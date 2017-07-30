12:33 30 июля

В Петербурге завершился военно-морской парад

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, передает РИА Новости .



«На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" – самой большой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря», – говорится в репортаже.


В параде также приняли участие подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Великий Новгород», «Колпино»).

Кроме них в парадном строю находились «крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера», – перечислило агентство.

Впервые в таком мероприятии приняли участие китайские корабли: эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху». Все они были задействованы в российско-китайском учении «Морское взаимодействие», прошедшем на Балтике.

В воздушной части парада были задействованы корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ту-142М и Ил-38. Над городом также пролетели вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29, Ми-8 и Ми-24ВП.

Российских моряков поздравил президент Владимир Путин, напомнив, что история страны неразрывно связана с победами ее «отважного, неустрашимого Военно-морского флота».

Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством,
сказал президент.

По его словам, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», – подчеркнул Путин.

Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу,
заключил он.



Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский, bastion-karpenko.ru / А.В. Капрпенко
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 12:25
    Лёша! Это он тебе говорил.
    [/quote]Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством,
    сказал президент.[quote]

    С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА!
    УРА!УРА!УРААА!!!
    Logall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:28
      Это праздник , а наши разбрелись по всему миру и дежурят ..Вот за них мужики! :drink
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 12:31
        С праздником Вас,моряки!Семь футов воды под килем(а для подводников и над wassat ) drinks hi Надеюсь прибалты и остальные "викинги" пережили это т праздник стойко...В сортирах..
        210окв
  2. vasilev Сегодня, 12:26
    Поздравляю всех мореманов,морпехов и летунов морской авиации с днем ВМФ!!! Хорошо что сегодня погода не подвела и мы увидели воздушную часть парада.
    vasilev
  3. Zibelew Сегодня, 12:26
    Всех причастных и сопереживающих Флоту российскому с Днём ВМФ! Всем крепкого здоровья, морской стойкости, и всего самого наилучшего!

    на фото МРК Ураган
    Zibelew
  4. irazum Сегодня, 12:27
    Красивый парад, я посмотрел. Хотя, мне кажется, "Петра" и "Дмитрия" можно было и не дёргать с места постоянной дислокации.
    irazum
    1. KudrevKN Сегодня, 12:33
      тогда бы эстонский "ракетно - мусорный" флот тоже "застоялся" бы у родных причалов?! С Праздником!
      KudrevKN
  5. kotdavin4i Сегодня, 12:27
    С Днем ВМФ! (я получаю погоны лейтенанта 2000 год )
    kotdavin4i
  6. Проксима Сегодня, 12:27
    Смотрел парад. Очень грандиозно! Интересно, с чего это мы в этом году решили так раскошелиться? Неужели международная обстановка требует такой демонстрации военной силы России?
    Проксима
  7. Югра Сегодня, 12:29
    С праздником всех братишек!Здоровья и чистого неба над головой!
    Югра
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