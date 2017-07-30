16:15 30 июля

Рогозин: Испытания «Адмирала Горшкова» завершаются, проделана сложная работа

Испытания нового фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершаются, после его принятия начнется серийное производство кораблей проекта 22350, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.



Под жесточайшим контролем шли испытания по "Горшкову", они сейчас завершаются, я считаю, что это – хорошая, большая работа,
сказал Рогозин журналистам.


Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве,
добавил он.

Вице-премьер уточнил, что в данном проекте «87 процентов всего нового».

По его словам, конструкторы на новой платформе решили применить «всё то, что у них было в задумках, а это всегда очень опасно».

Это немыслимая по сложности работа,
подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что «обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота или, скажем, авиации происходит таким образом, что количество новшеств не должно превышать 30%», иначе изделие рискует превратиться в испытательный полигон.

Справка агентства: «Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину – 135 м, ширину – 16 м, скоростью хода – до 29 узлов, дальностью плавания – до 4,5 тысячи миль, автономность – до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК"».

Использованы фотографии: https://defencyclopedia.com
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Комментарии 47

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  1. irazum Сегодня, 13:10
    Красавец корабль!
    irazum
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:16
      Цитата: irazum
      Красавец корабль!

      И не только...!
      пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК"».
      Это официально только..хе хе
      ОТДЕЛ
      1. mark1 Сегодня, 13:26
        Цитата: ОТДЕЛ
        Это официально только..хе хе

        Что ж там неофициального? 100% "Статус-6" под килем тащит, а в место "Калибра" может и "Булавой" пальнуть... wassat
        mark1
      2. хрыч Сегодня, 13:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        И не только...!

        При упоминании ТТХ, забыли немаловажную деталь - имеет вертолет К-27 (или подобное создание, можно ударное) в палубном ангаре. Что весьма увеличивает его возможности по ПЛО, десантированию, спасательным делам и пр.
        хрыч
        1. Zibelew Сегодня, 13:30
          А полностью:
          Артиллерия — российская универсальная корабельная артиллерийская установка калибра 130 миллиметров А-192 «Армат».
          Ракетное вооружение — до 16 ракет «Оникс» или «Калибр-НК», ЗРК «Полимент-Редут», два ЗРАК «Палаш».
          Противолодочное вооружение — до 16 противолодочных ракет 91Р семейства «Калибр-НК» и 8 ракет противолодочного ракетного комплекса «Медведка-2».
          Авиационная группа — 1 вертолёт Ка- 27ПЛ.

          Пора бы уже сдавать Горшкова, сколько же можно его мучать? Он на воде уже 7 лет. Да и Касатонова уже пора бы к испытаниям готовить.
          Zibelew
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:41
            Цитата: Zibelew
            Пора бы уже сдавать Горшкова

            Давно бы сдали, Полимент-Редут не давал. Дай-то Бог, чтобы решили проблемы
            Андрей из Челябинска
        2. KUOLEMA Сегодня, 15:02
          а батуты то батуты установили?
          KUOLEMA
        3. антивирус Сегодня, 15:34
          ещё больше увеличит его возможности --- смелость дипломатов( толерантность наоборот сведет к "корыту в пруду")
          антивирус
          1. хрыч Сегодня, 15:37
            Цитата: антивирус
            ещё больше увеличит его возможности --- смелость дипломатов

            Так вроде даже воюем за пределами своей страны, отстаивая свои интересы.
            хрыч
    2. 210окв Сегодня, 13:35
      Можно только и сказать.Семь футов под килем,в добрый путь! hi
      Цитата: irazum
      Красавец корабль!
      210окв
    3. сибиралт Сегодня, 13:39
      Дай то, боже, чтобы Рогозин на этом корабле в Молдавию к Додону смог прорваться! what
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 13:48
        Зачем сразу на корабле?Пусть попробует на байке..Он же вроде хочет попробовать.Обещал.. laughing
        Цитата: сибиралт
        Дай то, боже, чтобы Рогозин на этом корабле в Молдавию к Додону смог прорваться! what
        210окв
        1. сибиралт Сегодня, 13:50
          А какой байк удержит его вес? laughing
          сибиралт
          1. 210окв Сегодня, 13:52
            Под него разработают..Желаю что сей спецзаказ лет на десять растянулся.. crying wassat
            Цитата: сибиралт
            А какой байк удержит его вес? laughing
            210окв
    4. RASKAT Сегодня, 14:27
      Ждем не дождемся. Кораблик отличный.
      Что там с турбинами? Таких нам нужно штук 30 минимум. Пора закладывать Ёлы Палы, Чё Тянем то?
      RASKAT
  2. Pirogov Сегодня, 13:11
    Давно пора ,а то скоро в историю войдёт как долгострой флота.
    Pirogov
    1. Logall Сегодня, 13:13
      Цитата: Pirogov
      Давно пора ,а то скоро в историю войдёт как долгострой флота.

