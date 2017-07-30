Рогозин: Испытания «Адмирала Горшкова» завершаются, проделана сложная работа

Под жесточайшим контролем шли испытания по "Горшкову", они сейчас завершаются, я считаю, что это – хорошая, большая работа,

Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве,

Это немыслимая по сложности работа,