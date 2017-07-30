Болгарский премьер: антироссийские санкции ЕС не сыграли свою роль

В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения,

В этих сферах в мире происходят огромные изменения. В течение нескольких лет мы в Европейском совете единогласно подтверждаем санкции против России. По моему мнению, они не сыграли свою роль,

Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии. На прошлой неделе ЕК разрешила нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в обратном случае потери для Болгарии будут огромны,

К сожалению, по нашей вине они не такие, а результаты, как правило, плачевны для Европы. Я бы не хотел комментировать ни отношения других европейских стран с Россией, ни отношения Россия-США. Я считаю, что Болгария проводит прагматичную политику, и должен еще добавить, что она никогда не создавала проблем для ЕС и НАТО,