Сообщение посольства КНДР РФ

Уважаемые товарищи!

Направляем Вам сообщение о нашем очередном успешном проведении запуска межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14.

Это блестящая победа идей чучхе.

С уважением, Посольство КНДР в РФ

Под личным руководством Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики (Госсовета КНДР), Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя нашей партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына ночью 28-го июля 106 года чучхе (2017) успешно проведен второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».



Уважаемый высший руководитель, который незаурядной военной мудростью, смелой волей и сообразительной находчивостью всегда творит всепобеждающие чудеса и объявляет мат победы, опровергая предсказания людей мира, представил боевую задачу сфере по изучению ракет.



Провести в кратчайшее время испытательный запуск, инсценированный максимальную дальность межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» и еще раз утвердить надежность на полную ракетную систему.



Ученые и техники области государственной обороны – верные бойцы нашей партии, которые с абсолютным доверием к партии разделяют с руководителем и идеи, дыхание, шаги и одним махом берут любую крепость, провели смертельный бой полной уверенностью, что наглядно покажут крепкую мощь стратегических ядерных вооруженных сил ТПК всему миру. И досрочно окончили подготовку второго испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Уважаемый высший руководитель во время подготовки испытательного запуска второй межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» каждый день подряд получал доклады об этом. И давал благоразумные указания, а в ночь дня запуска лично вышел на площадку испытательного запуска ракеты и руководил на месте.



Этот испытательный запуск проведен с целью окончательного подтверждения общих технических специфик системы вооружения, включая максимальную досягаемость огня межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», способной нести большую тяжелую ядерную боеголовку.



Как только уважаемый высший руководитель приказал провести запуск, межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» разом поднялась в далекий космос.



Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», запущенная в северно-западном районе нашей страны, поднялась до 3,724.9㎞ (максимальной вершины), пролетела 998㎞ за 47 мин. 12 секунд и точно попала в указанную акваторию в открытом море.



Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом, инсценируя максимальную досягаемость огня, и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран.

Уважаемый высший руководитель с гордостью сказал, что еще раз подтверждена надежность системы межконтинентальной баллистической ракеты в этом испытательном запуске, и продемонстрирована способность внезапного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в любом месте и в любое время. И ясно доказано, что вся материковая часть США теперь вошли под нашим прицелом.



Уважаемый высший руководитель сказал, что сегодня мы намеренно провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, инсценированный максимальную дальность стрельбы, чтобы строго предупредить США, которые, на днях потеряв разум, носят пустые вздоры. Смотря на нынешний уровень составители политики США наверное правильно поняли, что если хоть пальцами дотронутся до нашего государства, то агрессивное государство так называемое США не обойдутся даром.



Уважаемый высший руководитель сказал, что заносчивый вздор о войне и угроза предельных санкций США в отношении нашего государства наоборот пробудит, воодушевляет нас и подкрепляет наш довод обладания ядерным оружием. И подчеркнул, что для нашего народа, который испытывал на этой земле ужасное бедствие войны американскими зверями, могучая сила сдерживания войны за оборону государства является необходимым стратегическим выбором, ничем необратимым и ни с чем несравнимым дорогим стратегическим имуществом.

Уважаемый высший руководитель отметил, что если, несмотря на наше повторное предупреждение, США опять просунут дурную морду в нашу землю и развернут несуразное игрище ядерным оружием, мы исправим их дурные наклонности нашими стратегическими ядерными силами, которые мы обстоятельно показывали.



Уважаемый высший руководитель горячо поздравил ученых, техников и работников сферы по изучению ракет, которые еще раз демонстрировали на весь мир самостоятельное достоинство и величественный вид чучхейской ядерной державы, мировой ведущей страны по освоению ракет, успешно проводив второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». И сфотографировался на память вместе со всеми. Тот трогательный вид будет оставаться долго в истории.



Наша Республика под знаменем новой линии параллельного ведения великой Трудовой партии Кореи непременно будет добиться окончательной Победы в антиимпериалистической и антиамериканской борьбе, разработав и усовершенствовав больше мощных стратегических и чучхейских оружий, демонстрирующих на весь мир непобедимую мощь и потенциальные силы развития чучхейской Кореи.

Сегодня, 30 июля, в редакцию "Военного Обозрения" поступило сообщение посольства КНДР в Российской Федерации, в котором говорится об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". "Военное Обозрение" приводит текст письма целиком:Напоминаем, что КНДР произвела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты – уже второй за июль. В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.Предыдущий пуск ракеты "Хвасон-14" КНДР произвела 4 июля.