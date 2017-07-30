16:15 30 июля

Иран: американцы хотят выйти из ядерной сделки

Администрация США пытается сделать Тегеран главной ответственной стороной за срыв соглашения по ядерной программе, чтобы самой выйти из этой сделки, передает РИА Новости заявление замглавы иранского МИД Аббаса Аракчи.



Трамп и США в целом пытаются выйти из ядерной сделки, переложив всю ответственность за ее срыв на Иран,
сказал дипломат, который является еще и старшим переговорщиком по ядерным вопросам.


По словам Аракчи, среди поводов для новых санкций названы «нарушения прав человека, поддержка терроризма, разработка ракетной программы, однако все эти предлоги не связаны с ядерным оружием».

Он считает, что законопроект о санкциях ставит целью «отпугнуть всех от ведения бизнеса с Ираном».

Действия Вашингтона нарушают ядерную сделку, поскольку они «подрывают принцип осуществления соглашения в духе доброй воли, включенный в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», отметил замминистра.

Он добавил, что Тегеран в ответ на санкции готовит контрмеры, которые будут «просчитанными» и «продуманными» и не позволят Дональду Трампу подтолкнуть Иран к нарушению соглашения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:43
    Иран,в отличии от фашингтона,ведёт себя адэкватно.Жаль,что мы ПОКА не сможем смирительную рубашку на некоторых накинуть.Лишь-бы до кнопки недобрались.С этих придурковатых,станется.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 13:46
      "Некоторые" упустили свое время-недоработали в 90-х..Почти.Сейчас локти кусают.Сейчас уже понимают это,но тут уже это всё похоже на паранойю вместе с истерикой..
      210окв
      1. Logall Сегодня, 13:58
        [/quote] среди поводов для новых санкций названы «нарушения прав человека, поддержка терроризма[quote]

        По этим пунктам санкции нужно вводить против США. А Тегерану нужно готовиться. Закупать системы ПВО, ну и далее по списку...
        Америка не добилась, чего хотела, в Сирии ( из-за Ирана в том числе). Теперь зайдёт с другой стороны. Нужно сплатиться всем ШОС! Иначе "ГИДРУ" не остановить...
        Logall
        1. хрыч Сегодня, 14:22
          Цитата: Logall
          Нужно сплатиться всем ШОС!

          ШОС не военная организация, а так себе об экономико-культурном диалоге. Причем товарооборот КНР и США вольше, чем со всеми членами ШОС с потрохами. Скажем так скромно - бестолковая организация.
          хрыч
      2. Татьяна Сегодня, 14:14
        Чрезвычайно интересную вчера статью прочла про США:
        "Качиньского убили сами американцы"!!!
        Вот выдержка:
        Российские спецслужбы выяснили, как на самом деле был убит президент Польши Лех Качиньский. Крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года самолёта Ту-154М с польской правительственной делегацией произошло из-за злонамеренного переориентирования спутниковой навигационной системы американского производства, установленной на борту авиалайнера. GPS выдал ложные географические координаты и неправдоподобные данные о расстоянии до места посадки. Из-за чего пилот при плохих погодных условиях не успел среагировать и вытянуть самолет из пике.

        По мнению экспертов, американцы локально изменили «уровень земли» в системе GPS президентского самолета.
        Никто, кроме спецслужб США, не в силах производить локальные смещения сетки координат GPS.

        Все подробности см. - http://warfiles.ru/show-5581-kachinskogo-ubili-sa
        mi-amerikancy.html

        Бесподобная версия!!! И, похоже, что всё было именно так - американцы просто под видом воздушной катастрофы подло уничтожили Качиньского, президента Польши, под Смоленском через систему GPS. Причина чисто политическая. Поскольку Качиньский был польским националистом, то он категорически не шёл на поводу у США и старался не сдавать Польшу под их внешнее управление Вашингтона.
        А то, что вместе с Качиньским погибло ещё около 100 человек, - так это для Вашингтона просто "мелочи"!
        Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 14:09
      Когда у Запада заканчиваются разумные аргументы, они включают специальную функцию - "Права Человека". У А. Райкина это называлось "запустить дурочку". laughing
      сибиралт
  2. razved Сегодня, 13:43
    Все делается для того, чтобы не допустить усиления Ирана. Еврейское влияние в штатах слишком велико.
    razved
    1. Vadivak Сегодня, 14:18
      Цитата: razved
      Все делается для того, чтобы не допустить усиления Ирана. Еврейское влияние в штатах слишком велико

      Какое еврейское влияние? При чем тут евреи? При шахе Иран и Израиль превосходным образом сотрудничали, благо им было "против кого" дружить. Арабские страны ни в Тегеране ни в Иерусалиме особого восторга не вызывали.Дело "Иран-контрас", где в снабжении воюющего с Ираком Ирана запчастями и вооружениями еврейское государство не просто контактировало, но тесно сотрудничало пока к власти не пришли фанатики исламисты
      при Хафезе Асаде сирийская граница Израиля была самой спокойной: алавиты не собирались умирать невесть за что в войне с еврейским государством. Сирийцы воевали с Израилем в 40-х, в 1967-м и 1973-м, пока не устали. А сейчас в ходе Войны между саудовцами и Ираном, которую провоцирует отнюдь не Тегеран, а Эр-Рияд, иранцы и их союзники выбивают под корень суннитских джихадистов - врагов Израиля
      Vadivak
      1. Лопатов Сегодня, 14:50
        Цитата: Vadivak
        Дело "Иран-контрас", где в снабжении воюющего с Ираком Ирана запчастями и вооружениями еврейское государство не просто контактировало, но тесно сотрудничало пока к власти не пришли фанатики исламисты

        Э.... К моменту начала этой операции, в смысле "Иран-контрас", оные "фанатики исламисты" уже 6 лет были у власти 8))))))))
        Мало того, если бы не исламская революция, сама эта сделка не была бы нужна- шахский режим мог покупать это всё официально.
        Лопатов
        1. Vadivak Сегодня, 15:11
          Цитата: Лопатов
          если бы не исламская революция, сама эта сделка не была бы нужна

          Я ж вроде написал - фанатиков
          Vadivak
  3. Teberii Сегодня, 13:46
    Накал ситуации выгоден США,хотят половить рыбку в мутной воде.
    Teberii
  4. Чёрный Сегодня, 14:04
    Все эти санкции - элемент экономической войны....Ведь ясно, что в любом случае Иран продолжит яденую програму и рано или поздно придёт к созданию ядерного оружия....это неизбежно
    Чёрный
  5. Ураган70 Сегодня, 14:06
    Цитата: razved
    Все делается для того, чтобы не допустить усиления Ирана. Еврейское влияние в штатах слишком велико.

    Совершенно согласен!
    Ураган70
  6. samarin1969 Сегодня, 14:16
    Попытки "договориться" с США - это сплошные грабли. Милошевич, Хуссейн, Каддафи, Мубарак, Янукович - все пытались "наводить мосты". ...
    Впрочем, этот список Ирана меньше касается чем "РФ".
    Иранцы действительно "своих не бросают", живут по своим внутригосударственным правилам и обычаям и про санкции не скулят, ........Наши попутчики в Сирии достойны уважения.
    samarin1969
  7. prior Сегодня, 14:28
    В ответ на попытку "Администрации США сделать Тегеран главной ответственной стороной за срыв соглашения по ядерной программе" , необходимо принять Иран в состав ЕврАзЕС, на договорных условиях разместить российскую военную базу в Ормузском проливе и начать совместное строительство канала Каспийское море - Индийский океан.
    Нормальный ход для установления мира и развития на Ближнем востоке.
    prior
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