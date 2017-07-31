Росгвардия. Некоторые мысли после прочтения хорошего репортажа

Меня часто поражает реакция части наших читателей на какие-либо события, в которых упоминаются наши спецслужбы. Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, мы криком кричим о недоработке именно этих спецслужб. А вот когда дело касается тех мероприятий, которые призваны улучшить их работу, мы дружно начинаем говорить о желании руководства усилить борьбу с нами, о бессмысленной трате денег, о стариках и сиротах, о плохих дорогах, о деревнях без газа и прочих проблемах. Объектом последнего всплеска эмоций такого типа стала Росгвардия.На прошлой неделе "Лента.ру" опубликовала очень информативную статью об авиации Росгвардии, сопроводив её видеорепортажем (https://lenta.ru/articles/2017/07/26/aviaguard/). Статья действительно хороша. Именно это обстоятельство и стало камнем преткновения для некоторой части наших "борцов за Родину" с различных "радикальных окраин" политического спектра. В Интернете множество перепечаток не только в СМИ, но и в блогах. И, соответственно, множество мнений...Чуть больше года в Российской Федерации существует Росгвардия. Напомню, эта спецслужба была создана 5 апреля 2016 года на базе ВВ МВД России. Чуть больше года, но покажите мне человека, который бы о ней не знал. Покажите мне человека, который бы не имел хоть какого-то мнения о Росгвардии. Положительного, отрицательного, нейтрального. Единственное, с чем я столкнулся в ходе подготовки данного материала, это то, что... люди реально не знают официального названия спецслужбы.Росгвардия, и всё. Вина наша. Точнее, СМИ. Да и самой Росгвардии. Поэтому исправляю эту оплошность. Полное название молодой спецслужбы — Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации.А вот итоги работы за прошлый год многие знают! Парадокс? Нет. Просто итоги работы Росгвардии касаются многих из нас лично. Или через близких нам людей, через друзей и знакомых. Напомню, по официальным данным, за 2016 год бойцы Росгвардии уничтожили 125 боевиков и ликвидировали более 300 лагерей, схронов и убежищ. При этом, по данным со ссылкой на временный информационный центр Росгвардии, за прошлый год сотрудники СОБРа провели около 9 тысяч специальных операций. В их ходе освобождены 19 заложников, задержаны более 7 тысяч нарушителей. В числе задержанных — 332 вооружённых, 281 — находившихся в розыске. Кроме того, было изъято около 1000 единиц огнестрельного оружия, свыше 61 тысячи боеприпасов.В статье указывается о наличии в подразделениях Росгвардии довольно солидного авиапарка. Но самое главное, о планируемых закупках дополнительных летательных аппаратов. Зачем дополнительных? Ведь уже сегодня в Росгвардии 60 различных авиаформирований. От отдельных отрядов до авиаполков. И авиапарк включает в себя множество типов летательных аппаратов. Только самолетов 9 типов. А ведь есть ещё вертолеты, беспилотники...Теоретически вопрос поставлен правильно. Но только теоретически. А практически? Может, стоит посмотреть на карту Российской Федерации? Посмотреть с масштабной линейкой. От Анадыря до Махачкалы. От Петропавловска-на-Камчатке до Калининграда. Наша страна огромна. И переброска подразделений и частей достаточно сложная задача. Но если для армейских частей существует (в мирное время) хоть какой-то временной запас, то для подразделений Росгвардии этого запаса нет. Террористы после исполнения теракта уходят. И исчезают они быстро. В этом и состоит проблема.Я сейчас выскажу достаточно спорную мысль. Для некоторых читателей. Однако, как и любой гражданин РФ, я имею право на свои собственные суждения и оценки. Я считаю, что Росгвардия — это антитеррористическая армия. По аналогу с танковыми и прочими армиями, армиями ПВО и ПРО. Сегодня войсковая составляющая Росгвардии представляет собою 8 дивизий, 21 бригаду и 69 полков. Очень разные все по составу: от охраны важных государственных объектов до оперативного назначения, включая артиллерийские, инженерно-сапёрные, учебные и прочие части. И выполняет она сегодня в том числе и боевые задачи. Участвует в боевых действиях.И противник у гвардейцев не простой. Это уже не просто банды со стрелковым оружием. Это отряды с достаточно серьезным вооружением. Мобильные, имеющие свои базы. Способные противостоять легковооруженным солдатам. Да и места дислокации таких банд не из простых. Горы, лесные массивы, отдаленные поселки и деревни. На "ура" брать их не получится. Жизни подготовленных бойцов стоят, простите за некоторый цинизм, дорого. И в моральном, и в государственном, и в материальном смысле.Ни для кого не секрет, что сегодня, как бы мы ни сопротивлялись, на нашей территории достаточно много "проблемных" иностранцев, да и граждан России. В том числе имеющих боевой опыт участия в террористических организациях в других странах. Не секрет, что такие люди прекрасно знают свою судьбу в случае поимки. Не секрет, что обычно они сопротивляются до последнего.Так почему мы должны экономить на авиации для Росгвардии? Им не нужна воздушная разведка? Им не нужны ударные вертолеты? Зачем бросать бойцов под пули, когда можно уничтожить банду с помощью авиаудара? Пара боевых вертолетов, и всё.Некоторые сейчас скажут о мирном населении, которое может пострадать от таких ударов. Да, может. Более того, даже сейчас страдает. Просто потому, что террористы часто используют мирных граждан в качестве заложников. А дома, особенно в горных районах, часто строят очень добротно, как мини-крепости. Однако тот же вертолет может вести прицельную стрельбу. Конкретно по обнаруженным целям. И просто "прижать" обороняющихся на время выдвижения отряда гвардейцев. Или уничтожить подготовленный рубеж обороны.Для большинства авиация Росгвардии все-таки остается средством доставки бойцов к месту очередной работы. Кстати, для интересующихся, в вышеупомянутой статье есть не только описание, но и видео такой работы вертолетов. И это, наверное, правильно. Опять же, из-за масштабов нашей страны. Ведь в сферу интересов этой спецслужбы включены и другие функции. Борьба с терроризмом только часть, хотя и наиболее заметная. А ведь есть ещё и охрана объектов. Есть охрана общественного порядка. Есть помощь при ликвидации последствий катастроф любого характера.В целом я прекрасно понимаю, чем вызван интерес к этой теме со стороны оппозиции и радикалов. Они уже давно начали предвыборную гонку. Несмотря на то, что большинство людей ещё и не думают о предстоящих выборах, борьба за наши умы уже идет. И в этой борьбе все средства хороши. Уверен, что уже есть комментарии о Росгвардии как дублере ФСБ (ведь и правда, некоторые функции обеих спецслужб совпадают). Уверен, что эксперты из "либерального" лагеря уже пишут о "новом НКВД".Вся эта возня меня не особо интересует. Просто потому, что дорога ложка к обеду. А до "обеда" ещё ой как далеко. Да и мы с вами уже не те романтики, которыми были в начале 90-х. Знаменитое "голосуй сердцем" уже не впечатляет. Понимаем, что мозг все-таки находится в голове. А вот то, что сделала Росгвардия за прошлый год, да и то, что сделано за текущий, впечатляет.Потому и возникает у меня два вопроса. Один по теме статьи. Почему реально воюющую структуру не вооружают и не оснащают техникой по первому требованию? Всё необходимое нужно давать в первую очередь. Не так много нужно. Нужна авиация? Получите. Даже в ущерб армии. Нужны бронемашины? Получите. ОПК сегодня может увеличить выпуск на некоторое количество единиц. При всё более увеличивающем свои вооружённые возможности терроризме нужны и всё большие возможности для противодействующих ему сил.Федеральную службу войск Национальной гвардии Российской Федерации необходимо всячески развивать и поддерживать. Как показывает практика, международный терроризм сегодня уже не особо боится слабо вооруженных полицейских формирований. Даже участники незаконных митингов, собраний, маршей не особо боятся гвардейцев и полицейских в оцеплении. А почему? Вспоминается давний фильм "Рожденная революцией". Там был эпизод, который дает ответ на этот вопрос. Помните, как новый уголовный розыск в Питере защищал посольство? И реакция нападавших на приезд матросов? Представьте себе, что на месте полицейский будут стоять профи с "квадратными плечами" и с соответствующей экипировкой. Пойдут мальчишки из "навальной" оппозиции на этих парней? Сомневаюсь. А если за спинами гвардейцев будут стоять и другие спецсредства, как в Европе или США?А второй вопрос касается уже конкретных бойцов. Впрочем, я точно не знаю, может, он уже и решен. Думаю, читатели, которые связаны с данной структурой, поправят или подтвердят. Так вот, некоторые подразделения гвардейцев участвуют в реальных боевых действиях. Значит, должны иметь льготное начисление выслуги лет и прочие льготы. Есть ли они в Росгвардии? И не надо нам "делать удивленные лица". Фу, автор, о материальном заговорил. Да, заговорил. Потому что это важно для конкретного солдата и офицера. Это важно для их родных и близких.И ещё. В порядке предложения для Росгвардии. Я в свое время заинтересовался цветом беретов у спецназа МВД. Многие помнят название этого цвета — краповый. А ведь впервые этот цвет появился в Российской империи для отличия чинов отдельного корпуса внутренней стражи в 1829 году! Правда, это были канты, а не береты. А сама внутренняя стража была создана указами Александра I в 1811 году. Многие функции внутренней стражи и Росгвардии совпадают... Зачем стесняться своей истории?Может, стоит рассмотреть вопрос о Росгвардии именно с этой точки зрения? И считать моментом создания не 5 апреля 2016 года, а все-таки 1811-й? Вопрос, конечно, не особо актуальный сегодня. Но с точки зрения преемственности поколений важный.Честно скажу, при написании этой статьи, в ходе работы с документами, в разговорах с людьми многое прояснилось даже для меня. И вопросы, которые затронуты здесь, во многом возникли уже в ходе раздумий над этой темой. Наверное, так и должно было случиться. А вообще, успехи Росгвардии, даже при наличии всех проблем формирования и обеспечения, впечатляют. Молодцы гвардейцы...