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В небесах и на земле. Часть 1. «Мираж» и действительность
18 ноября 1956 года в воздух поднялся опытный образец французского истребителя «Мираж», которому было суждено стать одним из знаменитых самолетов мира. Феноменальный успех этой машины до сих пор продолжает удивлять специалистов и людей, увлеченных авиацией. Чего стоит только тот факт, что сверхзвуковой «Мираж» был разработан усилиями лишь 55 инженеров, 50 чертежников и 95 квалифицированных рабочих. На выполнение всей задачи с момента подписания контракта до первого полета потребовалось 13 месяцев. Правительство Франции поддержало проектирование, разработку и производство истребителя, вложив в нее приблизительно 277 миллионов франков. Спустя 10 лет после первого полета экспорт самолета принес доход в сумме 5,979 миллиарда франков.
Одной из стран, куда поставлялись эти машины, был Израиль, находящийся в состоянии перманентной войны с соседними странами.
Во время «Суэцкого кризиса» (1956), США, обидевшись и разозлившись на самодеятельность европейцев, выступили резко и решительно, пригрозив использовать «все методы» против зачинщиков, в том числе и Израиля, если те не отступят к прежним границам и не оставят Суэцкий канал в покое. СССР выступил так же и в том же духе. Англичане и французы свернулись, израильтяне отступили… ООН получил полномочия наблюдать за порядком и соблюдением судоходства в проливах. И всё вроде бы успокоилось — до следующего раза…
В том, что следующий раз будет, никто не сомневался, и все стороны — Израиль и арабы — к нему готовились. Гонка вооружений на Ближнем Востоке продолжалась…
Дерзкий десант израильских парашютистов, эффективность современной реактивной авиации на просторах Синая — всё подчёркивало важность военно-воздушной составляющей будущего конфликта и требовало вложить немало средств и сил в самолёты, лётчиков, аэродромы и радары.
Израилю было ясно, что вторая сторона также понимает это и вооружается не только истребителями: МиГ-17 и МиГ-19 приходили на замену устаревающим Миг-15 в Египте и Сирии, но также и бомбардировщиками: Ил-28 и Ту-16 — с радиусом действия, который покрывал центр Израиля. В том, что в следующих конфликтах авиация будет использована для бомбёжки населённых центров Израиля, никто не сомневался — ни арабы, которые обещали это сделать, ни израильтяне, задача которых была этого не допустить.
Руководителям Израиля было ясно, что пары эскадрилий дозвуковых «Мистер» IV,
довольно хорошо зарекомендовавших себя в 56-м году, уже не хватит для того, чтобы парировать угрозу новейших арабских бомбардировщиков над сердцем страны. И им пришлось думать о том, как защитить центры населения и инфраструктуру Израиля от реальных и потенциальных арабских самолётов. А в эпоху, когда ракетная ПВО была ещё в зародыше, это означало одно — Израилю нужен всепогодный скоростной истребитель-перехватчик, способный догнать и уничтожить любой истребитель, штурмовик, бомбардировщик или разведчик на службе арабских ВВС ещё до того, как тот доберётся до центров населения и промышленности Израиля, сконцентрированных вокруг Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы и Иерусалима, а также армейских баз в Негеве, Галилее и национальных инфраструктур.
Всем было ясно, что эра «Мистеров» ушла в прошлое и что нужен самолёт, который сможет нагнать и уничтожить самолёты, летящие со скоростью звука… А это означало, что будущий израильский перехватчик должен быть быстрее скорости звука.
Нужно было найти правильный самолёт и надёжного поставщика, с которым следовало бы долгосрочно сотрудничать. Такого, который был бы готов вносить в конструкцию и оборудование самолёта требуемые для Израиля изменения и модернизировать его со временем.
Выбор был небольшим — США и СССР отпадали сразу. Советский Союз играл на другую сторону. А США ещё десятилетие после «Суэцкого кризиса» не были готовы поставлять какое-либо вооружение в Израиль, не говоря уж о таком высокотехнологичном продукте, как всепогодный сверхзвуковой перехватчик. Англия в те годы уже не могла предложить ничего стоящего, да и со всеми её интересами в арабском мире она не котировалась как настоящий друг и союзник Израиля… А вот Франция была другого поля ягодка.
После 1956 года у Израиля с Францией установились очень дружеские отношения, особенно в технических и военных сферах. А ещё «особеннее» — в сфере авиации. Почти все новые самолёты израильских ВВС были французскими — учебные «Фуги Магистры»,
которые даже собирались в Израиле, «Ураганы»
и «Мистеры», ветераны 56-го года, двухмоторные бомбардировщики «Вотур»,
«Алюэт III».
Министерство обороны Израиля и ВВС сотрудничали со многими французскими компаниями, однако среди всех выделялось сотрудничество с компанией «Dassault Aviation», производителем самолётов «Ураган» и «Мистер». В этом была немалая заслуга основателя компании — Марселя БлОха,
легендарного авиаконструктора ещё довоенной Франции, борца Сопротивления времён фашистской оккупации, выжившего узника Бухенвальда, еврея по происхождению, взявшего себе после войны псевдоним «Дассо». Представители компании (и французских ВВС) были в курсе опыта боёв 56-го года и технических требований израильских ВВС к новым самолётам, в том числе к скорости перехватчика.
Поэтому, когда в 1959 году на стол командующего ВВС Израиля генерала Эзера Вейцмана
легло предложение от компании «Дассо» заказать их новейшую разработку — бесхвостку с треугольным крылом и встроенным радаром, которая будет способна преодолеть двойную скорость звука и запускать управляемые ракеты «воздух-воздух», — израильские ВВС заинтересовались…
Новый самолёт назывался «Мираж».
Самолёт имел крыло «дельта» в форме правильного треугольника — передняя кромка крыла была оттянута назад под 60 градусов, а её длина была практически равна размаху крыла самолёта — всего 8 метров и 22 сантиметра. Хвостового стабилизатора не было, только высокий вертикальный киль с рулём поворота.
Управление самолётом производилось отклоняемыми поверхностями на задней кромке крыла. Крыло было очень тонким и с трудом вмещало в себя колесо основного шасси. Фюзеляж самолёта длиной почти в 15 метров имел округлую форму, «лежащую» на крыле, его диаметр был менее полутора метров, и он расширялся перед крыльями двумя полукруглыми воздухозаборниками с движущимися конусами в них. (Конусы нужны были для контроля потока воздуха в двигатель на сверхзвуковых скоростях. Они начинали работать на скоростях выше 1,4 Мах.)
Кабина пилота располагалась между и над воздухозаборниками, а перед ней было место для бортового радара, прикрытое обтекаемым конусом, плавно переходящим в иглу датчика скорости. Самолёт был «гладким», без лишних выступов, выглядел как стрела и всем своим видом намекал на скорость, которой он может достичь.
