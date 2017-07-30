12:33 30 июля

Сообщение посольства КНДР РФ

Сегодня, 30 июля, в редакцию "Военного Обозрения" поступило сообщение посольства КНДР в Российской Федерации, в котором говорится об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". "Военное Обозрение" приводит текст письма целиком:

Уважаемые товарищи!
Направляем Вам сообщение о нашем очередном успешном проведении запуска межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14.
Это блестящая победа идей чучхе.
С уважением, Посольство КНДР в РФ



Под личным руководством Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики (Госсовета КНДР), Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя нашей партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына ночью 28-го июля 106 года чучхе (2017) успешно проведен второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Уважаемый высший руководитель, который незаурядной военной мудростью, смелой волей и сообразительной находчивостью всегда творит всепобеждающие чудеса и объявляет мат победы, опровергая предсказания людей мира, представил боевую задачу сфере по изучению ракет.

Провести в кратчайшее время испытательный запуск, инсценированный максимальную дальность межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» и еще раз утвердить надежность на полную ракетную систему.

Ученые и техники области государственной обороны – верные бойцы нашей партии, которые с абсолютным доверием к партии разделяют с руководителем и идеи, дыхание, шаги и одним махом берут любую крепость, провели смертельный бой полной уверенностью, что наглядно покажут крепкую мощь стратегических ядерных вооруженных сил ТПК всему миру. И досрочно окончили подготовку второго испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты.


Сообщение посольства КНДР РФ


Уважаемый высший руководитель во время подготовки испытательного запуска второй межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» каждый день подряд получал доклады об этом. И давал благоразумные указания, а в ночь дня запуска лично вышел на площадку испытательного запуска ракеты и руководил на месте.

Этот испытательный запуск проведен с целью окончательного подтверждения общих технических специфик системы вооружения, включая максимальную досягаемость огня межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», способной нести большую тяжелую ядерную боеголовку.

Как только уважаемый высший руководитель приказал провести запуск, межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» разом поднялась в далекий космос.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», запущенная в северно-западном районе нашей страны, поднялась до 3,724.9㎞ (максимальной вершины), пролетела 998㎞ за 47 мин. 12 секунд и точно попала в указанную акваторию в открытом море.

Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом, инсценируя максимальную досягаемость огня, и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран.




Уважаемый высший руководитель с гордостью сказал, что еще раз подтверждена надежность системы межконтинентальной баллистической ракеты в этом испытательном запуске, и продемонстрирована способность внезапного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в любом месте и в любое время. И ясно доказано, что вся материковая часть США теперь вошли под нашим прицелом.

Уважаемый высший руководитель сказал, что сегодня мы намеренно провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, инсценированный максимальную дальность стрельбы, чтобы строго предупредить США, которые, на днях потеряв разум, носят пустые вздоры. Смотря на нынешний уровень составители политики США наверное правильно поняли, что если хоть пальцами дотронутся до нашего государства, то агрессивное государство так называемое США не обойдутся даром.

Уважаемый высший руководитель сказал, что заносчивый вздор о войне и угроза предельных санкций США в отношении нашего государства наоборот пробудит, воодушевляет нас и подкрепляет наш довод обладания ядерным оружием. И подчеркнул, что для нашего народа, который испытывал на этой земле ужасное бедствие войны американскими зверями, могучая сила сдерживания войны за оборону государства является необходимым стратегическим выбором, ничем необратимым и ни с чем несравнимым дорогим стратегическим имуществом.


Уважаемый высший руководитель отметил, что если, несмотря на наше повторное предупреждение, США опять просунут дурную морду в нашу землю и развернут несуразное игрище ядерным оружием, мы исправим их дурные наклонности нашими стратегическими ядерными силами, которые мы обстоятельно показывали.

Уважаемый высший руководитель горячо поздравил ученых, техников и работников сферы по изучению ракет, которые еще раз демонстрировали на весь мир самостоятельное достоинство и величественный вид чучхейской ядерной державы, мировой ведущей страны по освоению ракет, успешно проводив второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». И сфотографировался на память вместе со всеми. Тот трогательный вид будет оставаться долго в истории.

