Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста
Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста главы государства, передает РИА Новости .
Напомним, недавно миграционная служба Украины сообщила, что указом президента Саакашвили лишен украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что в настоящее время находится в США. По его словам, Порошенко во время визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили, в ходе которой они якобы договорились, что грузинская прокуратура предоставит Киеву «фальшивые доказательства», которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.
По словам Саакашвили, он и его команда для начала «осуществят в Киеве ряд запланированных мероприятий».
Напомним, недавно миграционная служба Украины сообщила, что указом президента Саакашвили лишен украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что в настоящее время находится в США. По его словам, Порошенко во время визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили, в ходе которой они якобы договорились, что грузинская прокуратура предоставит Киеву «фальшивые доказательства», которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.
Порошенко было бы выгоднее задержать меня в Киеве и передать грузинской стороне, но Иванишвили не желает моего нахождения в Грузии, это было бы для него проблемой… Придет время, когда эта проблема все же встанет перед ним, но мое прибытие произойдет в другой форме,сказал экс-президент в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2».
По словам Саакашвили, он и его команда для начала «осуществят в Киеве ряд запланированных мероприятий».
Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… В новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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