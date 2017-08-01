В небесах и на земле. Часть 1. «Мираж» и действительность

Командующий ВВС Израиля генерал Эзер Вайцман (справа) и Главный лётчик-испытатель ВВС Израиля Дани Шапиро около самолёта «Мираж» IIIA во время испытательных полётов во Франции.

Фото из архивов ВВС Израиля

Июнь 1967 года — тень «Миража» над останками расстрелянных на земле МиГ-21.

Фото ВВС Израиля

Источники:

Мостов И. Дерзкий «Львёнок».

Чечин А. А., Околелов Н. Н. «Мираж III» в Израиле // Наука и техника. 2006. №7.

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