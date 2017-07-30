16:15 30 июля

Западная коалиция нанесла авиаудар по сирийской больнице

Самолеты западной коалиции под руководством США нанесли удар по сирийскому поселению Абукемаль в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.



Бомбардировке подверглись местный госпиталь и спортивный клуб. По данным агентства, 6 человек погибли и 10 получили ранения.


Авианалет в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные жители, стал четвертым по счету в течение месяца.

Вчера стало известно об авиаударе по жилым домам в Аль-Маядине на севере Сирии. Там жертвами налета стали 10 человек, в том числе пятеро детей.

А в конце июня самолеты коалиции нанесли 3 удара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. В результате было убито 90 гражданских лиц, включая детей и женщин.

Напомним, действия западной коалиции под предлогом борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ) являются нелегитимными и проходят без согласия официального Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Чёрный Сегодня, 14:06
    Ещё одно преступление американцев в бесконечной череде, которое, к сожалению, останется как всегда безнаказанным..."прогрессивное" человечество этого просто не заметит
    Чёрный
    1. Teberii Сегодня, 14:10
      Это специально не дать наладить мирную жизнь,и по возможности помочь воюющей с сирийский армией боевиками.
      Teberii
      1. Татьяна Сегодня, 14:33
        США - мировой агрессор №1 !
        Татьяна
      2. 210окв Сегодня, 15:16
        Это "дерьмократический" удар,и обсуждению не подлежит.. am Так же как и наказанию виноватых...А!Точно-виновные,это те кому "посчастливилось" оказаться в той больнице...
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:11
      За КНДР, Иран мстят..!
      ОТДЕЛ
      1. Vadivak Сегодня, 14:22
        Цитата: ОТДЕЛ
        За КНДР, Иран мстят..!


        Тогда уж и за Перл Харбор
        Vadivak
        1. хрыч Сегодня, 14:25
          Самая чувствительная оплеуха Америке была во Вьетнаме wassat
          хрыч
          1. Vadivak Сегодня, 14:29
            Цитата: хрыч
            Самая чувствительная оплеуха Америке была во Вьетнаме

            Куба тож ничего себе
            Vadivak
            1. хрыч Сегодня, 14:39
              Цитата: Vadivak
              Куба тож ничего себе

              Конечно, но хоть многотысячных людских потерь и тучи техники там не было. Так в Свинячем заливе наемников положили, так меньше бандитов (типа Лица со шрамом) в самих США laughing
              хрыч
              1. Vadivak Сегодня, 15:04
                Цитата: хрыч
                Конечно, но хоть многотысячных людских потерь и тучи техники там не было

                Несомненно но это был первый чувствительный удар по зубам
                14 апреля американский самолет-разведчик U-2 произвел фотосъемку всей территории Кубы. Фоторазведка подтвердила наличие на аэродромах до 15 самолетов. На следующий день 8 бомбардировщиков В-26, с цинично нанесенными опознавательными знаками кубинских ВВС, ударили по аэродромам Сан-Антонио-ле-Лос-Баньос, Кампо-Колумбия и Сантьяго-де-Куба. Руководители ЦРУ признали эти бомбардировки успешными, посчитав большую часть кубинских самолетов уничтоженными...

                Разбежались! Накануне предательского налета, по «чьему-то» мудрому совету, кубинцы убрали самолеты с обычных мест стоянки и заменили их муляжами. Так что из 24 самолетов ВВС Кубы американцам удалось уничтожить всего лишь 2 машины...К огромному удивлению ЦРУ, воскресшая Кубинская авиация нанесла удар по силам высадки. Первым делом были пущены на дно, десантный транспорт «Хьюстон», на котором находился в полном составе ударный батальон и судно «Рио Эскандидо», транспортировавшее большую часть боеприпасов и тяжелого вооружения, при втором заходе потопили еще два корабля. В воздушных боях было сбито 5 американских самолетов. К середине дня на всех направлениях кубинские войска остановили продвижение противника, а затем стали теснить его к побережью. Авантюра в заливе Кочинос окончилась для США и кубинских контрреволюционеров большим позором. "Бригада 2506" только пленными потеряла 458 человек (из полутора тысяч, предназначавшихся к высадке!), оставила на побережье половину своих плавсредств и все вооружение. ВВС сил вторжения потеряли до 12 самолетов В-26 и не менее 4 транспортных С-46.
                Vadivak
            2. Белорус Сегодня, 15:19
              Цитата: Vadivak
              Самая чувствительная оплеуха Америке была во Вьетнаме
              Куба тож ничего себе