В самолёте был установлен двигатель «Атар» 9В французской компании SNECMA, который, с включённой форсажной камерой, выдавал на взлёте тягу, приблизительно равную шести тоннам.
У первых прототипов самолёта за задней кромкой крыла под хвостовой частью фюзеляжа был установлен ракетный двигатель SPER 841, в качестве топлива использовавший 45% — фурфуриловый спирт, 45% — ксилидин, 10% — метанол. Окислителем служила азотная кислота. который позволял «Миражу» быстро подниматься на высоту свыше 21 км и разгоняться до скорости, превышающей в 2,2 раза скорость звука.
Топливо размещалось в крыле и в фюзеляже перед двигателем, его общий объём был около 2000 литров. Также самолёт мог взять под фюзеляж и крылья топливные баки объёмом в 1300 литров каждый, что обеспечивало ему большой радиус действия и позволяло патрулировать на дальних расстояниях от своих баз.
«Мираж» разрабатывался под сугубо определённую задачу — перехват скоростной цели при помощи первичного наведения наземного диспетчера, захват цели бортовым радаром, заход цели в хвост и запуск ракеты с радарным наведением для её уничтожения. В случае если наводимая бортовым радаром ракета не уничтожала цели, лётчик «Миража» должен был продолжить манёвр в заднем конусе цели и выпустить по ней ракеты «воздух-воздух» с тепловыми головками наведения.
Сделка с французами подразумевала участие израильского лётчика в испытаниях самолёта — этим лётчиком был назначен Дани Шапиро — и изменения в самолёте под требования ВВС Израиля.
Командующий ВВС Израиля генерал Эзер Вайцман (справа) и Главный лётчик-испытатель ВВС Израиля Дани Шапиро около самолёта «Мираж» IIIA во время испытательных полётов во Франции.
Фото из архивов ВВС Израиля
Первые полёты Дани Шапиро во Франции убедили израильтян в высоком потенциале самолёта, и вскоре Израиль закупил 3 эскадрильи «Миражей». Однако израильтяне попросили внести в самолёт некоторые изменения — основными из них были установка пары 30-мм пушек DEFA 552 (они уже успешно применялись в ВВС Израиля на самолётах «Ураган», «Мистер» и «Супер Мистер») в фюзеляж самолёта, под воздухозаборниками; и замена ракетного двигателя дополнительным, интегральным 500-литровым топливным баком. Желание установить пушечное бортовое вооружение было продиктовано пониманием, что технология управляемых ракет «воздух-воздух» ещё не созрела достаточно, чтобы полагаться только на неё. Также бортовые 30-мм пушки позволяли использование «Миража» для атак по наземным целям, что позволяло использовать свои самолёты как многоролевые. Ну а желание иметь дополнительное топливо в баках самолёта было естественным, так как двигатель «Миража» с включённой форсажной камерой «пожирал» топливо с ужасающей быстротой, а на малой высоте и большой скорости ещё быстрее.
Версия «Миража», которую закупил Израиль, получила обозначение IIIC, и треугольные самолёты, ставшие впоследствии легендами, начиная с марта 1962 и до июля 1964 года прибыли несколькими партиями на Святую землю — всего 72 штуки.
Вооружение израильских «Миражей» составляли французская ракета «воздух-воздух» «R.530», наводящаяся бортовым радаром «Ибис» компании «Сирано» и запускаемая с пилона под фюзеляжем, пара самонаводящихся ракет «Матра» и «Шафрир» с тепловыми головками наведения, запускаемых с внешних пилонов на крыле, и две 30-мм пушки с боезапасом в 125 снарядов для каждого орудия с гироприцелом, получающим данные о расстоянии до цели от радара. Всего у этой версии самолёта было 5 точек подвески — одна под фюзеляжем и 4 под крылом, которые имели возможность брать бомбы на специальных носителях. Центральный подвесной пилон и близлежащие к нему внутренние подвесные пилоны были оборудованы топливными магистралями и могли нести внешние топливные баки.
Первое впечатление от «Миража» оказалось правильным — самолёт обладал многими свойствами, о которых его разработчики и не думали, а потенциал его применения был значительно шире, чем изначально предполагалось.
Самолёт был не без «детских болезней», выявление и устранение которых заняло время и немало усилий. Все, кто только мог: инженеры фирм — производителей специфического оборудования самолёта, инженерные подразделения израильских ВВС и технари в эскадрильях искали выходы из сложных ситуаций. Проводились дополнительные испытания и проверки на земле и в полётах, разные теории проверялись на практике, вырабатывались практические шаги по решению проблем. Проявив немало целенаправленного упорства и дотошности, инженеры нашли решения для большинства проблем.
Начав изучение своего истребителя-перехватчика, израильские лётчики не поленились и с благословения своего командования начали «гонять» самолёт по всевозможным диапазонам лётных данных, проверяя на деле технические и лётные характеристики самолёта, зачастую открывая для себя неожиданные таланты своей новой любимой игрушки.
Оказалось, что «Мираж» обладал пилотажными свойствами, о которых его разработчики и фирменные лётчики-испытатели даже и не подозревали. Крыло «Миража» — «дельта» в форме правильного треугольника, — предназначенное для полёта на скорости, превышающей более чем в два раза скорость звука, показало отличное поведение на малых скоростях и высоких углах атаки, позволяя своим лётчикам выполнять разнообразные воздушные манёвры.
Обнаружив это, ребята из эскадрилий «Миражей» начали массово крутить виражи, петли и «бочки», пытаясь зайти друг другу в хвост… Тренировочные полёты по перехвату скоростной цели быстро превращались в ожесточённые ближние маневренные воздушные бои, которые заканчивались на малой высоте и минимальной скорости, после того как из-за крутых манёвров «Миражи» теряли свою изначальную энергию…
Спустя некоторое время в инженерно-технических подразделениях израильских ВВС — в штабе, мастерских авиабаз и самих эскадрильях, а также на предприятиях корпорации IAI — Авиационной индустрии Израиля, накопились знания и опыт по конструкции «Миража» и его систем, которые позволили самостоятельно, без помощи производителя, решать определённые технические задачи по улучшению технического состояния самолётов и по добавлению к ним новых систем связи, электроники и вооружения. Да ещё и проводить в собственных мастерских ремонты любой сложности, включая восстановление и возврат в строй разбитых и практически списанных машин.
Со временем оказалось, что у треугольного крыла Миража было ещё несколько дополнительных преимуществ — самолёт в полёте и маневрировании не знал, что такое аэродинамическая тряска, которой были подвержены практически все самолёты тех времён с горизонтальным хвостовым оперением. Да и вообще оказалось, что Мираж с его крылом «правильной дельтой» был очень устойчив в полёте и летал «гладко», чем израильтяне не преминули воспользоваться и заказали у фирмы «Дассо» несколько новых «носов» с разными фотокамерами высокого разрешения и соответствующими окошками в правильных местах, которые на нескольких специально подготовленных самолётах заменяли бортовой радар и прикрывающий его конус.
Эти несколько самолётов сослужили Израилю великую службу — с середины шестидесятых они были глазами страны, и их фотоснимки давали достоверную информацию о происходящем за линией фронта и в тылу врага.
А так как на малой высоте «Мираж» легко преодолевал воздушные ямы, позволяя довольно-таки комфортабельно «глотать» огромные расстояния на околозвуковой скорости на бреющем полёте, то недалёк был тот день, когда умельцы подвесили одному из «Миражей» парочку бомб и отправили прирождённый сверхзвуковой перехватчик на ближайший полигон, чтобы посмотреть, сможет ли он научиться ещё одной роли в своей полезной жизни. Оказалось, что может, да ещё как! Самолёт был очень устойчив в прицеливании и бомбометании, и результаты попаданий были отличными. Так «Мираж», задуманный и проектируемый как высотный истребитель, приобрёл ещё и квалификацию пикирующего бомбардировщика…
Это «открытие» было поворотной точкой в истории ВВС Израиля. Если до тех пор планировалось, что «Миражи», как истребители, будут сопровождать и охранять другие атакующие самолёты, наблюдая сверху, как бомбардировщики и штурмовики справляются со своими обязанностями, то теперь «Миражи» сами могли быть «бомберами», а завершив эту работу, возвращались к своей роли истребителей. Существующие 3 эскадрильи «Миражей» фактически удваивали атакующую мощь ВВС — без затрат на дополнительные самолёты и обучение новых лётчиков… А если взять в расчёт, что со своими дополнительными баками «Мираж» мог добраться далеко за Каир, то новая роль «Миража» как мультифункционального боевого самолёта имела стратегическое значение. И эскадрильи «Миражей» начали тренироваться в навигации на малой высоте, заходах на цель с бреющего полёта, пикировочном бомбометании и в использовании бортовых пушек по наземным целям.
Однако, несмотря на всё это, основной задачей эскадрилий «Миражей» израильских ВВС оставалась защита собственного неба от вражеских самолётов. И для этого лётчики научились эффективно использовать свои самолёты как супер-истребители. Для этого пришлось выработать новую школу ведения воздушных боёв. На основе учебных боёв в эскадрильях «Миражей» были выработаны практические методы и тактики ведения боя с самолётами, состоящими на вооружении соседей, — сверхзвуковыми МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, а также дозвуковым, но очень маневренным «Хоукер Хантером». Несколько факторов помогли проверить эти теории и внедрить их во всех эскадрильях ВВС.
16 августа 1966 года на авиабазе Хацор израильских ВВС приземлился иракский МиГ-21 — самый современный на то время истребитель-перехватчик советского производства на службе арабских стран. Это был кульминационный момент операции «Бриллиант» -- ещё одной операции Моссада.
Израильтяне, не теряя времени, нарисовали Маген Давид на борту самолёта,
подготовили его к полёту, усадили в кабину своего самого главного лётчика-испытателя — Дани Шапиро — и провели серию полётов, в которых все командиры эскадрилий «Миражей» ВВС Израиля провели сравнительные полёты и учебные воздушные бои с МиГом.
МиГ оказался практически ничем не хуже «Миража», даже наоборот — в некоторых режимах полёта МиГ был лучше «Миража», в основном благодаря своему сильному двигателю. Однако у МиГа были и свои недостатки: в основном, удобство пилотирования и обзор из кабины пилота. После серии совместных полётов эскадрильи «Миражей» выработали общие рекомендации для ведения воздушных боёв с самолётами МиГ-21. Основных посылов было два: что «Миражу» нечего бояться манёвренного боя с МиГом и что лучшая тактика «Миража» — несколько быстрых агрессивных «па», чтобы создать угрозу пилоту МиГа, и если тот совершит ошибку, то укоротить расстояние до прицельного и использовать бортовое оружие, а если нет, оставить его и искать другую цель.
Геополитические процессы холодной войны и виток противостояния мировых держав начала 60-х годов не обошли стороной и восточное захолустье Средиземного моря. Попытки Советского Союза укоренить и расширить своё влияние за счёт дряхлеющих европейских колониальных держав совпало с желанием арабских лидеров побряцать оружием и превратилось в поток материалов и новейшего оружия на Ближний Восток.
Понимая уязвимость своей крохотной страны перед атаками с воздуха и артиллерийскими обстрелами с господствующих высот вблизи границ, принимая во внимание количество людей, поставленных «под ружьё», и растущее количество танков, самолётов и военных кораблей в соседних странах, руководство Израиля было единым в желании подготовить свои малочисленные вооружённые силы к следующему витку военных действий, в наступлении которого сомневаться не приходилось.
Понимая, что выбора нет, а новые самолёты будут вскоре очень нужны, в ВВС Израиля на основе собственных уроков эксплуатации и использования «Миража» IIIC был разработан список требований к новой версии «Миража». Изначально новый «Мираж» не был передовым или выдающимся самолётом. Он не имел никаких новых преимуществ перед уже находившимся на службе «Миражом» III и предназначался больше для атак по наземным целям, чем для перехвата и воздушных боёв с современными самолётами, прибывавшими на Ближний Восток.
Созданный в соответствии с требованиями заказчика, "Мираж" не имел РЛС и все оборудование из закабинного отсека удалось разместить в удлиненной и изрядно "похудевшей" носовой части. В освободившемся закабинном отсеке смонтировали дополнительный топливный бак на 500 л. Все эти доработки позволили увеличить радиус действия до 1300 км и существенно снизить стоимость самолета. На семи пилонах под крылом и фюзеляжем можно было подвесить боевую нагрузку общей массой до 4000 кг или сбрасываемые топливные баки суммарной емкостью до 4700 л. В варианте перехватчика самолет мог нести две УР "AIM-9 Sidewinder" или "Шафрир", а также сбрасываемые топливные баки.
Также самолет был снабжен усовершенствованной версией двигателя «Атар» 9 — более надёжной и немного сильнее. Новая версия самолёта должна была включить также изменения, внесённые в оригинальный «Мираж» IIIC после искоренения «детских болезней». Снаружи новая версия «Миража» теряла свой красивый круглый носовой конус, который заменили на продолговатый, узкий и чуть скошенный вниз. В нем располагался радиодальномер.
Новая версия самолёта получила название «Мираж» 5J, и после долгих и упорных переговоров в самом Израиле и во Франции в 1965 году израильские ВВС заказали 50 таких самолётов.
«Мираж» 5J совершил свой первый полёт во Франции 19 мая 1967 года, и пару недель спустя его будущее уже омрачалось односторонним эмбарго, введённым де Голлем — президентом Франции того времени — на поставки вооружения на Ближний Восток.
Шестидневная война в июне 1967 года перемешала карты и планы и повлияла как ничто другое на судьбу «Миража» в израильских ВВС и на его мировую славу…
В течение первой пары дней войны несколькими хорошо спланированными и отлично исполненными операциями ВВС Израиля уничтожили военно-воздушные силы арабских стран, участниц конфликта — Египта, Сирии и Иордании.
Несколько десятков самолётов противника — МиГов и «Хантеров», успевших взлететь, были сбиты в воздушных боях, в основном «Миражами» — пушечным огнём.
После этого боевая авиация израильских ВВС сосредоточила всю свою мощь на наземных целях — сухопутных войсках противника в Синае, на Голанских высотах и на Западном берегу реки Иордан. На шестой день после начала войны израильские танковые части дошли до Суэцкого канала на юге, до вершины Хермона и Кунейтры на севере и до реки Иордан на востоке.
Июнь 1967 года — тень «Миража» над останками расстрелянных на земле МиГ-21.
Фото ВВС Израиля
ВВС Израиля приняли на себя большую часть ноши «Войны на истощение». За это время Советский Союз восполнил египтянам основные боевые потери 67-го года в авиации, ПВО, бронетанковых войсках и артиллерии, включая предоставление новейших образцов разной техники — особенно в авиации и ПВО. Ободрённые восстанавливаемой военной мощью, египтяне стремились не позволить себе быть отброшенными на обочины геополитических процессов Ближнего Востока, а заодно насолить Израилю чем только можно.
Смысл «Войны на истощение» со стороны руководства Египта был ясен — отвоевать силой потерянный Синай мы не можем, но можем нанести Израилю сильный удар в его самой уязвимой точке — чувствительности израильского общества к потерям. Вот и будем это делать, используя артиллерию, самолёты, танковые пушки и засады пехоты, пока пощады не запросят.
Реакция израильского руководства была ожидаема — раз так, то мы заставим египетское руководство пожалеть о своём решении и ударим по их больному месту — инфраструктурам, которыми так гордились Гамаль Абдель Насер и его товарищи. Начнём с городов около Суэцкого канала и, если не поймут намёка, продолжим дальше, вглубь…
Основные действия Войны на истощение происходили на Суэцком канале. Стороны были разделены водной преградой, прямого контакта войсковых масс не было, «стандартные» широкомасштабные пехотные и танковые атаки были невозможны, и основной боевой активностью со стороны египтян стали артиллерийские обстрелы и засады спецназа. Начались артиллерийские дуэли, однако в распоряжении ЦАХАЛа не было достаточно артиллерии, чтобы достойно отвечать огнём на огонь, и ВВС Израиля были призваны уравнять ситуацию. Параллельно началось окапывание и организация пассивной обороны на израильской, восточной, стороне канала — была создана цепочка бастионов/фортов, основная задача которых была дать прикрытие от артиллерии для гарнизона — взвода пехоты и одного или двух танков — и позволить им отбить атаку роты «коммандос». За линией передовых фортов было несколько армейских баз, до которых египетская артиллерия не доставала.
Вместе с увеличивающейся активностью на земле усиливалась и активность в небе — израильские «Ураганы», «Мистеры» и «Вотуры» увеличивали интенсивность своих атак, египетские МиГ-17 пытались атаковать израильские базы второй линии, а МиГ-21 пытались перехватить израильские штурмовики и бомбардировщики. Обновлённые и существенно расширенные египетские батареи ПВО — зенитных и ракетных комплексов — пытались помешать израильским самолётам хозяйничать над египетским небом, особенно над Каиром и основными промышленными центрами, авиабазами и расположениями армейских штабов и тылов.
Во время первого периода Войны на истощение основная тактика ВВС Израиля была проста — «Мистеры» и «Ураганы» атаковали цели вблизи канала, а «Миражи» работали на перехват МиГов, в основном МиГ-17, пытающихся атаковать израильские базы на западе Синая. Однако со временем израильская тактика стала более агрессивной, когда оказалось, что «Миражи» могут успешно уничтожать новёхонькие МиГ-21 в воздушных боях, без надобности атаковать авиабазы, которые к этому времени, в рамках уроков июня 67-го года, уже были основательно защищены зенитками и находились под прикрытием новых ракетных комплексов ПВО. Эскадрильи «Миражей» проводили агрессивные патрули в глубине египетской территории и выманивали МиГи на бой. Или присоединялись к паре «Мистеров» (а позже «Скайхоков») и имитировали атаки по наземным целям, пока четвёрки и пары египетских МиГ-21 не появлялись их перехватывать.
И все же, несмотря на успехи «Миражей», «Мистеров», устаревших «Ураганов» и горстки оставшихся в строю «Вотуров», долго так продолжаться не могло.
ВВС Израиля, которые к началу боевых действий в июне 1967 года имели всего 203 боевых самолёта в 8 эскадрильях (плюс 2-3 дюжины учебных самолётов «Фуга Магистр», вооружённых парой пулемётов 7,62 мм и шестью-восемью ракетами 68 мм, которые при своём даже лёгком вооружении были очень ограничены в радиусе действия), потеряли около 40 самолётов и 20 лётчиков. Ещё семеро попали в плен. Всего в израильских ВВС в строю осталось менее 140 пригодных к бою самолётов…
Боевые действия Войны на истощение стоили дополнительных потерь в самолётах, и эти потери надо было восполнить. Но откуда и как?
Переговоры с американцами о поставках «Скайхоков», прервавшиеся на некоторое время из-за Шестидневной войны, возобновились в ноябре 1967 года, и на них израильтянам удалось увеличить количество закупаемых в 1968 году самолётов до 48 (две эскадрильи), а потом ещё 30-40 самолётов в 1969 году. Однако американцы были готовы продать в Израиль только «Скайхоки» модификации А4H, с примитивными системами прицеливания и без компьютера бомбометания.
«Миражи», участвовавшие во всех операциях Шестидневной войны и Войны на истощение, доказали, что каждая копейка, вложенная в них, более чем оправдала себя. Но замены потерянным «Миражам» не было — французское эмбарго закрыло все легальные пути для получения 50 заказанных самолётов «Мираж» 5, деньги за которые уже были уплачены. Эмбарго стало серьёзным препятствием для Израиля…
Ситуация была воспринята как стратегическая угроза, и светлые умы Израиля были брошены на поиск выхода из этой проблемы.
Продолжение следует…
Источники:
Мостов И. Дерзкий «Львёнок».
Чечин А. А., Околелов Н. Н. «Мираж III» в Израиле // Наука и техника. 2006. №7.
Статьи Википедии и пр.
