День ВМФ в Новороссийске 2017

Для Новороссийска день ВМФ, конечно, праздник особый. Но даже я не ожидал такого наплыва народа. Целые колонны автомобилей носились по городу с развевающимися флагами военно-морского флота, как СССР, так и современной России. По центральным улицам Новороссийска нестройными рядами шагал поток тельняшек и Андреевских флагов.Набережная Адмирала Серебрякова также была тотально «оккупирована» толпами народа, такого даже на 9 Мая не всегда увидишь. Палящее южное Солнце порой пряталось за чёрно-синими грозовыми тучами, что придавало Цемесской бухте грозный и величественный вид. Напротив памятника Неизвестному матросу в бухте с внешней стороны Западного мола выстроились часть состава НВМБ и береговая охрана.Особенно хочу отметить присутствие в нашем южном «фьорде» подводных лодок, до сих пор приятно непривычных. Особенно колоритно смотрелась хищная чернота корпуса подводного бойца на фоне разнеженных купальщиков, прогревающих свою бледную тушку на новороссийском Солнце.К сожалению, масштабного военно-морского парада в городе-герое Новороссийске не было. Несмотря на всю героическую историю НВМБ и наличие легендарного памятника смелости морской пехоты плацдарма «Малая Земля», день ВМФ у нас проходит скромно. Новороссийск город-порт, город работяга, как-то не до масштабных торжеств, несмотря на туристическую братию, ищущую бюджетного отдыха.В анонсе праздника был отмечен показ военной техники, однако за всю современную технику отдувался противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Когда я поинтересовался, откуда такой дефицит, мне объяснили, что, конечно, жалко столь скромной экспозиции, но декоративную брусчатку жалко ещё больше.Под сенью суровой красоты крейсера «Михаил Кутузов» встречались ветераны военно-морской службы. Некоторые товарищи начинали медленно расходиться к неофициальной части, которая завершится вечерним праздничным салютом над водами Цемесской бухты.Искренне поздравляю всех военных моряков с праздником! Славной службы, товарищи, где бы вы ни были, в Тартусе или Балтийске, Владивостоке или Новороссийске!