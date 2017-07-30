19:30 30 июля

Рогозин: глава МИД Румынии передумал лететь через Москву

Глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану «на всякий случай» решил отказаться от полета с транзитом через Москву, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.



Их (румынский) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом,
сказал вице-премьер журналистам. Когда и куда направляется министр, Рогозин не уточнил.


Напомним, 28 июля власти Румынии не разрешили компании S7 пересечь воздушное пространство страны. На борту судна, следовавшего в Кишинев, находилось 165 человек, среди них – российская делегация во главе с Рогозиным. Бухарест мотивировал решение нахождением на борту Рогозина, который входит в санкционный список ЕС. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, после этого вице-премьер вернулся в Москву.

Рогозин предположил, что за запретом стоят несколько заинтересованных сторон.

Во-первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом. Им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев,
считает он.

Во-вторых, это Румыния, которая стала «очевидной марионеткой США и разместила на своей территории американскую систему ПРО вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности».

Рогозин пообещал действия Бухареста не оставлять без ответа. Он отметил, что румынское правительство подвергло опасности жизни авиапассажиров. По его словам, Россия сама выяснит, кто стоял за решением запретить пролет гражданского самолета и подготовит «выверенные и очень адресные жесткие ответные санкции».

В Бухаресте такую реакцию сочли неуместной.

Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами,
заявил министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну. Попутно он напомнил журналистам, что страна решила закупить у американцев комплексы ПВО «Патриот», которые станут «сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий».

Между тем МИД РФ выразило решительный протест в связи с инцидентом. Ведомство расценило действия румынских властей как «сознательную провокацию, которая наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям» и ждет объяснений.

Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем,
сказал статс-секретарь МИД России Григорий Карасин. Он назвал решение Румынии «демаршем на грани международного хулиганства».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:07
    Польша,Румыния,Болгария и т.д.Мелкие всегда вредные.Ничего не могут,но-гонору,хоть отбавляй.Моська им в тему. bully К Наполеону не относиться. angry
    ВЕРЕСК
    1. хрыч Сегодня, 18:15
      Цитата: ВЕРЕСК
      Польша,Румыния,Болгария и т.д.Мелкие всегда вредные.

      Ну Польша не такая и маленькая, население, как Румыния с Болгарией, плюс Венгрия вместе взятые laughing Но всё равно, стабильно основная европейская забава - очередной раздел Польши laughing
      хрыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:16
        На Якутию посмотрите. hi
        ВЕРЕСК
        1. хрыч Сегодня, 18:17
          Цитата: ВЕРЕСК
          На Якутию посмотрите

          Даже боюсь смотреть drinks
          хрыч
          1. Монос Сегодня, 18:30
            Помниться, америкосы для самолёта Мадуры закрыли воздушное пространство Пуэрто- Рико, когда он летел в Китай. Цыгане просто а.мерам подражают.
            Монос
            1. хрыч Сегодня, 18:34
              Цитата: Монос
              для самолёта Мадуры закрыли воздушное пространство Пуэрто- Рико

              Румыния достигла уровня Пуэрто- Рико laughing
              хрыч
            2. Deadушка Сегодня, 18:52
              Цитата: Монос
              Цыгане просто

              Напомнило laughing

              Что Румыны, что Цыгане what
              Deadушка
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:47
            хрыч!]Павел воля.Урок географии.На ю-тубе нет.На других есть.Посмотрите.Весело станет! drinks hi
            ВЕРЕСК
    2. Logall Сегодня, 18:19
      Цитата: ВЕРЕСК
      Моська им в тему.

      По городу слона водили. Как видно на показ.
      На теле Моська у него болталась.
      Ну видимо до тявкалась. ПОПАЛАСЬ!!!
      Logall
    3. vovanpain Сегодня, 19:02
      «выверенные и очень адресные жесткие ответные санкции».

      Вот интересно,а против кого санкции то,"великая" Румыния кроме цыган с гадалками и попрошайками больше ничего к нам не экспортирует.Да и те в Европы ломятся. what
      vovanpain
  2. Olegater Сегодня, 18:11
    Шавки наглеют,а когда получают по морде или понимают, что получат сразу начинают скулить:
    А нас за что?
    Так и хочется сказать: Да за все хорошее!!!!!!!!!!!!!!!
    Olegater
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:14
      Угу.Маугли вспоминается. hi
      ВЕРЕСК
      1. Olegater Сегодня, 18:31
        Я вот на других сайтах посмотрел и что-то мне не нравится складывающееся обстановка. Сами посудите:
        1. Приняты санкции в отношении России на госуровне и их президент Трамп отменить или заморозить не может, при этом он утвердил их. Тилерсон сказал об укреплении отношений с Россией через санкции - БРЕД
        2. Тереза мей что в наглии на вопрос чешского журналиста на вопрос о применении ядерного оружия в отношении России сказала: Да мы применим.
        3. скакуны оживились после посещения Донбасса "смотрящим" Волкера.
        4. Боинг над Донбассом - голландия как молчала так и молчит приберегая "сенсацию" к какому то событию или как козырь.
        5. Тут еще закупки разместили на американском сайте ВВС США разместили тендер на покупку живых тканей россиян это к чему???????????????????????? (выделенный текс наберите в поисковике - если не трудно)
        За последнее время таких мрачных новостей становиться все больше и больше не хорошо.!
        Olegater
        1. siemens7774 Сегодня, 19:26
          По поводу живых тканей.Они просто хотят создать точечное биологическое оружие,поражающее только русских и не влияло на другие национальности.
          siemens7774
    2. 210окв Сегодня, 18:38
      Так когда???Когда наши разродятся на реальные меры?Мало мальский ответ на амерзские действия по дипсобственности последовал через полгода!..А тут просто стенания по поводу-ну,не пустили.В нашем гадском мире сопли не жуют.Иначе вообще за клоунов скоро считать будут..
      Цитата: Olegater
      Шавки наглеют,а когда получают по морде или понимают, что получат сразу начинают скулить:
      А нас за что?
      Так и хочется сказать: Да за все хорошее!!!!!!!!!!!!!!!
      210окв
  3. Толстоевский Сегодня, 18:15
    от виселицы не убежишь
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 19:19
      Да ну?Он что решил что в Шереметьево уже эшафот поставили?Только вот чего то наши тормозят.За чего то побаиваются yes
      Цитата: Толстоевский
      от виселицы не убежишь
      210окв
  4. Ныробский Сегодня, 18:25
    Ладно, мы не злопамятные - просто бываем очень злыми и память имеем хорошую. Напомним и накажем...
    Ныробский
  5. Миллер Сегодня, 18:42
    обоср....... мамалыжник
    Миллер
  6. vezunchik Сегодня, 18:44
    ох уж эти цыганские бароны...
    vezunchik
  7. parusnik Сегодня, 18:48
    министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну. Попутно он напомнил журналистам, что страна решила закупить у американцев комплексы ПВО «Патриот», которые станут «сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий»
    .    ..Т.е. ежели купят , будут самолеты сбивать на которых наши члены правительства летают..Так понимать..?
    parusnik
  8. samarin1969 Сегодня, 18:57
    У ответки Рогозина явно не "русский размер". ...Закрыть на "ремонт" посольство Румынии и объявить "Дачию" "неприемлемо уродливой" для русских дорог. ....Трудно представить, что экспортирует "Романия" кроме попрошаек.
    samarin1969
  9. Love is Сегодня, 19:02
    Рогозину же сказали, что въезд в Евросоюз, ему запрещен. request
    Love is
    1. vovanpain Сегодня, 19:06
      Цитата: Love is
      Рогозину же сказали, что въезд в Евросоюз, ему запрещен. request
      Так румынское чудо само себе запретило въезд в Россию. feel Видно что то знает. bully
      Глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану «на всякий случай» решил отказаться от полета с транзитом через Москву,
      vovanpain
  10. mikh-korsakov Сегодня, 19:03
    Мал клоп, да вонюч Ну и правильно, нечего летать, распространять русофобию, керосин экономить надо
    mikh-korsakov
  11. von schlosser Сегодня, 19:05
    Даже цыгане и те с мистера Рогозина стебутся))) Оплывший жиром суперэффективный менеджер))))
    von schlosser
  12. mikh-korsakov Сегодня, 19:07
    Цитата: samarin1969
    У ответки Рогозина явно не "русский размер". ...Закрыть на "ремонт" посольство Румынии и объявить "Дачию" "неприемлемо уродливой" для русских дорог. ....Трудно представить, что экспортирует "Романия" кроме попрошаек.
    Как это трудно представить, а про.ститутки, а "технический персонал" туалетов?
    mikh-korsakov
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 19:07
    Извините,ребята!Веселюсь!Надеюсь АДмины не слишком сильно меня пристрелят. fellow В эскадрилье эту песню постоянно пели.Весь городок знал,когда гуляла эскадра!
    ВЕРЕСК
  14. Хаджи Мурат Сегодня, 19:12
    Рогозин это просто так не оставит да и писать публично слово гады многого стоит
    Хаджи Мурат
  15. mikh-korsakov Сегодня, 19:17
    Интересное кино! Оказывается по мнению редакторов "про.ститутка" недопустимое слово. Ну ладно пусть не про.ститутки, а жрицы любви. Поневоле вспомнил бородатый анекдот про Раневскую. Известная артистка в "интеллигентном обществе" употребила слово ж.опа. Те принялись ее укорять - мол, Фаина, нет такого слова. Раневская ответила как странно, слова нет, а ж.опа есть.
    mikh-korsakov
    1. svp67 Сегодня, 19:26
      Цитата: mikh-korsakov
      Ну ладно пусть не про.ститутки, а жрицы любви.

      Отсталый Вы, сейчас в тренде "женщины пониженной социальной ответственности"
      svp67
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