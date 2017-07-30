19:31 30 июля

Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста главы государства, передает РИА Новости .



Напомним, недавно миграционная служба Украины сообщила, что указом президента Саакашвили лишен украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что в настоящее время находится в США. По его словам, Порошенко во время визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили, в ходе которой они якобы договорились, что грузинская прокуратура предоставит Киеву «фальшивые доказательства», которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.


Порошенко было бы выгоднее задержать меня в Киеве и передать грузинской стороне, но Иванишвили не желает моего нахождения в Грузии, это было бы для него проблемой… Придет время, когда эта проблема все же встанет перед ним, но мое прибытие произойдет в другой форме,
сказал экс-президент в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2».

По словам Саакашвили, он и его команда для начала «осуществят в Киеве ряд запланированных мероприятий».

Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… В новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:33
    Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста
    Бродячий свергатель , международного уровня Миха Саакян laughing
    Наблюдатель2014
    1. новичок Сегодня, 16:36
      саакян????
      новичок
      1. 210окв Сегодня, 16:38
        Этот клоун возомнил себя Терминатором.."Я вернусь.."
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 17:19
          Цитата: 210окв
          Этот клоун возомнил себя Терминатором.."Я вернусь.."

          Больше Карлсон подходит, упитанный мужчина. Улетел, но обещал вернуться laughing
          хрыч
          1. Чёрный Сегодня, 18:12
            Не ну а что?......вполне может вернуться.....эта мразита помнится Трампа то поддерживала на выборах, в отличии от другой мразиты, та что у власти.....Так что всё возможно......тут как барин за океаном рассудит laughing
            Чёрный
            1. хрыч Сегодня, 18:25
              Цитата: Чёрный
              Так что всё возможно

              Он как появится где, то Абхазию с Осетией профукают, то Крым с Донбассом отлетит. Причем все, как-то парно... Поэтому в США его побоятся оставить, отлетит пара штатов wassat Но вот в Прибалтике вакансий полно, свои то ирландский санфаянс юзают wassat
              хрыч
              1. Чёрный Сегодня, 18:41
                Ну тогда америкашкам бы его в Мексику заслать, глядишь и приросли бы еще парой штатов wassat
                Чёрный
                1. хрыч Сегодня, 18:46
                  В 21 веке это стало не модно. Вот рухнул СССР, создали на его сателлитах империю ЕС, а на деле - наши дармоеды сели на шею, развитых европейских стран, включая Прибалтику, Грузию и ... Незалежную. Присоединят они мексиканцев и начнется тако, тако, бурито, бурито wassat крэк и кока
                  хрыч
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 18:11
          Цитата: 210окв
          Этот клоун возомнил себя Терминатором.."Я вернусь.."