Автор: Александр Привалов
18 ноября 1956 года в воздух поднялся опытный образец французского истребителя «Мираж», которому было суждено стать одним из знаменитых самолетов мира. Феноменальный успех этой машины до сих пор продолжает удивлять специалистов и людей, увлеченных авиацией. Чего стоит только тот факт, что сверхзвуковой «Мираж» был разработан усилиями лишь 55 инженеров, 50 чертежников и 95 квалифицированных рабочих. На выполнение всей задачи с момента подписания контракта до первого полета потребовалось 13 месяцев. Правительство Франции поддержало проектирование, разработку и производство истребителя, вложив в нее приблизительно 277 миллионов франков. Спустя 10 лет после первого полета экспорт самолета принес доход в сумме 5,979 миллиарда франков.
Одной из стран, куда поставлялись эти машины, был Израиль, находящийся в состоянии перманентной войны с соседними странами.
Во время «Суэцкого кризиса» (1956), США, обидевшись и разозлившись на самодеятельность европейцев, выступили резко и решительно, пригрозив использовать «все методы» против зачинщиков, в том числе и Израиля, если те не отступят к прежним границам и не оставят Суэцкий канал в покое. СССР выступил так же и в том же духе. Англичане и французы свернулись, израильтяне отступили… ООН получил полномочия наблюдать за порядком и соблюдением судоходства в проливах. И всё вроде бы успокоилось — до следующего раза…
В том, что следующий раз будет, никто не сомневался, и все стороны — Израиль и арабы — к нему готовились. Гонка вооружений на Ближнем Востоке продолжалась…
Дерзкий десант израильских парашютистов, эффективность современной реактивной авиации на просторах Синая — всё подчёркивало важность военно-воздушной составляющей будущего конфликта и требовало вложить немало средств и сил в самолёты, лётчиков, аэродромы и радары.
Израилю было ясно, что вторая сторона также понимает это и вооружается не только истребителями: МиГ-17 и МиГ-19 приходили на замену устаревающим Миг-15 в Египте и Сирии, но также и бомбардировщиками: Ил-28 и Ту-16 — с радиусом действия, который покрывал центр Израиля. В том, что в следующих конфликтах авиация будет использована для бомбёжки населённых центров Израиля, никто не сомневался — ни арабы, которые обещали это сделать, ни израильтяне, задача которых была этого не допустить.
Руководителям Израиля было ясно, что пары эскадрилий дозвуковых «Мистер» IV,
довольно хорошо зарекомендовавших себя в 56-м году, уже не хватит для того, чтобы парировать угрозу новейших арабских бомбардировщиков над сердцем страны. И им пришлось думать о том, как защитить центры населения и инфраструктуру Израиля от реальных и потенциальных арабских самолётов. А в эпоху, когда ракетная ПВО была ещё в зародыше, это означало одно — Израилю нужен всепогодный скоростной истребитель-перехватчик, способный догнать и уничтожить любой истребитель, штурмовик, бомбардировщик или разведчик на службе арабских ВВС ещё до того, как тот доберётся до центров населения и промышленности Израиля, сконцентрированных вокруг Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы и Иерусалима, а также армейских баз в Негеве, Галилее и национальных инфраструктур.
Всем было ясно, что эра «Мистеров» ушла в прошлое и что нужен самолёт, который сможет нагнать и уничтожить самолёты, летящие со скоростью звука… А это означало, что будущий израильский перехватчик должен быть быстрее скорости звука.
Нужно было найти правильный самолёт и надёжного поставщика, с которым следовало бы долгосрочно сотрудничать. Такого, который был бы готов вносить в конструкцию и оборудование самолёта требуемые для Израиля изменения и модернизировать его со временем.
Выбор был небольшим — США и СССР отпадали сразу. Советский Союз играл на другую сторону. А США ещё десятилетие после «Суэцкого кризиса» не были готовы поставлять какое-либо вооружение в Израиль, не говоря уж о таком высокотехнологичном продукте, как всепогодный сверхзвуковой перехватчик. Англия в те годы уже не могла предложить ничего стоящего, да и со всеми её интересами в арабском мире она не котировалась как настоящий друг и союзник Израиля… А вот Франция была другого поля ягодка.
После 1956 года у Израиля с Францией установились очень дружеские отношения, особенно в технических и военных сферах. А ещё «особеннее» — в сфере авиации. Почти все новые самолёты израильских ВВС были французскими — учебные «Фуги Магистры»,
которые даже собирались в Израиле, «Ураганы»
и «Мистеры», ветераны 56-го года, двухмоторные бомбардировщики «Вотур»,
«Алюэт III».
Министерство обороны Израиля и ВВС сотрудничали со многими французскими компаниями, однако среди всех выделялось сотрудничество с компанией «Dassault Aviation», производителем самолётов «Ураган» и «Мистер». В этом была немалая заслуга основателя компании — Марселя БлОха,
легендарного авиаконструктора ещё довоенной Франции, борца Сопротивления времён фашистской оккупации, выжившего узника Бухенвальда, еврея по происхождению, взявшего себе после войны псевдоним «Дассо». Представители компании (и французских ВВС) были в курсе опыта боёв 56-го года и технических требований израильских ВВС к новым самолётам, в том числе к скорости перехватчика.
Поэтому, когда в 1959 году на стол командующего ВВС Израиля генерала Эзера Вейцмана
легло предложение от компании «Дассо» заказать их новейшую разработку — бесхвостку с треугольным крылом и встроенным радаром, которая будет способна преодолеть двойную скорость звука и запускать управляемые ракеты «воздух-воздух», — израильские ВВС заинтересовались…
Новый самолёт назывался «Мираж».
Самолёт имел крыло «дельта» в форме правильного треугольника — передняя кромка крыла была оттянута назад под 60 градусов, а её длина была практически равна размаху крыла самолёта — всего 8 метров и 22 сантиметра. Хвостового стабилизатора не было, только высокий вертикальный киль с рулём поворота.
Управление самолётом производилось отклоняемыми поверхностями на задней кромке крыла. Крыло было очень тонким и с трудом вмещало в себя колесо основного шасси. Фюзеляж самолёта длиной почти в 15 метров имел округлую форму, «лежащую» на крыле, его диаметр был менее полутора метров, и он расширялся перед крыльями двумя полукруглыми воздухозаборниками с движущимися конусами в них. (Конусы нужны были для контроля потока воздуха в двигатель на сверхзвуковых скоростях. Они начинали работать на скоростях выше 1,4 Мах.)
Кабина пилота располагалась между и над воздухозаборниками, а перед ней было место для бортового радара, прикрытое обтекаемым конусом, плавно переходящим в иглу датчика скорости. Самолёт был «гладким», без лишних выступов, выглядел как стрела и всем своим видом намекал на скорость, которой он может достичь.
