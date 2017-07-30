Болгарский премьер: антироссийские санкции ЕС не сыграли свою роль
Санкции Европейского союза в отношении РФ не сыграли свою роль, с Москвой необходимо строить прагматичные отношения, передает РИА Новости заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.
По его словам, в отношениях с РФ «всё крутится вокруг нефти и газа».
Он напомнил, что ЕС «отклонил проект газопровода "Южный поток" через Болгарию, и он превратился в "Турецкий поток", который будет проходить через Грецию и Италию».
По словам главы правительства, он всегда полагал, что отношения между Европой и РФ должны быть прагматичны.
В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения,сказал Борисов агентству «Фокус».
По его словам, в отношениях с РФ «всё крутится вокруг нефти и газа».
В этих сферах в мире происходят огромные изменения. В течение нескольких лет мы в Европейском совете единогласно подтверждаем санкции против России. По моему мнению, они не сыграли свою роль,отметил премьер.
Он напомнил, что ЕС «отклонил проект газопровода "Южный поток" через Болгарию, и он превратился в "Турецкий поток", который будет проходить через Грецию и Италию».
Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии. На прошлой неделе ЕК разрешила нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в обратном случае потери для Болгарии будут огромны,сказал Борисов.
По словам главы правительства, он всегда полагал, что отношения между Европой и РФ должны быть прагматичны.
К сожалению, по нашей вине они не такие, а результаты, как правило, плачевны для Европы. Я бы не хотел комментировать ни отношения других европейских стран с Россией, ни отношения Россия-США. Я считаю, что Болгария проводит прагматичную политику, и должен еще добавить, что она никогда не создавала проблем для ЕС и НАТО,заключил Борисов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти