Мексиканские воины-орлы и воины-ягуары против испанских конкистадоров. Оружие и доспехи (часть вторая)

«О Тескатлипока!.. Бог земли раскрыл свою пасть. Он голоден. Он с жадностью проглотит кровь многих, которые умрут…»(«Тайна жрецов майя», В. А. Кузмищев)Оружие, с помощью которого обучали искусству войны юношей, будущих воинов у ацтеков и майя, было по сравнению с оружием испанцев, конечно, весьма примитивным. Однако у них были хорошие доспехи, хорошие даже по европейским стандартам XVI в. Дети крестьян, а именно они составляли большую часть населения империи ацтеков, с детства учились обращаться с пращой, причем играя, они еще и приносили добычу к семейному очагу. Это оружие мог сделать любой, просто сплетя веревку нужной длины из волокон растения магуэй. Стандартная праща имела длину пять футов (1,52 м) и имела посредине расширения, а на конце петлю. Петли надевали на три пальца, а другой конец зажимали между большим и указательным пальцем. В расширение вкладывался снаряд, праща раскручивалась, после чего свободный конец в нужный момент воином отпускался. Обычно использовались небольшие овальной формы камни, но и они вполне могли проломить человеку голову с расстояния в 200 ярдов (ок. 180 м). Град из таких камней в любом случае причинял противнику урон, так что даже европейцы, имевшие металлические шлемы и доспехи, не избежали травм от камней, выпущенных индейцами из пращей.Жертвенные кремневые ножи ацтеков. Для многочисленных жертвоприношений их требовалось много, поскольку они быстро тупились от работы! И найдено их очень много, как богато украшенных, так и очень простых. И вряд ли бы победители-испанцы стали... подделывать эти ножи (или заставлять это делать индейцев!), чтобы что-то там кому-то доказать? Кому доказать и зачем? Ведь вера Христова восторжествовала! Национальный музей антропологии и истории, Мехико.Мальчики также учились владеть луком и стрелами — древним оружием их предков — индейцев чичимеков. Традиционно считается, что луки у индейцев были плохие, ведь сложносоставных луков они не знали. То есть луки у них были простые, выделывались из орешника или вяза, причем самые длинные могли достигать пяти футов. То есть они были явно слабее луков английских лучников эпохи Креси и Пуатье, но не так, чтобы и намного. Тетива могла быть из кожи либо сухожилий животных. На стрелы шла калина, прутья которой их выпрямляли над огнем, при этом поочередно их то высушивали, то размачивали. Для устойчивого полета использовали перья попугаев, а наконечники могли быть из сланца, обсидиана либо кремня, но были уже и медные — из самородной меди, выкованные «вхолодную». Известны трехзубые наконечники из кости. Их применяли на охоте, но могли применять и в бою, поскольку они могли наносить серьезные ранения.Ацтекский жертвенный нож с деревянной резной рукояткой. Национальный музей антропологии и истории, Мехико.В задачу лучников и пращников входило внесении дезорганизации в ряды противника и нанесении ему ослабляющих потерь. Однако хотя ацтеки и сводили их в единые отряды, в качестве главной ударной силы они обычно не использовались, поскольку цель боя заключалась не истреблении противника, а в его пленении.«Кодекс Мендоса». Лицевая сторона, страница 46. Запись дани ацтекам от побежденных народов, включая доспехи для воинов. Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Другим очень популярным оружием мезоамериканских индейцев являлось копье и палка-копьеметалка — атлатль. Преимущество таких копьеметалок заключалось в том, что охотники с их помощью могли атаковать крупных животных, таких как бизон или мамонт, нанося им тяжелые и глубокие раны. Ацтекские копьеметалки (из тех, что дошли до наших дней) имеют в длину около двух футов (ок. 60 см). Держать это снаряд нужно было между указательным и средним пальцами, которые кроме того продевались в петли по обеим сторонам древка. На поверхности копьеметалки был желобок, в котором копье укладывалось так, чтобы его тупой конец упирался в Г- образный выступ. Чтобы бросить копье, руку отводили назад, а затем резко дергали вперед движением, очень похожим на удар кнутом. В результате оно вылетало из копьеметалки с силой в двадцать раз превышающей ту, которую можно была развить, бросая копье рукой. Копьеметалки вырезались из дерева твердых пород и искусно украшались перьями и резным орнаментом. Хотя копьеметалка использовалась теотиуаканцами, миштеками, сапотеками и майя, вопрос, а насколько рядовой ацтекский воин мог в бою полагаться на атлатль, до сих пор является спорным. Ведь чтобы уверенно применять его нужны были и немалое мастерство, и большая практика, так что, скорее всего, это было оружие избранных. Примечателен и тот факт то, что, судя по изображениям в индейских кодексах и на стелах, это оружие часто появлялось в руках у различных богов, а значит вполне могло считаться весьма и весьма незаурядным.Рис. художника Ангуса МакБрайда. На первом плане воин-запотек с атлатлем в руках. Позади него воин-жрец, одетый в «комбинезон» из человеческой кожи.Дубинки и топоры также входили в арсенал мезоамериканских воинов. Так, дубинка с утолщением на конце называлась куауололли и этот вид оружия и твердых пород древесины был особенно популярен у уастеков, тарасков и их соседей. Дубинкой человека оглушали, затем вязали и утаскивали в тыл. Топор был популярным оружием у ольмеков, о чем свидетельствуют их произведения искусства. Топоры выделывались из твердого камня, литой меди и насаживались на деревянную рукоять. Правда, ацтекские воины, также, как и майя, топоры столь широко не использовали.Ацтекские воины-орлы и воины-ягуары. «Флорентийский кодекс». Библиотека Лауренциана, Флоренция.Зато очень значимым оружием и те и других был деревянный меч макуауитль, имевший кромки из вклеенных в пазы и острых как бритва кусочков обсидиана. Известные нам образцы имели длину около 3,5 футов (1,06 м), но были двуручные экземпляры совершенно жуткого вида. Считается, что широкое применение макуауитля у ацтеков было связано с необходимостью как можно быстрее вооружать и обучать большие группы простолюдинов. Эффективность их подтверждают испанцы. Например, один из участников похода Кортеса описал, как «индеец сражался против всадника, и этот индеец нанес лошади своего противника такой удар в грудь, что рассек ее до внутренностей, и та пала мертвой на месте. В тот же день я видел, как другой индеец ударил лошадь по шее, и та упала мертвой к его ногам». То есть макуауитль был очень серьезным оружием и мог нанести противнику серьезное увечье. С другой стороны, можно было ударить его и плашмя, что опять-таки соответствовало тактики «брать врага в плен».Воины ацтеки: первый слева — воин братства «стриженых», принадлежал к элите и потому сражался без шлема, чтобы все видели его короткую прическу; воин в центре — жрец, одетый в характерную жреческую одежду, крайний справа — рядовой воин с макуауитлем как у всех остальных и в стеганом хлопковом панцире. Рис. Ангуса МакБрайда.Копье-тепоцтопилли имело наконечник, вырезанный из дерева с обсидиановыми лезвиями, вставленными в него также, как у макуауитля. Длина этого копья могла быть и 3, и 7 футов (1,06-2,13 м). Как правило, это было оружие молодых воинов для первого боевого похода. Такими копьями можно было действовать из-за спины опытных воинов с мечами в руках.И вот здесь мы подходим к тому, что культура ацтеков не была культурой каменного века в чистом виде. Ее следовало бы называть «культурой обсидиана». Обсидиан же есть ничто иное, как специфическое вулканическое стекло, которое образуется при быстром остывании и затвердевании потоков вулканической лавы, содержащих силикаты. Крупнейший из выходов обсидиана как раз и расположен неподалеку от Тулансинго, в 65 милях (ок. 105 км) от Теночтитлана. Оттуда его глыбы доставляли в город, сотни ремесленников делали из него наконечники стрел и копий, и множества «одноразовых» лезвий которые принялись и в быту, и на войне. Сделать такое лезвие совсем несложно, буквально за несколько секунд, а точить не надо. Проще выбросить и сделать новое.Перьевая туника. Национальный музей антропологии и истории, Мехико.Под стать оригинальному оружию, созданному ацтеками, были и средства защиты от него. Так, сильные удары макуауитля требовали щитов, больших, чем раньше. И такие щиты — круглые щиты-чималли стали достигать 30 дюймов (т.е. 76 см) в диаметре. Выделывались они из прутьев обожженных на огне или же деревянных реек, переплетенных между собой нитями хлопка. Одним из видов украшения служила их бахрома из перьев, в вот кожаные ленты, прикрепленные внизу, дополнительно могли защищать ноги от метательных снарядов. Известны и цельнодеревянные щиты с медными бляшками. Щиты украшались перьями, причем узоры представляли собой определенные геральдические фигуры, указывающие на военные заслуги владельца. Известно, что такие узоры, как шикальколиукуэ и куэшио, были самыми популярными.Воины ацтеки в боевом облачении, которое показывает, кто из них сколько взял пленников. «Кодекс Мендоса». Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Способов защитить голову индейцы придумали множество. Даже простая прическа, темилотль, из завязанных в узел волос на макушке, могла сильно смягчить удар плоской стороной макуауитля по голове. Шлемы были привилегией воинов и могли иметь форму голов орлов, ягуаров и прочих животных, например, койота, либо цицимитля, ацтекского «демона мести». Они обозначали ранг воина или же его принадлежность к определенному отряду «воинов-орлов» или «воинов ягуаров». Шлемы обычно делали из дерева, украшали их разноцветными перьями. Вырезали их из твердого дерева — например, красного. Дополнением к шлему являлась шапка из плотного хлопка, а также ленты из кожи или хлопковой ткани, завязывавшиеся под подбородком. Такой шлем прежде всего был изображением тотемного животного. Причем он закрывал голову воина целиком, так что смотреть ему приходилось через его пасть. По верованиям ацтеков, теперь и сам зверь, и воин составляли единое целое и дух зверя должен был ему помогать. Ну и, разумеется, все эти ужасные «личины» не могли не наводить ужас на простодушных крестьян. Такие «фигурные» шлемы давали воинам в награду, но представители знати и наконы — командиры отрядов, могли заказывать себе шлемы в форме головы любого животного, будь то попугай, гриф, обезьяна, волк или кайман, и по ним их и различали на поле боя!Стандартным защитным доспехом для торса были куртки-безрукавки — ичкауипилли, сделанные из стеганой хлопковой ткани, между слоями которой находилась еще и просоленная хлопковая вата. Стальная броня, как выяснили испанцы после высадки на острове Эспаньола, в жарком, и к тому же еще и влажном климате Карибских островов, Мексики и Центральной Америки практически бесполезна. Ее было тяжело носить, приходилось постоянно чистить, и к тому же она страшно нагревалась на солнце. Поэтому ичкауипилли (больше похожий на бронежилет, чем собственно на панцирь) оказался идеальным средством защиты. К тому же бритвенноострые лезвия обсидиана тупились и обламывались на кристаллах соли. Изображения ичкауипилли в пиктографических рукописях встречаются во множестве, при этом их длина могла меняться от талии и до середины бедра. Обычно ичкауипилли имели цвет неотбеленного хлопкового полотна, но попадались среди них и окрашенные в яркие цвета, например, в красный. Часто такие хлопковые куртки воины носили с эуатлем — закрытой туникой с отделкой из перьев и кожи. Эуатль имел кожаную юбку или пришитые внизу полосы ткани наподобие греко-римских птериг, служившие для защиты бедер, но не сковывавшие движения. Интересно, что ацтекские императоры отличались особой любовью к эуатлям из перьев колпицы красного цвета, которые собирали лично (!) — вот даже как. Дополнительной защитой служили браслеты на запястьях и предплечьях, а также сделанные из дерева и кожи наголенники, иногда усиливавшиеся полосками металла — самородной меди, выкованной вхолодную.