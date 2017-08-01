Конгресс США как пробирка экс-госсекретаря Колина Пауэлла

Конгресс США проголосовал «Закон о противодействии противникам Америки», в число коих включены Иран, Северная Корея и Россия, противодействовать будет санкциями, самым большим противником объявлена Россия. А косвенным стала, хоть и не названа, Западная Европа, поскольку этот закон бьёт по её энергетическим интересам как крупного партнёра России.Из этого следует, что теперь для нас США – официальный противник, а не партнёр и коллега. В этом свете, сокращение дипмиссии США в России до уровня российской дипмиссии в США, совершенно логично.Россия обещает ввести ещё и контрсанкции, в Госдуме обещают, что они будут болезненные для Америки, и будет, будет вселенский крик американских, по определению Трампа, фейковых СМИ: «А нас-то за что?», как уже кричат о дипломатических мерах России, как кричит бандеровская Украина. Поскольку бандеровский режим – это американский Франкенштейн, озвучиваемый спрятавшимися в СБУ ЦРУшниками, похоже, США просто распространяют свою украинскую политику на самих себя.Главным поводом для выставления России противником Конгресс США объявил вмешательство русских хакеров в президентские выборы в США, Конгресс в этом уверен, доказательства этого столь секретные, что обнародованию не подлежат.Вообще, это не самый худший вариант американской лжи: могли и более серьёзную провокацию устроить, например, сбить авиалайнер на подлёте к Нью-Йорку, как малайзийский Боинг на Украине, или потопить военный корабль в Чёрном море, как в 1898 году взорвали свой броненосец «Мэн» на рейде Гаваны, или повторить Тонкинскую провокацию с военным кораблём, как перед нападением США на Вьетнам. Но ограничились конгрессменовской ложью как пробиркой Колина Пауэлла в ООН, которая стала поводом для нападения США на Ирак. Прогресс гуманизма в США всё-таки налицо.Мы этого не ожидали, даже глава МИД Сергей Лавров не ожидал, что американский правящий класс будет «подвержен массовому психозу, загонит себя на высокий забор, с которого будет трудно слазить. Всё высосано из пальца». «Так проходит земная слава» - целый Конгресс превратился в фейковую пробирку…Президент Трамп не верит в пробирку с «русскими хакерами», но из своего вашингтонского угла поддержал Конгресс, и даже обещает усилить санкции, вот только против кого: России или Европы? Или это просто отговорка, чтобы взять паузу? Под закон о «противниках Америки» может попасть и сам Трамп, ведь обвинения его в госизмене со стороны «клинтоновского» крыла истэблишмента не прекращаются.Вообще, санкции Конгресса в русле политики Трампа «разделяй и властвуй» во внешнем мире. Они разделяют Евросоюз и Россию, и ослабляют обоих. Россия выталкивается с энергетического рынка Западной Европы, однако, она сможет уйти на восточные рынки. Европа потеряет российский рынок для своей промышленности, и чем она его компенсирует?Западная Европа вынуждена будет подсесть на дорогой американский сланцевый газ, впадёт в энергетическую зависимость от США, её промышленность потеряет конкурентноспособность, и будет в итоге поглощена США. Вашингтон успокаивает: это будет дружественное поглощение. Не все в Европе с этим согласны, особенно в Германии, и пока сопротивляются, ищут свою контригру.Если стратегия США «разделяй и властвуй» удастся, они подтолкнут к сближению Россию и Китай. Китайские военные корабли, вместе с российскими, только что продемонстрировали свой флаг на Балтике, на очереди – Чёрное море. Это цена разделения для американцев Европы и России.Таким образом, хотя поиски Конгресса вездесущих «русских хакеров», едва ли не в собственных постелях, параноидальные и вздорные, как сенатор Джон Маккейн, сама американская политика таковой не является. Это недвусмысленно подтвердил Глава объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд: «Главную угрозу для США представляет Россия».Поэтому, по методу Колина Пауэлла, Конгресс США изобретает свою «пробирку с русскими хакерами», чтобы извлечь из неё Новую холодную войну с Россией. Это усовершенствованная «пробирка»: обвинения можно добавлять, сколько угодно, доказательств не требуется, а «русские хакерские атаки» вполне может проводить АНБ США. Где доказательства, что они не дело рук АНБ? Зато под рукой всегда готовый повод к нападению на Россию…Политолог Виталий Третьяков считает, что закон Конгресса о «противниках Америки» - это удавка на шею президента Трампа, чтобы вести его на поводке, и покушение на убийство президента Путина. Конгресс персонифицирует санкции, направляя их непосредственно против президента Путина и его окружения, но тем самым он персонифицирует Россию с Путиным, хотя Конгресс утверждает, что якобы озабочен токмо вмешательством в американские выборы русских пропутинских хакеров и, как обычно, коррупцией. Эту примитивную ложь Конгресс пытаются продать миру, украсив секретными доказательствами. Но обмануть США могут только себя, с помощью своих фейковых СМИ.Сенатор Джон Маккейн назвал ответные дипломатические меры России «нападением на американскую демократию»…Джон Маккейн…Почти столетний старикан,Рак мозга ему оставил шрам,Одной ногой в могиле,Другой – в Конгрессе,Он давит всех маразмом,С раком вместе…