все санкции и визги. И живет себе с этим "грузом".
      Victor_B
    3. Кент0001 Вчера, 23:49
      Но не скоро....
      Кент0001
  4. drags33 Вчера, 22:43
    Если такая "дружба" и дальше будет продолжаться, то они нам (или мы им???) "дружескую" ракету кинут.... Какая-то иезуитская дружба получается....
    drags33
  5. GAF Вчера, 22:43
    И чего это в Госдепе так разволновались то? Путин предложил всего-навсего уравновесить весовые категории. Уравнять число дипломатов для обеих сторон. Для этого им придется забрать в США почти половину находящихся сейчас в России - дипломатов, шпиёнов и пр. Вроде бы "лишних" под 5 сотен трудящихся на дипломатической ниве у нас.
    GAF
    1. _Jack_ Вчера, 22:46
      точнее 745 человек
      _Jack_
    2. Großer Feldherr Вчера, 22:47
      750 американских "дипломатов" сократят , остальные 450 продолжат работу.
      Großer Feldherr
      1. sabakina Вчера, 22:56
        Что легче? Отследить 750 или 450 человек?
        sabakina
        1. sharp-lad Вчера, 23:46
          Их недолжно быть больше чем российских дипломатов в СТГА.
          sharp-lad
    3. Victor_B Вчера, 22:58
      И чего это в Госдепе так разволновались то?
      Ну, а нас-то за шо?
      Victor_B
  6. Наблюдатель2014 Вчера, 22:44
    В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией
    laughing Ха-ха -ха wassat Ага, бросишь тут пить! Гы-гы-гы. laughing В унисон новости
    В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами
    Главное чтобы склада с боеприпасами рядом не было feel bully
    Наблюдатель2014
    1. Стропорез Вчера, 22:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ага, бросишь тут пить! Гы-гы-гы

      ага, буду пить ,курить не брошу! Янки ссытесь в памперсы,а то броники ражаветь будут wassat
      Стропорез
    2. Anarchist Вчера, 23:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      Главное чтобы склада с боеприпасами рядом не было

      Попался! А в Хабаровске с кем отношения налаживал? fool
      Тилерсон тоже под чем то! Как он за девушками ухаживал? Страшно представить. wassat
      Anarchist
  7. PValery53 Вчера, 22:45
    "В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией"
    - Безусловно, российские ответные санкции продиктованы исключительно "желанием улучшить отношения с" Америкой. Взаимность, она завсегда - "хороша". Правда, что-то в этом абсурдного есть.
    PValery53
    1. Victor_B Вчера, 23:01
      Безусловно, российские ответные санкции продиктованы исключительно "желанием улучшить отношения с" Америкой.

      Исключительно и только этим!!!
      Мы, ватники, изо всех сил учимся правильной демократии!
      Victor_B
  8. Антон Болдаков Вчера, 22:48
    Очень символично получилось - США ввели санкции чтобы "наказать Россию за кибератаки". Россия приняла ответные меры (высылка дипломатов) - и тут же оказалось, что США в общем-то и не хотят санкций и готовы "жить миром"... сюрреализм. (или что-то есть такое, чего не знаем мы - простые смертные)
    Антон Болдаков
  9. ded100 Вчера, 22:48
    Мы тоже крым вернули и бармалеев в сирии нагнули чтобы улутьшить отношения и что бы наконец сша поняли что на россию давить бесполезно а нужно дружить! laughing
    ded100
  10. Prjanik Вчера, 22:49
    Ну тогда пусть Тиллерсон не волновается, когда мы в ответ соответствующе улучшим отношения с ними..
    Prjanik
  11. ПРАВОкатор Вчера, 22:51
    Я сожгу ваше тело,но спасу вашу душу...
    ПРАВОкатор
  12. Govorun Вчера, 22:52
    В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией
    Так мы сразу это поняли....поэтому и ввели ответные санкции,что бы улучшить отношения с США....
    А США наверное по такой же логике улучшали отношения во Вьетнаме,Ливии,Ираке,Сирии.....а мы то темные Русские все никак не можем понять загадочной,миролюбивой души американцев....
    Govorun
    1. Tusv Вчера, 23:34
      Цитата: Govorun
      В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией

      Типа для нашего блага. Аминь. Политики тешаться за свой электорат, а военные уважают друг друга
      Tusv
  13. sabakina Вчера, 22:52
    В Госдепе объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией

    Просто подсмотрел на RT:
    По этой логике, ядерный удар по Вашингтону должен так сильно укрепить дружественные связи между РФ и США, - просто "будь здоров"!
    sabakina
  14. Weyland Вчера, 22:53
    Логика напоминает одного персонажа фильма "Про Красную Шапочку": "Тебя щас излупят плётками, и ты залюбишь меня, как миленькая!" Но сабжу-то было года 4... онжеребёнок!
    Weyland
    1. Tusv Вчера, 23:47
      Логика напоминает одного персонажа фильма "Про Красную Шапочку": "Тебя щас излупят плётками, и ты залюбишь меня, как миленькая!"

      Там интересные вещи режисёр рассказал: "Я щаз закурю и дам тебе в глаз". Но красна шапочка сказала, что тебя ни кто не будет любить -" Даже абсолютно". И в итоге получается, легче Пакистан с Индией помирить, чем отучить исключительных от загаживания мира
      Tusv
  15. фа2998 Вчера, 22:55
    Надо взять на заметку-хочешь улучшить отношения с соседом-спали ему сарай или забор. laughing hi
    фа2998
  16. parusnik Вчера, 22:58
    Как понять логику американского госсекретаря?
    ..Что тут не понятного..Главнюки в мире США, вот они и решают кому как лучше должно быть..Несут на своих плечах тяжкое бремя, заботятся о всем мире..а в России еще и ерепенятся... laughing
    parusnik
  17. Дирижер Вчера, 22:59
    Надо же! Насрать у дверей соседа, дружеский жест!
    Дирижер
    1. den3080 Вчера, 23:14
      Тиллерсону просто надо просидеть годик в госсекретарях, чтобы в трудовой стаж вошло, вот он и грузит всё, что нипопадя smile 65 в этом году ему исполнилось, и на покой, марлинов ловить.
      den3080
  18. Victor_B Вчера, 23:06
    А вообще-то логика амеров просто восхищение вызывает!
    Ходит вот такое здоровенное и волосатое, на всех плюет, а чуть рыпнулся кто, то кулак к морде и сразу по кошельку. Больно.
    Victor_B
  19. White Fang Вчера, 23:15
    ы извращенцы и садисты!
    White Fang
  20. Tusv Вчера, 23:28
    Э. Тут надо понимать. Для кого Вовочка, а кому Владимир Владимирович
    Tusv
  21. razved Вчера, 23:32
    Под улучшением отношением он подразумевает , что Россия должна прогнуться? Хренушки...!!!
    razved
  22. zulusuluz Вчера, 23:37
    У одного опухоль в голове уже обнаружили...
    zulusuluz
  23. iliitchitch Вчера, 23:54
    Бандюганы с большой дороги , и чего тут древом по мысли растекаться-то ? Пшли вон , болваны . У нас тут Сатурн с Марсом не освоены , а тут какое-то говно полосатое под ногами путается ...
    iliitchitch
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