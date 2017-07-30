Рогозин: глава МИД Румынии передумал лететь через Москву
Глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану «на всякий случай» решил отказаться от полета с транзитом через Москву, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Напомним, 28 июля власти Румынии не разрешили компании S7 пересечь воздушное пространство страны. На борту судна, следовавшего в Кишинев, находилось 165 человек, среди них – российская делегация во главе с Рогозиным. Бухарест мотивировал решение нахождением на борту Рогозина, который входит в санкционный список ЕС. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, после этого вице-премьер вернулся в Москву.
Рогозин предположил, что за запретом стоят несколько заинтересованных сторон.
Во-вторых, это Румыния, которая стала «очевидной марионеткой США и разместила на своей территории американскую систему ПРО вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности».
Рогозин пообещал действия Бухареста не оставлять без ответа. Он отметил, что румынское правительство подвергло опасности жизни авиапассажиров. По его словам, Россия сама выяснит, кто стоял за решением запретить пролет гражданского самолета и подготовит «выверенные и очень адресные жесткие ответные санкции».
В Бухаресте такую реакцию сочли неуместной.
Между тем МИД РФ выразило решительный протест в связи с инцидентом. Ведомство расценило действия румынских властей как «сознательную провокацию, которая наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям» и ждет объяснений.
Их (румынский) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом,сказал вице-премьер журналистам. Когда и куда направляется министр, Рогозин не уточнил.
Напомним, 28 июля власти Румынии не разрешили компании S7 пересечь воздушное пространство страны. На борту судна, следовавшего в Кишинев, находилось 165 человек, среди них – российская делегация во главе с Рогозиным. Бухарест мотивировал решение нахождением на борту Рогозина, который входит в санкционный список ЕС. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, после этого вице-премьер вернулся в Москву.
Рогозин предположил, что за запретом стоят несколько заинтересованных сторон.
Во-первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом. Им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев,считает он.
Во-вторых, это Румыния, которая стала «очевидной марионеткой США и разместила на своей территории американскую систему ПРО вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности».
Рогозин пообещал действия Бухареста не оставлять без ответа. Он отметил, что румынское правительство подвергло опасности жизни авиапассажиров. По его словам, Россия сама выяснит, кто стоял за решением запретить пролет гражданского самолета и подготовит «выверенные и очень адресные жесткие ответные санкции».
В Бухаресте такую реакцию сочли неуместной.
Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами,заявил министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну. Попутно он напомнил журналистам, что страна решила закупить у американцев комплексы ПВО «Патриот», которые станут «сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий».
Между тем МИД РФ выразило решительный протест в связи с инцидентом. Ведомство расценило действия румынских властей как «сознательную провокацию, которая наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям» и ждет объяснений.
Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем,сказал статс-секретарь МИД России Григорий Карасин. Он назвал решение Румынии «демаршем на грани международного хулиганства».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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