Рогозин: Испытания «Адмирала Горшкова» завершаются, проделана сложная работа
Испытания нового фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершаются, после его принятия начнется серийное производство кораблей проекта 22350, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Вице-премьер уточнил, что в данном проекте «87 процентов всего нового».
По его словам, конструкторы на новой платформе решили применить «всё то, что у них было в задумках, а это всегда очень опасно».
Он отметил, что «обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота или, скажем, авиации происходит таким образом, что количество новшеств не должно превышать 30%», иначе изделие рискует превратиться в испытательный полигон.
Справка агентства: «Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину – 135 м, ширину – 16 м, скоростью хода – до 29 узлов, дальностью плавания – до 4,5 тысячи миль, автономность – до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК"».
Под жесточайшим контролем шли испытания по "Горшкову", они сейчас завершаются, я считаю, что это – хорошая, большая работа,сказал Рогозин журналистам.
Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве,добавил он.
Вице-премьер уточнил, что в данном проекте «87 процентов всего нового».
По его словам, конструкторы на новой платформе решили применить «всё то, что у них было в задумках, а это всегда очень опасно».
Это немыслимая по сложности работа,подчеркнул Рогозин.
Он отметил, что «обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота или, скажем, авиации происходит таким образом, что количество новшеств не должно превышать 30%», иначе изделие рискует превратиться в испытательный полигон.
Справка агентства: «Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину – 135 м, ширину – 16 м, скоростью хода – до 29 узлов, дальностью плавания – до 4,5 тысячи миль, автономность – до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК"».
Использованы фотографии: https://defencyclopedia.com
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