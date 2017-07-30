Западная коалиция нанесла авиаудар по сирийской больнице
Самолеты западной коалиции под руководством США нанесли удар по сирийскому поселению Абукемаль в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.
Бомбардировке подверглись местный госпиталь и спортивный клуб. По данным агентства, 6 человек погибли и 10 получили ранения.
Авианалет в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные жители, стал четвертым по счету в течение месяца.
Вчера стало известно об авиаударе по жилым домам в Аль-Маядине на севере Сирии. Там жертвами налета стали 10 человек, в том числе пятеро детей.
А в конце июня самолеты коалиции нанесли 3 удара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. В результате было убито 90 гражданских лиц, включая детей и женщин.
Напомним, действия западной коалиции под предлогом борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ) являются нелегитимными и проходят без согласия официального Дамаска.
Бомбардировке подверглись местный госпиталь и спортивный клуб. По данным агентства, 6 человек погибли и 10 получили ранения.
Авианалет в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные жители, стал четвертым по счету в течение месяца.
Вчера стало известно об авиаударе по жилым домам в Аль-Маядине на севере Сирии. Там жертвами налета стали 10 человек, в том числе пятеро детей.
А в конце июня самолеты коалиции нанесли 3 удара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. В результате было убито 90 гражданских лиц, включая детей и женщин.
Напомним, действия западной коалиции под предлогом борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ) являются нелегитимными и проходят без согласия официального Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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