Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста

Порошенко было бы выгоднее задержать меня в Киеве и передать грузинской стороне, но Иванишвили не желает моего нахождения в Грузии, это было бы для него проблемой… Придет время, когда эта проблема все же встанет перед ним, но мое прибытие произойдет в другой форме,

Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… В новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты,