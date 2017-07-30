США и Япония ответили на запуск северокорейской ракеты совместным учением

В условиях, сложившихся в сфере безопасности, учитывая ракетный пуск КНДР 28 июля, мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны для стабилизации ситуации в регионе,

ВВС Японии и США провели совместное учение после очередного запуска баллистической ракеты в КНДР, передает РИА Новости сообщение главы японского МИД Фумио Кисида, совмещающего должность министра обороны страны.сказал Кисида.Согласно информации, в учении приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Самолеты «пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии».Американские бомбардировщики продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились южнокорейские ВВС.Напомним, в ночь на субботу военные КНДР провели очередной запуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море.