В самолёте был установлен двигатель «Атар» 9В французской компании SNECMA, который, с включённой форсажной камерой, выдавал на взлёте тягу, приблизительно равную шести тоннам.
У первых прототипов самолёта за задней кромкой крыла под хвостовой частью фюзеляжа был установлен ракетный двигатель SPER 841, в качестве топлива использовавший 45% — фурфуриловый спирт, 45% — ксилидин, 10% — метанол. Окислителем служила азотная кислота. который позволял «Миражу» быстро подниматься на высоту свыше 21 км и разгоняться до скорости, превышающей в 2,2 раза скорость звука.
Топливо размещалось в крыле и в фюзеляже перед двигателем, его общий объём был около 2000 литров. Также самолёт мог взять под фюзеляж и крылья топливные баки объёмом в 1300 литров каждый, что обеспечивало ему большой радиус действия и позволяло патрулировать на дальних расстояниях от своих баз.
«Мираж» разрабатывался под сугубо определённую задачу — перехват скоростной цели при помощи первичного наведения наземного диспетчера, захват цели бортовым радаром, заход цели в хвост и запуск ракеты с радарным наведением для её уничтожения. В случае если наводимая бортовым радаром ракета не уничтожала цели, лётчик «Миража» должен был продолжить манёвр в заднем конусе цели и выпустить по ней ракеты «воздух-воздух» с тепловыми головками наведения.
Сделка с французами подразумевала участие израильского лётчика в испытаниях самолёта — этим лётчиком был назначен Дани Шапиро — и изменения в самолёте под требования ВВС Израиля.
Командующий ВВС Израиля генерал Эзер Вайцман (справа) и Главный лётчик-испытатель ВВС Израиля Дани Шапиро около самолёта «Мираж» IIIA во время испытательных полётов во Франции.
Фото из архивов ВВС Израиля
Фото из архивов ВВС Израиля
Первые полёты Дани Шапиро во Франции убедили израильтян в высоком потенциале самолёта, и вскоре Израиль закупил 3 эскадрильи «Миражей». Однако израильтяне попросили внести в самолёт некоторые изменения — основными из них были установка пары 30-мм пушек DEFA 552 (они уже успешно применялись в ВВС Израиля на самолётах «Ураган», «Мистер» и «Супер Мистер») в фюзеляж самолёта, под воздухозаборниками; и замена ракетного двигателя дополнительным, интегральным 500-литровым топливным баком. Желание установить пушечное бортовое вооружение было продиктовано пониманием, что технология управляемых ракет «воздух-воздух» ещё не созрела достаточно, чтобы полагаться только на неё. Также бортовые 30-мм пушки позволяли использование «Миража» для атак по наземным целям, что позволяло использовать свои самолёты как многоролевые. Ну а желание иметь дополнительное топливо в баках самолёта было естественным, так как двигатель «Миража» с включённой форсажной камерой «пожирал» топливо с ужасающей быстротой, а на малой высоте и большой скорости ещё быстрее.
Версия «Миража», которую закупил Израиль, получила обозначение IIIC, и треугольные самолёты, ставшие впоследствии легендами, начиная с марта 1962 и до июля 1964 года прибыли несколькими партиями на Святую землю — всего 72 штуки.
Вооружение израильских «Миражей» составляли французская ракета «воздух-воздух» «R.530», наводящаяся бортовым радаром «Ибис» компании «Сирано» и запускаемая с пилона под фюзеляжем, пара самонаводящихся ракет «Матра» и «Шафрир» с тепловыми головками наведения, запускаемых с внешних пилонов на крыле, и две 30-мм пушки с боезапасом в 125 снарядов для каждого орудия с гироприцелом, получающим данные о расстоянии до цели от радара. Всего у этой версии самолёта было 5 точек подвески — одна под фюзеляжем и 4 под крылом, которые имели возможность брать бомбы на специальных носителях. Центральный подвесной пилон и близлежащие к нему внутренние подвесные пилоны были оборудованы топливными магистралями и могли нести внешние топливные баки.
Первое впечатление от «Миража» оказалось правильным — самолёт обладал многими свойствами, о которых его разработчики и не думали, а потенциал его применения был значительно шире, чем изначально предполагалось.
Самолёт был не без «детских болезней», выявление и устранение которых заняло время и немало усилий. Все, кто только мог: инженеры фирм — производителей специфического оборудования самолёта, инженерные подразделения израильских ВВС и технари в эскадрильях искали выходы из сложных ситуаций. Проводились дополнительные испытания и проверки на земле и в полётах, разные теории проверялись на практике, вырабатывались практические шаги по решению проблем. Проявив немало целенаправленного упорства и дотошности, инженеры нашли решения для большинства проблем.
Начав изучение своего истребителя-перехватчика, израильские лётчики не поленились и с благословения своего командования начали «гонять» самолёт по всевозможным диапазонам лётных данных, проверяя на деле технические и лётные характеристики самолёта, зачастую открывая для себя неожиданные таланты своей новой любимой игрушки.
Оказалось, что «Мираж» обладал пилотажными свойствами, о которых его разработчики и фирменные лётчики-испытатели даже и не подозревали. Крыло «Миража» — «дельта» в форме правильного треугольника, — предназначенное для полёта на скорости, превышающей более чем в два раза скорость звука, показало отличное поведение на малых скоростях и высоких углах атаки, позволяя своим лётчикам выполнять разнообразные воздушные манёвры.
Обнаружив это, ребята из эскадрилий «Миражей» начали массово крутить виражи, петли и «бочки», пытаясь зайти друг другу в хвост… Тренировочные полёты по перехвату скоростной цели быстро превращались в ожесточённые ближние маневренные воздушные бои, которые заканчивались на малой высоте и минимальной скорости, после того как из-за крутых манёвров «Миражи» теряли свою изначальную энергию…
Спустя некоторое время в инженерно-технических подразделениях израильских ВВС — в штабе, мастерских авиабаз и самих эскадрильях, а также на предприятиях корпорации IAI — Авиационной индустрии Израиля, накопились знания и опыт по конструкции «Миража» и его систем, которые позволили самостоятельно, без помощи производителя, решать определённые технические задачи по улучшению технического состояния самолётов и по добавлению к ним новых систем связи, электроники и вооружения. Да ещё и проводить в собственных мастерских ремонты любой сложности, включая восстановление и возврат в строй разбитых и практически списанных машин.
Со временем оказалось, что у треугольного крыла Миража было ещё несколько дополнительных преимуществ — самолёт в полёте и маневрировании не знал, что такое аэродинамическая тряска, которой были подвержены практически все самолёты тех времён с горизонтальным хвостовым оперением. Да и вообще оказалось, что Мираж с его крылом «правильной дельтой» был очень устойчив в полёте и летал «гладко», чем израильтяне не преминули воспользоваться и заказали у фирмы «Дассо» несколько новых «носов» с разными фотокамерами высокого разрешения и соответствующими окошками в правильных местах, которые на нескольких специально подготовленных самолётах заменяли бортовой радар и прикрывающий его конус.