Воины с копьями тепоцтопилли. «Кодекс Мендоса». Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Забавно, но на испанцев поистине ошеломляющее впечатление произвело разнообразие всевозможной военной одежды ацтекской армии. Дело в том, что в большинстве других культур униформу использовали для того, чтобы различать отдельные воинские подразделения на поле боя и испанцам это было понятно. А вот то у ацтеков различия в одежде обозначала соответствующее различие между воинами, имевшие разный боевой опыт внутри одного подразделения. Поскольку все воины обычно были родом из одной кальпилли или ее окрестностях, старшие несли ответственность за младших. И именно поэтому и те, и другие различались одеждой! Так, юноша вступавший в армию, имел обычно лишь набедренную повязку-маштлатль, пару сандалий и короткий домотканый плащ. И все видели, что он еще новичок на «тропе войны» и, соответственно, ему помогали и его подбадривали. Ну, а он сам еще в школе самым тщательным образом изучал все виды воинских облачений, и знаки различия, как свои, так и противника, по специальным пиктографическим книгам, и мог поэтому безошибочно определять в сражении, кто есть, кто.Фреска из храма майя в Бонампаке, полуостров Юкатан. Вождь победившей стороны осматривает взятых пленников с вырванными ногтями, чтобы они не могли оказать сопротивления.Главное, что определяло ранг воина и детали его одеяния — это количество неприятелей, взятых им в плен. Захватив двух пленных, он тут же получал право на куэштекатль, одежду воинских облачений уастеков — как память о победе, одержанной над ними императоров Монтесумой I. Куэштекатль имел вид облегающей куртки из хлопковой ткани — тлауицтли, расшитой разноцветными перьями и коническая шапка того же цвета. Тому, кто сумел взять в плен трех врагов, давался в награду длинный ичкауипилли с черным узором в виде бабочек. Пленившему четырех — шлем ягуара, а пятерых и больше — тлауицтли из зеленых перьев с черным украшением шопилли — «коготь». Выдающиеся воины, обладали правом выбора: стать командирами отрядов или же перейти в элитный отряд куачике, что-то «берсерков» в армии ацтеков.Воины с мечами и дубинками в руках. «Кодекс Товар» (или «кодекс Римиреса»). Национальный музей антропологии и истории, Мехико.Жрецы из кальмекак, участвовавшие в битвах также получали за пленных награды. Сначала они носили шиколли — простую хлопковую куртку без каких-либо украшений. Но если он добывал двух врагов, то получал белый тлауицтли с черным украшением, являвшийся ритуальной принадлежностью богини Тлацотеотль. Взял трех пленных — и,значит, заслуживаешь право на зеленый тлауицтли и вдобавок памитль — флажок с красными и белыми полосами, да еще и увенчанный пучком драгоценных перьев птицы кецаль изумрудного цвета. Жрец, взявший четырех и более врагов, получал куэштекатль с узором из белых кругов на черном фото, означавших звезды. Захвативший пятерых пленников мог носить красного цвета тлауицтли с черным украшением в виде веера из перьев попугая ара, который назывался момойактли. Тем, кто смог захватить шестерых, в награду давалось одеяние койота, украшенное желтыми или красными перьями и деревянный шлем с его головой.Фигура воина с двумя щитами, украшенными перьями. Теночтитлан. Национальный музей антропологии и истории, Мехико.Военный ранг воина серьезным образом зависел от его социального положения. Во главе ацтекского общества стоял уэй тлатоани, или Великий Оратор. К XV в. эта позиция соответствовала титулу императора. За ним шли мелкие правители и князья — тетекунтин (ед.ч. текутли), из числа знатных людей, и пипильтин (ед.ч. пилли) рангом пониже, что-то вроде европейских баронов. Но и честолюбивым простолюдинам-масеуатлин (ед.