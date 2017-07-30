Иран: американцы хотят выйти из ядерной сделки

Трамп и США в целом пытаются выйти из ядерной сделки, переложив всю ответственность за ее срыв на Иран,

Администрация США пытается сделать Тегеран главной ответственной стороной за срыв соглашения по ядерной программе, чтобы самой выйти из этой сделки, передает РИА Новости заявление замглавы иранского МИД Аббаса Аракчи.сказал дипломат, который является еще и старшим переговорщиком по ядерным вопросам.По словам Аракчи, среди поводов для новых санкций названы «нарушения прав человека, поддержка терроризма, разработка ракетной программы, однако все эти предлоги не связаны с ядерным оружием».Он считает, что законопроект о санкциях ставит целью «отпугнуть всех от ведения бизнеса с Ираном».Действия Вашингтона нарушают ядерную сделку, поскольку они «подрывают принцип осуществления соглашения в духе доброй воли, включенный в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», отметил замминистра.Он добавил, что Тегеран в ответ на санкции готовит контрмеры, которые будут «просчитанными» и «продуманными» и не позволят Дональду Трампу подтолкнуть Иран к нарушению соглашения.