          Без паспорта никто его на Украину не пустит...
          Ну, а если сумеет проникнуть каким-либо хитрым способом, его по быстрому отправят на встречу с Сашко Билым...
          Сашко их там всех заждался...
          Капитан Пушкин
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:39
        новичок
        саакян????
        А, вы не не знали???! laughing
        Наблюдатель2014
        1. новичок Сегодня, 16:42
          Наблюдатель 2014, до сих я думал михо всётаки швили. в киеве хватит место только для юлички, Григян.
          новичок
          1. Проксима Сегодня, 17:16
            Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты, добавил он. (из высказывания Саакашвили)
            А на какие посты, интересно их собираются назначать? - об этом их американские кураторы не уточнили?
            Проксима
      3. Соломон Кейн Сегодня, 16:42
        Скорее Псаакишвиллии.....
        Соломон Кейн
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:45
          Соломон Кейн
          Скорее Псаакишвиллии.....
          Ко всем вашим былым и будущим заслугам bully Именно Саакян! Знаю что пишу feel hi
          "Мне теперь из этого дурдома два пути: Либо я веду Аваковав загс...." laughing good Не Авакова ,а карабахского Авакяна bully laughing
          Наблюдатель2014
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:52
            Знаешь, Дружище, "...швили, ....ян,.... ов или ....ев" не важно на какие буквы заканчивается твоя фамилия. Если 3.14дор, то он и в Африке 3.14дор. Русский, украинец, грузин или еврей, не важно.....
            Соломон Кейн
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:54
              Соломон Кейн
              Знаешь, Дружище, "...швили, ....ян,.... ов или ....ев"
              Это конечно так.Но на Кавказе от куда этот бомонд нет. feel
              Наблюдатель2014
              1. новичок Сегодня, 17:04
                вообще не понимаю. причём здесь 3.14 и всё в том духе? если этот кадр грузин, какова 3.14 приписывать его моему народу. хватит мне и сладкой парочки тимошенко с аваковым.
                новичок
                1. Морм Сегодня, 17:29
                  Тимошенко к армянам не имеет никакого отношения,а вот у Саакашвили есть родственники- армяне .Кроме того, я не считаю это особым позором- сейчас в мире много армян на руководящих должностях- взять хотя бы Лаврова. smile Позор армянского народа- это нынешний президент Армении СЕРЖ САРКИСЯН- вот это позор ,так позор.
                  Морм
                  1. новичок Сегодня, 17:39
                    земеля, уж если к кому юля отношения не имеет, так это к украм. мать русская, отец армянин. насчёт михо не знал. да и если есть у михо (или кого другого) армчнские родственники, это не значит автоматом армянин. до сих пор по отцу решали. насчёт позора не понял. здесь не о позоре речь, а том что эти люди убивали мирных граждан, наших голубых касок, российских солдат и людей русского мира.
                    новичок
        2. 210окв Сегодня, 16:47
          Несчастная Украина...Ставят в позу раком все кому не лень(в смысле отбросы)..
          Цитата: Соломон Кейн
          Скорее Псаакишвиллии.....
          210окв
    2. RASKAT Сегодня, 16:39
      А морду то отъел на украинских харчах. Драники, сало, борщичок видать не прошли даром. Ну раз такие гастролеры еще рвутся на украину, значит есть еще что воровать на ни залежной.
      RASKAT
    3. Стропорез Сегодня, 16:42
      Цитата: Наблюдатель2014
      Бродячий свергатель , международного уровня Миха Саакян

      Где он такую "дурь" лютую берёт??? belay
      Колумбия отдыхает... wassat
      Стропорез
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:06
        У него галстук "марафетом" пропитан....
        Соломон Кейн
        1. Стропорез Сегодня, 17:10
          Цитата: Соломон Кейн
          У него галстук "марафетом" пропитан....

          Я тоже подумал , что от носков так не вшторивает laughing
          Стропорез
    4. Weyland Сегодня, 18:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Саакян

      stop Будь он Саакян, при нем бы армян в Джавахети не прессовали!
      Weyland
  2. Б.Т.В. Сегодня, 16:34
    " Он улетел, но обещал вернуться!..."
    Б.Т.В.
  3. новичок Сегодня, 16:35
    ой ё! да угомонись ты. на этот раз в руках будет букет чернобровцев. laughing
    новичок
  4. Artur Loginov Сегодня, 16:35
    Даёшь Саакашвили 2019!))
    Artur Loginov
  5. ded100 Сегодня, 16:37
    Ну петро берегись! wassat
    ded100
  6. Белорус Сегодня, 16:40
    А вам, "братушки", не по-барабану!?
    Вы свои проблемы порешайте сперва.
    Белорус
    1. Б.Т.В. Сегодня, 16:56
      Цитата: Белорус
      А вам, "братушки", не по-барабану!?
      Вы свои проблемы порешайте сперва.


      Вы- тролль, или страдаете желчнокаменной болезнью?!
      Б.Т.В.
    2. хрыч Сегодня, 17:23
      Цитата: Белорус
      Вы свои проблемы порешайте сперва.

