Российская команда лидирует в соревнованиях по танковому биатлону

Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команд время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда – с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором мест,

Российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела,