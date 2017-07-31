День ВМФ в Новороссийске 2017
Для Новороссийска день ВМФ, конечно, праздник особый. Но даже я не ожидал такого наплыва народа. Целые колонны автомобилей носились по городу с развевающимися флагами военно-морского флота, как СССР, так и современной России. По центральным улицам Новороссийска нестройными рядами шагал поток тельняшек и Андреевских флагов.
Забавное соседство флага ВМФ СССР и гербового флага Российской империи, хотя по мне главное державность, а империя это или союз не так уж и важно
Встреча товарищей под грозовым небом
Набережная Адмирала Серебрякова также была тотально «оккупирована» толпами народа, такого даже на 9 Мая не всегда увидишь. Палящее южное Солнце порой пряталось за чёрно-синими грозовыми тучами, что придавало Цемесской бухте грозный и величественный вид. Напротив памятника Неизвестному матросу в бухте с внешней стороны Западного мола выстроились часть состава НВМБ и береговая охрана.
Вношу ясность - на парапете набережной горожане, у моря гости города, т.к. местные на таком пекле купаются редко
Слева направо - МПК "Касимов", МТЩ "Вице-адмирал Захарьин", корабль береговой охраны проекта 22460 шифр "Охотник", БТЩ "Лейтенант Ильин" и ДЭПЛ проета "Варшавянка" "Новороссийск"
Особенно хочу отметить присутствие в нашем южном «фьорде» подводных лодок, до сих пор приятно непривычных. Особенно колоритно смотрелась хищная чернота корпуса подводного бойца на фоне разнеженных купальщиков, прогревающих свою бледную тушку на новороссийском Солнце.
К сожалению, масштабного военно-морского парада в городе-герое Новороссийске не было. Несмотря на всю героическую историю НВМБ и наличие легендарного памятника смелости морской пехоты плацдарма «Малая Земля», день ВМФ у нас проходит скромно. Новороссийск город-порт, город работяга, как-то не до масштабных торжеств, несмотря на туристическую братию, ищущую бюджетного отдыха.
В анонсе праздника был отмечен показ военной техники, однако за всю современную технику отдувался противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Когда я поинтересовался, откуда такой дефицит, мне объяснили, что, конечно, жалко столь скромной экспозиции, но декоративную брусчатку жалко ещё больше.
Под сенью суровой красоты крейсера «Михаил Кутузов» встречались ветераны военно-морской службы. Некоторые товарищи начинали медленно расходиться к неофициальной части, которая завершится вечерним праздничным салютом над водами Цемесской бухты.
У памятника "Отцам-основателям"
Танец маленьких лебедей в исполнении портофлота
Ветераны военно-морской службы
Искренне поздравляю всех военных моряков с праздником! Славной службы, товарищи, где бы вы ни были, в Тартусе или Балтийске, Владивостоке или Новороссийске!
Забавное соседство флага ВМФ СССР и гербового флага Российской империи, хотя по мне главное державность, а империя это или союз не так уж и важно
Встреча товарищей под грозовым небом
Набережная Адмирала Серебрякова также была тотально «оккупирована» толпами народа, такого даже на 9 Мая не всегда увидишь. Палящее южное Солнце порой пряталось за чёрно-синими грозовыми тучами, что придавало Цемесской бухте грозный и величественный вид. Напротив памятника Неизвестному матросу в бухте с внешней стороны Западного мола выстроились часть состава НВМБ и береговая охрана.
Вношу ясность - на парапете набережной горожане, у моря гости города, т.к. местные на таком пекле купаются редко
Слева направо - МПК "Касимов", МТЩ "Вице-адмирал Захарьин", корабль береговой охраны проекта 22460 шифр "Охотник", БТЩ "Лейтенант Ильин" и ДЭПЛ проета "Варшавянка" "Новороссийск"
Особенно хочу отметить присутствие в нашем южном «фьорде» подводных лодок, до сих пор приятно непривычных. Особенно колоритно смотрелась хищная чернота корпуса подводного бойца на фоне разнеженных купальщиков, прогревающих свою бледную тушку на новороссийском Солнце.
К сожалению, масштабного военно-морского парада в городе-герое Новороссийске не было. Несмотря на всю героическую историю НВМБ и наличие легендарного памятника смелости морской пехоты плацдарма «Малая Земля», день ВМФ у нас проходит скромно. Новороссийск город-порт, город работяга, как-то не до масштабных торжеств, несмотря на туристическую братию, ищущую бюджетного отдыха.
В анонсе праздника был отмечен показ военной техники, однако за всю современную технику отдувался противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Когда я поинтересовался, откуда такой дефицит, мне объяснили, что, конечно, жалко столь скромной экспозиции, но декоративную брусчатку жалко ещё больше.
Под сенью суровой красоты крейсера «Михаил Кутузов» встречались ветераны военно-морской службы. Некоторые товарищи начинали медленно расходиться к неофициальной части, которая завершится вечерним праздничным салютом над водами Цемесской бухты.
У памятника "Отцам-основателям"
Танец маленьких лебедей в исполнении портофлота
Ветераны военно-морской службы
Искренне поздравляю всех военных моряков с праздником! Славной службы, товарищи, где бы вы ни были, в Тартусе или Балтийске, Владивостоке или Новороссийске!
Автор: Восточный ветер
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