      А вы тут приперлись зачем? Научить уму-разуму? laughing Так-то нас напрямую касается, что у грузин, что в незалежной, одних замирили, вторых от бестолкового управления Крыма отстранили. Тем более один бес, придется Малороссию зачищать, поэтому наша тема однозначно.
      хрыч
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:42
    Галстуков не хватит laughing Там бандеровцы быстро на голову укоротят. Та неужто Петя покушения на власть допустит. Ни за что!
    Горный стрелок
  8. изя топ Сегодня, 16:44
    с соросом согласовал?если нет,то без вариантов
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 17:07
      Цитата: изя топ
      с соросом согласовал?если нет,то без вариантов

      Стоять! А Трамп чем не вариант, а? Отстали от жизни, Коллега! yes
      МИР
      СААКАШВИЛИ ДРУЖИТ С ТРАМПОМ УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
      Среда, 9 Ноября 2016, 08:58
      Подавший на днях в отставку глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что дружит с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом
      Об этом политик написал на своей странице в Facebook и выложил фотографию с кандидатом-республиканцем, передает "ДС".

      "Знаком с ним уже более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предсказывал. Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо.", - подписал Саакашвили фото.

      Пора выходить из сумрака. wink
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 17:10
        Цитата: злой партизан
        А Трамп чем не вариант, а?

        додик без русских хакеров полный ноль
        изя топ
        1. злой партизан Сегодня, 17:17
          Цитата: изя топ
          додик без русских хакеров полный ноль

          А кто тебе сказал, что мы будем свергать Пэтю БЕЗ русских хакеров? wink Да и Додик наш пока держится молодцом: вон к Пэте с тыла зашёл:

          Сегодня Трампа в Твиттере было просто не унять.

          1. Во-первых, он обвинил исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, который по совместительству расследует дело Хиллари Клинтон, в получении 700 000 долларов в качестве взятки. Вот так вот - директор ФБР взяточник.
          2. Во-вторых, он потребовал расследования попыток Украины помешать его избирательной кампании. Дело Манафорта не забыто и Порошенко видимо есть о чем волноваться.
          3. В-третьих, об обвинил Генерального Прокурора США Сейшнса, что тот занял слабую позицию по расследованию дела с письмами Клинтон. Есть мнение, что недолго Сейшнсу осталось занимать свое кресло. Как и Коми его давят с двух сторон.
          4. В-четвертых, он рассыпался в комплиментах Джону Маккейну, назвав его американским героем, хотя в ходе выборов, Трамп прямо заявлял, что нет ничего героического в том, чтобы попасть в плен. Видимо рак мозга достаточный повод, чтобы вновь стать героем в глазах Трампа.
          5. Ну и в пятых, он в очередной раз проехался по "охоте на русских ведьм" и лживым американским СМИ. Весьма забавно наблюдать, как Белый Дом идет в авангарде разоблачения лживых американских СМИ.

          https://twitter.com/realDonaldTrump - цинк

          PS. Все это происходит на фоне разгорающегося скандала вокруг Сейшнса, увольнения пресс-секретаря Спайсера и слухов про возможный уход Тиллерсона с поста руководителя Госдепа из-за разногласий с Трампом.
          Белый Дом продолжает лихорадить, а внешнеполитическая повестка США все сильнее подпадает под влияние сиюминутной внутриполитической конъюнктуры.


          злой партизан
          1. изя топ Сегодня, 17:27
            что то наши хакеры распоясались recourse
            изя топ
  9. wasjasibirjac Сегодня, 16:55
    П
    роизойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты,
    а Мишико стал истинным хохлом - ему всего хочется на ХОЛЯВУ и что бы ДЕЛАЛ кто-нибудь другой, а он этим воспользуется.
    wasjasibirjac
  10. злой партизан Сегодня, 17:01
    Саакашвили: я вернусь

    Ты сначала к своей жене в Грузию вернись, ДББД fool
    злой партизан
    1. samarin1969 Сегодня, 17:56
      Цитата: злой партизан
      Саакашвили: я вернусь

      Ты сначала к своей жене в Грузию вернись, ДББД fool


      Жена, по его словам, в Голландии...В Грузии его вместо жены ждут нары. wink
      samarin1969
      1. злой партизан Сегодня, 18:06
        Цитата: samarin1969
        .В Грузии его вместо жены ждут нары.

