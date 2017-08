ПВО страны Суоми (часть 6)

ЗУР Thunderbird Мк I в Музее ПВО в Туусула



Пусковая установка ЗРК С-125М в Музее ПВО в Туусула



Ito 90М

Финская самоходная пусковая установка ЗРК «Бук-М1»

Финский ЗРК Ito 12 на транспортёре Sisu E13TP

РЛС AN/MPQ-64 F2

ЗРК Ito 05

ЗРК Ito 05М



РЛС Thomson-Houston Mark VII





ItPsv SU-57 в Музее ПВО в Туусула



Зенитное орудие С-60 и РПК-1 "Ваза" в Музее ПВО в Туусула



23 ItK 95

35 ItK 88



ЗСУ ItPsv 90

Модернизированная ЗСУ ItPsv 90 (Marksman) на шасси танка Leopard 2A4

AN / TPS-1E

РЛС П-15

Финская РЛС GM 403



В послевоенное время до начала 60-х годов, основным огневым средством объектовой финской ПВО являлись 88-мм немецкие зенитные орудия Flak 37. Для защиты армейских подразделений от средств воздушного нападения предназначались 40-мм шведские Bofors L 60 и разномастные 20-мм автоматы. После того как с Финляндии были сняты ограничения касающиеся приобретения и использования ракетного оружия, финское руководство озаботилось закупкой за рубежом зенитно-ракетных комплексов. Первоначально в качестве основного претендента рассматривался британский ЗРК средней дальности Thunderbird. Комплекс поступивший на вооружение в 1958 году обладал неплохими данными: дальность прицельного пуска 40 км и досягаемость по высоте 20 км. Главным достоинством британской зенитной ракеты с полуактивным радиолокационным наведением, было использование твёрдого топлива, что облегчало и удешевляло процесс эксплуатации. Стоит напомнить, что первые американские и советские зенитные ракеты средней и большой дальности имели жидкостные реактивные двигатели, работавшие на токсичном топливе и агрессивном окислителе.В 1968 году англичане поставили комплект оборудования для подготовки расчётов, в том числе и учебные зенитные ракеты модификации Thunderbird Мк I , без топлива и боеголовок. К тому моменту началось производство усовершенствованной модели Thunderbird Мк II, и британская компания English Electric всерьёз рассчитывала на крупный контракт.Но дело дальше приобретения нескольких пусковых установок и учебных зенитных ракет не продвинулось. Почему финны отказались от намеченной сделки не ясно. Возможно дело было в нехватке в Финляндии финансовых ресурсов. Также на решение финской стороны мог повлиять вывод ЗРК Thunderbird из эксплуатации в Великобритании в середине 70-х. В настоящее время элементы ЗРК Thunderbird демонстрируются в Музее ПВО Финляндии в Туусула.Первым ЗРК принятым на вооружении в Финляндии стал советский С-125М "Печора". Этот весьма удачный комплекс с твердотопливными ЗУР 5В27 имел зону поражения по дальности 2,5-22 км, а по высоте - 0,02-14 км. Контракт на поставку оборудования для трёх зенитных дивизионов и 140 ракет был заключён в начале 1979 года. Постановка на боевое дежурство зенитного полка в районе Хельсинки произошла в 1980 году. В 1984 году при советской технической поддержке финские С-125М прошли модернизацию. В Финляндии ЗРК С-125М получивший обозначение Ito 79 служил до 2000 года.Примерно в тоже время в Финляндию поставлялись ПЗРК «Стрела-2М», что позволило передать на хранение большую часть устаревших 20-мм зениток. С 1986 года финны получали ПЗРК «Игла-1», используемые под обозначением Ito 86. Намерение отказаться от ПЗРК советского производства озвучено примерно 10 лет назад, когда финская армия стала переходить на стандарты НАТО.В конце 80-х финские военные начали искать замену советским 57-мм ЗСУ-57-2. Помимо установки на шасси танков Т-55 польского производства башен с 35-мм автоматами было решено закупить французские мобильные ЗРК малой дальности Crotale NG.Финны в 1992 году приобрели 21 комплект ЗРК общей стоимостью более $ 170 млн., разместив их на шасси БТР Sisu XA-181. Финские машины известны под обозначением Ito 90М. Ракета с радиокомандным наведением имеет дальность пуска 11000 метров и досягаемость по высоте 6000 метров. Средства обнаружения включают в себя обзорную РЛС Thomson-CSF TRS 2630 с дальностью обнаружения 30 км, РЛС сопровождения J-диапазона с дальностью 20 км, и оптоэлектронную станцию с широким полем обзора. В начале 21 века финские Ito 90М прошли модернизацию и восстановительный ремонт. Согласно ряду источников в боекомплект финских «Кроталь» введены ракеты нового поколения VT1 с дальностью поражения 15 км.