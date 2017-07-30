19:30 30 июля

Болгарский премьер: антироссийские санкции ЕС не сыграли свою роль

Санкции Европейского союза в отношении РФ не сыграли свою роль, с Москвой необходимо строить прагматичные отношения, передает РИА Новости заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.



В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения,
сказал Борисов агентству «Фокус».


По его словам, в отношениях с РФ «всё крутится вокруг нефти и газа».

В этих сферах в мире происходят огромные изменения. В течение нескольких лет мы в Европейском совете единогласно подтверждаем санкции против России. По моему мнению, они не сыграли свою роль,
отметил премьер.

Он напомнил, что ЕС «отклонил проект газопровода "Южный поток" через Болгарию, и он превратился в "Турецкий поток", который будет проходить через Грецию и Италию».

Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии. На прошлой неделе ЕК разрешила нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в обратном случае потери для Болгарии будут огромны,
сказал Борисов.

По словам главы правительства, он всегда полагал, что отношения между Европой и РФ должны быть прагматичны.

К сожалению, по нашей вине они не такие, а результаты, как правило, плачевны для Европы. Я бы не хотел комментировать ни отношения других европейских стран с Россией, ни отношения Россия-США. Я считаю, что Болгария проводит прагматичную политику, и должен еще добавить, что она никогда не создавала проблем для ЕС и НАТО,
заключил Борисов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:26
    Болгарский премьер: антироссийские санкции ЕС не сыграли свою роль
    Эх " братушка ! " Чудо ты "консервированное".В смысле король овощных консерв. feel laughing
    Наблюдатель2014
  2. изя топ Сегодня, 19:30
    ага,ты ещё за газопровод вспомни,"братушка".бруссель пайку урезал?
    изя топ
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