Эти несколько самолётов сослужили Израилю великую службу — с середины шестидесятых они были глазами страны, и их фотоснимки давали достоверную информацию о происходящем за линией фронта и в тылу врага.
А так как на малой высоте «Мираж» легко преодолевал воздушные ямы, позволяя довольно-таки комфортабельно «глотать» огромные расстояния на околозвуковой скорости на бреющем полёте, то недалёк был тот день, когда умельцы подвесили одному из «Миражей» парочку бомб и отправили прирождённый сверхзвуковой перехватчик на ближайший полигон, чтобы посмотреть, сможет ли он научиться ещё одной роли в своей полезной жизни. Оказалось, что может, да ещё как! Самолёт был очень устойчив в прицеливании и бомбометании, и результаты попаданий были отличными. Так «Мираж», задуманный и проектируемый как высотный истребитель, приобрёл ещё и квалификацию пикирующего бомбардировщика…
Это «открытие» было поворотной точкой в истории ВВС Израиля. Если до тех пор планировалось, что «Миражи», как истребители, будут сопровождать и охранять другие атакующие самолёты, наблюдая сверху, как бомбардировщики и штурмовики справляются со своими обязанностями, то теперь «Миражи» сами могли быть «бомберами», а завершив эту работу, возвращались к своей роли истребителей. Существующие 3 эскадрильи «Миражей» фактически удваивали атакующую мощь ВВС — без затрат на дополнительные самолёты и обучение новых лётчиков… А если взять в расчёт, что со своими дополнительными баками «Мираж» мог добраться далеко за Каир, то новая роль «Миража» как мультифункционального боевого самолёта имела стратегическое значение. И эскадрильи «Миражей» начали тренироваться в навигации на малой высоте, заходах на цель с бреющего полёта, пикировочном бомбометании и в использовании бортовых пушек по наземным целям.
Однако, несмотря на всё это, основной задачей эскадрилий «Миражей» израильских ВВС оставалась защита собственного неба от вражеских самолётов. И для этого лётчики научились эффективно использовать свои самолёты как супер-истребители. Для этого пришлось выработать новую школу ведения воздушных боёв. На основе учебных боёв в эскадрильях «Миражей» были выработаны практические методы и тактики ведения боя с самолётами, состоящими на вооружении соседей, — сверхзвуковыми МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, а также дозвуковым, но очень маневренным «Хоукер Хантером». Несколько факторов помогли проверить эти теории и внедрить их во всех эскадрильях ВВС.
16 августа 1966 года на авиабазе Хацор израильских ВВС приземлился иракский МиГ-21 — самый современный на то время истребитель-перехватчик советского производства на службе арабских стран. Это был кульминационный момент операции «Бриллиант» -- ещё одной операции Моссада.
Израильтяне, не теряя времени, нарисовали Маген Давид на борту самолёта,
подготовили его к полёту, усадили в кабину своего самого главного лётчика-испытателя — Дани Шапиро — и провели серию полётов, в которых все командиры эскадрилий «Миражей» ВВС Израиля провели сравнительные полёты и учебные воздушные бои с МиГом.
МиГ оказался практически ничем не хуже «Миража», даже наоборот — в некоторых режимах полёта МиГ был лучше «Миража», в основном благодаря своему сильному двигателю. Однако у МиГа были и свои недостатки: в основном, удобство пилотирования и обзор из кабины пилота. После серии совместных полётов эскадрильи «Миражей» выработали общие рекомендации для ведения воздушных боёв с самолётами МиГ-21. Основных посылов было два: что «Миражу» нечего бояться манёвренного боя с МиГом и что лучшая тактика «Миража» — несколько быстрых агрессивных «па», чтобы создать угрозу пилоту МиГа, и если тот совершит ошибку, то укоротить расстояние до прицельного и использовать бортовое оружие, а если нет, оставить его и искать другую цель.
Геополитические процессы холодной войны и виток противостояния мировых держав начала 60-х годов не обошли стороной и восточное захолустье Средиземного моря. Попытки Советского Союза укоренить и расширить своё влияние за счёт дряхлеющих европейских колониальных держав совпало с желанием арабских лидеров побряцать оружием и превратилось в поток материалов и новейшего оружия на Ближний Восток.
Понимая уязвимость своей крохотной страны перед атаками с воздуха и артиллерийскими обстрелами с господствующих высот вблизи границ, принимая во внимание количество людей, поставленных «под ружьё», и растущее количество танков, самолётов и военных кораблей в соседних странах, руководство Израиля было единым в желании подготовить свои малочисленные вооружённые силы к следующему витку военных действий, в наступлении которого сомневаться не приходилось.
Понимая, что выбора нет, а новые самолёты будут вскоре очень нужны, в ВВС Израиля на основе собственных уроков эксплуатации и использования «Миража» IIIC был разработан список требований к новой версии «Миража». Изначально новый «Мираж» не был передовым или выдающимся самолётом. Он не имел никаких новых преимуществ перед уже находившимся на службе «Миражом» III и предназначался больше для атак по наземным целям, чем для перехвата и воздушных боёв с современными самолётами, прибывавшими на Ближний Восток.
Созданный в соответствии с требованиями заказчика, "Мираж" не имел РЛС и все оборудование из закабинного отсека удалось разместить в удлиненной и изрядно "похудевшей" носовой части. В освободившемся закабинном отсеке смонтировали дополнительный топливный бак на 500 л. Все эти доработки позволили увеличить радиус действия до 1300 км и существенно снизить стоимость самолета. На семи пилонах под крылом и фюзеляжем можно было подвесить боевую нагрузку общей массой до 4000 кг или сбрасываемые топливные баки суммарной емкостью до 4700 л. В варианте перехватчика самолет мог нести две УР "AIM-9 Sidewinder" или "Шафрир", а также сбрасываемые топливные баки.
Также самолет был снабжен усовершенствованной версией двигателя «Атар» 9 — более надёжной и немного сильнее. Новая версия самолёта должна была включить также изменения, внесённые в оригинальный «Мираж» IIIC после искоренения «детских болезней». Снаружи новая версия «Миража» теряла свой красивый круглый носовой конус, который заменили на продолговатый, узкий и чуть скошенный вниз. В нем располагался радиодальномер.
Новая версия самолёта получила название «Мираж» 5J, и после долгих и упорных переговоров в самом Израиле и во Франции в 1965 году израильские ВВС заказали 50 таких самолётов.
«Мираж» 5J совершил свой первый полёт во Франции 19 мая 1967 года, и пару недель спустя его будущее уже омрачалось односторонним эмбарго, введённым де Голлем — президентом Франции того времени — на поставки вооружения на Ближний Восток.