              Ну, в карибском кризисе США и СССР скорее обменялись оплеухами. До войны не дошло - и на том спасибо. А про залив Свиней - тема отдельного разговора.
              Белорус
    3. сибиралт Сегодня, 14:17
      Надо бы в Сирии сделать побольше ложных целей для американской коалиции в виде больниц и госпиталей. Все меньше народу пострадает. winked
      сибиралт
      1. Белорус Сегодня, 15:24
        Цитата: сибиралт
        Надо бы в Сирии сделать побольше ложных целей для американской коалиции в виде больниц и госпиталей. Все меньше народу пострадает.

        Если подходить к делу со всей серьезностью - то "надувная" армия - это дешево, надежно, и почти не сердито. Только компонентам войсковой маскировки и применения ложных целей сейчас практически не уделяется должного внимания. Я бы еще и аэростаты заграждения вспомнил... Вообще тактика партизанских действий - ключ к победе нищих ВС над богатыми "западенцами".
        Белорус
    4. Logall Сегодня, 14:24
      Цитата: Чёрный
      Ещё одно преступление американцев в бесконечной череде, которое, к сожалению, останется как всегда безнаказанным..."прогрессивное" человечество этого просто не заметит

      Как они ночью спят? Для них арабы не люди? У самих ребёнок чихнёт, сразу к врачам. А тут больница в руинах!
      С этим Американо-Израильским бесприделом нужно кончать! Нафиг депломатов с их озабоченностью! Создать бесполётную зону и сбивать всех кто сунется.
      Заодно и С-400 протестируем...
      Logall
      1. atakan Сегодня, 15:08
        У самих ребёнок чихнёт, сразу к врачам. А тут больница в руинах!
        http://www.russiapost.su/archives/120190
        Это вам в порядке самообразования. wink
        atakan
        1. Logall Сегодня, 15:28
          am
          Я это и без вас знаю! Только кто там лежит? Маккейн опухоль лечит? Не нужно передёргивать!
          Я про тех кто приказы отдаёт! Думаете у них разведка плохо сработала? Лисий хвост на воротник! Провокация! Злят САА! Чтобы открыто на Штатовцев пошли.
          Нужны не только знания. Но и понимание!
          Стихи получились. И в прямь ПОЭТ...
          Цитата: atakan
          Это вам в порядке самообразования
          Logall
  2. Olegater Сегодня, 14:09
    Что еще ждать от последышей фашизма и почитатели концлагерей? Разве такие вояки могут эффективно работать против террористов? Кстати они сами собрали сброд и спонсируют, а бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
    Olegater
  3. Монархист Сегодня, 14:12
    Опять " матрасники" промахнулись. НЕ УМЕЮТ, а БЕРУТСЯ.
    Хотя если вспомнить историю....
    Монархист
    1. сибиралт Сегодня, 14:36
      Если так "промахнулись" более двух раз, то это уже система. hi
      сибиралт
  4. Alexandr2637 Сегодня, 14:14
    Им не привыкать.
    Alexandr2637
    1. Logall Сегодня, 14:40
      Цитата: Alexandr2637
      Им не привыкать.

      Кому? Чего?
      Амерам больницы бомбить? Или Сирийцам под руинами лежать?
      Вы в своём УМЕ? Там ДЕТИ погибают. ДЕТИ! Сколько раз нужно Ваи написать слово ДЕТИ, чтоб что-то Йокнуло в груди, ну или в голове? ДЕТИ!!!
      Logall
      1. Станислав Сегодня, 15:05
        Цитата: Logall
        Сколько раз нужно Ваи написать слово ДЕТИ, чтоб что-то Йокнуло в груди
        Главное, пишите не "дети!", а "деньги!"; у них тахикардия случится: насос в груди (или калькулятор в голове) начнёт йокать со скоростью пулемёта "Максим".
        Станислав
  5. Быков. Сегодня, 14:34
    Если под бомбы попали, значит никакие они не мирные. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ никогда не ошибаются.
    Быков.
  6. 32363 Сегодня, 14:35
    пока денюжки российской "илиты" лежат в американских банках или западной недвиги, никаких ответов не будет.
    32363
    1. Logall Сегодня, 14:52
      Цитата: 32363
      пока денюжки российской "илиты" лежат в американских банках или западной недвиги, никаких ответов не будет.