Наша Республика под знаменем новой линии параллельного ведения великой Трудовой партии Кореи непременно будет добиться окончательной Победы в антиимпериалистической и антиамериканской борьбе, разработав и усовершенствовав больше мощных стратегических и чучхейских оружий, демонстрирующих на весь мир непобедимую мощь и потенциальные силы развития чучхейской Кореи.


Напоминаем, что КНДР произвела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты – уже второй за июль. В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Предыдущий пуск ракеты "Хвасон-14" КНДР произвела 4 июля.
















Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. Mavrikiy Сегодня, 11:36
    Наши поздравления. Пусть за Тихой лужей сосед спит спокойно.
    Mavrikiy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:40
      Спасибо Ын! Я знал , что ты нас отметишь .. hi
      (Романова нет . спекся..) Приятно черт подери мужики ! fellow
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 11:50
        Цитата: ОТДЕЛ
        Спасибо Ын! Я знал , что ты нас отметишь .. hi
        (Романова нет . спекся..) Приятно черт подери мужики ! fellow

        На банкет не пригласили? laughing
        Чёрный
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:00
          Цитата: Чёрный
          На банкет не пригласили?

          Жду официального приглашения..! hi Романова бы найти еще...
          ОТДЕЛ
          1. хрыч Сегодня, 12:11
            Ура, Товарищи!!! Слава, мужественному Корейскому Народу!!!
            хрыч
          2. Стропорез Сегодня, 12:30
            Цитата: ОТДЕЛ
            Романова бы найти еще...

            Романов штатный не любитель КНДР. Дужа он их боится.
            Чё то давно его не видать request Может День ВМФ отмечает what
            Стропорез
    2. сибиралт Сегодня, 11:57
      Если про чудеса, то правитель чучхе - Будда или Христос. belay Жизнь все в КНДР чудесатей и чудесатей! laughing
      сибиралт
  2. лаврентий павлович Сегодня, 11:39
    Молодцы товарищи. Успехов в совершенствовании средств доставки ЯЗ на территорию США.
    лаврентий павлович
  3. Logall Сегодня, 11:39
    [/quote]Сегодня, 30 июля, в редакцию "Военного Обозрения" поступило сообщение посольства КНДР в Российской Федерации, в котором говорится об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". "Военное Обозрение" приводит текст письма целиком:
    Уважаемые товарищи![quote]

    Сегодня же не первое апреля! Эт что, Ын мои комментарии читает? Право лестно...
    Я комментарии всех участников имею ввиду!
    Logall
  4. Tusv Сегодня, 11:43
    что для нашего народа, который испытывал на этой земле ужасное бедствие войны американскими зверями...
    США опять просунут дурную морду в нашу землю и развернут несуразное игрище ядерным оружием, мы исправим их дурные наклонности

    Каков слог. Браво. Аплодирую стоя. Прям выжгли глаголом мое сердце
    Tusv
    1. Dashout Сегодня, 11:46
      Мои поздравления КНДР
      Dashout
    2. Одиссей Сегодня, 12:24
      Цитата: Tusv
      Каков слог. Браво. Аплодирую стоя. Прям выжгли глаголом мое сердце