Шестидневная война в июне 1967 года перемешала карты и планы и повлияла как ничто другое на судьбу «Миража» в израильских ВВС и на его мировую славу…
В течение первой пары дней войны несколькими хорошо спланированными и отлично исполненными операциями ВВС Израиля уничтожили военно-воздушные силы арабских стран, участниц конфликта — Египта, Сирии и Иордании.
Несколько десятков самолётов противника — МиГов и «Хантеров», успевших взлететь, были сбиты в воздушных боях, в основном «Миражами» — пушечным огнём.
После этого боевая авиация израильских ВВС сосредоточила всю свою мощь на наземных целях — сухопутных войсках противника в Синае, на Голанских высотах и на Западном берегу реки Иордан. На шестой день после начала войны израильские танковые части дошли до Суэцкого канала на юге, до вершины Хермона и Кунейтры на севере и до реки Иордан на востоке.
Июнь 1967 года — тень «Миража» над останками расстрелянных на земле МиГ-21.
Фото ВВС Израиля
Фото ВВС Израиля
ВВС Израиля приняли на себя большую часть ноши «Войны на истощение». За это время Советский Союз восполнил египтянам основные боевые потери 67-го года в авиации, ПВО, бронетанковых войсках и артиллерии, включая предоставление новейших образцов разной техники — особенно в авиации и ПВО. Ободрённые восстанавливаемой военной мощью, египтяне стремились не позволить себе быть отброшенными на обочины геополитических процессов Ближнего Востока, а заодно насолить Израилю чем только можно.
Смысл «Войны на истощение» со стороны руководства Египта был ясен — отвоевать силой потерянный Синай мы не можем, но можем нанести Израилю сильный удар в его самой уязвимой точке — чувствительности израильского общества к потерям. Вот и будем это делать, используя артиллерию, самолёты, танковые пушки и засады пехоты, пока пощады не запросят.
Реакция израильского руководства была ожидаема — раз так, то мы заставим египетское руководство пожалеть о своём решении и ударим по их больному месту — инфраструктурам, которыми так гордились Гамаль Абдель Насер и его товарищи. Начнём с городов около Суэцкого канала и, если не поймут намёка, продолжим дальше, вглубь…
Основные действия Войны на истощение происходили на Суэцком канале. Стороны были разделены водной преградой, прямого контакта войсковых масс не было, «стандартные» широкомасштабные пехотные и танковые атаки были невозможны, и основной боевой активностью со стороны египтян стали артиллерийские обстрелы и засады спецназа. Начались артиллерийские дуэли, однако в распоряжении ЦАХАЛа не было достаточно артиллерии, чтобы достойно отвечать огнём на огонь, и ВВС Израиля были призваны уравнять ситуацию. Параллельно началось окапывание и организация пассивной обороны на израильской, восточной, стороне канала — была создана цепочка бастионов/фортов, основная задача которых была дать прикрытие от артиллерии для гарнизона — взвода пехоты и одного или двух танков — и позволить им отбить атаку роты «коммандос». За линией передовых фортов было несколько армейских баз, до которых египетская артиллерия не доставала.
Вместе с увеличивающейся активностью на земле усиливалась и активность в небе — израильские «Ураганы», «Мистеры» и «Вотуры» увеличивали интенсивность своих атак, египетские МиГ-17 пытались атаковать израильские базы второй линии, а МиГ-21 пытались перехватить израильские штурмовики и бомбардировщики. Обновлённые и существенно расширенные египетские батареи ПВО — зенитных и ракетных комплексов — пытались помешать израильским самолётам хозяйничать над египетским небом, особенно над Каиром и основными промышленными центрами, авиабазами и расположениями армейских штабов и тылов.
Во время первого периода Войны на истощение основная тактика ВВС Израиля была проста — «Мистеры» и «Ураганы» атаковали цели вблизи канала, а «Миражи» работали на перехват МиГов, в основном МиГ-17, пытающихся атаковать израильские базы на западе Синая. Однако со временем израильская тактика стала более агрессивной, когда оказалось, что «Миражи» могут успешно уничтожать новёхонькие МиГ-21 в воздушных боях, без надобности атаковать авиабазы, которые к этому времени, в рамках уроков июня 67-го года, уже были основательно защищены зенитками и находились под прикрытием новых ракетных комплексов ПВО. Эскадрильи «Миражей» проводили агрессивные патрули в глубине египетской территории и выманивали МиГи на бой. Или присоединялись к паре «Мистеров» (а позже «Скайхоков») и имитировали атаки по наземным целям, пока четвёрки и пары египетских МиГ-21 не появлялись их перехватывать.
И все же, несмотря на успехи «Миражей», «Мистеров», устаревших «Ураганов» и горстки оставшихся в строю «Вотуров», долго так продолжаться не могло.
ВВС Израиля, которые к началу боевых действий в июне 1967 года имели всего 203 боевых самолёта в 8 эскадрильях (плюс 2-3 дюжины учебных самолётов «Фуга Магистр», вооружённых парой пулемётов 7,62 мм и шестью-восемью ракетами 68 мм, которые при своём даже лёгком вооружении были очень ограничены в радиусе действия), потеряли около 40 самолётов и 20 лётчиков. Ещё семеро попали в плен. Всего в израильских ВВС в строю осталось менее 140 пригодных к бою самолётов…
Боевые действия Войны на истощение стоили дополнительных потерь в самолётах, и эти потери надо было восполнить. Но откуда и как?
Переговоры с американцами о поставках «Скайхоков», прервавшиеся на некоторое время из-за Шестидневной войны, возобновились в ноябре 1967 года, и на них израильтянам удалось увеличить количество закупаемых в 1968 году самолётов до 48 (две эскадрильи), а потом ещё 30-40 самолётов в 1969 году. Однако американцы были готовы продать в Израиль только «Скайхоки» модификации А4H, с примитивными системами прицеливания и без компьютера бомбометания.
«Миражи», участвовавшие во всех операциях Шестидневной войны и Войны на истощение, доказали, что каждая копейка, вложенная в них, более чем оправдала себя. Но замены потерянным «Миражам» не было — французское эмбарго закрыло все легальные пути для получения 50 заказанных самолётов «Мираж» 5, деньги за которые уже были уплачены. Эмбарго стало серьёзным препятствием для Израиля…
Ситуация была воспринята как стратегическая угроза, и светлые умы Израиля были брошены на поиск выхода из этой проблемы.
Продолжение следует…
Источники:
Мостов И. Дерзкий «Львёнок».
Чечин А. А., Околелов Н. Н. «Мираж III» в Израиле // Наука и техника. 2006. №7.
Статьи Википедии и пр.
Автор: Александр Привалов
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