После распада СССР военно-техническое сотрудничество между странами некоторое время продолжалось. В 1997 году в счет погашения госдолга СССР в Финляндию было поставлено три батареи ЗРК «Бук-М1» (18 СОУ и ПЗУ, 288 ЗУР 9М38). Комплекс мог поражать цели на дальности до 35 км и высоте 22 км.Зенитно-ракетный полк «Бук-М1» на постоянной основе дислоцировался в северном пригороде Хельсинки. Мобильные комплексы в отличие от ЗРК С-125М не нёсли постоянное боевое дежурство, но как минимум одна батарея находилась в готовности для того, чтобы занять боевые позиции.Впрочем, служба ЗРК «Бук-М1» в вооруженных силах Финляндии оказалась недолгой. Уже в 2008 году финские военные решили отказаться от российских комплексов. Мотивировалось это тем, что поставленные Россией ЗРК, отслужившие всего 10 лет, уже не соответствуют современным требованиям, и являются слишком уязвимыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы. А системы управления комплексами могут быть легко взяты под контроль извне.Насколько опасения финнов являлись обоснованными сказать трудно, но можно вспомнить, что в том же 2008 году поставленные с Украины однотипные комплексы советского производства, вполне успешно применялись против российских боевых самолётов во время конфликта с Грузией. Скорей всего основной причиной отказа Финляндии от «Бук-М1» стала не низкая эффективность и подверженность радиоэлектронному подавлению, а желание перейти на системы вооружений соответствующие стандартам НАТО.В 2009 году началось выполнение контракта стоимостью $ 458 млн. на поставку американо-норвежского ЗРК средней дальности NASAMS II. Комплекс, получивший в Финляндии обозначение Ito 12 разработан норвежской компанией Kongsberg Gruppen совместно с американской Raytheon. ЗРК NASAMS II способен эффективно бороться с маневрирующими аэродинамическим целям на дальности 2,5-40 км, и высоте – 0,03-16 км. В качестве средства поражения используются специально доработанные авиационные ракеты воздушного боя AIM-120 AMRAAM.Обнаружение воздушных целей и управление огнём зенитной батареи осуществляется компактными 3-х координатными РЛС AN/MPQ-64 F2 Х-диапазона, с дальностью обнаружения 75 км.По сравнению с вариантом первоначально принятым на вооружение в Норвегии, в Финляндию поставлялись комплексы расширенного состава с увеличенной огневой производительностью и большим количеством средств целеуказания и обнаружения. В составе батареи NASAMS II вооруженных сил Финляндии имеется: 6 РЛС AN/TPQ-64 вместо трёх и 12 ПУ вместо 9, станция оптоэлектронной разведки MSP500 на шасси автомобиля повышенной проходимости и батарейный пункт управления. В состав аппаратуры станции MSP500 входят: ТВ-камеры высокого разрешения, тепловизор и лазерный дальномер, что даёт возможность применять зенитные ракеты без включения радиолокатора. На каждой пусковой установке находится 6 ТПК с ЗУР, таким образом, в составе батареи имеется 72 готовых к применению зенитных ракет. Согласно информации Military Balance 2017 в распоряжении финской армии 3 батареи ЗРК NASAMS II.Для защиты штабов, узлов связи и аэродромов предназначены шведско-германские ЗРК малой дальности ASRAD-R, контракт на поставку которого был заключён в 2005 году. Этот комплекс создан Saab Bofors и Rheinmetall на основе «возимого» ПЗРК RBS-70 с лазерным наведением. Благодаря модульной конструкции ASRAD-R с усовершенствованными ЗУР Bolide может быть установлен практически на любой колёсный или гусеничный транспортёр подходящей грузоподъёмности. В Финляндии комплекс получил обозначение Ito 05 и монтируется на шасси Sisu Nasus (четыре установки) и Mercedes-Benz Unimog 5000(двенадцать установок). Всего в составе зенитной батареи имеется 4 боевые машины.Каждая машина является самостоятельной боевой единицей и способна бороться с воздушным противником на дальности до 8000 метров и высоте 5000 метров. Для обнаружения воздушных целей используется РЛС PS-91 контролирующая воздушное пространство в радиусе 20 км. ЗУР Bolide наводящаяся по лазерному каналу кроме воздушных, может применяться для стрельбы по наземным и надводным целям. В ракете используется кумулятивно-осколочная боевая часть с бронепробиваемостью до 200 мм. В случае если воздушная цель избежала прямого попадания, она поражается готовыми убойными элементами – вольфрамовыми шариками.Для обеспечения ПВО танковых и мотопехотных батальонов приобретены 86 пусковых установок RBS-70 (Ito 05М) с ЗУР Bolide. Хотя шведский комплекс RBS-70 формально считается переносным, его невозможно применять с плеча и переносить в полевых условиях в одиночку. Тренога, блок наведения, источник электропитания и аппаратура госопознования вместе весят около 120 кг. Поэтому комплексы RBS-70 перемещаются в основном на лёгких автомобилях повышенной проходимости.Несколько лет назад появилась информация, что в финские вооруженные силы начали поступать американские ПЗРК FIM-92F Stinger. В репортаже показанном по финскому телеканалу было сказано, что переносные комплексы приняты на вооружение под обозначением Ito 15.В общей сложности 200 единиц были переданы в виде военной помощи из Дании. Также финские военные озвучили намерение закупить ещё 600 «Стингеров» в США.В первой половине 50-х годов стало ясно, что финские подразделения ПВО нуждаются в перевооружении. До снятия ограничений касающихся зенитных ракет, предпринимались попытки модернизации зенитной артиллерии. В частности часть имеющихся 40-мм зенитных автоматов в 1959 году оснастили гидравлическими приводами связанными кабелями с централизованной аппаратурой наведения. Для автономного энергоснабжения каждый зенитный автомат получил бензоэлектрический агрегат. После модернизации финские «Бофорсы» получили обозначение 40 Itk 36/59 B. Для выработки данных о воздушных целях в Великобритании закупили 6 РЛС управления огнём Thomson-Houston Mark VII и станции орудийной наводки Command 43 / 50R. Зенитные батареи с модернизированными Bofors L60 стояли на вооружении до конца 90-х годов.В рамках военно-технического сотрудничества с СССР в Финляндию поставлялась различная техника и вооружение, предназначенные для подразделений ПВО, в том числе и зенитная артиллерия. В 1961 году финская армия получила 12 ЗСУ-57-2, которые использовались под обозначением ItPsv SU-57 SU-57 до начала 90-х пока им на смену не пришли ЗРК Crotale NG.Сравнительная эффективность зенитного огня ЗСУ-57-2 была ниже, чем у 57-мм зенитных пушек С-60, так как в составе зенитной батареи имелись станции орудийной наводки. В тоже время спаренные самоходные зенитные установки имели большую готовность к открытию огня и имели бронезащиту экипажа.В 1975 году Финляндия закупила двенадцать 57-мм зенитных орудий С-60 и 3 радиолокационно-приборных комплекса РПК-1 "Ваза" на шасси «Урал-375». Аппаратура РПК-1 обеспечивала автосопровождение цели по угловым координатам и по дальности и могла вести самостоятельный ручной круговой или секторный поиск цели на дальности до 50 км. РЛС сопрягалась с телевизионно-оптическим визиром, что давало возможность быстрого взятия на сопровождения быстро перемещающихся воздушных целей. 57-мм зенитные орудия имели эффективную дальность стрельбы до 6000 метров и скорострельность 100-120 выстр/мин. Орудия оснащались комплектом следящих приводов ЭСП-57 для наведения по азимуту и углу возвышения по данным РПК-1.Три четырёхорудийных батареи С-60 заменили в войсках 88-мм зенитные орудия. Советскими 57-мм автоматами был вооружен зенитный батальон, дислоцированный в Турку на юго-западе страны. Эксплуатация зениток С-60 продолжалась до 2000 года.В 70-е годы Финляндия приобрела 400 спарок ЗУ-23. 23-мм зенитные установки обозначенные как 23 Itк 61 пользовались популярностью в войсках и быстро вытеснили старые 20-мм автоматы. Установка массой 950 кг имеет темп стрельбы 2000 выстр/мин. Практическая скорострельность – 400 выстр/мин. Дальность стрельбы по воздушным целям - до 2500 метров. Как и в других странах, где на вооружении имелись ЗУ-23, в Финляндии они очень часто устанавливали на грузовые автомобили.В 90-е годы 45 23 Itк 61 были модернизированы до уровня 23 ItK 95. Модернизированные установки получили баллистический процессор, термические датчики и лазерный дальномер. По мнению финских военных это позволило увеличить эффективность более чем в два раза.В 1958 году в Швейцарии были закуплены шестнадцать 35-мм спаренных зенитных установок GDF-001 и РЛС управления огнём Superfledermaus. Установки, получившие местное обозначение 35 ItK 58 проходили регулярный ремонт и модернизацию. Сейчас это оружие в финской армии известно как 35 ItK 88.На сегодняшний день в финских 35-мм зенитных автоматах внедрены все новшества предлагаемые компанией Oerlikon Contraves ( переименована в Rheinmetall Air Defense AG после слияния с немецкой Rheinmetall). Управление огнём зенитной батареи происходит дистанционно по данным РЛС Skyguard. При этом присутствие расчётов на огневой позиции не обязательно. До сих пор 35 ItK 88 считается вполне эффективным и современным оружием. 35-мм снаряд массой 535 -750 гр. покидает ствол с начальной скоростью 1050-1175 м/с, что позволяет обстреливать цели, летящие на высоте до 4000 метров. Установка обладает очень хорошей для такого калибра скорострельностью – 550 выстр/мин. Масса орудия в боевом положении достаточно велика - 6700 кг, что требует для буксировки полнопрводного трёхосного тягача, грузоподъёмностью не менее 5 тонн. Впрочем, значительный вес зенитки связан с её высокой степенью автоматизации, и объясняется наличием многочисленных гидравлических и электрических приводов и исполнительных механизмов функционирующих по командам с центрального пульта управления без участия расчётов. В состав зенитной батареи 35-мм орудий модификации GDF-005 введёна автономная оптоэлектронная прицельная система с лазерным дальномером, перезарядка запасных коробок и досылание снаряда в ствол происходит автоматически. В модели, доведенной до уровня GDF-007, используются современные высокопризводительные процессоры, что позволило существенно сократить время реакции системы. Боекомплект ранних моделей составлял 112 снарядов готовых к применению. На поздних модификациях, благодаря применению системы автоматической перезарядки, его удалось довести до 280 снарядов.Те же самые 35-мм зенитные автоматы использовались в составе ЗСУ ItPsv 90 (Ilmatorjuntapanssarivaunu 90 - Зенитный танк образца 1990 года). В этой зенитной самоходке использовалась весьма совершенная СУО, состоящая из комбинированной РЛС обнаружения и сопровождения целей Marconi 400, пары гиростабилизированных электронно-оптических прицелов с лазерным дальномером Sagem VS 580-VISAA. В состав аппаратуры также входила инерциальная навигационная система SIFM. Комбинированный радар работающий в Х и J-диапазонах, способен обнаруживать маловысотные воздушные цели на дальности 12 км, и брать их на сопровождении с 10 км.Башенный автономный зенитный модуль разработан британской компанией Marconi Radar and Control Systems совместно с Oerlikon Contraves. Особенностью зенитного модуля является возможность его установки на шасси любого танка подходящего по грузоподъёмности. Боекомплект составляет 460 осколочных и 40 бронебойных снарядов. Два 35-мм автомата делают 18 выстрелов в секунду.Финляндия с 1988 по 1991 год получила 10 зенитных башен и разместила их на шасси танков Т-55АМ польского производства. В войсках ЗСУ ItPsv 90 заменили устаревшие ItPsv SU-57 с 57-мм орудиями. В 2010 году рассматривалась возможность модернизации системы управления огнем ItPsv 90, но по финансовым соображениям от этого отказались, после чего все ЗСУ были переданы на хранение.В первом номере финского военного журнала Panssari за 2015 год была опубликована фотография модернизированного варианта ЗСУ ItPsv 90 (Marksman) на шасси танка Leopard 2A4. Серийная модернизация всех 10 ЗСУ ItPsv 90 началась в 2016 году. По всей видимости электронные системы ЗСУ тоже будут обновлены, но никаких подробностей касающихся этого пока нет.