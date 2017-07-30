12:34 30 июля

США и Япония ответили на запуск северокорейской ракеты совместным учением

ВВС Японии и США провели совместное учение после очередного запуска баллистической ракеты в КНДР, передает РИА Новости сообщение главы японского МИД Фумио Кисида, совмещающего должность министра обороны страны.



В условиях, сложившихся в сфере безопасности, учитывая ракетный пуск КНДР 28 июля, мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны для стабилизации ситуации в регионе,
сказал Кисида.


Согласно информации, в учении приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Самолеты «пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии».

Американские бомбардировщики продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились южнокорейские ВВС.

Напомним, в ночь на субботу военные КНДР провели очередной запуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
    Ха ха ха ...Смешно!
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 09:37
      Кому смешно, а кому нет. На каждый пуск ракеты - проводить учения? Эдак, Ын их без штанов оставит! laughing
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:44
        Цитата: сибиралт
        Кому смешно, а кому нет. На каждый пуск ракеты - проводить учения? Эдак, Ын их без штанов оставит! laughing

        Ну дык на это и было рассчитано...То АУГ подводят к берегам КНДР, теперь вот авиашоу решили провести..Страна непуганых идиотов прям сша.. laughing
        ОТДЕЛ
        1. Чёрный Сегодня, 09:58
          Наш ответ Чемберлену wassat ....Ын , думаю , лишь хихикнул на это
          Чёрный
          1. хрыч Сегодня, 10:14
            Цитата: Чёрный
            Ын , думаю , лишь хихикнул на это

            Два Б-1б, несут по 24 ракеты AGM-158, т.е. 48. Весьма неплохая и высокоточная ракета. Поэтому уничтожить важные объекты КНДР, в дополнение к КР Огайо им вдвоем вполне под силу.
            хрыч
            1. Владыка Ситх Сегодня, 10:23
              Дальность полета ракеты 370 км.
              Владыка Ситх
              1. хрыч Сегодня, 10:52
                Цитата: Владыка Ситх
                Дальность полета ракеты 370 км.

                Якобы модификация есть и до 900-1000. Но и Корея мааааленькая, площадь территории равна квадрату со сторонами менее 350 километров, поэтому и 370 с запасом smile
                хрыч
                1. Владыка Ситх Сегодня, 11:16
                  Единиц произведено Всего: 2000 шт
                  AGM-158A: - 1260 дальность полета 360 км
                  JASSM-ER: - 740 дальность полета 980 км

                  Носители:
                  B-52Н — 12 ракет
                  B-1B — 24 ракеты
                  B-2 — 16 ракет
                  F-15E — 3 ракеты
                  F-16C/D, F/A-18E/F, F-35C — 2 ракеты
                  Владыка Ситх
      2. vladfill Сегодня, 11:27
        Лучше бы Ыну С-400 продали,чем заклятому другу Эрдогану.
        vladfill
    2. Logall Сегодня, 09:41
      США и Япония ответили на запуск северокорейской ракеты совместным учением

      Пафосно всё! Эти учения месяц готовили. Нет просто сказать, что для сдерживания. А то громогласят. Прям за сутки скоопирировались!
      Logall
      1. den3080 Сегодня, 10:02
        да, мне тоже забавно. Ын запустил ракету и американцы с японцами тут же попрыгали в самолёты и давай учиться.
        поди кто-то и добриться не успел, прямо "в бой идут одни старики" какие-то ( не очень к месту сравнение, но так выглядит)
        "на порядок" это вообще-то в 10 раз...
        в общем чистая агитация типа: мы - сила, мы - банда:))
        den3080
        1. Logall Сегодня, 10:04
          Цитата: den3080
          поди кто-то и добриться не успел, прямо "в бой идут одни старики"(0 какие-то( не очень к месту сравнение, но так выглядит)

          Смешно! А Трамп остался кузнечиков ловить?
          Logall
  2. п-к Опарышев Сегодня, 09:49
    Совместные учения КНДР,США,против России.
    п-к Опарышев
    1. Logall Сегодня, 10:01
      Цитата: п-к Опарышев
      Совместные учения КНДР,США,против России.

      Не пойму, откуда Вы это берёте? В статье вроде бы другое написано. Есть инфа? Поделитесь!
      Logall
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:36
        Инфы много.Тимур Гази ,у него основное.Остальное у других,да и своё, ракетчик бывший.Ракеты КНДР предназначены не для США,ни одна не долетит,собьют.Для нападения на США нужен подводный флот,что бы Китай помог.А ПЛ мало и не дальние.Эта кодла сама и спалилась.Развивали бы ПЛ,тогда бы им верили.Дружба и сотрудничество России с Китаем,как в 39ом с Германией.Всё повторяется.
        п-к Опарышев
  3. gabonskijfront Сегодня, 10:02
    КНДР это наш с Китаем актив у США.Как у платного проктолога геморрой у клиента.
    gabonskijfront
  4. Ураган70 Сегодня, 10:22
    Цитата: сибиралт
    Кому смешно, а кому нет. На каждый пуск ракеты - проводить учения? Эдак, Ын их без штанов оставит! laughing

    Так это и есть цель Ына... Непонимаю, как господа либералы и евреи не допёрли(очень любят они тему "Пушки на Масло"... Ын занимается обороноспособностью Сев.Кореи, а упертые тратят бабло, чтобы Ын занимался обороноспособностью Сев.Кореи... Даже смешно получается...
    Ураган70
    1. Ken71 Сегодня, 11:06
      В гонке вооружений хомяк окончательно убьет свою экономику. И голодные сограждане сьедят жирного.
      Ken71
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