В Петербурге завершился военно-морской парад

Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством,

Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу,