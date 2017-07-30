Российская команда лидирует в соревнованиях по танковому биатлону
Российский экипаж лидирует в состязаниях по танковому биатлону на Армейских играх (АрМИ-2017) в Подмосковье, опередив фаворитов первого дня соревнований – китайскую команду, передает РИА Новости сообщение пресс-центра игр.
Следом за китайским экипажем пришла киргизская команда (29 минут 59 секунд), потом – военнослужащие сербской армии (31 минута 2 секунды).
Сообщается, что «в первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран, во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды».
Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команд время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда – с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором мест,рассказал представитель пресс-центра.
Российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела,добавил он.
Следом за китайским экипажем пришла киргизская команда (29 минут 59 секунд), потом – военнослужащие сербской армии (31 минута 2 секунды).
Сообщается, что «в первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран, во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды».
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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