        И любовница-Дунька Кулакова. lol
        злой партизан
  11. ded100 Сегодня, 17:03
    Мишико значит собрался повоевать!
    ded100
  12. kefan Сегодня, 17:08
    Мишико БЕ-БЕ:-БЕ разбушевался, таких проходимцев как этот субъект еще поискать надо.
    kefan
  13. weksha50 Сегодня, 17:13
    "Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста главы государства"...

    Дурдом какой-то... Грузин, свергнутый дома... рвется установить порядки... в Украине, совершенно и абсолютно чужой стране... А украинцы должны будут ему рукоплескать при возвращении...
    Глупею я на старости лет... ну никак в этой политической бредовой лапше не разберусь... recourse request
    weksha50
  14. Антон Болдаков Сегодня, 17:24
    Где там мой попкорн?
    Антон Болдаков
  15. К-50 Сегодня, 17:29
    Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста

    Мишико-галстукоед обиделся что его укрогражданства лишили. laughing
    Не бойся, езжай в Грузию, там тебя уже камера в турьме ждёт. laughing
    К-50
  16. samarin1969 Сегодня, 17:35
    У Кассада опубликовано очень откровенное, любопытное интервью М. Саакашвили...Такое встретишь не часто, обычно рафинированный пресс-релиз. Учитывая его натуралистичные рассказы о нравах Порошенко, Луценко, Авакова реального влияния на ситуацию у него не осталось: болтает много - мало делает....Но вот о людях, которые его используют (о своих хозяевах), Михо сказал вскользь. Куда теперь его пошлют? В Белоруссию? Молдавию?... У его западных "хозяев" похоже извращенное чувство юмора.
    samarin1969
    1. Анатоль Клим Сегодня, 17:53
      Цитата: samarin1969
      Куда теперь его пошлют? В Белоруссию? Молдавию?... У его западных "хозяев" похоже извращенное чувство юмора.

      Не удивлюсь, если в душе подскользнётся и ударится затылком о край ванны. Кому теперь нужен Мишико, отработанный материал однако, да ещё наболтать может. Беги Миша, беги, может пронесёт, поживёшь ещё.
      Анатоль Клим
  17. Толстоевский Сегодня, 17:47
    гельминты копошатся в свидомии
    Толстоевский
  18. Вал31rus Сегодня, 18:05
    Обьединись с Савченко Н и флаг вам в руки Рлссийский и в атаку
    Вал31rus
  19. Морм Сегодня, 18:08
    Насчет отца Тимошенко я не в курсе также,если и был отец Тимошенко армянином- так это ж то же нехудо- женщина с косой железной рукой премьерствовала в Украине,на президентских выборах чуть не стала президентом Украины,чуток уступив Януковочу,была посажена им в тюрьму ,но и та
    Морм
  20. irazum Сегодня, 18:42
    Два клоуна шутовской колпак поделить никак не могут. Я предлагаю нашим СМИ вообще не упоминать этих пассажиров. Нет их, и всё тут!
    irazum
  21. armourer Сегодня, 18:54
    Цитата: 210окв
    Этот клоун возомнил себя Терминатором.."Я вернусь.."

    Прихвостень второй на подходе, он шо там очередь уже занимает. А можно я тогда без очереди))) спешу очень, мусора в доме много скопилось
    armourer
  22. mikh-korsakov Сегодня, 18:57
    Цитата: Наблюдатель2014
    Саакашвили: я вернусь и свергну Порошенко с его поста
    Бродячий свергатель , международного уровня Миха Саакян laughing
    . Возня в серпентарии?
    mikh-korsakov
  23. Бензорез Сегодня, 19:00
    Молодец. Выпады Мишико мне просто доставляют... laughing
    Бензорез
  24. bond7213 Сегодня, 19:01
    Хахахахаха , он и популист дешёвый laughing Там на Украине и своей оппозиции хватает , он подумал что ему после параша ковровую дорожку кто приготовит ? laughing Фантазёр , наверно видит себя в одном ряду с Манделой в ЮАР ! laughing
    bond7213
  25. notingem Сегодня, 19:06
    Америка за 20 лет наплодила больше революционеров чем марксизм. На ледорубах не разорятся ?
    notingem
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