В середине 50-х финская система контроля воздушной обстановки не соответствовала современным требованиям. Немецкие радары, полученные вместе с 88-мм зенитками Flak 37, устарели морально и физически, а поддерживать их в рабочем состоянии ввиду нехватки электронных ламп стало невозможно. Для контроля воздушного пространства и управления воздушным движением в Великобритании было закуплено несколько американских обзорных РЛС AN / TPS-1E.Первый вариант этого мобильного радиолокатора пошел в массовое производство в 1945 году, и в последствии строился большой серией. Модернизированный радар AN / TPS-1E с мощностью в импульсе 500кВт, работающий в частотном диапазоне 1220 - 1350 MГц мог устойчиво сопровождать воздушные цели на дальности 200 км. Радиолокаторы AN / TPS-1E получившие в Финляндии наименование Tepsu несмотря на преклонный возраст, несли службу до второй половины 80-х годов.В 70-е годы особую актуальность приобрела необходимость обнаружения маловысотных воздушных целей. Одновременно с ЗРК С-125М в Финляндию были поставлены мобильные РЛС П-15НМ и П-18. Аппаратно-антенный комплекс РЛС П-15 размещён на грузовой базе ЗиЛ-157. Радиолокатор дециметрового диапазона с мощностью в импульсе 270 кВт был способен контролировать воздушную обстановку в радиусе 180 км. Опытный расчёт обеспечивал развёртывание станции за 10 минут.РЛС метрового диапазона П-18 представляла собой дальнейший вариант развития широко распространенной станции П-12, и отличалась новой элементной базой, возросшими характеристиками и более комфортными условиями работы операторов. РЛС П-18 обеспечивает выдачу более точного целеуказания наземным средствам поражения воздушных целей, а также наведение истребительной авиации на самолёты противника. Кроме того, эта станция имеет лучшую помехозащищённость по сравнению с П-12. Аппаратура П-18 размещена базе двух автомобилей "Урал-375. На одном размещается радиоэлектронная аппаратура с рабочими местами операторов, на втором — антенно-мачтовое устройство.В Финляндии РЛС П-18 использовались в качестве станций дежурного режима. Дальность обнаружения сильно зависела от высоты полёта воздушной цели. Так на высоте 20 км цель типа «истребитель» при отсутствии организованных помех, могла быть обнаружена на дальности 260 км. А на высоте 0,5 км – 60 км.Эксплуатация советских РЛС П-15 и П-18 продолжалась до конца 90-х годов, после чего они были заменены РЛС GIRAFFE Mk IV поставленные Швецией. Эти трёхкоординатные станции, работающие в частотном диапазоне 2-4 ГГц способны обнаруживать крупные высотные цели на дальности до 400 км.15 января 2015 года состоялась церемония передачи ВВС Финляндии первого мобильного радиолокатора Ground Master 403 поставленного компанией ThalesRaytheonSystems. Контракт на поставку 12 станций, стоимость €200 млн был заключён в мае 2009 года. Все РЛС GM 403 должны были быть переданы финской стороне до конца 2015 года.Трёхкоординатные мобильные радиолокаторы GM 403 созданы на основе самой современной элементной базы и имеют высокую надежность, возможность быстрой модернизации и обновления программного обеспечения. Особое внимание уделено характеристикам обнаружения маловысотных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Вся аппаратура РЛС размешена в модуле контейнерного типа и может транспортироваться самолётом С-130. Дальность обнаружения крупных высотных целей достигает 450 км.В настоящее время Министерство обороны Финляндии рассматривает возможность приобретения ЗРК большой дальности SAMP-T с ЗУР Aster-30. По мнению финских военных им остро необходимо иметь на вооружении несколько зенитно-ракетных батарей с дальность поражения до 100 км. Что позволит совместно с истребителями F-18C/D прикрыть территорию страны от действий вражеской авиации. Кого рассматривают в данном случае в качестве противника абсолютно ясно. Хотя Финляндия декларирует свой нейтралитет, внешняя политика и военное строительство неуклонно дрейфуют в строну сближения с США и НАТО. Это подтверждается мероприятиями осуществляемыми при обновлении системы военного управления и оповещения о воздушной обстановке. С 2006 года ПВО Финляндии в рамках системы обмена информацией Link-16 интегрирована и ведёт обмен данными с командными пунктами ПВО НАТО.