      Это ещё не долгострой.
      [/quote]Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве[quote]

      Вот будет ДОЛГОСТРОЙ! При отсутствии финансирования их серийно выпускать будут!
      Или он нам ПРИБРЕХИВАЕТ?
      Logall
      1. irazum Сегодня, 13:23
        Как всегда! Мне кажется ему название должности надо сменить на "вице-трепло РФ".
        irazum
        1. 30 вис Сегодня, 15:29
          Трепло Рогозоин, или нет, не Вам решать . Очень много желчи от вас Не иначе вы из либерастов ........
          30 вис
      2. Zibelew Сегодня, 13:34
        Многие не знают, но у Горшкова и Грена на винтах одинаковые родимые пятна, как в старых индийских фильмах fellow
        Zibelew
        1. сибиралт Сегодня, 13:53
          Якоря то, хотя бы отечественные, или бэушные из Голландии? Не то под санкции попадут, снимать придется. winked
          сибиралт
          1. Монархист Сегодня, 14:38
            Не волнуйтесь по поводу якорей: на флоте баласта много. В этой связи вспомнил старый анекдот: рабыня Изаура и поверила Января устраивались в порт на работу. Изауре отказали,а Януарию взяли в качестве якоря
            Монархист
      3. g1v2 Сегодня, 15:07
        С чего вы взяли про недостаток финансирования проекта? belay Касатонов к испытаниям готовится, еще пара 22350 строится. Больше пока закладывать смысла нет, тк гтд для них будут еще не скоро. А с учетом того, что решили достраивать вторую тройку 11356 , вообще непонятно , когда появится возможность для новой закладки. Но проблема то в двигле, а не финансировании. Закроют потребность в гтд уже строящихся кораблей - заложат новые.
        Думаю что после 20-го года пойдут закладки 22350. Мое имхо - кроме головного и трех строящихся , в 20х годах заложат еще не меньше 8 таких . hi
        g1v2
    2. Проксима Сегодня, 13:22
      Хорошо к празднику подготовились. Вчера малый ракетный корабль, а сегодня фрегат! Всех с праздником! drinks
      Проксима
      1. Logall Сегодня, 13:38
        Цитата: Проксима
        Хорошо к празднику подготовились. Вчера малый ракетный корабль, а сегодня фрегат!