ч. масеуатль) путь наверх был не закрыт. Для этого надо было подниматься вверх по всем армейским рангам, а их было около десяти. Помимо них существовали еще четыре для верховного командования (и они, безусловно, были запретными для пипильтин) — тлакатекатль, тлакочкалькатль уитцинауатль и тикокиауакатль. Те, кто дослуживался до ранга командира подразделения и выше, получали в награду яркие одеяния и плюмажи из перьев. Они были самыми броскими элементами их костюма, поэтому на фоне всех остальных воинов заметить их было нетрудно. Вероятно, самый необычным облачение тлакочкалькатля, Хранителя Дома Копий. Командующие этого ранга обычно были в родстве с императором — например, Ицкоатль и Монтесума были тлакочкалькатлями до того, как стали уэй тла-тоани. Их «форменный костюм» включал в себя устрашающего вида шлем, изображающий цидимитля, демона-мстителя.Вне, так сказать, строя, в боевом облачении необходимости не было, однако и тут и рядовым воинам, и командирам подразделений нужно было носить плащ-тильматли, длиной от 4 до 6 футов (1,22-1,83 м), скреплявшийся на правом плече и свободно ниспадавший вдоль тела. Как и другая воинская одежда, этот тильматли украшали так, чтобы все достижения его владельца были бы заметны для каждого с первого взгляда. Так, у простолюдина, взявшего в плен одного неприятеля, тильматли украшали цветы, два пленника позволяли надеть тильматли оранжевого цвета с полосатой каймой. И так далее — чем выше ранг воина, тем более сложные узоры украшали его тильматли. Ну, а самые богатые плащи были сотканы, окрашены, расписаны и расшиты с таким мастерством, что испанцы, видевшие их, сравнивали эти одеяния с лучшими одеждами, сделанными из шелка.«Кодекс Мендоса», стр.65. Одеяния воинов в зависимости от их ранга для повседневного ношения. Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.О значении одежд и оружия для воинов Мезоамерики говорит речь, приписываемая Тлакаэлелю (приводится Дураном в «Истории индейцев Новой Испании», стр. 234): «Я желаю вселить мужество в сердца тех, кто смел, и воодушевить тех, кто слаб. Знайте, что ныне император повелел, чтобы отважные мужи не покупали на торжище золотые венки, перья, украшения для губ и ушей, браслеты, оружие, щиты, плюмажи, богатые плащи и штаны. Наш повелитель сам раздает их в награду за незабываемые деяния. По возвращении с войны каждый из вас получит награду сообразно заслугам, чтобы вы могли показать своим семьям и богам доказательства своей доблести. Если кто из вас думает, что потом «займет» себе этой славы, — пусть помнит, что наградой за такое будет лишь смертная казнь. Сражайтесь, мужи, и обретите себе богатство и славу здесь, на бранном торжище!»Воин-тлакателькатль в «штатском» («ацтекский генерал») Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Сравнение с торжищем, то есть с рынком, не более, чем метафора. Но стоит подчеркнуть, что простым людям в государстве ацтеков запрещалось даже ношение украшения. При этом главными мастерицами по изготовлению красивой одежды и перьевых украшений, были женщины знатных родов, поэтому правители стремились иметь много жен не только с целью создания политических союзов, но и просто ради того, чтобы банально разбогатеть благодаря получению от них приданного и свадебным подаркам. Учитывая, что правитель мог жениться до двадцати раз, его жены производили предметы роскоши в больших количествах. К 1200 г. н. э. многие ацтеки сообразили, что чем не в больших количествах знатная семья приобретает диковинные материалы и производит из них украшения, ткани и перьевые накидки, тем более выгоден с такой семьей брак. Ну, а выгодные браки позволяли рассчитывать и на более высокое положение при дворе, ну а сам этот царский дом приобретая все более редкие вещи, мог привлекать к себе все большее число союзников просто… одаривая их ими! Увы, но «вещизм» среди ацтеков процветал совершенно явным образом!П. С. Следующий материал планировался как простое продолжение этой темы. Но в связи с интересом определенной части читателей «ВО», который они проявили к источниковедческой базе исследования, третья статья будет именно об этом. Не пропустите!