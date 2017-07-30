16:16 30 июля

Российская команда лидирует в соревнованиях по танковому биатлону

Российский экипаж лидирует в состязаниях по танковому биатлону на Армейских играх (АрМИ-2017) в Подмосковье, опередив фаворитов первого дня соревнований – китайскую команду, передает РИА Новости сообщение пресс-центра игр.



Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команд время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда – с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором мест,
рассказал представитель пресс-центра.


Российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела,
добавил он.

Следом за китайским экипажем пришла киргизская команда (29 минут 59 секунд), потом – военнослужащие сербской армии (31 минута 2 секунды).

Сообщается, что «в первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран, во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды».

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Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 32

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  1. Olegater Сегодня, 15:36
    Я например не сомневался, что наши будут первыми. Это то, чем могу гордиться (но не спортом).
    Olegater
    1. Белорус Сегодня, 15:39
      Цитата: Olegater
      Это то, чем могу гордиться (но не спортом).

      Чем гордиться? Последними обученными экипажами специально подготовленных боевых машин?
      Лучше гордиться масштабным и всеобъемлющим перевооружением, авторитетом на международной арене. А этот "биатлон", ИМХО, мало кому интересен и является каким-то показателем "крутизны".
      Белорус
      1. Olegater Сегодня, 15:46
        Ну раз ненужная показуха, то предложите своему президенту А.Г. Лукашенко отказаться от участия в данном ненужном с ВАШЕЙ точки зрения мероприятии. Я не думаю, что Вы получите одобрение от своих сограждан. И еще - данные игры позволят показать всем желающим европиодам на халявные территории и приобретение славянских рабов путем силы, что свои хотелки надо прятать глубже и еще глубже, что бы не оказаться самим в неприятной ситуации.
        Olegater
      2. Монос Сегодня, 15:52
        Цитата: Белорус
        А этот "биатлон", ИМХО, мало кому интересен и является каким-то показателем "крутизны".

        laughing Правда, что ли? Как это знакомо - своё (никому не интересное) мнение выдавать за всеобщее. Не надорвётесь нести бремя выразителя общего мнения? smile Если вам не интересно, зачем залезли в эту тему? Идите, обсудите где-нибудь с кем-нибудь американский футбол или итоги Евровидения. Вам, наверное, это ближе.
        Цитата: Белорус
        Последними обученными экипажами

        Уровень вашего плинтуса понятен.
        Монос
        1. Белорус Сегодня, 15:57
          Понятен уровень вашего "плинтуса". Я где-то писал что интересуюсь евровиденеем?
          Я о том, что на этом сайте пасется исключительно та самая, пресловутая "Вата"! Которой уже и думать не надо. за них другие думают - Киселевы и прочие. Как же тут все сурово-патриВОТично, а по сути уныло... Привет, вам, замполиты-диванники!)
          Белорус
          1. Olegater Сегодня, 16:06
            Я так понимаю Вы живете рядом с укростаном и их гнилостно-вонючий смрад дошел до Вас и отравил, стали по сути один народ делить на вату и как там (Как же тут все сурово-патриВОТично, а по сути уныло... Привет, вам, замполиты-диванники!)). Не ожидал от белорусов которых жгли скакуны в ВОВ что будут на стороне предателей и генетического мусора.
            Olegater
          2. Монос Сегодня, 16:08
            Цитата: Белорус
            Привет, вам, замполиты-диванники!)

            Давай, пыли отсюда, убогое недоразумение. hi
            Монос
          3. GRF Сегодня, 16:09
            Даже им не интересуетесь?
            Печалька...
            Ну мы не американцы , форматирующие всех под себя избранных....
            У нас тут разнообразие,
            Есть и такие как вы, а вы ж не вата, и диванники,
            Табуреткин наверно, но это не принципиально.
            Ибо у каждого человека есть шанс стать настоящим человеком )
            GRF
          4. Юра Сегодня, 16:12
            Цитата: Белорус
            Я о том, что на этом сайте пасется исключительно та самая, пресловутая "Вата"!

            Кстати, если вы не знаете я вам расскажу: слово "вата" или "ватник" применяемое в том смысле в котором это делаете вы сейчас, есть единица измерения степени убогости и отсутствие интеллекта у тех кто его произносит. Поясню - обзывая человека этим словом вы подчеркивает что его патриотизм вам претит, вывод - вы не патриот, вас бесят патриоты, вы не понимаете в какое положение себя ставите, то есть вы один выразили презрение многим, получив в ответ презрение многих. Плюнув на всех - не попадёшь ни в кого, плюнут все - можно утонуть.
            Юра
          5. Logall Сегодня, 16:15
            Цитата: Белорус
            Привет, вам, замполиты-диванники!

            Здорово! А ник какой взял! У меня на этом сайте друзья белорусы имеются. Не позорь народ! Диванники говоришь? А сам на чем сидишь? НА евросамокате? Мы здесь так отдыхаем. После работы, да в перерывах между работой. Так уж сложилось, либералы здесь не уживаются! Потому что не в мышцах, не в голове ни чего нет. Ни чего не умеют! Спорт не нравится? Тогда на свой самокатик и чеши в евр опку. Там не Киселёв, а ДЯДЯ СЭМ за тебя думать будет...
            Logall
      3. Vadivak Сегодня, 15:56
        Цитата: Белорус
        Чем гордиться? Последними обученными экипажами специально подготовленных боевых машин?

