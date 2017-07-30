В Петербурге завершился военно-морской парад
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, передает РИА Новости .
«На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" – самой большой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря», – говорится в репортаже.
В параде также приняли участие подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Великий Новгород», «Колпино»).
Кроме них в парадном строю находились «крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера», – перечислило агентство.
Впервые в таком мероприятии приняли участие китайские корабли: эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху». Все они были задействованы в российско-китайском учении «Морское взаимодействие», прошедшем на Балтике.
В воздушной части парада были задействованы корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ту-142М и Ил-38. Над городом также пролетели вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29, Ми-8 и Ми-24ВП.
Российских моряков поздравил президент Владимир Путин, напомнив, что история страны неразрывно связана с победами ее «отважного, неустрашимого Военно-морского флота».
По его словам, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», – подчеркнул Путин.
«На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" – самой большой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря», – говорится в репортаже.
В параде также приняли участие подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Великий Новгород», «Колпино»).
Кроме них в парадном строю находились «крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера», – перечислило агентство.
Впервые в таком мероприятии приняли участие китайские корабли: эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху». Все они были задействованы в российско-китайском учении «Морское взаимодействие», прошедшем на Балтике.
В воздушной части парада были задействованы корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ту-142М и Ил-38. Над городом также пролетели вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29, Ми-8 и Ми-24ВП.
Российских моряков поздравил президент Владимир Путин, напомнив, что история страны неразрывно связана с победами ее «отважного, неустрашимого Военно-морского флота».
Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством,сказал президент.
По его словам, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», – подчеркнул Путин.
Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу,заключил он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский, bastion-karpenko.ru / А.В. Капрпенко
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