        Это как раз таки и плохо! Что в войну города к праздникам брали. Не считаясь с потерями. Что сейчас. Корабль примут, потом по ходу будут исправлять.
        Делать всё нужно во время, а не к праздникам...
        Logall
        1. g1v2 Сегодня, 15:09
          Если бы с Горшковым было так , то его бы сдали еще в начале 2015 года. Он уже тогда был построен. request Но его именно что 2 года испытывали, лечили и исправляли недостатки. Тч это явно не тот случай , когда сдают сырой недоделанный корабль.
          g1v2
  3. poquello Сегодня, 13:17
    интересно почему форштевень у китайцев и бёрков под другим углом к воде чем у наших?
    poquello
    1. 210окв Сегодня, 13:38
      Япона мама видели?Те вообще клювоносые были..Другие люди..А если серьезно..Ну есть типовые решения,техоснастка..Вот этого и придерживаются.Китайцы переняли у амерзцев..
      Цитата: poquello
      интересно почему форштевень у китайцев и бёрков под другим углом к воде чем у наших?
      210окв
    2. тлауикол Сегодня, 13:47
      Моря разные,волны разные
      тлауикол
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    В конструкторских курилках это называется "степень новизны". Если она велика - больше 30%, проблемы неизбежны... Все сырое, не "доведённое", то там то сям - косяки...
    Горный стрелок
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 13:34
    Красивый.Мощный.Но-побыстрее.Годика за 3 хотя-бы.
    ВЕРЕСК
  6. Tusv Сегодня, 13:45
    Неужто Полимент-редут допилили. Радует
    Tusv
    1. тлауикол Сегодня, 13:50
      Хз,он не стрелял еще вроде. А вот палаш из ЗРАК укоротили в ЗАК — ракет не будет
      тлауикол
  7. pol-smit.smit Сегодня, 14:05
    слово-завершаются, понятие растяжимое......дату назвал вице-премьер?? в позапрошлом,прошлом году тоже помнится завершались ,а воз и ныне там.....в праздничный день, подмахнув стакан можно, много чего сказать......макаров с греном , также в муках между питером и балтийском все гуляют
    pol-smit.smit
    1. тлауикол Сегодня, 14:09
      К 12му году пилильщики обещали сдать, наверное имели в виду 12 лет со дня закладки
      тлауикол
      1. pol-smit.smit Сегодня, 14:15
        тогда ждем 2018 laughing
        pol-smit.smit
  8. kefan Сегодня, 14:19
    Эти испытания должны были завершится еще вчера.
    kefan
  9. Монархист Сегодня, 14:23
    Господин Рогозин, скажите пожалуйста: сколько кораблей проекта 22350 запланировано построить и КОГДА?
    У меня от репортерского бла бла уже голова болит
    Монархист
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:43
      Цитата: Монархист
      Господин Рогозин, скажите пожалуйста: сколько кораблей проекта 22350 запланировано построить и КОГДА?

      Ну, сперва говорили о 10-15, потом о шести, счас вот обещают четыре до 2025 года...
      Андрей из Челябинска
    2. g1v2 Сегодня, 15:12
      Не Рогозин. Чисто мое имхо. До 2025 года с Горшковым будет построено 4 . В 20-х годах , когда производство гтд выйдет на нормальную мощность , заложат еще штук 8. Тч я бы как минимум поставил на 12 штук в сумме. hi
      g1v2
  10. Монархист Сегодня, 14:27
    Цитата: сибиралт
    Дай то, боже, чтобы Рогозин на этом корабле в Молдавию к Додону смог прорваться! what

    А что ему в Кишиневе надо?
    Монархист
  11. Роман 11 Сегодня, 14:59
    Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве
    Он не уточнил в каком серийном производстве? На экспорт?
    Роман 11
  12. ver_ Сегодня, 15:25
    Цитата: irazum
    Красавец корабль!

    ...возможно я ошибаюсь за давностью лет, однако , тогда ишо ни инета , не сотового телефона (когда читал) не було..- испытывали военный корабль в начале 19 века у нас ( название его не помню).., разогнался он до 30 узлов и волной с берега смыл много чего ( близко коло берега прошёл )... это я к тому, что 30 узлов сейчас - далеко не фонтан - в те времена на угле котлы работали...
    ver_
    1. К-50 Сегодня, 16:01
      Цитата: ver_
      это я к тому, что 30 узлов сейчас - далеко не фонтан

      Тогда было актуальным, не смотря на повышенный расход топлива и износ механизмов тоже повышенный, быстро выйти на расстояние действенной стрельбы орудий или попытаться удрать от превосходящих сил. Сейчас же в связи с дальностью обнаружения радарами и пусками ракет это практически бессмысленно. Всё равно увидят и ракетой "догонят". Поэтому во главу угла становится "экономика"., то есть умеренный расход топлива и "долгоиграемость" силовой судовой установки.
      К-50
  13. san4es Сегодня, 15:56
    Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве,

    И с такой скоростью (наверное) lol ...будут строить прямо на ходу
    san4es
  14. К-50 Сегодня, 15:56
    Жаль "двустволки" АК-130 больше не производят.
    К-50
  15. злой партизан Сегодня, 16:00
    А Полимент Редут Госы-то прошёл? Вроде сообщения не было. По-крайней мере на ВО...Или я что-то пропустил? what
    злой партизан
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