      Северокорейцы единственные кто сохраняет высокий стиль в наше унылое время.
      И ведь даже не скажешь,что они прикалываются.
      Одиссей
  5. tanit Сегодня, 11:46
    Мои поздравления администрации Военного Обозрения. hi
    "По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря." belay - а вот это recourse А как же 3800 км высоты? recourse А как же 933 км дальности? recourse Эх... request А ведь меня почти убедили, что это правда. sad
    tanit
    1. askme Сегодня, 11:58
      Ну, тут правда не важна в данном конкретном случае. Тут важен слог про "морду". Тут важно, что В ДАННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ КНДР - права. Они защищают свою честь, свое право на жизнь. Которое они безусловно имеют, ни на кого не нападая. До тех пор, пока они лишь защищают себя, они имеют право защищать себя любыми средствами... От них не требуется способность ударить по США. От них требуется способность называть морду мордой. Им больше ничего делать не нужно...
      askme
      1. Logall Сегодня, 12:12
        ИНТЕРЕСНО, почему п-к Опарышев спит? Такую новость пропустил! Должен был сейчас рассказать, что это янки нас пытаются заставить поверить, мол Ын нам ДРУГ. А на самом деле...
        [/quote] п-к Опарышев ↑
        Вчера, 08:18
        Сами ракеты появились из за близости к России.Удар КНДРовских ракет по объектам России более страшен,чем удар американских ракет[quote]
        Logall
        1. tanit Сегодня, 12:18
          Цитата: Logall
          ИНТЕРЕСНО, почему п-к Опарышев спит?

          Он не спит. Он фарватеры рек меряет. Вычисляет главное направление удара войск КНДР. Куда река течет -туда и ударят. belay
          tanit
          1. Logall Сегодня, 12:29
            Цитата: tanit
            Куда река течет -туда и ударят.

            Они по его мнению, что вплавь ракеты доставят? ХИТРО! И не одно ПВО не возьмёт... belay
            Logall
            1. tanit Сегодня, 12:33
              Цитата: Logall
              И не одно ПВО не возьмёт...

              Опарышев -справится. Лично с каждой ракетой. Главное -фарватер угадать. laughing
              tanit
      2. tanit Сегодня, 12:14
        Цитата: askme
        Тут важно, что В ДАННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ КНДР - права.

        С этим я не спорю. hi
        Спор пару дней был про технические аспекты пуска-запуска. request Но -тут как-то навеяло. Особенно, когда "По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря." request
        tanit
  6. злой партизан Сегодня, 11:50
    Следующим шагом, я так понимаю, будет рассылка таких писем в личку всем форумчанам "Военного Обозрения"... yes
    злой партизан
    1. tanit Сегодня, 11:51
      Цитата: злой партизан
      Следующим шагом, я так понимаю, будет рассылка таких писем в личку всем форумчанам "Военного Обозрения"...

      Предполагаю, что сначала -только подписчикам. smile
      tanit
  7. irazum Сегодня, 11:51
    Боже, какой бред! Сталин и Брежнев нервно курят в сторонке...
    irazum
    1. tanit Сегодня, 11:53
      Цитата: irazum
      Сталин и Брежнев

      А почему не Хрущев и Горбачев?! belay
      Цитата: irazum
      Боже, какой бред!

      Вот именно. laughing
      tanit
    2. Tusv Сегодня, 12:05
      Цитата: irazum
      Боже, какой бред!

      Как говорил кот Бегемот:" Это вереница прочно упакованных силлогизмов". Хвасон вполне себе может 3 000 км. Еще 4 тыщи и в Гонолулу будут опять вспоминать Перл Харбор
      Tusv
      1. tanit Сегодня, 12:22
        Цитата: Tusv
        Еще 4 тыщи и в Гонолулу будут опять вспоминать Перл Харбор

        А вот это вряд ли. hi Ын конечно личность своеобразная, но максимум. чего он добивается -восстановления программы его дедушки товарища Ким ир Сена. Продовольствие на халяву. А в ответ Ын перестанет пускать баллистику. laughing Вероятно, начнет развивать космос. А что, до Луны уже и не так много осталось-то. laughing
        tanit
      2. Вадим237 Сегодня, 12:25
        Пока разделяющихся головных частей индивидуального наведения, КНДР не создаст и не поставит на вооружение - их БРСД и МБР, для США угрозу представлять не будут.
        Вадим237
  8. AlexanderVP Сегодня, 11:55
    Молодцы корейцы. Но их ядерную программу надо сворачивать, и пусть лучше это сделают Россия и Китай.
    AlexanderVP
    1. tanit Сегодня, 12:03
      Цитата: AlexanderVP
      Но их ядерную программу надо сворачивать, и пусть лучше это сделают Россия и Китай.

      Стесняюсь спросить - а за чем? Ни КНР, ни РФ они не угрожают. Даже Китайской Республике (Тайвань) -не угрожают. Израиль стереть с лица Земли (а это самое главное в мире преступление laughing ) - вроде то же не хотят. До США "ихнии" имитаторы кипучей деятельности не долетят. laughing Вдарить по южанам - так и северу достанется. laughing Одна видимая цель -Япония. Но и тут, если север вдарит по ней, ненавистной -юг скорее всего будет за северян. laughing
      tanit
  9. mikh-korsakov Сегодня, 11:58
    Кто бы что ни говорил, но у меня Северная Корея вызывает уважение. Сейчас некоторые продвинутые господа бросятся меня упрекать, как же так, там же тоталитаризм. А по мне так, во-первых, разрешение показывать голую ж... по телевизору и с.рать при публике на сцене театра, жениться через задницу, как проявление высшей свободы творчества, не является достижением человеческой цивилизации. В конце концов если кого интересует вид ж.опы может дома встать перед зеркалом и насладиться ее видом, во-вторых, дело не в том, что у народа имеется вождь , даже уважаемый вождь, а в том. что его есть за что уважать. В Америке демократически выбрали вождя, ну и что получилось, сами грызутся между собой. А Сев. Корея молодцы, вопреки всему миру сделали какую-никакую ракету, а это с помощью кувалды не сделать. Удачи в противостоянии мировой империи лжи, товарищ Ким!
    mikh-korsakov
    1. askme Сегодня, 12:07
      На самом деле важно всем в мире понять, что все имеют право на жизнь, если ни на кого не нападают сами. Нет ни у кого в мире собачьего права судить, кому жить, а кому умирать по принципу тоталитарный-не тоталитарный. И всем, кто пытается на глобальном уровне взять себе такое право, пора указать их реальное место.... И КНДР это прекрасно делает. Ну а физически объяснить подонкам их место - это уже роль России и Китая, если не дай Бог придется.... КНДР это не по силам....
      askme
  10. irazum Сегодня, 12:04
    Но их ядерную программу надо сворачивать, и пусть лучше это сделают Россия и Китай.
    irazum
    1. irazum Сегодня, 12:05
      Совершенно верно и чем быстрее, тем лучше.
      irazum
      1. tanit Сегодня, 12:27
        Цитата: irazum
        Но их ядерную программу надо сворачивать, и пусть лучше это сделают Россия и Китай.

        Цитата: irazum
        Совершенно верно и чем быстрее, тем лучше.

        А вот представьте, на секунду. Идеи Чучхе докажут свою великость. Их баллистика уже все ближе и ближе к Луне. С каждым пуском. И со слов.(не, ну словам верить же надо, на ВО -многие нормальные люди верят) laughing
        Вы что, хотите запретить человечеству выход на новый уровень?! laughing
        tanit
    2. Вадим237 Сегодня, 12:26
      Пускай что хотят, то и делают.
      Вадим237
  11. White Fang Сегодня, 12:17
    Грязные ы! Не учите жить других!
    White Fang
  12. ОТДЕЛ Сегодня, 12:19
    КНДР оплот мира и стабильности на востоке...!

    Если что, поддержим !
    ОТДЕЛ
  13. Одиссей Сегодня, 12:20
    Прекрасно.Поздравляем Корейских товарищей !
    Но пока,увы,до США ракета все же не достанет.А своими Японскими и Южнокорейскими марионетками,американцы ,в случае необходимости,пожертвуют не колеблясь.
    Так что нужно работать дальше.Сделан важный шаг в обеспечение безопасности КНДР,но этот шаг еще не последний.
    Одиссей
  14. irazum Сегодня, 12:23
    Действительно, если КНР и Россия заставят толстую морду свернуть ядерную и ракетную программы, вот тогда штатникам и крыть-то уже будет нечем, а за одним, может быть, северянам покушать побольше подкинут...
    irazum
  15. Югра Сегодня, 12:26
    Хотят просто мирно жить.Вот и защищают себя.Молодцы.
    Югра
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