        Дык в спорте также - выступают лучшие. У нас. А у вас видимо последние
        Vadivak
      4. Seriomilander Сегодня, 16:04
        Похоже Вам интересно смотреть "Давай поженимся" и "Малахова с Ко", а вот молодежи интересней "WoT" и танковый биатлон очень интересен.
        Про специально обученный экипаж - прежде чем его обучить, его нужно выбрать, а для этого проводиться отбор, а для этого подготовка большого числа экипажей и тд...
        По Вашему выходит что, к примеру, Артём Осипенко "последний обученный самбист", а Денис Лебедев "последний обученный боксер".
        Проведение танкового биатлона и парада Победы на 9 мая несет в себе кое что кроме "крутизны".
        Seriomilander
  2. Белорус Сегодня, 15:36
    В плане никому не нужной показухи мы всегда были, есть и будем "впереди планеты всей" .
    Белорус
    1. 210окв Сегодня, 15:39
      Василий,а как Вы считаете-спорт,это показуха?Безусловно-это специфические спортивные соревнования.Кстати натовцы проводят нечто подобное.Почему бы и нет? hi
      Цитата: Белорус
      В плане никому не нужной показухи мы всегда были, есть и будем "впереди планеты всей" .
      210окв
      1. Белорус Сегодня, 15:43
        Цитата: 210окв
        Василий,а как Вы считаете-спорт,это показуха?

        Безусловно! Нынешний спорт - это прежде всего политика (и зачастую "двойных", а то и тройных стандартов) и деньги. Спросите об этом у нашего "Солнцеликого".
        Белорус
        1. 210окв Сегодня, 16:04
          Вот Вы у него и спрашивайте!А спорт всегда был и будет политикой!Если для Вас это новость-то сочувствую.Если нет-то Вы просто желчный тролль.
          Цитата: Белорус
          Цитата: 210окв
          Василий,а как Вы считаете-спорт,это показуха?

          Безусловно! Нынешний спорт - это прежде всего политика (и зачастую "двойных", а то и тройных стандартов) и деньги. Спросите об этом у нашего "Солнцеликого".
          210окв
    2. Logall Сегодня, 15:42
      Цитата: Белорус
      В плане никому не нужной показухи мы всегда были, есть и будем "впереди планеты всей"

      На фоне этой показухи, международные
      (экспортные) контракты заключаются...
      Logall
      1. Белорус Сегодня, 15:46
        Цитата: Logall
        На фоне этой показухи, международные
        (экспортные) контракты заключаются...

        Вот именно - "экспортные"... А сами до сих пор портянками занюхиваем! Коллеги-россияне, при всем уважении - откуда столько ненужной бравады, т.н. "шапкозакидательства"!?
        Белорус
        1. п-к Опарышев Сегодня, 15:52
          Успокойся.Как там Щенок у лявона фунциклирует?
          п-к Опарышев
        2. VadimSt Сегодня, 16:02
          Цитата: Белорус
          А сами до сих пор портянками занюхиваем!
          Вы ведь союзная армия, в союзном государстве, требуйте от своего
          Цитата: Белорус
          "Солнцеликого"
          создание единой с Россией армии, ну и государства - будете ходить в носках. В России, портянки отменили в декабре 2013!
          VadimSt
    3. Govorun Сегодня, 16:00
      Мы это кто? Судя по флажку Белорусии,то может вы и будете впереди планеты всей по показухе....
      Govorun
    4. Seriomilander Сегодня, 16:12
      Никому не нужная показуха - прививает молодым людям интерес к собственной армии, поднимает престиж службы в ВС РФ, меняет отношение к армии в целом, и к службе в частности, поднимает престиж страны и интерес к технике, и т.д. и т.п.
      А в перспективе это еще и бренд, на котором можно заработать (продавать трансляции и символику).
      Seriomilander
      1. Vadivak Сегодня, 16:15
        Цитата: Seriomilander
        А в перспективе это еще и

        Достойно чес.слово
        Vadivak
  3. 210окв Сегодня, 15:37
    Основные соперники наших-безусловно китайцы.Хотя и белорусы и казахи и армяне могут показать волю к победе.Удачи нашей команде!
    210окв
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:43
    Всё нормально ! Будем всей семьёй болеть, переживать за наших как в прошлом году.Ёлки палки а танковый биатлон популярная игра стала good Кстати , где видео соревнований????!
    Наблюдатель2014
  5. новичок Сегодня, 15:44
    коллеги, просветите, как себя показал индийский т90с?
    новичок
    1. Govorun Сегодня, 16:01
      Его пока никто не заметил)))
      Govorun
      1. новичок Сегодня, 16:03
        мерси. хоть какой то ответ.
        новичок
  6. изя топ Сегодня, 15:47
    ну вот,появился новый вид спорта,где вада со своим мельдонием не имеет никакого влияния yes
    изя топ
  7. злой партизан Сегодня, 15:56
    Даёшь новый олимпийский вид спорта - танковый биатлон!! fellow
    злой партизан
  8. tanit Сегодня, 16:05
    laughing Ребята!!! Вы, что не читали комментариев с прошлых биатлонов?! Всех порвал Казахстан. Ну, или Китай. Ну, или еще кто-то. laughing Вы что, пару лет ни чего не читаете?! wassat А Вы тут -"наши первые, наши первые"...Первые -однозначно не наши. wassat Кто именно - Китай с Казахстаном пока не решили. wassat
    tanit
  9. Приговор Сегодня, 16:06
    Кто бы в наших сомневался... good
    Приговор
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