      Одно и тоже: элита, деньги, банки...
      17й год на дворе. Век назад эту шуширу в миг разогнали! Зимний моряки кстати брали.
      Я конечно не к чему не призываю, но задолбала эта элита. Если сметут Россиюшку, то где она будет? Амерам толчки драить!
      Logall
      1. Vadivak Сегодня, 15:07
        Цитата: Logall
        Век назад эту шуширу в миг разогнали! Зимний моряки кстати брали.

        Vadivak
        1. Logall Сегодня, 15:54
          Это+ мой вам ''алеверды''
          Logall
  7. Fenix 2.0 Сегодня, 14:40
    Вот оно глвное государство террорист, это против него нужно вводить санкции, но так называемое "мировое сообщество", как всегда будет молчать, так как подавать голос против "избранной нации" себе дороже, вот до чего мы дожили, а ещё Союз хаим, мол то не так , это не этак было, но такого беспредела как сейчас, точно не было, "цыгане", хреновы, и те уже нас не во что не ставят, до "партнёрились".
    Fenix 2.0
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Что, опять! Да сколько можно? полосатоухие...
    Горный стрелок
  9. saltickov. Сегодня, 14:55
    Вот наша бездеятельность до чего доводит,дать разок по зубам другой раз не полезут.
    saltickov.
  10. капрал Сегодня, 15:09
    Бомбардировке подверглись местный госпиталь и спортивный клуб.

    laughing laughing Хорошо, хоть оперный театр не задели................ я ПАЦСТАЛОМ wassat
    капрал
  11. Geisenberg Сегодня, 15:23
    И опять им с рук сойдёт ...
    Geisenberg
  12. AlexanderVP Сегодня, 15:37
    Я одного не понимаю: какова цель нанесения ударов по гражданскому населению. Это показатель плохой военной подготовки пилотов США, плохой работы разведки США или злонамеренные акции? Хотите провоцировать военных САР - наносите удары по военным САР, зачем убивать гражданских. Не понимаю.
    AlexanderVP
  13. sds87 Сегодня, 15:37
    На крыльях ракет несут западники "демократию и свободу". А по сути создают зоны нестабильности для того, чтобы грабить, изымать собственность других стран.
    sds87
  14. Prjanik Сегодня, 15:42
    Ну почему никто не понимает, что п-сы это делают исключительно для налаживания дружеских отношений между странами. wassat
    Prjanik
  15. seacap Сегодня, 15:54
    А где же наше ПВО,и гневные речи и предупреждения,опять сотрясание воздуха?При таком раскладе,скоро нас и от туда попросят вон,нах** там не нужны,после того,как закончим с боевиками.Зачем такие союзнички нужны,которые даже прикрыть не могут,после всех грозных предупреждений?Всех уже и так сдали на растерзание.Страшно,как бы чего не вышло,опять санкции?Так нечего было влазить и позориться,нас хлещут по щекам,как холопов(такие и есть) всякая шваль во всем мире,а мы только сопли вытираем и невнятно оправдываемся за все и каемся за то,чего не делали,нашли,блин,мальчиков для битья.Сидела бы наша т.н.элита(т.б. она давно не наша)дербанила страну до конца,много чего есть продать и угробить,страна большая.Позорище.Защитнички никто решения принять не может и боится,блин,ребят наших жалко только.
    seacap
  16. seacap Сегодня, 16:05
    Хоть бы у своих врагов(никогда они не будут нашими партнерами,это вечная война на уничтожение) учились,когда они объявили бесполетную зону в Ираке,там постоянно висели истребители,даже воробьи не летали,а у нас вечное бла--бла-бла.Это все-равно что в подворотне хулиганов,которые тебя возят мордой в дерьме,упрашивать одуматься и исправиться,больше так не делать.
    seacap
Картина дня