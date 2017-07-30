Рогозин: глава МИД Румынии передумал лететь через Москву

Их (румынский) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом,

Во-первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом. Им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев,

Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами,

Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем,